DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE GURUR VE HÜZÜN BİR ARADA



ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende, gurur ve hüzün bir arada yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çanakkale müdafaası, aziz milletimizin sadece vatan topraklarını savunduğu bir mücadele değildir. Mehmetçik savaş alanında, inancı gereği taşıdığı metaneti ve merhametiyle insanlık değerlerini de savunmuş, korumuş ve kurtarmıştır. Bugün dünyada hızla yayılan ırkçılık ve İslamofobi'ye en anlamlı cevap bu topraklarda verilmiştir" dedi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın organize ettiği Şehitler Abidesi'ndeki anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı General Sir Mark Carleton- Smith, Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, Fransa Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Sylvain Guiaugue, Yeni Zelanda Meclis Başkanı Rt Hon Trevor Mallard, Yeni Zelanda Büyükelçisi HE Ms Wendy Hinton, Yeni Zelanda milletvekilleri Hon Dr Nick Smith, Gareth Hughes, Hon Nicky Wagner, Angie Warren-Clark ve Çanakkale Avustralya Konsolosu Dylan Walsh, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyesi gaziler, 57'nci Alay Yürüyüşü için Türkiye'nin farklı illerinden gelen izciler, Çanakkale Savaşları sırasında şehit veren liselerin öğrencileri katıldı. Tören öncesinde askeri bando marşlar çaldı.

Şehitler Abidesi'ndeki törende ilk olarak Türkiye adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Çanakkale Savaşları'na katılan diğer ülkelerin çelenkleri ise anıta önceden bırakıldı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Savaşa katılan ülkelerin bayrakları ise önceden göndere çekildi. Çanakkale'de şehit olan askerler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.

'KEFENSİZ YATANLARI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "104 yıl önce ülkeleri için burada bulunan ve burada hayatlarını kaybeden İtilaf Devletleri'ne mensup askerler de Atatürk’ün dediği gibi bu topraklarda huzur içinde yatıyorlar. Onlar artık, bu toprakların evlatları olmuşlardır. Bugün burada, onları da anıyoruz. Bugün atalarını anmak için aramızda olan yabancı misafirlerimize de daha önce olduğu gibi şimdi de Türk misafirperverliğini göstereceğiz. Savaştan sonra, ülkelerimiz arasında kurulan dostlukları karşılıklı olarak muhafaza edeceğiz. Ülkemize ziyaret amacıyla gelen tüm yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde bu topraklarda ağırlayacağız. Ülkemize ve Çanakkale’ye daha sık ve daha kalabalık gelmelerini bekleyeceğiz. Bizler, vatan toprakları altında kefensiz yatanları unutmadık, unutmayacağız. Bize bu toprakları vatan yapanları her zaman hayırla yad edeceğiz. Çanakkale ruhuna her zaman sahip çıkacağız. 104 yıl önce bu topraklarda şehit olan Mehmetçiklerimizi, gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Onları hayırla yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm komutanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. 104 yıl önce bu topraklarda ülkelerinin çıkarları için hayatlarını kaybeden İtilaf Devletleri askerlerini de anıyorum. Bu topraklarda huzur içinde uyusunlar" dedi.

'ŞANLI BAYRAĞIMIZ BU AZİZ VATAN ÜSTÜNDE SONSUZA KADAR DALGALANACAK'

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör ise şöyle konuştu:

"Dünya ve Türk tarihi için en önemli dönüm noktalarından biri olan milletimizin var oluş mücadelesinde, eşine rastlanılmamış kahramanlıklarla destanlaşan Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü yılında manevi huzurlarında bulunduğumuz aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Kara Savaşları’nın devam ettiği 8,5 ay boyunca daracık bölgelerdeki siper hatlarımıza saatlerce süren bombardımanlarda, binlerce top mermisi atılmış, sayısız hücumlar gerçekleştirilmiş, ancak kahraman Mehmetçiği mevzilerden söküp atmak mümkün olamamıştır. Mehmetçik üzerine yağdırılan çelik yağmurlarına aldırmamış, vatanını savunmak uğruna gözlerini kırpmadan ileri, daima ileri atılmış, düşman postallarının aziz vatan topraklarında daim kalmasını engellemiş, şairin söylediği gibi; ‘Sellercesine’ ileri atılarak geleceğine sıkılan kurşunlarla bedenin siper etmiştir. ‘Bir kahraman takım ve Yahya Çavuştular, tam üç alayla burada gönülden vuruştular, Düşman, Tümen sanırdı, bu şaheser eserleri, Allah’ı arzu ettiler, akşama kavuştular.' İtilaf Kuvvetleri, yenilgiyi kabul ederek, mağrur bir şekilde geldikleri Çanakkale'den, mağlup bir şekilde 9 Ocak 1916 gününün geride Mehmetçiğin süngüsüyle can veren binlerce askerini bırakarak, topraklarımızı terk etmek zorunda kaldılar. Çanakkale'de devleşen, gönüllerimizde ebedileşen ve tarihin altın sayfalarında destanlaşan yüce kahramanlar, ‘Huzur içinde uyuyunuz, geçit vermediğiniz bu vatan emin ellerdedir. Uğruna hiç düşünmeden canlarınızı feda ettiğiniz şanlı bayrağımız, bu aziz vatan toprakları üstünde sonsuza kadar dalgalanacaktır."

'ESKİ İTİLAF DEVLETLERİ ADINA GELİBOLU HATIRASI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM'

Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı General Sir Mark Carleton-Smith de yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Büyük büyük babam, ki kendisi bir yüzbaşıydı, burada hayatını kaybetti. Suvla Körfezi'nde bir yerde. Mezarı belli değil. Ama ismi Cape Helles anıtı üzerinde yazıyor. Ben onun ailesinden bu güzel yarımadayı ziyaret eden ilk kişiyim. Ailem burayı hep, ‘Yabancı toprakların, hep İngiltere olacak bir köşesi’ olarak düşündü sadece. Bu nedenle bugün eski İtilaf Devletleri'ni temsilen burada bulunmak ve 104 yıl önce burada gerçekleşen büyük askeri karşılaşma sırasında her iki tarafında verdiği hizmetleri, yaptığı fedakarlıkları ve çektiği çileleri anmak benim için büyük bir onurdur. Savaş, çarpışanların kişisel özelliklerini daha da kuvvetlendirir. Bu sahillerde, vadilerde ve bu kutsal topraklardaki çam ormanları içinde çarpışırken, hayatını kaybeden yüzbinlerce kişi içinde, her tarafta çok sayıda kahraman vardı. Ve aylarca süren acıya rağmen, savaşan herkesin birbirine duyduğu saygıyı gösteren olağanüstü insani örnekleri vardı. Örneğin, Anzak Körfezi'nde savaşan Türk ve Avustralyalı askerler, ölülerini haysiyetli bir şekilde gömmek için savaşa ara verdiler. Mustafa Kemal’in kurmay başkanının anılarında yazdığı gibi; ‘Savaş meydanında binlerce ölümüz vardı. Kahramanlığımızın bir göstergesi. Bu görüntü karşısında en merhametliler bile acımasız olmalı ve en acımasızlar bile ağlamalı’ bugün, Türkiye ve eski Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık ve İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Hindistan ve diğer milletler topluğu, Fransa ve diğer denizaşırı ülkelerden gelip, ızdırap dolu Gelibolu Muharebesi'nde hayatlarını kaybeden veya yaralanan askerleri saygıyla anıyoruz."

Burada yaşanan acılar ve kayıpların, büyük bir hüzün kaynağı olduğu kadar, Birinci Dünya Savaşı’nın kum, çamur ve küllerinden doğan genç ve yeni devletler için aynı zamanda bir gurur ve ilham kaynağı olduğunu kaydeden General Sir Mark Carleton-Smith, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu trajik muharebenin sonucunda ortaya çıkan kazanım, bize bugün burada bulunan herkesin görevini, geçmişten dersler alınması ve geleceğe bakılması gerektiğini öğretmesidir. Yaşanan onca şiddetli çarpışmaya rağmen, acımasız tarihsel düşmanlığın yerini güçlü dostlukların ve sağlam ittifakların almış olması, burada yaşananlara uygun bir mirastır. Türkiye ve Büyük Britanya’nın karşı saflarda olmasının üzerinden 100 yıl geçtikten sonra şimdi NATO müttefikleri ve birbirine güvenen dostlar olmaları, uzlaşmanın değerini sergileyen önemli bir göstergedir. Hep birlikte geçmişte savaşmış bu insanları onurlandırmalı ve gelecekte savaşmaya daha az ihtiyaç duyacağımız bir dünya yaratmak için çaba harcamalıyız. Gelin hep birlikte uluslararası hukukun üstünlüğüne, anlaşmalara ve bağlayıcı sözleşmelere uyulması için tek ses olalım. Doğru olan şeyi gördüğümüzde, gelin sonuna kadar savunalım. Yanlış olan bir şey gördüğümüzde, gelin onu ısrarlı bir şekilde düzeltmeye çalışalım. Bugün burada temsil edilen bütün ülkelere en içten ve samimi duygularımı sunuyorum. Düşmanlığı empatiye, yaraları dostluk bağlarına çevirelim. Bu tören, anma ve uzlaşmanın sonuna kadar yaşandığı bir ortam olsun. Hepimiz hayatını kaybedenlerin anısını ve yaşayanların geleceğini saygıyla kucaklayalım. Gelibolu’da tümen komutanlığı yapan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Ata’sı Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini hatırlayalım; 'Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükut içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.' Eski İtilaf Devletleri adına Çanakkale, Gelibolu’nun hatırası ve ortak geleceğimiz önünde saygıyla eğiliyorum."

'IRKÇILIK VE İSLAMOFOBİYE EN ANLAMLI CEVAP BU TOPRAKLARDA VERİLMİŞTİR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "104 yıl önce Türk milleti vatanına duyduğu aşkın ve mukaddesatına karşı beslediği sarsılmaz bağlılığın çelikleştirdiği iradesiyle, bu topraklarda yeni bir destan yazmıştır. Sayılı silahı, sınırlı cephanesiyle Mehmetçik, zamanın en gelişmiş ordularını denizde sonra karada mağlubiyete uğratmıştır. Bu zafer, dünya askeri ve siyasi tarihinde büyük etki yapmış, milli tarihimizde ise istikbalimizi şekillendiren bir dönüm noktası olmuştur. Çanakkale Savaşı'ndaki ruh, Türk milletinin varlık mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı'nın fikri ve manevi özünü teşkil etmiş, istiklalin kazanılacağına olan inancın ve güvenin tesisinde büyük rol oynamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinde yatan her düşünce, her değer, Gazi Mustafa Kemal ile birlikte Çanakkale'den Samsun'a, oradan da bütün Anadolu'ya taşınmıştır. Çanakkale müdafaası, aziz milletimizin sadece vatan topraklarını savunduğu bir mücadele değildir. Mehmetçik savaş alanında, inancı gereği taşıdığı metaneti ve merhametiyle insanlık değerlerini de savunmuş, korumuş ve kurtarmıştır. Bugün dünyada hızla yayılan ırkçılık ve islamofobiye en anlamlı cevap, bu topraklarda verilmiştir. Dürüst bir niyet, temiz bir kalple bu cevabın izini süren herkesin yolu Çanakkale'ye düşecek ve aradığını burada bulacaktır. Bu gördüğümüz ay yıldızlı al bayrağın altında, dünyanın dört bir yanından gencecik canlar yatmaktadır. Türk bayrağını gökte dalgalandıran ve her daim dalgalanmasını sağlayacak olan manevi rüzgarın ve ruhun altında, korkudan azade, yabancılıktan ve yalnızlıktan uzak olduklarını biliniz. Atatürk'ün annelere o veciz ifadesiyle, 'evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Bu anlayışın ve düşüncenin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine inanıyorum. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün çabalarına rağmen, birilerinin inatla görmek istemediği insanlık değerlerini, birbirleriyle savaşırken gören ve gönüllerinde karşılıklı anlayış ve saygıyı yeşerten atalarımızın bir asır önce verdiği mesajı bütün dünyanın anlamasını umut ediyorum. Ebediyete uğurladığımız tüm şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ

Konuşmaların ardından Çanakkale Cephesinden Mektup performansı sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müzik Topluluğu Mehteran Takımı'nın gösterisi sonrası Türk ve Anzak askerleri ile gaziler ve izciler tören geçişi yaptı. Protokol üyeleri ile diğer konuklar, geçit töreninden sonra Şehitler Abidesi’nin deniz tarafında kurulan başka bir portatif tribüne geçti. Burada, Türk Yıldızları'nın boğaz üzerindeki gösterisini izledi. Konukların, Türk Yıldızları'nın gösterisini ilgi ve heyecanla izledikleri gözlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile protokol üyeleri, daha sonra şehitlik defterini imzaladı, şehit askerlerin mezarlarına çiçek bıraktı. Törenlere Fransız ve İngiliz anıtlarındaki anmayla devam edilecek. Günün son töreni ise 57'nci Alay Şehitliği'nde gerçekleşecek.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı anma törenleri kapsamında, geceyarısından sonra, Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' yapılacak.

2)TEKİRDAĞ'DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI

TEKİRDAĞ'da, polisin dün düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı. Teröristin, Çanakkale'de düzenlenen Anzak Günü için eylem hazırlığı yaptığının belirlendiği bildirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin kullandığı cep telefonu ile irtibatlı olduğunu belirlediği kişiyi takibe aldı. Bu kişinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu saptandı. Polis, dün saat 07.00 sıralarında düzenlediği operasyonla Suriye uyruklu A.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı.DEAŞ'lı teröristin, geçen ay Yeni Zelanda'da, camilerde Müslümanlara yönelik yapılan saldırılara karşılık Çanakkele'de bugün ve yarın düzenlenecek Anzak Günü etkinlikleri için eylem hazırlığı yaptığı saptandı.

Gözaltında alınan teröristin cep telefonları incelemeye alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

3)ELAZIĞ'DA TİLKİ KARA YOLUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

ELAZIĞ’da kara yolunda bir tilki görüntülendi. Tilkinin yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar geldiği değerlendiriliyor.

Elazığ’ın yüksek kesimleri ve bazı dağlık alanların karla kaplanması, hayvanların yiyecek bulmada güçlük çekmesine neden oldu. Dün gece saatlerinde kent merkezindeki çevre yolunda bir tilki görüntülendi. Kara yolunda geçen araçlara aldırış etmeden çevrede yiyecek aradığı öne sürülen tilki, bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

4)METRUK BİNADA ÖLÜ BULUNDU

Antalya'da, madde bağımlısı olduğu belirtilen Ozan Cüneyit Sezer (36), falezler kenarında kaldığı metruk binada ölü bulundu.

Polisi alarma geçiren olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi falezler üzerindeki metruk binada meydana geldi. Bir süredir bu metruk binada kaldığı belirtilen Ozan Cüneyit Sezer'in hareketsiz yattığını gören bir arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sezer'in ölümüyle ilgili inceleme yapan polis, cebinde yanmış gazete sayfaları buldu. Soluduğu duman yüzünden yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Ozan Cüneyit Sezer'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

5)EDİRNELİ CİĞERCİLER NUSRET'İ FESTİVALLERİNE DAVET ETTİ

Edirneli ciğerci esnafı, dünyaca ünlü et lokantası sahibi, kendine özgü tarzıyla fenomen olan Nusret Gökçe'yi, imzası haline gelen hareketleriyle Edirne'de düzenlenecek Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali'ne davet etti.

Edirne'de bu 9'uncusu 26-29 Nisan düzenlenecek Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali öncesi kentteki ciğerci esnafı, Türkiye ve dünyada fenomen olan et lokantası sahibi Nusret Gökçe'yi festivale davet etti. Ciğerciler, Selimiye Meydanı'nda bir araya gelerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev ciğer tavasının minyatürünün üstüne tuz attı ve Gökçe'nin kendine özgü hareketlerini yaptı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Nusret Gökçe'yi 'bizim kızanımız' şeklinde nitelendirerek festivale beklediklerini söyledi. Dinar, "Geçtiğimiz gün barınaktaki kedileri tava ciğerle besledik. Artık ciğerlerimizi hazırlıyoruz. Festival için hummalı bir hazırlık başladı. Bir taraftan ciğerler doğranıyor ve yıkanıyor bir taraftan da tuzlanacak. İyi ama biz bu tuz meselesinde takılı kaldık ciğerci arkadaşlarla beraber. Bakıyoruz ki biz tuzu bir türlü ayarlayamıyoruz. Arkadaşlarla düşündük taşındık. Dedik ki Nusret'i bir çağırsak bu bizim kızanımız. Gelsin burada ve bizim festivalimizde bir tuzu olsun. Biz tatlandıralım oda tuzlandırsın burasını. Buradan sesleniyoruz. Nusret bey kardeşim eğer bizi duyuyorsan ki artık duyuyorsun. Seni tüm ustalar olarak festivale davet ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte Edirne Belediyesi Bandosu da tava ciğer müziği çaldı. Bando ve Tava Ciğer Festivali'nin son gününde halka ücretsiz ciğer dağıtımı gerçekleştirilecek.

6)BİTKİN HİNT BALIKÇIL KUŞUNA JANDARMA BAKIMI

Türkiye'de ender rastlanan ve nesli tükenmekte olan yavru Hint gölet balıkçıl kuşu, aç ve bitkin halde Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bahçesine kondu. Askerlerin yakından ilgilendiği kuş, Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hakkari'nin Kıran Mahallesi Medeni Sancak Kavşağı'nda bulunan İl Jandarma Komutanlığı'nın bahçesinde dün akşam saatlerinde görünümü ilgi çeken kuşu gören nöbetçi askerler, bu durumu komutanlarına bildirdi. Aç ve bitkin olduğu gözlenen kuş için askerler seferber oldu. Askerler, kendilerine sığınan kuşa sabah saatlerine kadar bakım yaptı. Kuşun tedavi edilmesi için de Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü haber verildi.

Sabah saatlerinde il Jandarma Komutanlığı'na gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşun Türkiye'de ender rastlanan ve nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu belirledi. Yaban Hayatı Mühendisi Bahar Tali, kuşun gerekli bakımlarının yapılacağını söyledi. Tali, "Kuşu teslim aldık. Veterinere götürülüp herhangi bir yarası olup olmadığını tespit edeceğiz. Ardından da doğal yaşam alanına bırakacağız" dedi.

