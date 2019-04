DHA YURT BÜLTENİ-8

1)AMATÖR BOKSÖRÜ ÖLDÜRÜP OTOMOBİLİNE KOYDULAR

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan(35), ormanlık alanda otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu. Savcılık, vücudunda darp izi tespit edilen Cüneyt Seyhan'ın başka yerde dövülerek öldürüldükten sonra otomobiline konulduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.Olay, sabah saatlerinde Çiğdemli Köyü'nde meydana geldi. Köyden işe giden maden işçisi, yol kenarında duran otomobilin arka koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesiyle olay yerine gelen jandarma, arka koltuktaki kişinin Cüneyt Seyhan olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cüneyt Seyhan'ın öldüğünü tespit edildi. Cüneyt Seyhan'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BAŞKA YERDE ÖLDÜRÜLÜP ARACA KOYULDUĞU İDDİASI

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, kamyon şoförlüğünün yanı sıra amatör boksör olan Cüneyt Seyhan'ın vücudunun bir şok yerinde darp izleri olduğu ve dövülerek öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Jandarmanın ise, Cüneyt Seyhan'ın başka bir yerde dövülerek öldürüldüğü, ardından otomobiliyle ormanlık alana bırakıldığını tespit etti. Cüneyt Seyhan'ın dün akşam köydeki evinde arkadaşlarıyla alkol aldığı öğrenildi. Cüneyt Seyhan'ın dün akşam görüştüğü tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden detay

-Ekiplerin incelemesi

-Evdeki incemele

-Cenazenin morga getirilmesi

-Cüneyt Seyhan'ın fotoğrafı

Süre: (3.57) Boyut: (708 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

2)FETÖ ŞÜPHELİLERİ, POLİS TAKİBİNDEN ÇARŞAF GİYEREK KURTULMAYA ÇALIŞMIŞ



ÇORUM merkezli 3 ilde polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün yeniden yapılanmasında yer aldığı suçlamasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bazılarının çarşaf giyerek polis takibinden kurtulmaya çalıştığı ortaya çıktı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün kent genelinde yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında, Çorum, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Teknik takip ve fiziki takipte bulunan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgu için Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; örgüt üyelerine dağıtılması yönünde notlar bulunan 25 bin 470 TL, 520 euro ve bin 730 doların yanı sıra çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Şüphelilerin cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde 'ByLock' benzeri örgütsel yazışmaların yapıldığı programların yüklü olduğu belirlendi. Ayrıca, örgütün yurt dışında bulunan mensupları tarafından, yurt içindeki üyelerine dikkat çekmemek için belirli aralıklarla 2'şer bin dolar para akışı yaptığı ve yeniden örgütlenmelerini sağladığı da ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERDEN ÇARŞAFLI ÖNLEM

Polis ekiplerince 4 ay süren çalışmalar sonucu yakalanan bazı şüphelilerin, çarşaf giyerek polis takibinden kurtulmaya çalıştığı da öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelilerin biri, kendilerini görüntüleyen gazetecilere "Şovu iyi çekin" diye bağırdı.

Görüntü Dökümü

- Zanlıların adliyeye getirilişi

-Bir zanlının gazetecilere bağırması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ- /ÇORUM

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ- /ÇORUM, ()

3)MİNİBÜSÜN EZİP GEÇTİĞİ KÖPEĞİ VATANDAŞLAR KURTARMAYA ÇALIŞTI

DÜZCE'de, yol ortasında yatan köpeğin üzerinden geçen minibüs durmadan gitti. Vatandaşlar yaralı köpeği kurtarmak için çabalarken, köpek öldü. Olay önceki gün, Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde servis yapan minibüs yol ortasında bulunan köpeğin üzerinden geçti. Minibüs sürücüsü daha sonra durmayarak yoluna devam etti. OSB içerisinde bulunan işçiler, yaralı köpeği hemen bir kutuya koyarak veterinere götürmek istedi. Ancak köpek veterinere götürülemeden öldü.

Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, minibüsün köpeği ezme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

-Vatandaşların cep telefonu ile çektiği yaralı köpek

-Vatandaşların köpeği kurtarmaya çalışırken görüntüsü

-Minibüsün köpeğin üzerinden geçerken cep telefonu görüntüsü ve detaylar

HABER : Tezcan SOLMAZ/DÜZCE

4)KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN YAVRU AYI KURTARILDI

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan yavru ayı, köylüler tarafından kurtarıldı.

Onevler köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Yasin Özacar, kayalıklarda mahsur kalan yavru ayıyı gördü. Kendi çabasıyla ayıyı kurtaramayan Özacar, köy sakinlerinden yardım istedi. Bölgeye gelen vatandaşlar, mahsur kalan ayıyı kurtardı ve ardından köye götürerek besledi. Yavru ayı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru ayının veteriner kontrolünden sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Kayalıklarda mahsur kalan yavru ayı

- Yavru ayının kurtarılma anı

- Yavru ayı köye götürülmesi

- Yavru ayı doğaya bırakılması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

5)DİYARBAKIR ' DA KAZA: 4 KİŞİ YARALANDI, YAVRU KÖPEK ARACIN ALTINDA KALDI

DİYARBAKIR'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sırasında yolda bulunan yavru köpek de araç altında kalarak yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 BP 419 plakalı hafif ticari araç ile 06 GNL 54 otomobil, Batıkarakoç kavşağında çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 4 kişi ile kaza sırasında yolda bulunan yavru köpek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaralı köpek ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

Görüntü dökümü

- Kaza yerinden detaylar

- kazaya karışan araçlar

- Kazada yaralanan yavru köpek

- Yavru köpeğin ekiplerce götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 156 MB

6)YÖK BAŞKANI SARAÇ: DOKTORALI İNSAN KAYNAĞIMIZI ARTIRMAMIZ ŞART



YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, doktoralı mezun sayısının Çin'de 1000 kişiye 2,2, ABD'de 1000 kişiye 1,7, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 1000 kişiye 1,5 kişi düşerken, Türkiye'de bu oranın 1000 kişiye 0,4 olduğunu söyledi. Saraç, "Kalkınmış ülkeler arasındaki sıralamamızı yükseltebilmemiz için doktoralı insan kaynağımızı da artırmamız şart" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 'YÖK 100/2000 Doktora Bursiyerleri' programı kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) farklı üniversitelerin rektörleri, akademisyenler ve öğrenciler ile bir araya geldi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da katıldığı Atatürk Kültür Salonu'ndaki toplantıda Prof. Dr. Saraç, Türkiye'deki üniversitelerde 43 bin 265'i kız öğrencilerden oluşan 97 bin öğrencinin doktora yaptığını söyledi. Prof. Dr. Saraç, bu doktora öğrencilerinden bir kısmının araştırma safhasında tam zamanlı üniversite koridorlarında, laboratuvarlarda olamadıkları için potansiyellerini tam göremediklerini söyledi. Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefini önüne koymuş Türkiye için yetişmiş doktoralı eleman sayısında çok büyük mesafe kaydetmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Saraç, yüksek öğretim kurumu sayısının 206, öğrenci sayısının da 7 milyon 737 bine ulaştığını söyledi.

'ÖNCELİĞİMİZ KALİTE'

Bu rakamların sayısal büyümeyi gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Saraç, "YÖK Başkanlığı'na atandığımda, bu sayısal büyümeye nitelik, keyfiyet ve kalitenin de eşlik etmesi gerektiğini söylemiş ve önceliğimizin kalite olduğunu ifade etmiştik. Bu çerçevedeki çalışmalarımızla yıllardır konuşulan idari ve mali açıdan bağımsız bir kalite kurulunun kurulmasını gerçekleştirdik. Yine onlarca yıldır konuşulan misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması da gerçekleştirdiğimiz ve yürüttüğümüz ikinci proje oldu. Bunu Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler ve Araştırma Üniversiteleri olmak üzere iki ana kulvarda sürdürüyoruz. Hedef odaklı uluslararasılaşma da üçüncü projemizdi. 2014'te 48 bin olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı an itibarıyla 148 bini aşmış durumda. Dördüncü projemiz ise bugün toplanmamıza vesile olan doktoralı insan kaynağının nitelik ve nicelik olarak artırılmasına yönelik projemiz" diye konuştu.

'DOKTORALI KAYNAĞIMIZI ARTIRMAMIZ ŞART'

Prof. Dr. Saraç, Çin'de 1000 kişiye 2,2, ABD'de 1000 kişiye 1,7, AB ülkelerinde 1000 kişiye 1,5 doktoralı kişi düşerken, Türkiye'de bu oranın 1000 kişiye 0,4 olduğunu söyledi. Saraç, "Kalkınmış ülkeler arasındaki sıralamamızı yükseltebilmemiz için doktoralı insan kaynağımızı da artırmamız şart. 100/2000 projesi de bu fikirle ortaya çıktı. YÖK olarak çoğu kurgusu itibarıyla bir ilk olan başkaca burs programlarımız da var. Fakat biz YÖK 100/2000'i sıradan bir burs programı olarak görmüyoruz. 100/2000 projesini biz bir Türkiye projesi, bir prestij projesi olarak görmekteyiz" dedi.

100 ÖNCELİKLİ TEMATİK ALANDA PROGRAM

Projenin; kurgusu, amacı ve süreçleri itibarıyla Türkiye için ilk olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saraç, şöyle devam etti:

"Bu program kapsamında her çağrı döneminde başkanlığımız tarafından belirlenen 100 öncelikli tematik alanda devlet üniversitelerinin doktora programlarında öğrenim gören ve görecek öğrencilerin desteklenmesi hedeflenmektedir. 2000'li yıllara kadar doktora programının ana hedefi, gerek Türkiye'de gerek dünyadaki örneklerinde akademisyen, öğretim üyesi yetiştirmek olarak görülüyordu. 2000'li yıllardan sonra özellikle gelişmiş üniversitelerde doktora programlarını inovatif doktora programları, endüstriyel doktora programları, geleceğin akademiye hedeflenen doktora programları olarak sınıflayabilmek mümkün."

'SİZLERE CİDDİ ÜMİTLER BAĞLAMIŞ DURUMDAYIZ'

İnovatif doktora programları için kapsamlı araştırma laboratuvarlarında farklı araştırma ekiplerinin geniş araştırma projelerini üretmesini beklediklerini kaydeden Prof. Dr. Saraç, öğrencilerin ayrıca uluslararası iletişimler kurmasını beklediklerini söyledi. Üniversitelere akıllı uzmanlaşma konusunda kapsayıcı çalışmalar yapmalarını önerdiklerine dikkati çeken Saraç, "İşte tam da bu noktada YÖK'ün doktora konusuna verdiği önem ve akademide ve endüstride ülkemizin geleceğinin değeri noktasında sizlere ciddi ümitler bağlamış durumdayız. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı ile burs verilen alt alanlar 'temel bilimler ve mühendislik', 'sağlık', 'sosyal bilimler' ile 'mimarlık ve tasarım'dan oluşan 4 ana başlık altında kurgulanmıştır. Bu üst alanlar altında 100 alt alan oluşturulmuştur. Bu burs programında 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi itibarıyla 5'inci kez çağrıya çıkılmış olup hali hazırda yaklaşık 3 bin 700 öğrenci burslandırılmıştır" diye konuştu.

TOPLUMUN YOLUNU AYDINLATACAK SOSYAL BİLİMCİLER

Prof. Dr. Saraç, bilim kurumlarının her şeyden önce kendi ülkesinin değerlerini referans aldığını belirterek, bu değerleri evrensel olanla kucaklaştırdığını söyledi. İçinde bulunduğu toplumun bir üyesi olarak ülkesine hizmeti ve ülkesi için üretmeyi öncelediğini kaydeden Saraç, "Bu nedenledir ki üniversiteler toplumun mükemmeliyet merkezi olarak addedilir. Bunun için üniversiteler ülke kalkınmasına katkı sağlayan bilimsel icatlar yapan insanlar yetiştirir. İnsan mutluluğunun en temel unsuru sağlıkta uzmanlar yetiştirir, insanın doğasında, fıtratında bulunan estetik ve güzellik duygularını bilimsel bir zeminde yeşertecek sanatçılar yetiştirir, karanlık çöktüğünde bir ışık olarak toplumun yolunu aydınlatacak sosyal bilimciler yetiştirir" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşmasının ardından farklı üniversitelerden bursiyer öğrenciler, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüntü Dökümü

- YÖK başkanının karşılanması

- Salondan detay görüntüler

- AÜ rektörü Mustafa ÜNAL'ın konuşması

- YÖK Başkanı Yekta SARAÇ'ın konuşması

411 MB/// 3.45 SN HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA ()

7)BURSA'DA FUHUŞ ÇETESİNİN ŞİFRELİ MESAJLARI ŞAŞIRTTI

Bursa'da ahlak polisi, internet üzerinden kadın ticareti yaptıran çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin, ses kayıtlarına yansıyan şifreleri konuşmaları şaşırttı. Fuhuş yaptıran çetenin, yerli eskortlara çikolatalı pasta, yabancı uyruklu eskortlara ise meyveli pasta olarak şifreledikleri belirtildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden eskort kadın hesapları açarak kadın pazarlığı yaptıkları tespit edilen çeteyi takibe aldı. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Bursa merkez olmak üzere Antalya ve Ankara'da 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında, kadınları pazarlayarak elde ettikleri paralarla lüks bir hayat yaşadıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, eskort sitelerin ve sosyal medya hesaplarının takiplerinde kullanılan 3 adet laptop, çok sayıda kadın isminin ve tarifelerinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

YABANCI ESKORTLARA MEYVELİ, YERLİ ESKORTLARA ÇİKOLATALI PASTA

Ele geçirilen ajandada eskortluk yapan hayat kadınlarının isimleri ve günlük kazançlarının yer aldığı görüldü. Ajandada 'Özge 700 TL, Sema 400 TL, Satı 600 TL, Naz 200 TL" ifadeleri dikkat çekti. Öte yandan fuhuş çetesinin telefon görüşmeleride takibe alındı. Polis ekipleri, fuhuş çetesinin şifresi olarak konuştuğunu tespit ederek, yabancı uyruklu eskortlara meyveli, yerli eskortlara ise çikolatalı pasta diye ifade ettikleri belirtildi. Fuhuş yaptıran 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, fuhuş yapan 19 hayat kadınına işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü

-Adliyeye sevk edilmeleri

Süre: 1.14 Boyut: 138 MB

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

8)İZMİR'DE SOKAK OYUNLARI FESTİVALİ

İZMİR'de, çocuklara sokak oyunlarını sevdirmek ve geleneksel oyunları tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Geleneksel Sokak Oyunları Festivali' başladı. Toplam 25 anaokulu, İlkokul ve ortaokulun katılımıyla gerçekleşen festivalde, düzenlenen topaç çevirme, yakar top, mendil kapmaca, tahta araba yarışı gibi yarışmalarla çocuklar doyasıya eğlendi.

Bornova Kaymakamlığı ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuklara sokak oyunlarını sevdirmek ve geleneksel oyunları tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Geleneksel Sokak Oyunları Festivali', Bornova Anadolu Lisesi bahçesinde başladı. Festival öncesi düzenlenen açılış törenine Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı zeybek gösterisiyle başlayan açılış töreni, çocukların oyun alanına dağılmasıyla devam etti. İzmir'de bulunan toplam 25 anaokulu, ilkokul ve ortaokulun katılımıyla gerçekleşen festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı. Okulların kurduğu stantlarda el işi ürünleri sergileyen ve satış yapan çocuklar, şişme oyuncaklarda da zıplayarak eğlendi. Topaç çevirme, yakar top, mendil kapmaca, tahta araba yarışı gibi yarışların düzenlendiği festivalde, yarışma etaplarının içine çocukların çevre temizliği bilincini kavrayabilmeleri için çiçek sulama, çöp toplama gibi aşamalar konuldu. 29 Nisan- 03 Mayıs tarihleri arasında sürecek yarışmalar sonucunda birinci olan okullara temsili kupa verileceği bildirildi. Kukla gösterilerinin de yer aldığı festivalde çocuklar, sokak oyunlarını tanıyarak eğlenceye doydu. Çocukların sosyal kuralları ve etik değerleri oyun aracılığıyla öğrenmesi gerektiğinin altının çizildiği festivalde, 'Çocuğun olduğu her yerde oyun da olmalıdır' mesajı verildi.

'AMACIMIZ BİLGİSAYAR ORTAMINDAN UZAKLAŞTIRMAK'

Festivale katılan Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, "Bizim yıllar önce sokaklarda oynadığımız, unutulan oyunların yeniden yaşatılması için bir etkinlik düzenledik. Bu kapsamda sayın Kaymakamımızın önderliğinde Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 25 okul ile birlikte bu festivali gerçekleştiriyoruz. Cuma gününe kadar bütün okul öğrencilerimiz bu etkinliklere katılacak. Buradaki amacımız çocukları bilgisayar, internet ortamından uzaklaştırarak bizlerin yaşamış olduğu dönemdeki oyunları oynamalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak. Bu etkinlikler artarak devam edecek. Unutulmaya yüz tutmuş oyunların burada tekrar canlandırılması bizim için çok heyecan verici" diye konuştu.

ÜNLÜ TABLOLARI CANLANDIRDILAR

Festivalde Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ünlü tabloların canlandırıldığı çalışma da ilgi odağı oldu. Öğrenciler ünlü tablolarda bulunan kişilerin kıyafetlerini giyip, makyajlarını yaparak benzer bir arka plan üzerinde hazır bulundu. Frida Kahlo'yu canlandıran Sümeyra Polat (14), "Burada poster gösterisi hazırladık. Ben Frida Kahlo'yu canlandırıyorum. Ünlü tabloları canlandırıyoruz. Okulumuzda kıyafetlerimizi, makyajımızı hazırlayıp buraya geldik. 4 aydır bunun üzerinde çalışıyoruz. Herkesten çok güzel tepkiler alıyoruz. Bizimle sürekli fotoğraf çektirmek istiyorlar" dedi.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Festivale katılan Sude Ece Özyurt (11), "Ben bugün topaç çevireceğim, mendil kapmaca oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Evde topaçla ilgili prova yaptım. Çok güzel bir etkinlik, çok memnunum. Daha önce başka bir festivalde eşya satmıştım. Büyüyünce de şarkıcı olmak istiyorum" diye konuştu. Yarışmalara hazırlanan İnci Su (12) ise "Burada oyun alanları var ve çok mutluyuz. Ben mendil kapmaca ve yakar topa katılacağım. 10 kişi birleşip mendil kapmaca oynayacağız. Arkadaşlarımla beraber buraya 14 kişi geldik. Burada olmaktan mutluyuz, gayet güzel bir ortam var. Biz de yarışmalara katılacağız. İnşallah kazanıp birinci oluruz" dedi.

Görüntü Dökümü

- Festivalden genel detay görüntüler

- Kadir Kadıoğlu ile röp.

- Çocuklarla röp.

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR

9)ÇANAKKALE'DE 15'İ ÇOCUK 30 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 15'i çocuk toplam 30 kaçak sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nden yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, saat 04.58 sıralarında Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkiinde lastik bot içine bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda lastik bot içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 15'i çocuk, 5'i kadın ve 10'u erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 30 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-Kaçakların Sahil Güvenlik Botuyla rıhtıma getirlmeleri.

-Kaçakların bottan inmeleri.

-Kaçaklara yardım dağıtılması.

-Kaçaklardan toplu halde görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale)

10)SANDIKLI'DA KANATLI HAYVAN MEZATI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen mezatta 1000'in üzerinde kanatlı hayvan sergilenip, satışı yapıldı.

Sandıklı Süs Tavukları Derneği tarafından Bedesten Çarşısı'nda görsel etkinlik ve mezat düzenlendi. Mezata 20 ilden çok sayıda dernek üyesi ve kanatlı hayvan üreticisi katıldı. Ülke genelinde birçok ırktan tavuk getirilen mezatta 1000'in üzerinde hayvan satışı yapıldı. Mezatta satışı yapılan hayvanlar 200 ile 1500 lira arasında alıcı buldu.

Dernek Başkanı Ali Keskin, "Sandıklı Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği, Türkiye Süs Tavukları Bahçe Hayvanları Federasyonu çatısı altında 2017 yılında kurulan bir dernek. Dernek olarak haftalık kendi istişare toplantıları dışında üreticilerimizin hayvanlarını satıp sergiliyoruz. Bu bağlamda ülke çapında ulusal bir mezat yapalım. Üreticilerimizi tanıtalım istedik. 20'nin üzerinde ilden yakın çevrelerden gelen derneklerle beraber güzel bir etkinlik oldu. Amaç kanatlı sektörünün Sandıklı'da istenen seviyelere ulaşması. Afyon, Yalova, İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla, Samsun ve Konya gibi illerimizden pek çok dernek aramızda. 200 lira ile 1500 lira arasında satılan hayvanlarımız var. Ülke gündeminde bilinen ırklardan oluşan 1000 üzerinde hayvan mezatımıza geldi" dedi

Görüntü Dökümü

- Mezatın yapıldığı alan geniş açı görüntü

- Mezatı izleyen vatandaşlar görüntü

- Mezatta hayvan satışı yapılırken görüntü

- Mezattaki tavuklardan görüntüler

- RÖP: Ali Keskin (Sandıklı Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği Başkanı)

- Mezatta satıştan görüntü

264 MB /// 02.23"



HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, ()

11)SAMSUN’DA ‘LEYLEK KÖYÜ’NÜN SAKİNLERİ GELDİ

SAMSUN’da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, 20 dönümlük ağaçlık bölgede, 50 leylek yuvası bulunuyor. 'Leylek köyü' olarak adlandırılan ve bu yılda göç eden leyleklerin geldiği bölge ilgi odağı oluyor.

Samsun’un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, yaklaşık 20 dönümlük ormanlık bölgede bulunan 50 leylek yuvası dikkat çekiyor. Bafra İlçesi Doğan Mahallesi'ndeki Leylek Köyü’nde bulunan yuvalara nisan ayında gelip üreyen leylekler, 15 Ağustos’ta göç ediyor. Bu alan özellikle bölgeye gelen turistler tarafından ilgi gösterilirken, kuş gözlemcilerinin de dikkatini çekiyor. Bölgede leyleklerin rahatlıkla gözlemlenmesi için bir gözlem kulesi de bulunuyor. Konulan tabelalarla leylekler hakkında bilgi verilirken, vatandaşların leylekleri doğal yaşamlarında rahatsız etmemeleri gerektiği belirtiliyor.

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin son yıllarda popülerliğinin hızla artan bir bölge olduğunu söyledi. Toktaş, "Bu bölgede çok fazla kuş çeşitliliği var. Son dönemlerde daha azla bilinmeye başlayan bir özelliği daha var oda leylekler. Leylekler nisan ayı gibi gelip burada var olan yuvalarını tamir edip üreyip sonra sonbaharda geri dönüyorlar. Diğer leylek göç yollarından en fazla ayırt edilen nokta ise burada bir mahalle, köy şeklinde hepsinin bir arada bulundukları bir ormanın olması. Gittiğiniz zaman orada görebilirsiniz iki, üç tane leylek yuvası bir ağaçta yan yanalar. Çok küçük bir alanda birçok leylek yuvası var. En büyük farklılık da bu. Yoksa ülkemizde ve dünyada leylekler göç yolları üzerinde konaklıyorlar ve yuvaları bulunuyor. Kızılırmak Deltası’nda alanın genelinde yuvalar var. Ancak ‘Leylek Köyü’ olarak belirtilen bu noktada yuvalar yan yana ve sıkça yoğunlaşmış duruda. Tabi bu çok farklı ve ilginç bir durumö dedi.

Toktaş, Karadeniz Bölgesi deyince turizm anlamında ilk akla yaylalar geldiğini söyleyerek “Bu noktada yurt içi ve yurt dışı pazarda da yaylalarla ilgili tanıtımlar yapılıyor. Ancak artık biraz daha alternatif turizm dallarına yönelik bu konu ile ilgili de biraz daha çalışma yapmamız gerekiyor. Özellikle Uzak Doğu’dan gelen turistler kuş gözlemciliği ve doğa fotoğrafçılığı gibi bu tarz şeylere çok meraklı oluyor. Bununla ilgilenen ve ülkemize gelen turistler deniz, kum, güneş üçlemesi için ülkemize gelen turistlerden daha fazla döviz bırakıyor. Bizim bu gibi konuları biraz daha ön plana çıkarmamız lazım. Özel çalışmalar yaptığımız takdirde burayı daha fazla canlandıracağımıza, bölgemize ve ülkemize daha fazla katma değer sağlayacağını düşünüyorumö diye konuştu.

356 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Samsun'da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge geçen Temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor.

Görüntü Dökümü:

-Leyleklerden detay

-Leylek Köyü'nden drone ile detay

-Leylek yuvalarından detaylar

-Detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/BAFRA (Samsun)

