DHA YURT BÜLTENİ - 8

Hatay'da hortum paniğe neden oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik Sahili'nde denizde hortum çıktı. Kapısuyu Mahallesi sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülenen hortum bir süre sonra kendiliğinden kayboldu. Hortum, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.

Görüntü Dökümü

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- Hortumun farklı açılardan görüntüsü

SÜRE: 01'10" BOYUT: 130 MB

Haber:Hüseyin BOZOK-Kamera: SAMANDAĞ(Hatay), ()

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Hakkari- Van karayolu düşen dev kayalar nedeniyle kapandı

Hakkari- Van karayolu, tepeden düşen kayalar nedeniyle kapandı. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Hakkari- Van karayolunun 30'uncu kilometresindeki Gençlik Köprüsü mevkisinde bugün sabah tepeden kopan dev kayalar, yola düştü. Kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Bu arada, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Yüksekova- Hakkari karayolunun 16'ncı kilometresindeki yol açma çalışmaları da sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yola düşen dev kayalar

-Yolu kapatan kayalardan genel ve detaylar

-Yolda kalan vatandaşlar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

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Eski patronunun borcu için 781 bin liralık altını haczedildi

Kayseri'de oturan Oğuz Bedir (40), 7 yıl kuyumcu S.E'nin yanında çalıştıktan sonra, ücretini alamadığı gerekçesiyle ayrılıp, yurt dışındaki ağabeyinin desteği ile eski patronunun tahliye ettiği iş yerini kiralayarak kendi kuyumcu dükkanını açtı. Ancak Oğuz Bedir'in 781 bin liralık altınına, eski patronunun banka borcu nedeniyle haciz yoluyla el konuldu. Büyük şok yaşayan Bedir, açtığı 'hak kazanma' davasını kazanırken, şimdi İstinaf Mahkemesi'nin kararını bekliyor.

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kazancılar Çarşısı'nda kuyumculuk yapan S.E.'nin yanında 7 yıl çalışan Oğuz Bedir, ücretini alamayınca 3 yıl önce ayrıldı. Oğuz Bedir, yurtdışında bulunan ağabeyi Yavuz Bedir'den 215 bin Euro borç alarak, eski patronu S.E.'nin tahliye ettiği iş yerini kiralayıp kendi kuyumcu dükkanını açtı. Kendi işinin patronu olan Bedir, geçen yıl Haziran ayında haciz şokuyla karşılaştı. S.E.'nin 781 bin liralık altını, eski patronu S.E'nin banka borçları nedeniyle, 29 Haziran 2018 tarihli İstanbul Çağlayan Adliyesi 8'inci İcra Mahkemesi kararıyla haczedildi. Bankanın el koyturttuğu altınların, S.E.'ye ait olduğu gerekçesiyle haciz işleminin uygulandığı belirtildi.

'HAK KAZANMA' DAVASINI KAZANDI

Oğuz Bedir de S.E.'nin yanından 3 yıl önce ayrıldığını, altınların kendisine ait olduğunu söyleyerek Kayseri 1'inci İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Bedir, altınlarının iade edilmesi için 'hak kazanma' davası açtı. Mahkeme, Oğuz Bedir'i haklı bularak altınların iade edilmesini kararlaştırdı. Banka ise karara itiraz edip İstinaf Mahkemesine başvurdu.

'ESKİ PATRONUMUN BORCUNU BENDEN TALEP ETTİLER'

İş yerinde zor şartlar altında işini sürdürmeye çalışan Oğuz Bedir, İstinaf Mahkemesince kararın onanacağına inandığını söyleyerek şöyle konuştu: "Eski patronumun borcu, banka tarafından benden talep ediliyor. Ben eski çalıştığım yerde dönem dönem sigortasız olarak çalıştım. En son maaşlarımızın geç yatması, benim 2014 yılının sonunda evlenmemden kaynaklı bu iş yerinden ayrıldım. Sonrasında öğrendiğimiz mesleği icra etmek için eski patronumun dükkanını tuttum. Ama ondan kurtulmak mümkün olamdı. Borcunu benden talep ettiler. Çağlayan Adliyesi'nde bir mahkemede karar çıkarttırdılar. Asıl borçlunun borcunu ödememek için benim üzerime mal kaydırdığını öne sürdüler. Biz itiraz ettik; ama kabul görmedi. Burada açtığımız davayı ise kazandık. Şimdi İstinaf Mahkemesinin kararını bekliyoruz."

'AVUCUMUZDA NE VARSA ALDILAR'

Bu sürede çok mağdur olduğunu ifade eden Bedir, "Kiramı, banka borçlarımı ödeyemedim. Ağabeyim bana 20 yıllık emeğini vermişti. Avucumuzda ne varsa aldılar, bütün sermayemizi aldılar, haksız yere aldılar. Biz bunu defalarca dile getirmemize rağmen bize inanmadılar. Bu ülkede bir adalet var. Geç de olsa adalet tecelli ediyor. Biz kiralarımızı ve bankalara olan borçlarımızı ödeyemedik. Hala faizler her geçen gün işleniyor. 14 Şubat 2019'da mahkemeyi kazanmış olmamıza rağmen hala bizden alınan malımızı geri alamadık. Kararın onanmasını bekliyoruz. Bu masraflar edildi. Bu masrafları da karşı tarafa ödettireceğiz. Çünkü bu ülkede hak ve adalet var. Ödemek zorunda kalacaklar. Dava sonuçlanınca ben de bankaya haciz işlemi başlatacağım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Oğuz Bedir ile röportaj

-Diğer detaylar

Süre:06.12 Boyut:692MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

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Sapanca gölünde 1 metre boyunda turna balığı yakalandı

Sakarya'nın Sapanca Gölünde sportif balıkçılık yaparak tuttukları balıkları doğaya tekrar bırakan Taha, Azra Tarhan çifti gölde nadir görülen 1 metre boyunda 7 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.

Sapanca Göl’ünde sportif balıkçılığa dikkat çekerek doğaya katkıda bulunmak isteyen Taha Tarhan, Dilara Azra Tarhan çifti turna balığı sezonun açılmasının ardından göl’de avlanmaya başladı. Genç çift gölde avlandığı sırada Dilara Azra Tarhan'ın oltasına dev turna balığı rast geldi. O anları kameraya kaydeden çift büyük heyecan yaşarken oltaya takılan turna balığını uzun uğraşlar sonucu bulundukları tekneye alabildi.

Tutulan turna balığı 1 metre boyunda 7 kilogram ağırlığında son zamanlarda yakalanan nadir balıklardan biri olduğu belirtildi. Dilara Azra Tarhan, "Sürdürülebilir avcılık yaparak gelecekteki nesillerin de bu balıkları görmelerini sağlamak istedikleriniö söyledi. Sürekli balıkta olan çift Sakarya'nın çeşitli göllerinde avlanarak bir haftada tuttukları 35 balık ile hobilerinin tadını çıkarıyorlar.

Görüntü Dökümü

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-Çiftin turna balığını tutma anı

-Tekneye almaları

Haber: Aziz GÜVENER/SAPANCA(Sakarya))-

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Bingöl'de ilk kez defile düzenlendi

Bingöl'de yerli ve yabancı mankenlerin podyuma çıktığı nişan elbisesi, abiye ve gelinlik defilesi düzenlendi.

Kentteki bir moda evi tarafından nişan, abiye ve gelinlik tanıtımı için defile düzenlendi. Defiledeki 60 ürün yerli ve yabancı mankenler tarafından tanıtıldı. Defileye katılan kişiler mankenleri ilgiyle izledi.

Moda evi yetkilisi Suna Yurtalan, Bingöl'de ilk kez defile düzenlediğini, kent için önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Defileden görüntü

- Defileye katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 724 MB

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,()

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Çizgili sırtlanı köpeklere parçalatan 5 kişiye para cezası

Adıyaman'ın Besni ilçesinde nesli tükenmekte olan hayvanlardan 'kırmızı listede'de yer alan çizgili sırtlanı köpeklere parçalatarak öldüren 5 kişiye, kişi başı bin 799 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekosistemde meydana gelen tahribat nedeniyle 16 bin 26 lira tazminat bedelinin 5 kişiden tanzim edilmesine yönelik işlem yapıldı.

İlçenin Karagüveç köyü kırsalındaki Kargalı mevkiinde nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanı gören 5 kişi, yanlarındaki köpeklere hayvanı parçalattı. Bu kişiler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce 'kırmızı liste'ye alınan çizgili sırtlanın ölüm anını ise cep telefonları ile kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, çoban köpeklerine sırtlanı parçalatan kişileri tespit etti. 5 şüpheliden her birine, avcılık belgesi olmadığı ve avlanma süreleri dışında koruma altındaki türü öldürtmekten bin 799 lira idari para cezası uygulandı.

Ekosistemde meydana gelen tahribat nedeniyle toplam 16 bin 26 lira tazminat bedelinin de 5 kişiden tanzim edilmesine yönelik işlem yapıldı.

Haber: Mahir ALAN/BESNİ (Adıyaman), ()-