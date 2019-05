DHA YURT BÜLTENİ -8

YURT BÜLTENİ -8

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde lastiği patlayan tarım işçilerini taşıyan kamyonet kontrolden çıkarak şarampole devrildi, aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.

Olay, Gaziantep-Nizip karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan Metin Koyuncu yönetimindeki 01 VBN 92 plakalı kamyonet, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada kamyonette bulunan ve havuç bahçelerinde çalıştıkları öğrenilen aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

- Hastanedeki yaralılar

- Yaralıların tedavi edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 17 MB

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY- NİZİP-GAZİANTEP-)

İran sınırında yine donarak ölen 6 erkeğin cesedi bulundu (Görüntü ekiyle yeniden)

Van'ın Başkale ilçesindeki İran sınırında, donarak öldüğü değerlendirilen yabancı uyruklu 6 erkek cesedi bulundu.

İlçenin İran sınırındaki Gelenler Mahallesi kırsalında bugün sabah saatlerinde erkek cesedi gören mahalle sakinleri jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama çalışmaları sırasında, mahallenin Sultançayır dere yatağında 150'şer metre arayla donarak öldüğü belirlenen 6 erkek cesedi bulundu. Yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 kişinin kış döneminde farklı zamanlarda donarak öldükleri ve karların erimeye başlamasıyla cesetlerinin ortaya çıktığı belirtildi. Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesetler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

8 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNMUŞTU

Bu arada 12 Nisan'da da aynı bölgede yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 erkek cesedi bulundu. 3 gün sonra da ilçenin İran sınırındaki Kaçkol Mahallesi kırsalında yabancı uyruklu 2 erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin yaşlarının 18 -25 arasında olduğu belrlenirken, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bu cesetlerle ilgili yaptığı açıklamada, olayın kışın meydana gelmiş olabileceğini ve karların erimesi ile cesetlerin ortaya çıktığını düşündüklerini söylemişti. Cesetlerin kaçak yollarla Türkiye'ye geçiş yapan göçmenlere ait olduğu üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü

-Başkale Devlet Hastanesi Morgunun önüne gelen cenaze aracı

-Cenaze aracından indirilen yabancı uyrukluların cesetleri

-Cesetlerin morga götürülmesi

BOYUT:82 MB

SÜRE:44 SN

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Engin ERTÜRK/ VAN, ()-

Otomobile tekme atma kavgası: 5 yaralı, 3 gözaltı



Şanlıurfa’da beton dökümü için iş makinesine yol açmak isteyen işçiler, sahibine ulaşmak amacıyla park halindeki otomobile tekme atarak alarmın çalmasını sağladı. Otomobiline tekme atılmasına sinirlenen araç sahibi ve yakınları ile inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, aynı hastaneye götürülen yaralılar burada da kavgaya devam etti, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden bina inşaatına beton dökümü için çimento mikseri geldi. İnşaata yaklaşmak için çevredeki park halindeki araçların kaldırılmasını isteyen işçiler sahibine ulaşamadıkları bir otomobile tekme atarak alarmını çaldırdı. Tekme atıldığını görerek sinirlenen otomobil sahibi ve yakınları ile işçiler arasında başlayan tartışma kısa sürede taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE DE KAVGA ETTİLER

Kavgada yaralanan iki taraftan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılar, burada karşı karşıya gelince tekrar kavgaya tutuştular. Hastanenin özel güvenlik çalışanları ve polislerin müdahalede bulunduğu taraflar güçlükle birbirlerinden ayrıldı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken, yaralı 5 kişinin tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Hastanede kavgaya karışan işçiler gözaltına alıması

-Polis aracına konulan şüpheliler

-Acilde polis önlem alması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - )

Komşusunu ve çocuklarını kezzapla yakan kadın: 'Bana komplo kuruldu'

KONYA'da tartıştığı komşusu Saadet Şahin (45) ve 3 çocuğuna kezzaplı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Gülay D.(41), ilk kez hakim karşısına çıktı. 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçlamaları kabul etmeyen Gülay D., "Bana iftira atıyorlar. Ben kimseye bir şey yapmadım. Bu, bana kurulan bir tuzak ve komplodur" dedi.

Olay, geçen yıl 17 Eylül'de merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Saadet Şahin, 3 çocuğuyla birlikte işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i uzaktan görüp karşılamak için kapıyı açtı. Bu sırada, daha önce tartıştıkları karşı komşusu Gülay D. evinden çıkıp, elindeki kasenin içindeki kezzabı üzerine attı. Saadet Şahin'in yüzünde, omzunda ve ellerinde, çocukları yüzde 75 zihinsel engelli Akif'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde, diğer çocukları Osman (13) ve Ayşegül'ün (8) ise elleriyle, kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan anne ve 3 çocuğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'OLAYI HATIRLAMIYORUM'

Olaydan sonra gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanan Gülay D.'nin, polisteki ilk ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürdüğü belirtildi. Gülay D. ifadesinde, "Kızımla birlikte yaşıyorum. Ramazan Şahin diye bir komşumu hatırlamıyorum. Hakkımdaki suçlamalarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Uzun zamandır psikolojik tedavi görüyorum. Düzenli kullandığım ilaçlar var. 6 ay önce Konya AMATEM'de iki ay kadar yatıp, tedavi gördüm. Kimseyi yaraladığımı hatırlamıyorum. Bana bu suçlamayı bu iftirayı atan her kimse o kişiden şikayetçiyim. Ben kimseyi yaralamam. Hafızam arada bir gelip gidiyor, ancak hiçbir olay hatırlamıyorum. İddia edildiği gibi bir olayı yapsam hatırlardım. Küçüklüğümden beri kimseye zarar vermedim" dedi.

BANA KOMPLO, TUZAK KURULDU

8 aydır tutuklu bulunan Gülay D., ilk kez hakim karşısına çıktı. 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Gülay D., Ramazan Şahin, eşi ve çocukları ile apartmandaki tanıklar katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gülay D., kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü. Gülay D., "Ben iftiraya uğradım. Boşu boşuna cezaevinde yatıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bende, benden şikayetçi olan kişilerden şikayetçiyim. Ben kimseye bir şey atmadım. Kim attıysa onu söylesinler, çocuklar dahil hepsi yalan söylüyor. Bana atılan iftiraları kabul etmiyorum. Bana tuzak, komplo kuruldu. Benim evden çıkmam için hakkımda imza toplandı. Ben iki çocuğuma bakan bir anneyim. Kimseyle uğraşmıyordum" dedi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen bina sakinleri ise, Gülay D.'nin kendilerini de sürekli rahatsız ettiğini, apartmandan gitmesi içinde imza topladıklarını, Şahin ailesine de kin güttüğünü öne sürdü.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Mahkemede kendisinin psikolojik tedavi gördüğünü belirten Gülay D.'ye, Asliye Ceza Hakimesi yanıt olarak, Adana'da gördüğü tedavi sonrası kendisine cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde Şubat ayında rapor verildiğini söyledi.

SALDIRIYA UĞRAYAN ANNE: BİZE EZİYET EDİYORDU

Saldırıya uğrayan anne Saadet Şahin ise, ifadesinde Gülay D.'nin kendilerine eziyet ettiğini ileri sürdü. Şahin, "Sebepsiz yere bize eziyet ediyordu. Yapmadım, diyor ;ama her şeyi o yaptı. Daha öncede başımıza terlik fırlatmıştı. Şikayetçiyim" dedi.

Duruşmada dinlenen çocuklar ise, babalarını karşılamak için kapıya çıktıklarından, karşı komşularının kendilerine kezzap attığını, vücutlarının yandığını ve hastanede tedavi gördüklerini söyledi.

Dinlenen ifadelerinin ardından Gülay D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

BABA: EN BÜYÜK CEZAYI ALSIN

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulunan baba Ramazan Şahin, Gülay D.'nin hak ettiği cezayı almasını istedi. Aynı kişinin olaydan öncede hastaneye giden eşi ve çocuğunun üzerine taş fırlattığını öne süren Şahin, "Hak ettiğini en büyük cezayı almasını istiyorum. Ben yüzde 75 engelli oğlumun yüzünde halen izler kaldı. Eşimde de biraz iz var. Onun cezalandırılmasını istiyorum. Ben yapmadım diyor ;ama her şeyi o yaptı. Bütün bina ondan rahatsızdı. Hatta imza bile toplamıştık. Bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Adliye çıkışı saldırıya uğrayan Akif Şahin detay

- Baba Ramazan Şahin röp.

- Saldırgan Gülay Gürsoy'un fotoğrafı

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

Niğde'de, dolunun vurduğu meyve bahçelerinde hasar tespiti

Niğde'de, dün yağan ceviz büyüklüğündeki dolunun hasara yol açtığı meyve bahçelerinde, inceleme yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, "Bölgelere göre değişmekle beraber yüzde 30 ile yüzde 90 arasında hasar meydana geldiği görüldü" dedi.

Kemerhisar, Bahçeli ve Sazlıca bölgelerinde dün etkili olan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım alanlarına zarar verdi. Kısa süre etkili olan dolunun özellikle meyve bahçelerinde hasara yol açtığı belirtildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mustafa Gökhan Zor ile beraberindeki ekip, meyve bahçelerinde inceleme yaptı. Hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü belirten Baş, "İlimizde dolu afeti yaşanan bölgelerde hem İl Müdürlüğümüz hem de Bor İlçe Müdürlüğü personellerince incelemeler ve tespitlerimiz devam etmektedir. Yaptığımız tespit çalışmaları ile Niğde merkeze bağlı Sazlıca kasabasında, Bor ilçemizde de Kemerhisar ve Bahçeli kasabaları ile Seslikaya ve Kaynarca köylerinde bölgelere göre değişmekle beraber yüzde 30 ile yüzde 90 arasında hasar meydana geldiği görülmüştür. Konu ile ilgili çalışmalarımız sürecek ve çalışma bittikten sonra hasar tespit raporlarımızı bakanlığımıza ulaştıracağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Arazide inceleme yapan yetkilinin konuşması

- Elma bahçesinden genel görüntü

- Ağaçlardan detay

- Dolu fotoğrafları

- Ceviz büyüklüğünde dolunun yağdığı arazilerden görüntüler

SÜRE:01'04" BOYUT:118 MB

Haber:Adnan ÇELEBİ-Kamera: NİĞDE,()

Lise öğrencisi, insansız mini tank yaptı

Van'da Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Soner Kaya, insansız mini tank yaptı. Kaya, Van'da 2016 yılında bomba imhasına sırasında polis memurlarının şehit olmasının ardından mini tankı yapmaya karar verdiğini belirterek, ateşlenebilen ve uzaktan kumandayla hareket edebilen tankı geliştirerek, bomba tespiti ve imhasını yapacak duruma getirmeyi planladığını söyledi.

Lise öğrencisi Soner Kaya, danışman öğretmenleri Serhat Bozan ve Mehmet Halit Erdoğan ile birlikte 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' kapsamında insansız mini tankı yaptı. Makine teknolojisi alanında CNC torna ve CNC freze tezgahları kullanılarak tankın namlu ve mekanizması oluşturuldu. Endüstriyel otomasyon teknolojisi alanında arduino kontrol kartı motor röleleri bluetooth modülü kullanıldı. Tank, 12 volt ile çalışan 4 motor ve aküyle beslenerek cep telefonu ile kontrol edilebiliyor. Tankı daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Kaya, tanka kamerada takarak hem bomba tespitinin yapılmasını hem de bomba imhasını gerçekleştirecek bir araca dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Aydın, her yıl öğretmen ve öğrencilerle birlikte, öğrencilerinin becerilerini geliştirmek, proje kabiliyetlerini ilerletmek ve özgüvenlerini artırmak amacıyla yıl sonunda bilim fuarı ve ürün sergisi yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Makina ve teknoloji alanında endüstriyel otomasyon alanımızın ortaklaşa geliştirdikleri İnsansız tank aracıdır. Geçtiğimiz yıllarda kentimizde bomba imhası sırasında polisler şehit oldu. Öğretmen ve öğrencilerimiz teknolojiyi geliştirerek güvenlik görevlilerinin şehit olmaması için bu tankı geliştirdiler. Ve şu an ateşlenebilen ve otonom uzaktan kumandayla hareket edebilen bu insansız tankımız için önümüzdeki yıl öğrencilerimiz kamera da takarak hem bomba tespitini yapacak hem de bomba imhasını gerçekleştirebilecek bir araca dönüştürecekler."

Projenin danışman öğretmenlerinden Serhat Bozan, "Bluetooth ile bağlantı sağladığımız cep telefonu vasıtasıyla aracı yürütüyoruz. Tamamen kendi okulumuzun imkanlarını ve malzemelerini kullanarak tasarladık. Öğrencilerimizle güzel bir planlamayla bunu başardık. İlerleyen günlerde GPRS sistemini de monte ederek daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Kendi imkanlarımızla böyle bir projeyi tamamladık" dedi.

Görüntü Dökümü

-Lise öğrencisi tarafından yapılan insansız tank

-İnsansız tanktan detaylar

-Tank yürütülmesi ve meraklı öğrencilerden detaylar

-Tanktan detaylar

-Tank ile atış yapılması

-Tanktan detaylar

-Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Aydın ile röportaj

-Proje danışman öğretmeni Serhat Bozan ile röportaj

-11'Nci sınıf öğrencisi Soner Kaya ile röportaj

-Tanktan detaylar

SÜRE: 5 DAKİKA 10 SANİYE

BOYUT: 999 MB

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN /VAN,()-