DHA YURT BÜLTENİ -8

6 bin lira borç alıp gittikleri turnuvadan 11 madalyayla döndüler (ÖZEL)

DİYARBAKIR'ın Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları, judo turnuvasına katılmak ve yol, yemek, konaklama gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yakınlarından 6 bin lira borç alarak yola çıktı. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu’nun Karaman'da düzenlediği turnuvaya bu şekilde katılan sporcular 11 madalya ile turnuvadan döndü.

Karaman'da Diyarbakır'ı temsil eden görme engelli sporculardan Ruken Adıgüzel 52 kiloda 2 altın, Mizgin Zilan Ağahatun 70 kiloda 2 altın, Mehmet Akif Kural 56 kiloda 1 altın, 60 kiloda 1 gümüş, Umut Akıncı 52 kiloda 1 gümüş, Sabır Kural 66 kiloda 1 gümüş, Yusuf Adıgüzel 56 kiloda 1 gümüş, Melisa Ayla ise 60 2 bronz madalya kazanarak Diyarbakır'a döndü.

'DOSTLARIMIZDAN BORÇ PARA ALARAK TURNUVAYA GİTMEK ZORUNDA KALDIK'

Kendisi de görme engelli olan kulüp başkanı Mehmet Emin Erdoğan, kulüp olarak 8 branşta faaliyet yürüttüklerini belirterek, kurumlardan destek bulamadıkları için borç alıp, Karaman'daki turnuvaya katıldıklarını söyledi. Erdoğan, kulüpleri bünyesinde judo, halter, yüzme ve futbol gibi branşların olduğunu ifade ederek, "Görme engelli kardeşlerimizi spora hazırlıyoruz. Burada yaş gruplarımız var. 2 yıldır Kayapınar Belediyesi bünyesinde kulüp faaliyetlerini yürütmekteyiz. Bir tek spor alanında değil onların eğitiminde, sosyalleşmelerinde onları yetiştirmeye çalışıyoruz. En son 22-24 Şubat tarihlerinde Karaman'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'ndan 11 madalya aldık. Bunun içinde 5 altın 4 gümüş ve 2 bronz var. Kardeşlerimiz ilimizi en iyi şekilde temsil etti. Kulüp 2 yıldır faaliyet olarak belediye bünyesi altındadır. Biz daha önce belediye imkanları ile gelip gidiyorduk. En son maça destek bulamadık. Dostlarımızdan borç para alarak turnuvaya gitmek zorunda kaldık. Toplam 6 bin TL bir borç aldık. Sağ olsun gittiğimiz kişi bize borç para verdi ve biz bu şampiyonaya gittik. 11 madalyayı aldık geldik" dedi.

'AMACIMIZ GÖRME ENGELLİLERİ 4 DUVAR ARASINDAN ALMAK'

Tek amaçlarının spor yapmak olduğunu vurgulayan Kulüp Başkanı Erdoğan, "Biz bir şirket değiliz. Amacımız görme engelli kardeşlerimizi dört duvar arasından alıp hayata hazırlamak. Destek bulamayınca da biz kendi yapabileceklerimizle kalıyoruz. Şu an belediyenin bizlere destek verip vermeyeceğini bilemiyoruz. Bu konuda engelliler olarak tedirginiz. Kardeşlerimiz spor yaptıkları için mutlu oluyor. Kendilerine öz güvenleri geliyor. Kendilerini farklı hissediyorlar" diye konuştu.

Yüzde 41 görme engelli sporcu 16 yaşındaki Umut akıncı, ilk defa bir müsabakaya katıldığını belirterek, "Lise 2'nci sınıfa gidiyorum. Judoya yeni başladım. İlk defa müsabakalara katıldım. 2 defa 3'ncü oldum. Judo yapmayı seviyorum. Görme engellilerin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Onlara kendileri ile barışık olmalarını tavsiye ediyorum. Spor insanları gençleştirip dinç tutar ve daha uzun bir ömür yaşamalarını sağlar" ifadelerini kullandı.

Yüzde 70 oranında görme engeli olan ve 2 bronz madalyası bulunan 17 yaşındaki Melisa Ayla ise şunları söyledi: "Bir yıl önce başladım judoya ve bir yılda iki madalya aldım. Atletizm de yapıyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Eğer görme engelliler bu tür sporlarla uğraşırlarsa kendilerini daha iyi hissederler.

Görüntü Dökümü

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- Müsabakadan görüntüler

- Antrenmandan detay görüntüler

- Madalyalardan detay

- Mehmet Emin Erdoğan'ın konuşması

- Umut Akıncı'nın konuşması

- Melisa Ayla'nın konuşması

- Madalya töreninden resimler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 587 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/Mesut BUDRAÇ

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2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Konya- Adana karayolu şeker fabrikası yakınındaki kavşakta meydana geldi. Fatmagül Girgiç (49) yönetimindeki 42 ANF 92 plakalı otomobil, kavşakta Ali Kurt'un (57) kullandığı 42 V 8379 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobil refüje çıktı. Kazada sürücüler Girgiç ve Kurt ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Araçlardan detay ve polisin inceleme yapması

Haber- kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA ))

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Siirt'te PKK operasyonu: 3 gözaltı

Siirt'te, terör örgütü PKK'ya 'yardım ve yataklık' yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde yaşayan 3 şüphelinin terör örgütü PKK'ya 'yardım ve yataklık' yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

3 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise Browning marka 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 34 fişek ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Operasyon anı

- Gözaltına alınanlar

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB + 2 MB

Haber-Kamera: SİİRT,()

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Gaziantep'te ev yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir ev, çıkan yangında küle döndü. Evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Polatcan Ailesi'nin Hacıali Öztürk Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan dairelerinde yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden yükselen duman ve alevleri gören komşular durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı ancak ev kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hacıali Öztürk Mahallesi

- itfaiyecilerin müdahalesi

-Evin penceresinde yükselen dumanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:56 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

