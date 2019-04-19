DHA YURT BÜLTENİ -8

9 günlük bayram tatili, turizmcileri sevindirdi

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Kararın, bayram tatili planı yapanlar için planlama ve erken rezervasyon fırsatları açısından olumlu etki yapacağı kaydedildi. Bu kararla bayram tatilinde iç turizm hareketliliğinin yüzde 15- 20 düzeyinde artması bekleniyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayram tatilini 9 güne çıkaran kararı, yerinde ve olumlu bulduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sektör adına teşekkür ettiklerini söyledi. Esas arzu ve isteklerinin bu tür kararların yılbaşından itibaren alınması ve 1 Ocak'ta yayımlanması olduğunu belirten Ayık, "O zaman insanlar çok daha kolay program yapabilir ve o dönemdeki erken rezervasyon fırsatlarından daha uygun fiyatlarda yararlanabilir. Ancak önceki yıllara göre baktığımızda bugünden açıklanmış olması da son derece yararlı olacaktır" dedi.

Bayram tatili planlayanlara da seslenen Başkan Ayık, 1 aydan fazla süre olduğuna ve haziran dönemine dikkat çekerek, şu anki cazip alım fırsatlarını değerlendirmeleri için son ana kalmadan, hızlı karar vermeleri ve ellerini çabuk tutmaları gerektiğini belirtti. Okul tatilleri için yeni düzenleme beklentileri olduğunu da belirten Ayık, "Bölgelere göre okul tatillerinin yeniden düzenlenmesi de insanların seyahat etme aralığını uzatacaktır. Milli Eğitim Bakanımızın da bu konuda bir çalışması olduğunu duyduk ve inşallah o da gerçekleşir" diye konuştu.

'ANTALYA BÖLGESİNDE CİDDİ YOĞUNLUK OLACAK'

Kararı çok olumlu karşıladıklarını belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise "Bizim böyle bir talebemiz vardı ve bu talebin karşılık görmesi memnun edici. Teşekkür ediyoruz. O dönemde tatile çıkacakların daha önceden plan yapmaları için de uygun olacağını düşünüyoruz. Şu an zaten devam eden doluluklar var. Bazı tesislerde erken rezervasyon imkanları devam ediyor. Tatil sürecinin erken ilanı bu imkanları değerlendirmek için de bir fırsat olacaktır. Haziran dönemi yoğun olur. Özellikle Antalya bölgesinde ciddi yoğunluk olacağını şimdiden söyleyebiliriz" dedi.

YÜZDE 15- 20 ARTIŞ BEKLENİYOR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da "Çok doğru bir karar. Keşke daha da önce açıklansaydı, daha rahat planlama yapılabilirdi; ama bayrama henüz süre var ve etkili olacaktır. Daha dünden itibaren karar kendini hissettirdi. Rezervasyonlarda mutlaka pozitif bir etki olacaktır; ama bu kararlar daha önceden açıklanırsa tüketici önceden daha rahat planını yapabilir. Kurlar böyle devam ederse de tüketici yurt dışından daha çok Türkiye'yi tercih edecek. Biraz durağan olan iç pazarı daha da hareketlendirecektir diye düşünüyorum. Yıl genelinde ise 10 milyon kişilik bir iç pazar hareketi bekliyoruz. Bu kararla bayram döneminde ise geçen yıla göre yüzde 15- 20 düzeyinde artış öngörüyoruz" diye konuştu.

TURİZME KATKISININ ÖRNEKLERİ VAR

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizme büyük katkı sağladığını kaydeden Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması konusunda son 1-2 yılda örnekler var önümüzde. Tatilin süresinin uzaması iç pazarda hareketliliğin artmasına neden oluyor. Bu kısıtlı sürelerde tatil istenmemesi; özellikle bizim insanlarımızın kısa tatili çok sevmemeleri, araçlarıyla, aileleriyle uzun tatilleri tercih etmelerinden kaynaklanan bir durum. İç pazarda bir hareketlenme olacaktır ve Alanya'da bu noktada daha fazla iç pazardan misafir alma şansını yakalayacaktır" dedi.

Alanya'nın iç pazardan gelecek olan talep ve tatilcilere hazır olduğunu Sili, "İç pazarda bu anlamda talep gösterecek misafirlerimizin erken rezervasyon döneminde daha uygun rakamlara tatillerini alabilmeleri anlamında son derece önemlidir" diye konuştu.

Ramazan Bayramı tatili, 1 Haziran Cumartesi günü başlayıp, 9 Haziran Pazar günü sona erecek.

Görüntü Dökümü

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-Alanya Sahilinden genel görüntü

-Burhan Sili Röportajı

Haber- Kamera: Engin ANAK- Levent YENİGÜN/ANTALYA-)

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Önce yola atladı, kamyonetin çarpmasından son anda kurtuldu

İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, ters yönden gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, aşırı hızla ters yönden gelen bir kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, yola adımını attığı anda ters yönden gelen kamyoneti görünce kendisini orta refüje atarak kurtulabildi. Ölümden dönen yaya, daha sonra koşarak yolun karşısına geçti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Arabanın geçmesi

-Son anda kurtulması

-Detaylar

Haber: Emin YEŞİL /, ()

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Tuna öğretmen evinde ölü bulundu

Antalya'da özel bir okulda fen öğretmeni Tuna Gençosman (35), annesi tarafından evde ölü bulundu.

Olay bugün saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 168 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Özel bir okulda fen bilgisi öğretmenliği yapan Tuna Gençosman'ı, annesi Ümmühan Karaca uyandırmak istedi. Kızının hareketsiz yattığını fark eden anne, 112 acil yardımı hattını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gençosman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Antalya'da geçen yıl beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen Gençosman'ın ölüm haberini alan arkadaşları ve yakınları, gözyaşı döktü. Polisin ve savcının incelemesinin ardından Gençosman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Cenazenin taşınma görüntüsü

- Yakınlarından görüntü

- Öğretmen Tuna Gençosman'ın annesi ile opağı

- Detaylar

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Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,()

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Şırnak'ta 'Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler' sempozyumu

Şırnak'ta 2 gün sürecek 'Uluslarası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler' sempozyumu başladı.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 'Dengbejlik' kültürünün devam ettirilmesi amacıyla düzenlenen sempozyuma; Vali Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkanvekili Dr. Ferit Batmaz, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Irak ve İran'dan davetliler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Vali Mehmet Aktaş, Şırnak'ın tarih boyunca çok farklı kültürlere, medeniyetlere, inanış guruplarına ve etnik guruplara ev sahipliği yaptığını belirterek, "Gelişen süreç içerisinde huzur, sevgi ve saygı doğmuştur. Yaklaşık 35 yıl öncesine kadar başlayan zülüm ile PKK ihanet şebekesine kadar. Maalesef PKK ve uzantıları bu şehirde, bu bölgede fiziki olarak büyük bir yıkıma imza attıkları gibi, bu bölgenin, bu toprakların, bu insanların kadim değerlerine, inanç değerlerine de gelenek ve göreneklerine saldırdılar. Buralarda büyük yıkımlara neden oldular. Tabiri caizse bu kültürel mirasın üzerine bir beton döktüler. Ama hamdolsun geldiğimiz nokta itibariyle bu ülkenin çocukları, bu milletin evlatları tarihte benzeri az görülmüş kahramanlıklar sergilediler, canı pahasına, kanı pahasına ve de bu toprakların insanlarının büyük fedakârlıklarıdır. Allaha şükür bunun için PKK terör örgütünün, hem de onun muhtelif uzantılarının bittiği bir gün yaşıyoruz" dedi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise üniversite olarak bilim üretmek, bilimi sanayi ile birleştirmek ve aynı zamanda halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına derman olmak için bazı çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Yaptığımız çalışmada eksik ve zayıf yönlerimizi belirledik. Güçlü yönlerimizden biri olan dilimiz Kürtçe'yi bilmemiz ve yörede konuşulan dilleri daha iyi analiz etmek adına çalışmalarımız var. Bunun yanında sosyal kültürel değerlerimizden olan kıyafetlerimiz, taş binalarımıza kadar varlıklarımızı üniversitenin bir görevi olarak bunları açığa çıkartmaktır" diye konuştu.

Valilik, belediye, üniversite, DİKA ve Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen sempozyum 2 gün sürecek.

DENGBEJ NEDİR?

Dengbej sözcüğünün kelime anlamı; deng ‘ses’, bej ‘söyle’dir. Bu kelime, sözün ahenkle icra edilmesini sağlayan kişi anlamında kullanılmıştır. Dengbejler genellikle köyden köye dolaşarak, hayatlarını söyledikleri destanlar, şiirler, ilahiler ve hikayeler ile sürdürmektedirler. Tarihçesi çok eski tarihlere dayanan bu kültürde, dengbejler sağ veya sol elini kulağına dayayıp bir parmağını da kulağına tıkayıp, diğer kulağını açık tutmak suretiyle, ya bilinen bir ezgiyi, ya da doğaçlama yolu ile içten geldiği gibi, kendi sanat becerisiyle bunu melodik şekilde dillendirir.

Görüntü Dökümü

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- Programa katılanlar

- Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın konuşması

- Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan'ın Konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 530 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

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Amatör oyunculardan aksiyon filmi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 35 kişilik amatör oyuncu ekibi, uyuşturucu ticaretini anlatan aksiyon filmi çekti.

Viranşehir'de aralarında esnaf, öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 35 kişi, uyuşturucu ticaretine dikkat çekmek amacıyla 'Kırmızı Taş' isimli aksiyon filmi çekti. Viranşehir'e yerleşen Suriye uyruklu Zakaria Saqr'ın yönetmenliğini yaptığı filmin çekim ve montajı 9 ayda tamamlandı.

Sosyal medyada yayınlanan fragmanı ile ilgi toplayan filmin görüntü yönetmenliğini yapan öğretmen Hüseyin Demirtaş, 'yerli ve milli' olarak tanımladığı çalışma ile insanları uyuşturucudan uzak tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Polis ile uyuşturucu şebekesi arasında yaşanan çekişme

- Silahlı çatışmanın yaşandığı aksiyon sahneleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 28MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA - )

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