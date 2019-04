DHA YURT BÜLTENİ - 8

İzmir'de iki araç çarpıştı: 7 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Kaynaklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir hafif ticari araç, yolun karşı şeridine geçerek başka bir hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, iki araçta bulunan 4'ü çocuk, 7 kişi yaşamıını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM- Davut CAN/İZMİR, ()-

==================

Van'da PKK'nın kullandığı sığınakta silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve depoda tabanca, av tüfeği, kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Van Bölge Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik Gürpınar ilçesi kırsalında 'Şehit Jandarma Asteğmen Tamer Aydın' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 2 ayrı yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alınırken, terör örgütünün kullandığı sığınak ve depo tespit edidi. Sığınak ve depoda yapılan aramada, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 20 sığınak yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış kalas, 100 metre kablo, 1 katalitik soba, elektrikli ısıtıcı, 300 kilogram un, 100 kilo şeker, 50 kilo yağ, 10 kilo pirinç, 10 kilo bulgur, 5 kilo çay, 13 kilo turşu, 3 kilo pekmez, 5 kilo tahin, 30 yufka ekmeği, 5 çift ayakkabı, 5 yelek, el feneri ve projeksiyon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Sığınaktan detaylar

-Ele geçirilen silah ve yaşam malzemeleri

BOYUT:178 MB

SÜRE:1 DK 37 SN

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, ()-

===============

İnşaattan düşen yalıtım ustası öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, inşaatın birinci katında dengesini kaybeden yalıtım ustası Fatih Demiray(38), bodrum 3 katına düşerek hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde Kartepe İstasyon Mahallesi Özgür Sokak'ta bulunan bir özel okul inşaatında meydana geldi. İnşaatta yalıtım ustası olarak çalışan Fatih Demiray, inşaatın birinci katından dengesini kaybederek düştü. Düşerken bodrum 1 katta bulunan beton girişe başını çarpan Demiray, bodrum 3 kata düştü. Yalıtım ustasının düştüğünü gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine inşaat alanına 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekibi, yalıtım ustası Fatih Demiray'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İnşaatta polis ekiplerinin olay yeri incele çalışması yapmasının ardından, Fatih Demiray'ın cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-İnşaattan görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Detay

-Hayatını kaybeden Fatih Demiray'ın fotoğrafı

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),()

==================

At arabası ustası siparişlere yetişemiyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde 55 yıldır at arabası imalatı yapan Ahmet Büken, zamana ve gelişen teknolojiye meydan okuyor. İşlere yetişemediği için siparişle çalışan Büken, ustaların kendilerini günümüz şartları doğrultusunda yenilemeleri gerektiğini söyledi.

Ahmet Büken, mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ediyor. 15 yaşında başladığı at arabası mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettirmeye çalışan Büken, zamana ve gelişen teknolojiye rağmen ayakta kalmaya çalışıyor. Büken, turistik tesis, büyük otel, mağaza ve çiftliklerden aldığı siparişlerle bu yerler için büyük ölçülerde dekoratif at arabaları, bunların minyatürleri, saman arabaları, ahşap el arabaları ve faytonlar yapıyor. Otomobillerde olduğu gibi at arabalarında da çeşitli modeller bulunduğunu anlatan Ahmet Büken, müşterilerin mali durumuna göre yaptırdıkları çeşitli at arabalarının yoğun talep gördüğünü belirterek, “Ben işe başladığım zaman Türkiye genelinde yüzlerce usta vardı. Balıkesir’de de öyle. Otomobiller yaygınlaşmaya başladıkça at arabası ustaları da birer işi bıraktı, çırak da yetişmemeye başladıö dedi.

'HİÇBİR ZAMAN BIRAKMAYI DÜŞÜNMEDİM'

Çocukluk arkadaşlarının farklı alanlara yöneldiğini ifade eden Ahmet Büken, el sanatları ile uğraşmaktan hiçbir zaman pişmanlık duymadığını ve bırakmayı da hiç düşünmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu an bölgede at arabası imalatı yapan tek kişiyim. Bu meslekte en büyük sorun çırak yetiştirememek. Gençler el sanatlarına fazla yönelmiyor. Havran ilçesi Kuzey Ege ile Balıkesir arasında kalan bir yer. Ege ve Marmara kültürünü birlikte aldık. Her zaman azmim vardı. Her gün düzenli para akmasa da el sanatları ile uğraşanlar için şu söylenir; 'Öğleye kadar açsa, öğleden sonra toktur’. Ben azmim sayesinde hiçbir zaman aç kalmadım. İnsanlara her zaman garanti verdim. Paramı almasam da önce işçiliğimi gösterdim. Amerika’dan Almanya’ya, Fransa’ya, Yunanistan’a kadar at arabalarım gitti. Yaptığım işlerden kazandığımın yanı sıra gurur da duyuyorum."

'AĞAÇTAN İSTENİLEN HER ŞEYİ YAPARIM'

Kendisini sürekli el sanatları konusunda geliştirdiği kaydeden Büken, "Verilen herhangi bir şekli, ağacı işleyerek ortaya çıkarabiliyorum. İlk işe başladığım dönemde at arabaları, öküz arabaları, çift atlı arabalar ve kağnı arabaları vardı. Bu arabaların zamanla yapımı bitti. İşimi her zaman en kaliteli şekilde yapmaya çalıştım. Tabii ki teknoloji gelişiyor. İnsanları faytonla gezmeye ikna edilemeyeceğine göre, işi bırakmak yerine farklı ihtiyaçlara cevap vermek gerektiğini düşündüm. Şu an da geldiğim noktadan memnunum. At arabası konusunda, ilk akla gelen isimimö diye konuştu.

'SİPARİŞLERE ZOR YETİŞİYORUM'

Çağa ayak uydurmak gerektiğini de ifade eden Büken, "Fabrikasyon ürünlerle, el işçiliği, el emeği yapılan ürünler arasında her zaman bir fark oluyor. El emeği olan sektörler kesinlikle bitmeyecek. Yeter ki ustalar güne ayak uydursun. Şu anda işlere yetişemiyorum. Sipariş olarak alıp, sıraya koyuyorum. Hatta bir talep geldiğinde aynı üründen fazladan 3 katı üretiyorum. Buna rağmen tek başıma yetişemiyorum. Ama çırak da yetişmiyor. Yanıma gelip, yaptığım işi öğrenmek isteyenler emekli, hobi olarak bu işi yapmak isteyenler. Geçen bir diziden çağırdılar, at arabalarını yenilemem için gidemedim. Zaten kendi işlerime yetişemiyorum. Ben yıllarca minyatür arabalar yaptım. Şu an eski at arabası olanlar yenilemeye gönderiyor. Orijinal haline getiriyorum. Minyatür arabalar büyük rağbet görüyor. En fazla sipariş de bahçeler de obje olarak kullanmak için at arabası ve at arabası tekerleği siparişleri oluyor. Buradan eski ustalara çağrım, el sanatları bitmez, günümüz şartlarına uyarlasınlar. Gençlere buradan da para kazanılacağını gösterip, el sanatlarını sevdirsinler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Ahmet Büken İmalat yaparken detay görüntüler.

-At arabası ürünlerinden detay görüntüler.

-Ahmet Büken röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), ()

==================

Tiyatro sahnesinde sürpriz evlenme teklifi

Kayseri'de Ahmet Güney (21), birlikte tiyatro oyunu izlediği sevgilisi Nur Çıtak'a (18), gösterinin ardından sahneye çıkıp sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Boya ve alçı işi yapan Ahmet Güney, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyenlik 1'inci sınıfında okuyan sevgilisi Nur Çıtak ile ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu (DİFTT) tarafından düzenlenen '3'üncü Ulusal Erciyes Tiyatro Festivali'nde Çankaya Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye konulan 'Ahududu' oyununu izldi. Oyun sonrası sahneye çıkan Ahmet Güney, "Özel ve mutlu günümü sizinle paylaşmak istedim. Nur'um benimle evlenir misin?" dedi. Sahneye çıkan Nur Çıtak'ın 'Evet ' cevabından sonra Ahmet Güney, cebinden çıkardığı yüzüğü sevgilisinin parmağına taktı. Genç çifti ilk tebrik eden de tiyatro oyuncuları oldu. Ahmet Güney, "İkimizde Aksaraylıyız. Nur ile 2 senelik güzel bir birlikteliğimiz var. Teklifi burada yapmanın güzel olacağını düşündüm. Buradakilerin tanıklık etmesi güzel oldu. Arkadaşlarım çok yardımı oldu, onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

- Tiyatro oyunundan görüntüler

- Tiyatro oyunu sonrası evlilik teklifi

- Evlilik teklifinde bulunan Ahmet Güney'in röportajı

- Evlenme teklifini kabul eden Nur Çıtak'ın röportajı

- Genel detay

2 dakika 36 saniye - 296 MB

Haber - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSER,

====================

Veteriner hekimlerin istihdam endişesi

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, yoğun nüfuslu Çin ve Hindistan'dan sonra üniversitelerde en çok veteriner hekimlik fakültesi bulunan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, yakında veteriner hekimlerin istihdam sorunu yaşayacağını söyledi.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, 1987 yılında kendisinin veteriner fakültesine kayıt yaptırdığı zaman Türkiye'de 4 fakülte olduğunu ve bugün bu sayının 32'ye çıktığını belirtti. Köse, bu durumun veteriner adayları için ileride büyük sıkıntılar yaratacağını söyledi. Fakültelerin yüzde 50'sinin kapatılması, mevcut fakültelerin de eğitim kalitesinin yükseltilmesinin gerektiğini belirten Köse, "Veteriner hekimlik pahalı bir eğitimdir. Oraya harcayacağımız paraları hayvancılığa harcarsak, daha iyi sonuçlar elde ederiz. Veteriner hekimleri mezun ediyorsunuz, ancak istihdam sorunu gündeme gelirse, hiç hak etmedikleri yerlerde, hak etmedikleri ücretlerle çalışmak zorunda kalacaklar" dedi.

'SAYIYI DEĞİL, KALİTEYİ ARTTIRMALIYIZ'

Her sene yüzlerce mezun veren veterinerlik fakültelerinden çıkan genç veterinerlerin iş bulmakta zorlandığını ve alan dışı işlerde çalışmak zorunda kaldığına dikkat çeken Köse, veteriner hekimlerin Türkiye'de hayati önem taşıdığını fakat sayının fazla olmasının kaliteyi de düşürdüğünü belirtti. İyi bir planlamayla bu durumun çözülebileceğini vurgulayan Köse, "Yetkili kişilerin fakülte açmadan önce bizlerle görüşmesini istiyoruz. Sahada çalışanın gözünden eğitimi dizayn etmek daha yararlı olacaktır. Biz buradan gerekli uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

--------

- Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse'nin açıklamaları

SÜRE:01'40" BOYUT:185 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK- Nuri PİR/ADANA, ()

================

Küçük numaralı kadın ayakkabıları en çok Ege ve Akdeniz'e (ÖZEL)

Gaziantep Kunduracılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, Türkiye'nin 81 kentine ayakkabı sattıklarını ve ülkedeki büyük numara kadın ayakkabılarının en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden, küçük numaralı kadın ayakkabılarının ise en çok Ege ve Akdeniz bölgelerinden istendiğini söyledi.

Türkiye'nin ayakkabı imalat merkezlerinden Gaziantep'ten ülkenin 81 iline ve birçok ülkeye ayakkabı gönderiliyor. Çok sayıda ünlü markaya fason ayakkabı imalatı da yapılan kentten kadın ayakkabılarının numaraları ise bölgeye göre değişiklikler gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır kadın ayakkabısı imalatı ve satışı yapan Gaziantep Kunduracılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, büyük numaraları kadın ayakkabılarının Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden, küçük numaralı kadın ayakkabılarının ise Ege ve Akdeniz bölgelerinden istendiğini söyledi. Özel numaralı ayakkabılar da yaptıklarını söyleyen İnce şunları söyledi:

"Türkiye'de ayak yapısı bölge ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Gaziantep-Adana bölgesinden Şanlıurfa, Diyarbakır ve Van'a kadar uzanan coğrafyamızda kadınlarımızın ayak numaraları diğer bölgelere göre farklılık gösteriyor. Bu bölgelerde bulunan mağazacı müşterilerimiz bizden genellikle 38 ile 43 numaraları talep ediyorlar. Bunun dışında Isparta ve Aydın çevresi kadınlarımızın ayak numaralarının en küçük olduğu illerdir. O bölgelerde 33 ile 37 numaralar en çok tercih edilen ayakkabı numaralarıdır. Bunun yanısıra Türkiye'de 36 ile 40 numaraları çok satılmaktadır. Ayak numaralarını insan anatomisi ve yörenin iklim şartlarının getirmiş olduğu değişkenlikler etkiler. Bizim bu bölgelerde ayak numaralarının büyük olmasının sebeplerinden birisi de kadınlarımızın daha çok terlik tarzı ürünleri tercih etmeleri yani ayaklar rahatlığa ve genişliğe alışıyor. Bu durumun da numaraların büyümesinde etkisi olduğunu düşünmekteyim."

Görüntü Dökümü

---------

-Ayakkabı imalatı

-Ayakkabı mağazası

-Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce röp

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 616 MB

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP-)

===================