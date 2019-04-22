DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kayıp Furkan'ın babası, dedesi ve babaannesi gözaltında (2)

VALİ OKAY MEMİŞ: AİLENİN ÇELİŞKİLİ BEYANLARI VAR

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde kaybolan 4 yaşındaki Furkan'ın ailesinin gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. Vali Memiş, ailenin çelişkili beyanları bulunduğunu söyledi. Vali Memiş, henüz bulunamayan çocukla ilgili bir istismarın sözkonusu olmadığını ellerinde bu yönde bir bulgu bulunmadığını bildirdi. Furkan'ın kaybolduğu ihbarı üzerine bütün ekipleri seferber ettiklerini belirten Vali Memiş, "Jandarma, 112, AFAD, köylüler, uzman köpekler, drone ve dalgıçlarla konuya duyarlı bir şekilde yaklaştık. Arama tarama çalışmaları devam ediyor. Şu anda hem jandarma hem emniyet müdürlüğü uzman ekiplerimiz konuyu soruşturuyor. Geçen süre içerisinde devlet yetkilileri olarak kayıp çocuğu bulmak yönünde büyük çaba sarfettik. Karış karış, metre metre dere yatağı olan yerler, köyün etrafında gidebileceği her yeri karış karış aradık taradık. Hiç bıkmadan, usunmadan, ara vermeden çalışmaları decam ettirdik" dedi.

Kayıp çocuğun ailesinin gözaltına alınmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Vali Memiş, ailenin çelişkili ifadeler verdiğini ve konuya yargının müdahil olduğunu söyledi. Konuyla ilgili gizlilik ve yayın yasağı gibi tedlbir alınması durumu olduğunu vurgulayan Vali Memiş, "Ailenin kayıp olup olup olmadığı konusunda, vefat etmiş olabileceği konusunda ifadeleri oldu. Soruşturma devam ediyor. Bu bizim açımızdan şüphe uyandırır oldu. Konuyu biz geniş bir şekilde tetkik ediyoruz. Sizlerden ricam hassas bir konu. İnfiale uağratacak bir konu olduğu için suhuletle ve ciddiyetle yürütmek durumundayız. Bütün safahatlarını bizzat kendim takip ediyorum. İl Emniyet Müdrürü, Jandarma Alay Komutanlığı, İlçe Kaymakamlığı gibi bütün birimlerle konuyu takip ediyoru. Bugün yarın netleşeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Vali Okay Memiş'in konuşması

-Afad ekipleri ve baba Fehim Yiğit ile konuşması

-Afad arama köğeğinden detay

-Afad ekibi balık adamlardan detay

SÜRE: 05.23 BOYUT: 603 MB

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KURMU / ERZURUM,()

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Şanlıurfa'da 6 AYLIK İŞE BAŞVURU KUYRUĞU

ŞANLIURFA'da, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 2 bin kişinin alınacağı işlere girmek isteyenler kurum önünde kuyruk oluşturdu. TYP kapsamında, Şanlıurfa'da asgari ücret karşılığında kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 2 bin kişinin alınacağı duyuruldu. Başvuruların başlamasıyla birlikte yüzlerce kişi İşkur İl Müdürlüğü önüne geldi. Uzun kuyrukların oluştuğu müdürlük önünde polisler de izdihama karşı önlem aldı. Başvuruların fazla olması halinde işe alınacak kişiler noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Görüntü Dökümü

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- İŞKUR Müdürlüğü

- İş başvurularına gelen vatandaşlar

- Uzun kuyruklar

- Vatandaşlarla röportaj

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 364 MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Irmakta kaybolan üniversiteli Bekir'in cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün yüzmek amacıyla girdiği Köprüçay Irmağı'nda kaybolan üniversiteli Bekir Hekim'in (24) cansız bedeni bulundu.

Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'nde bulunan Köprülü Kanyon Turizm Bölgesi'ne kamp yapmak amacıyla gelen Ankara Üniversitesi öğrencileri Umut Bildik, Bekir Hekim, Emre Toptaş ve Başak Gümüş, dün öğle saatlerinde yüzmek amacıyla Köprüçay Irmağı'na girdi. Bir süre yüzen öğrencilerden Bekir Hekim akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri, jandarma, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (JAK) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bekir Hekim'i arama çalışması yapıldı ancak bir sonuç elde edilemedi.

Bekir Hekim'i arama çalışması bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Arama çalışmasına Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı su altı ekiplerinden 15 dalgıç katıldı.

Arama çalışmalarını kaybolan Bekir Hekim'in ailesi ve yakınları endişeli bir şekilde takip etti. Çalışmaların başlamasından yaklaşık 1 saat sonra Bekir Hekim'in cansız bedeni Oluk Köprü'nün 100 metre aşağısında kayalıkların altına sıkışmış şekilde SAK dalgıçları tarafından bulundu. Botla ırmak kenarına çıkarılan Bekir Hekim'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Arama çalışmalarını izleyen Bekir Hekim'in kızkardeşi, cenazenin bulunmasının ardından, "Abim beni bırakıp gitmez, gidemez. Onu neden siyah poşete koydular, o benim için yaşar" diye feryat etti. Kriz geçiren Bekir Hekim'in kızkardeşine sağlık ekipleri müdahale etti.

Görüntü Dökümü

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- Köprüçay ve oluk köprüden genel görüntü

- Irmakta yapılan arama çalışmaları

- Bekir Hekim'in cesedinin bulunması

- Cesedin botla götürülmesi

- Yakınların gözyaşları

334 MB /// 03.01"

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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AK Parti ve MHP İzmir il başkanlarından 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' değerlendirmesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, dün Ankara'daki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti İl Başkanı Sürekli, saldırıyı şiddetle kınadığını ifade ederken, MHP İl Başkanı Şahin, "Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyorum. Biz 100 PKK'lının ülkemize saldırısını unuttuk, 4 şehidimizi, 6 yaralımızı unuttuk, başka şeyler konuşuyoruz. Konuyu başka yere getirmiş olduk. Bundan kim faydalanıyorsa, failler onlardır" dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığına yeni atanan Kerem Ali Sürekli'yi yeni görevinden dolayı tebrik eden Şahin, Cumhur İttifakı kapsamında birlikte çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini söyledi. Öte yandan, iki başkan, dün Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırının bir şehit cenazesinde yapıldığına dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Tekrar şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanı milleti için şehit olan bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla sürecek. Saldırı olayına gelince; yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sorumlularla ilgili yasal işlemler devlet yetkililerimizin açıklamasından da anlaşılacağı üzere yapılmaktadır, yapılacaktır" dedi.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de "Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyorum. Tabii ki çirkin bir saldırı. Biz 100 PKK'lının ülkemize saldırısını unuttuk, 4 şehidimizi, 6 yaralımızı unuttuk, başka şeyler konuşuyoruz. Konuyu başka yere getirmiş olduk. Bundan kim faydalanıyorsa, failler onlardır" diye konuştu.

'PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR'

Cumhur İttifakı ile ilgili de değerlendirmede bulunan AK Parti İl Başkanı Sürekli, "Cumhur İttifakı son seçimde uyum açısından müthiş bir performans gösterdi. Sonuçları bakış açısına göre tartışılabilir ama bir ve beraber hareket etmek açısından çok güzel bir süreç yaşandı. Cumhur İttifakı'nın oluşması için önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı bu ülkenin bekası için kurulmuş, pazara kadar değil mezara kadar devam edecek bir ittifaktır. Bunun sonuçlarını da olumlu olarak görüyoruz. İzmir için bundan sonra Cumhur İttifakı ortakları olarak hep birlikte çalışacağız, politika yürüteceğiz. İzmir'e Cumhur İttifakı'nın belediyecilik anlayışını göstereceğiz. Veysel Başkanımızı yakından tanıyorum, bu yüzden verimli çalışmalar yürüteceğimizi düşünüyorum. Her zaman iletişim halinde olacağız" dedi.

Yeni atanan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi tebrik eden MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de "Kerem Ali Sürekli geçmişten tanıdığımız, seçim dönemlerinde birlikte çalıştığımız yakın mesai arkadaşımızdır. Bu süreci çok iyi götürebileceğine, iyi işler yapabileceğine eminiz. Cumhur İttifakı ortağı olarak destekçisi olacağımızı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklamasından genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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Gaziantep Ticaret Odası ile PTT arasında iş birliği

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ile PTT arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile GTO üyeleri para transferlerini ve ihracat bedellerini PTT üzerinden gerçekleştirecek.

Gaziantep Ticaret Odasında yapılan imza törenine Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve oda üyeleri katıldı. Tuncay Yıldırım oda üyelerinin PTT’nin sunduğu hizmetlerden avantajlı olarak faydalanabileceğini söyleyerek, öGaziantep Ticaret üyesi olan firmalar PTT’nin sunduğu hizmetlerden avantajlı olarak faydalanacaktır. Bu yapılan protokol ile bankacılıktan kargoya, elektronik postadan E- ticarete ve sanal mağazacılığa kadar birçok hizmetten avantajlı olarak faydalanacaktır. Yaptığımız iş birliği dinamik bir alt yapıya sahip olmakla beraber bu iş birliğini avantajlarımıza göre güncelleyip üyelerimize daha fazla hizmet sunacağızö dedi.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise Fırat Kalkanı Bölgesinde ticaret yapan iş adamlarının para transferlerini ve ihracat bedellerini PTT şubeleri üzerinden yapabileceğini belirterek, "Fırat Kalkanı bölgesindeki gerek Gaziantep’ten gerekse Gaziantep dışından ticaret yapan iş adamlarımızın para transferlerini gerçekleştirmesi adına bir çalışma gerçekleştirdik. Yani ürün gönderen her ihracatçımızın ihracat bedellerini PTT üzerinden yatırarak Gaziantep’ten paralarını alabilecekler. Bu olayda PTT olarak katkımız olduğu için gurur duyuyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- İmza töreni

- Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım konuşması

- PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 370 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP-)

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Fatma Şahin koltuğunu Zelal'e devretti

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu ilkokul 7'inci sınıf öğrencisi Zelal Beçet'e devretti.

Fatma Şahin makamında sohbet ettiği Zelal Beçet'e koltuğunu devretti. Başkanlık koltuğuna oturan Beçet, çocuklar için yapacağı projelerden bahsederek, "İlk olarak çocuklar için yeşil alan ve park çalışması yapacağım. Şehrimizde tarım ürünleri için elverişli topraklarımız var. Bunları değerlendirerek ekonomik anlamda kendimizi geliştirebiliriz. Tarım dışında sanayi, ulaşım, ticaret ve turizm alanlarında da kendimizi ön plana çıkarabiliriz" dedi.

Küçük öğrenciyi tebrik eden Fatma Şahin ise çocuk dostu bir şehir olmayı amaçladıklarını belirterek, "Çocukların mutlu, huzurlu olduğu mekânlarla ilgili projeler yapıyoruz. Öncelikle 'Hoş Geldin Minik Hemşerim' ile başlıyoruz. Uygulamalı çocuk kütüphanelerimizi açtık. Her yaş grubuna dair Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Fatma Şahin, ziyaret sonunda koltuğuna oturan Zelal Beçet ile beraberindeki öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrencinin koltuğu oturması

- Zelal Beçet'in konuşması

- Fatma Şahin'in konuşması

- Hediye verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 189 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP-)

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Edirne'de kedilere 500 kilo ciğer dağıtıldı

EDİRNE'de Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali etkinlikleri kapsamında hayvan barınağında bulunan kedilere 500 kilo ciğer dağıtıldı.

Edirne'de 9'uncusu 26-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali etkinlikleri kapsamında, kentteki ciğerciler, festivalin maskotu olan kedilere ciğer dağıtmaya başladı. Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda bulunan kedilere bugün pişirilmiş 500 kilo ciğer dağıtıldı.

'3 TON CİĞER DAĞITALACAK'Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, festival etkinliklerini bugün kedilere ciğer vererek başlattıkların belirterek, "Biz ilk ziyaretimizi, barınaktaki kedilere yaptık. Çünkü onların en sevdiği şey tava ciğerdir. Biz de kendilerine ciğer ikram ettik ve festivalimize davet ettik. Festivalin bu hafta 9'uncusunu düzenleyeceğiz. Uluslararası bir festival olduğu için 9-10 ülkeden bando takımları gelecek. Biz de ciğerci esnafları olarak faal olacağız ve yüz binlerce kişiye ciğer dağıtacağız. Bugünden sonra da festival öncesi kedilere ciğer ikramımız geleneksel hale gelecek. Geleneğimizi bütün hayvanlar için daha da yaygınlaştıracağız. Biz, aynı zamanda hayvanlara duyarlı bir kentiz. Bu hafta, bizim haftamızdır" dedi.

Kentin ciğerci esnaflarından Niyazi Yavuz, festivalde ücretsiz 3 tona yakın ciğer dağıtacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Barınaktan genel

Kedilere ciğer verilmesi

Kedilere ciğer yedirilmesi

Ciğer yiyen kediler

Kedilerden detay

Bahri Dinar'ın açıklaması

Detay görüntü

Niyazi Yavuz'un açıklaması

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,()

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Edirne'de lösemili çocuklar yararına resim sergisi

Edirne'nin Keşan ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Fey Sanat Akademi işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında lösemili çocuklar yararına düzenlenen resim sergisi açıldı. Sergide çocuk kursiyerler tarafından yapılan resimlerin satışından elde edilecek gelir, lösemili çocuklar yararına bağışlanacak.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Fey Sanat Akademi işbirliğinde düzenlenen lösemili çocuklar yararına düzenlenen resim sergisinin açılışı yapıldı. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Kaymakam Nuri Özder, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Meclis Başkanı Orkun Özkaya ve davetliler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler resim sergisini gezdi ve eser sahibi kursiyerlerden bilgi aldı.

Fey Sanat Akademi'den Feyza Vatan Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl çocuk kursiyerlerin yaptığı resimlerin satışından elde edilen geliri lösemili çocuklar yararına bağışlamaya karar verdiklerini söyledi. Oktay, "Bu yıl bizim için ilk oldu. Bundan sonra her sene bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çocuklardan çocuklara yardım olması bizim için mutluluk verici. Katılım çok güzeldi. Keşan'daki insanlarda buna çok duyarlı davrandı. Bundan sonra bu gibi projelere daha çok değer verilecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sergi açılışı

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Açılıştaki protokol konuşmaları

-Serginin gezilmesi

-Çocuk kursiyerlerden bilgi alınması

-Resimler

-Fey Sanat Akademi Feyza Vatan Oktay röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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