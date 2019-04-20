DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ELEKTRİK KAÇAĞI KONTROLÜNE GİDEN GÖREVLİLERE YUMRUKLU SALDIRI



ŞIRNAK merkeze bağlı Geçitboy köyüne kaçak kontrolüne giden elektrik şirketi çalışanları yumruklu saldırıya uğradı.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Şırnak İl Müdürlüğü'nün enerji kayıpları biriminde görevli ekipler, çalışmalar kapsamında dün sabah iki araçla merkeze bağlı Geçitboyu köyüne gitti. Köy girişinde güvenlik önlemi için gelecek jandarmaları bekleyen ekipteki görevlilerin yanına iki kişi yaklaştı. Kimlikleri belirlenemeyen kişiler, şirket görevlilerine köye girmemelerini söyledi. Görevliler ise jandarmayı beklediklerini ve köyde çalışma yapacaklarını iletti. Bunun üzerine köydeki iki kişi, görevlilerden kimliklerini göstermelerini istedi. Şirket çalışanlarından biri kimliğini gösterdiği sırada yumruklu saldırıya uğradı. Görevliler araçlarıyla olay yerinden uzaklaşmak istedi. Saldırganlar bu kez araçları taşlayıp, takip etmeye çalıştı. Görevliler Şırnak kent merkezi girişindeki güvenlik uygulaması noktasına geldiğinde saldırganlar takibi bıraktı.

Kent merkezine gelen şirket görevlileri, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Görüntü Dökümü:

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- DEDAŞ ekipleri görüşen köylüler

- Ekiplere yapılan saldırı

- Aracın taşlanması

- Hasar gören araçlar

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: ŞIRNAK,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 26 MB

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VAN'IN KAPADOKYASI 'VANADOKYA'YA' TURİST AKINI



AN'ın İran sınırında bulunan 100 haneli Yavuzlar köyündeki peri bacaları, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki turizm cenneti Kapadokya'yı aratmıyor. Turizm haftası kapsamında Vanadokya'ya gelen bir grup gazeteci peri bacalarını gezip, bol bol fotoğraf çekti.

Başkale'ye 33 kilometre uzaklıkta bulunan Yavuzlar Köyü'ndeki Vanadokya'da; volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların, yağmur sularının ve rüzgârın aşındırmasıyla ortaya çıkardığı peri bacaları, özellikle yaz mevsiminde turistlerin ilgisini çekiyor.

'BÖLGEDE 17 BİN PERİ BACASI VE 25 MAĞARA BULUNUYOR'

Vanadokya'da yaklaşık 17 bin peribacası, 25 mağara ve 12 oyma ev bulunduğu tahmin ediliyor. Ulaşımın rahat sağlandığı bölgede konaklama ve dinlenme tesislerinin olmaması, turizm potansiyeli olan Vanadokya'nın bilinirliği önündeki en büyük engel. Köyde yaşayanlar, bölgenin yeterince tanıtılmadığını belirtirken, yetkililerden define avcılarına karşı önlem alınmasını istedi. Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonuyla, bir grup gazeteci 'Turizm etkinlikleri' kapsamında, 'Vanadokya' olarak adlandırılan peri bacalarını gezip bol bol fotoğraf çekti.

'VAN'IN KAPADOKYASI: VANADOKYA'

Van Müze Müdürlüğü'nde görevli Müze Araşırmacısı Atilla Gök, Van'daki peri bacalarının Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Kapadokya'yı aratmadığını söyledi. Gök, "Burası 2010 yılında her ne kadar tanıtılmaya başlansa da henüz bakir ve keşfedilmeyi bekliyor. Kapadokya'ya rakip olan Vanadokya yaklaşık 20 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Burada 17 bin peri bacası, 25 mağara ve 10 ev bulunuyor. Evlerin bir kısmı oyuk şeklinde olduğu ve bunların inziva alanı olduğu da söylenmektedir. Peri bacaları akarsu, aşındırma şeklindedir. Volkanik, ani tüflü arazilerde cılız bitki örtüsüyle birlikte rüzgarın da aşındırmasıyla sel ve akarsuların oluşturduğu şekillerdir. Peri bacalarının üs kısımlarında da konik şeklinde şapkalar görülmektedir. Buraya ziyaretçilerin gelmesi gerekiyor. Burayı gerçekten türizme kazandırmak ve bunların envarter kayıtlarını bir an evvel çıkararak koruma altına alınması gerekmektedir" dedi.

'DEFİNE AVCILARINA KARŞI BURASI KORUNMALI'

Yavuzlar Köyü Muhtarı Süleyman Akkaya ise, 120 hanelik köylerinde bine yakın nüfus olduğunu ifade ederek, "Buraya yerli ve yabancı turistler geliyor. Buranın alt yapısının daha da iyi olmasını bekliyoruz. Köyümüz İran sınırında. Özellikle define avcılarına karşı önlem alınmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile peri bacalarIndan genel görüntüler

-Peri bacalarından detaylar

-Drone ile peri bacalarının bulunduğu Yavuzlar Mahallesi

-Drone ile genel görüntüler

-Peri bacalarından detaylar

-Vatandaşlar ile röportaj

-Detaylar

SÜRE: 3 DAKİKA 42 SANİYE

BOYUT: 716 MB

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, () -

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CUNDA'DAKİ BAZALT SÜTUNLAR TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

BALIKEASİR'in Ayvalık ilçesine bağlı, tarihi dokusu ve doğal güzelliği ile yıl boyu ziyaretçileri çeken Cunda Adası'ndaki Ali Bey Tepesi'nde bulunan bazalt kaya oluşumları da turistlerden yoğun ilgi görüyor. Doğaseverler bölgenin koruma altına alınmasını istiyor. Tarihi dokusu, doğası, denizi ve havası nedeniyle ziyaretçilerin uğrak yeri olan, olağanüstü güzellikteki Ayvalık’ın Cunda Adası, Ali Bey Tepesi'ndeki ilginç kaya oluşumlarıyla da dikkat çekiyor. Seyir tepesi olarak Ege denizi, adalar ve kentin panoramasının izlenebildiği tepede, dış yüzeyi arı peteğine benzeyen, irili ufaklı ve girintili çıkıntılı sütun şeklinde yükselen bu sıra dışı oluşumlar, yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçilerin zeytin ağaçları arasında dolaşıp eşsiz manzarayı izlemesine olanak sunan, doğa yürüyüşleri için uygun olan bölgede, bazalttan oluşan kayalar, ilginç bir manzara oluşturuyor.

SOĞUMUŞ LAVLARDAN OLUŞUYOR

?Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Türkmen, "Bu yapılar; yeryüzüne çıkan lavların soğuması sırasındaki büzüşmesi (iç gerilmesi) sonucu gelişmiş çatlaklardır. Çoğunlukla beşgen veya altıgen şeklinde gelişirler. Lavların soğuma hızları arttıkça bu sütunların genişlikleri azalır, soğuma hızları azaldıkça genişlikleri artar. Bunlar da bazalt sütunlarının değişik açılardan görünüşleri için güzel örnekler oluşturuyorö dedi.

Türkiye’deki en bilinen örneklerine Sinop Boyabat ve Ankara Kızılcahamam’da, dünyadaki örneklerine ise İskoçya’da Fingal Mağarası’nda, İzlanda’da Svartifoss Şelalesi’nde, Japonya’da Takachiho Gorge’ta, Meksika’da Los Prismas’ta, Güney Kore’de Jeju Adası’nda rastlanan bazalt sütunlarının bir örneğine Ayvalık’ta rastlanması, doğaseverler ve turistlerin ilgisini çekiyor. Rüzgâr ve yağmurun milyonlarca yıl süren kayaları aşındırması, gece ve gündüz sıcaklık farklarının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu şekiller, bir sanat eserini andırıyor. Bu sıra dışı oluşumlar hala değişime devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Sütunlardan görüntüler

- Turistler incelerken görüntüler.

- Detay görüntüler.

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()