DHA YURT BÜLTENİ -8

Furkan'ın gözaltındaki ailesi, adliyeye sevk edildi

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'in (4) kaybolmasından 5 gün sonra 'kasten öldürme' şüphesi üzerine gözaltına alınan babası, dedesi, babaannesi ve amcası adliyeye sevk edildi.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Furkan'ı bulmak için yaklaşık 100 jandarma, 40 komando, 20 köy korucusu ve 22 AFAD personeli arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda jandarmanın kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet' de yer alıyor. İş makineleriyle de arazide oyuklar açıldı. AFAD ekipleri de eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanda hem su altında, hem de su yüzeyinde Furkan'ı aradı. Ancak Furkan'a ulaşılamadı. Olayla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Furkan'ı arama çalışmaları sürürken, baba Fehim Yiğit 21 Nisan'da jandarma ekiplerine "Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm" dedi. Bunun üzerine köye Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi, cenaze aracı sevk edildi. Cumhuriyet savcısı gözetiminde olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüphelenilen bir mezar açıldı. Ancak mezarlıktan 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemiklere ulaşıldı. Mezar yerinin çocuğun ailesince teşhis edildiği ve bu kemiklerin Furkan'a ait olmadığı belirtildi. Mezar açıldıktan sonra ise Furkan'ın babası Fehim Yiğit jandarmaya verdiği ifadeyi kabul etmedi. Soruşturma kapsamında şüpheli bulunan ve en son Furkan'ı evin önüne bıraktığını öne süren babası Fehim, dedesi Eset, babaannesi Hatmi Sultan ile zihinsel engelli olduğu belirtilen amca Yusuf Yiğit, 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına aldı.

Ailenin gözaltına alınmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Olayın haber alınmasından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturma başlatılmış ve gelişmeler doğrultusunda 'kasten öldürme' suçu şüphesine istinaden, 21 Nisan 2019 tarihinde şüpheliler E.Y., H.S.Y., Y.Y. ve F.Y. gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma işlemlerine etkin ve hızlı bir şekilde titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma kapsamında soruşturmayla ilintili değişen gelişmelerin olması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığında 4 gün sorguda kalan aile, bugün sabah saatlerinde adliye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında Hınıs Adliyesi'ne getirildi. Baba Fehim, dede Eset, babaanne Hatmi Sultan ile zihinsel engelli amca Yusuf Yiğit'in savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

ERZURUM, ()-

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Güvenlik korucusu, korucubaşını öldürüp, intihar etti

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, güvenlik korucusu Mehmet Hüseyin Y., tartıştığı korucubaşı Diyadin Ç.'yi silahıyla vurarak, öldürdü. Mehmet Hüseyin Y., daha sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Arıcak'a bağlı Ormanpınarı köyü mezarlığında meydana geldi. Güvenlik korucusu Mehmet Hüseyin Y. ile korucubaşı Diyadin Ç. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Mehmet Hüseyin Y., silahını çıkarıp, Diyadin Ç.'ye ateş etti. Korucubaşı, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Hüseyin Y., aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, 2 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Hüseyin Y. ile Diyadin Ç.'nin cansız bedenleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp, köyde güvenlik önlemi alırken, soruşturma başlattı.

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- Hastane önünde görüntü

- Ambulans hareketliği

- Cenazelerin morga getirilişi

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,()

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Salihlili çiftçi 'beyaz altın'a yöneldi

Ege Bölgesi'nin en önemli tarımsal üretim alanlarından Manisa'nın Salihli Ovası'nda, 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuğun ekimine başlandı.

Salihlili çiftçinin özellikle 2000'li yıllara kadar gözbebeği olan, ancak çeşitli nedenlerden dolayı ekimine ara verilen pamuk tekrar gözde oldu. Hükümetin de artan desteklemeleriyle Salihli Ovası'nda geçen yıl 13 bin dekar alanda ekimi yapılan pamuğun, bu yıl 17 bin dekar alanda ekilmesi bekleniyor. Dekar başına 80 kuruşluk destekleme alan çiftçi, beyaz altın olarak nitelendirdikleri pamuğun ekimine başladı.

ÜRETİM ALANININ GENİŞLEMESİ BEKLENİYOR

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, son yıllarda yapılan desteklemeler sayesinde pamuk ekimine olan ilginin arttığını söyledi. Yalvaç, "Özellikle 2017 yılına kadar gerek üretim aşamasında yaşanan sıkıntılar gerekse ihracat ve ithalat dengelerinin değişmesi nedeniyle üretici istediği fiyata ürünü satamaz hale gelmişti. Bu nedenle üreticiler hızla pamuk ekimini bıraktı. Ancak 2017 yılından itibaren hükümetimizin, devletimizin pamuğa yönelik desteklemeleri sayesinde çiftçilerimiz tekrar pamuk ekimine yöneldi. Bizler, pamuğa beyaz altın deriz. Geçen yıl ovamızda, 13 bin 218 dekarlık alanda pamuk ekimi yapıldı. Ancak bu yıl bu rakamın 17 bin dekara kadar çıkmasını bekliyoruz. Çiftçimizin pamuk ekimine tekrar yönelmesinin en büyük nedeni bahsettiğim gibi desteklemelerdir. Şu anda dekar başına 80 kuruşluk bir destekleme söz konusu. Ancak son dönemlerde gerek mazot ve gübre, gerekse diğer kalemlerde bir artış söz konusu. Devletimizin dekar başına 80 kuruş olan desteği 1 liraya yükseltmesini talep ediyoruz. Bu desteklemeyle birlikte, çiftçimizin pamuk ekimine daha çok ağırlık vereceği düşüncesindeyiz" dedi.

'DEDELERİMİZİN EMANETİ'

Pamuk ekimini 420 dekarlık alanda yaptığını kaydeden çiftçi Mehmet İzmirlioğlu ise "Havaların ısınmasıyla birlikte pamuk ekimine başlamış bulunuyoruz. 2001-2002 sezonundan sonra pamuk ekimine ara vermiştim. Ancak 2 yıl önce devletimizin bizlere sağladığı desteklemeler sayesinde yeniden ekimine başlamış bulunuyoruz. İnşallah çiftçimiz pamuk ile bundan sonra daha iyi yerlere gelecek" dedi. Diğer bir üretici Turgay Başgönül ise "Dedelerimizin ve babalarımızın mesleği olan pamuk, Salihli Ovası'nda 2002 yılına kadar en gözde üründü. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı 3 yıl öncesine kadar ekimi ciddi oranda azalmıştı. Şimdi de desteklemeler sayesinde yeniden ekimler attı. Şuan kazancımız, diğer mahsullere göre biraz daha iyi. Pamuk ekiyoruz, ekmeye de devam edeceğiz. Beyaz altının ekimini daha da arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

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- Pamuk ekimi yapılırken

- Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç'ın konuşması

- Çiftçi Mehmet İzmirlioğlu'nun konuşması

- Çiftçi Turgay Başgönül'ün konuşması

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı (EK)

KAZILAN PİSTTEKİ EĞİM DÜZELTİLİYOR

TÜRKİYE'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı'nda başlatılan pist bakımı sürüyor. Havalimanı pistinin 400'üncü metresinde eğim oluşan yaklaşık 30 metrekarelik alanda başlatılan onarım çalışması ile eğimli bölge iş makineleri ile kazıldı. Alanda çok sayıda iş makinesi çalışmalarda kullanıldı. Kepçe yardımıyla kazılan alandan çıkan hafriyat, kamyonlarla pist dışına taşındı. Çalışmaların tamamlanmasıyla saat 18.00'de havalimanının yeniden uçuşlara açılması planlanıyor.

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Çalışan iş makinelerinden detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Emre KOLTUK TRABZON-

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Tekirdağ'da hileli satış yapan pazarcının tezgahı kapatıldı

Tekirdağ'da zabıta ekipleri, pazarda hileli satış yaptığı ve müşterilere kötü davrandığı gerekçesiyle esnaf R.T.'nin tezgahını 1 hafta süreyle kapattı. Karar, tezgahın önüne asılan yazı ile duyuruldu.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde perşembe günleri kurulan pazarda denetim yapan zabıta ekipleri, R.T. isimli esnafın hileli satış yaptığını belirledi. Meyve ve sebze satan R.T.'nin tezgahındaki iki ürünün yarım kiloluk fiyatının 2 ve 4 lira olarak gözüktüğü ancak rakamın yanındaki kuruş hanesinde, çok dikkatli bakılınca fark edilecek şekilde '99' yazılı olduğu tespit edildi. R.T.'nin iki ürünün yarım kilosunu 3 ve 5 liraya sattığı belirlendi.

Bunun üzerine, 'Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddesi gereği esnafın tezgahı 1 hafta süreyle kapatıldı. Tezgahının önü de demir bariyerle çevrilerek, "Burada satış yapan esnaf vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı Zabıta Müdürlüğünce kapatılmıştır" yazısı asıldı.

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Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()-

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Fare ölü taklidiyle kedinin önündeki peyniri kaptı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir esnaf, sokak kedisine karnını doyurması için peynir verdi. Bu sırada kedinin yanına gelen bir fare, peynirin üzerine ön ayağını attıktan sonra hareketsiz durarak ölü taklidi yaptı. Peynirden az miktar yiyen kedi, yiyeceğini bırakarak uzaklaşırken; gülümseten o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Buldan ilçesinde hasta bir sokak kedisi hayvanseverler tarafından, Veteriner Hekim Özkan Beşenk'in muayenehanesine getirildi. Veteriner Beşenk, tedavisini yaptıktan sonra kediyi dün (çarşamba) sokağa bıraktı. Sokaktaki esnaf ise kediyi beslemek için önüne peynir bıraktı. Kedi peyniri yemeye başladığı sırada yanına bir fare yaklaştı. Fare, kedinin yediği peynirin yanına gelip, ön ayağını üzerine attı. Hareketsiz kalan fare, ölü taklidi yaptı. Kedinin, yemeğine ortak olan fareye tepkisiz kalması ise dikkat çekti. Vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Peynirin bir kısmını yiyen kedi, daha sonra sokaktan uzaklaştı. Sonrasında peyniri yiyen fare, bir süre sonra sokaktaki mazgala girip gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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-Kediyle farenin birlikte peynir yemesi

-Farenin ayağını peynirin üzerine atıp hareketsiz kalması ve ölü taklidi yapması

-Kedinin farenin etrafındaki peynirleri yemesi

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ, ()