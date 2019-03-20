DHA YURT BÜLTENİ -8

Nusaybin'de tuzaklanmış EYP ile 2 ton amonyum nitrat ele geçti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ile EYP yapımında kullanılan 2 ton amonyum nitrat ve 200 litre akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin'in Üçköy ve Dağiçi kırsal mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yaman-27 Operasyonu' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak ve barınaklarda yapılan aramada tuzaklanmış EYP, EYP kullanımında 2 ton civarında amonyum nitrat, 200 litre akaryakıt, yangın söndürme cihazı ele geçirildi. Patlayıcılar kontrollü olarak imha edildi.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen malzemeler

- EYP'lerin imhası

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB

Haber-Kamera: MARDİN,()

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Eşiyle ilişki yaşayan kişiyi başına taşla vurarak öldürdü

Adana'da, Duran Üstün (54), eşi Yasemin Üstün (50) ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği Cevdet Karakaya’yı (60) başına taşla vurarak öldürdü.

Olay, 17 Mart'ta Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyenler, başı kanlar içinde yerde yatan kişiyi görünce, durumu 112 Acil'e bildirdi. Gelen sağlık ekibi, isminin Cevdet Karaya olduğu tespit edilen ağır yaralı kişiyi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Karakaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karakaya'nın evli Yasemin Üstün’le ilişkisi olduğunu öğrendi. Yaklaşık 1 yıldır Karakaya ile ilişki yaşan Üstün'ün daha sonra evini terk ettiği ortaya çıktı.

İddiaya göre, inşaat ustası Duran Üstün, kızı Fahriye Erdem ve damadı Selman Erdem'le birlikte olay günü Karakaya'nın evine gitti. Cevdet Karakaya, karşısında Üstün'ü ve yakınlarını görünce kaçmaya çalıştı. Duran Üstün, arkasından koşup, yakaladığı Karakaya'nın başına taşla vurdu. Karakaya kaçmaya çalışırken, yol kenarına yığıldı. Üstün ise kaçtı.

Tüm bu detayları öğrenen ekipler, Duran Üstün, eşi Yasemin Üstün, kızı Fahriye ile damadı Selman Erdem'i gözaltına aldı. Duran Üstün sorgusunda, "Karakaya bana bıçak çekti, kendimi savunmak için taşla karşılık verdim" dedi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Duran Üstün tutuklandı, 3 kişi adli serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmeleri

SÜRE:01'14" BOYUT:137 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

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Kendisine tecavüze kalkışan kişinin dudağını ısırarak kurtuldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Mehmet İ. (27), engelliler derneği yararına kitap sattığını söyleyerek girdiği evde F.K.'ye (40) tecavüze kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. F.K., kendisini öpmeye çalışan Mehmet İ.'nin dudağını ısırarak elinden kurtulduğunu söyledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Başiskele ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir engelliler derneği yararına kitap satan Mehmet İ., apartmanın zemin katında oturan F.K.'nin kapısını çaldı. Kapıyı açan F.K., kitap almak istemediğini söyledi. F.K.'nin ifadesine göre; bu sırada Mehmet İ., kadının kapatmak istediği kapıyı tutup, zorla içeri girdi. Mehmet İ., bir eliyle ağzını kapattığı F.K.'yi koridorun sonundaki yatak odasına götürerek, tecavüze kalkıştı. F.K. kendisini öpmek isteyen Mehmet İ.'nin dudağını ısırdı. F.K.'nin direnmesi üzerine Mehmet İ., koşarak evden çıkıp, kaçtı. F.K. dışarı çıkarak komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, diğer apartman sakinlerinden aldığı dernek makbuzlarındaki telefon numarasından Mehmet İ.'ye ulaştı. Olayla ilgili ifade verebileceğini belirten Mehmet İ. gözaltına alındı.

Mehmet İ. ifadesinde G.G. derneği yararına kitap sattığını belirterek, "Bayan bana hitaben, 'Benim eşim çalışmıyor, uçkuruna düşkün. Ben de geçimimi evimin malzemesini satarak sağlıyorum, istiyorsan gel içeri bak' dedi. Ben de bekar evinde kaldığım için benim işime yarayacak bir eşya olabilir diye içeri girdim. Odalarda bulunan eşyalara baktım. Herhangi bir şey almadan evden çıktım. Kapının dışındayken bana 'Bir ekmek parası ver' dedi. Ben de param olmadığını, derneğin parası olduğunu onu da veremeyeceğimi söyledim. Sonra bana, 'Sana iftira atarım' dedi. 'Yapabilirsin, sıkıntı yok. Akşama kadar buradayım' dedim. Binadan ayrıldıktan sonra başka binalara girdim. Herhangi bir cinsel saldırı, darp ve fiziksel temasta bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mehmet İ.'nin Yozgat, Tekirdağ, Kütahya, Antalya, Kayseri, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da 'kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'cinsel taciz', 'çocuğun cinsel istismarı', 'tehdit, şantaj' gibi suçlardan 23 kaydının bulunduğu belirlendi. Mehmet İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmesi

Adliyenin görüntüsü

Haber-Kamera: Ergün AYAZ/İZMİT, ()

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Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu

Çorum'un Bayat ilçesinde, kuyumcuya giren silahlı 3 soyguncu, dükkan sahibini etkisiz hale getirip vitrindeki yüklü miktarda altınlarla kayıplara karıştı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan Asım Tuna’ya ait kuyumcu dükkânında meydana geldi. İddiaya göre eli silahlı 3 şüpheli, sabah saatlerinde Tunalılar Kuyumcu dükkanına gelerek silah doğruldukları kuyumcu Asım Tuna'yı etkisiz hale getirip vitrindeki yüklü miktarda altınları aldı. Şüpheliler, altınlarla otomobile binip kaçtı. Kuyumcunun panik butonuna basması ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, soygunun gerçekleştiği kuyumcu dükkanı önünde güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri, kaçan soyguncuların yakalaması ve aracın tespiti için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Kuyumcu dükkanı önünde görüntüler

Çevre ve polis incelemesi

Haber-Kamera: Elif DURUR/BAYAT(Çorum), ()-

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Nusaybin'de dijital elektrik sayaç panoları yakıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde mahallelerde yeni kurulan 2 dijital elektrik sayaç panosu kimlikleri belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Nusaybin ilçesinde Devrim ve 8 Mart mahallelerinde yeni kurulan dijital elektrik sayaç panoları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Panoların yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 panodaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri, panoları ateşe verenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Panoların yanması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),()

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Cenaze yakınlarının en yakın mezarlığa defin ısrarı

Antalya'daki son 5 yılda yaklaşık 38 bin cenaze toprağa verildi. Yakınlarını kaybedenlerin cenazelerini evlerine en yakın mezarlığa defnetmek için ısrarcı oldukları belirtildi.

Kent merkezindeki en eski mezarlıklardan biri olan Andızlı Mezarlığı'nda defin için yer kalmayınca Konyaaltı ilçesindeki 450 dönümlük Uncalı Mezarlığı 25 yıl önce hizmete açıldı. Geçen süre içerisinde Uncalı Mezarlığı da dolunca defne kapatıldı. Bugünlerde sadece aile mezarlıklarına ve birinci derece yakınının kabrine 5 yıl geçtikten sonra tekrar defin yapılabiliyor.

BEBEK VE GAYRİMÜSLİM ADALARI

Uncalı Mezarlığı'nın ardından kent mezarlığı olarak Antalya-Isparta karayolu kenarında, Aksu ilçe sınırlarında Kurşunlu Kent Mezarlığı kuruldu. Kent merkezindeki cenazeler bir süredir bu mezarlıkta toprağa veriliyor. İçerisinde 1000 kişilik, 700 metrekare büyüklüğünde bir cami bulunduran mezarlık, adalar halinde bölünüp defne açıldı. Bebek adası, çocuk adası, yetişkin ve gayrimüslim adalarına çevre yollardan kolayca ulaşılabiliyor. Doğumda ya da doğum sonrasında ölen bebeklerin yanı sıra, ceninler de bu mezarlıktaki bebek adasına defnediliyor. Kimliği belirsiz bebekler de yine bu adaya kayıt esnasında bir kod verilerek toprağa veriliyor. Kentte yaşayan gayrimüslimler, mensubu oldukları dine uygun olarak düzenlenen törenin ardından buradaki gayrimüslimler adasına defnediliyor.

EVE YAKIN YERE DEFİN İSTEĞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Erkan Sel, cenaze yakınlarının çoğunluğunun, defin için ilk olarak evlerine en yakın mezarlığa baktığını anlattı. Erkan Sel, boş yer olmadığı için herkesin bu talebine olumlu yanıt veremediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Vatandaşlar en çok kendi evine ve kendi mahallesine yakın bir yer arıyor. Ailesinden kopmamak için bu şekilde bir istekte bulunulduğunu düşünüyoruz. Ancak geçmiş dönemlerde yapılan imarlaşma nedeniyle mezarlık alanları kısıtlı olarak ayrıldı. Kent genelinde en fazla 10 mezarlık kapanmıştır dolu olduğu için. Vatandaş vefat ettiğinde önce mahallesindeki mezarlığa bakıyoruz, boş yer varsa oraya defnediyoruz. Boş yer yoksa ve birinci derece yakını 5 yıl öne vefat etmişse onun yerine mükerrer olarak defin yapabiliyoruz. Bunun için de tabii ki varislerin izin vermesi lazım."

ANTALYA'NIN 70- 80 SENE MEZARLIK SORUNU YOK

Uncalı Kent Mezarlığı'nın 4 katı büyüklükte olan Kurşunlu Mezarlığı'nın şu anki ihtiyaca cevap verdiğini kaydeden Erkan Sel, "Kurşunlu Kent Mezarlığı Uncalı Mezarlığı'nın ortalama 4 katı büyüklükte. Uncalı Mezarlığı'nın 25 yıl gibi bir sürede dolduğunu varsayarsak Kurşunlu'nun 70-80 sene gibi bir süre hizmet edeceğini planlıyoruz. O zamana göre genişletilme durumu da olabilir" dedi.

5 YILDA 38 BİN CENAZE DEFNEDİLDİ

Belediye olarak önceden kara yoluyla ücretsiz yaptıkları cenaze nakli hizmetine uçağı da dahil ettiklerini anlatan Sel, "Cenazeler uçakla ücretsiz olarak Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Cenazenin olduğu uçakla gitmek isteyen 2 cenaze yakını da yüzde 20 indirimli gidiyor. 2019 Ocak ayında uçakla 147 cenaze naklettik. Kara yoluyla da 111 cenaze nakledildi" bilgilerini verdi.

Son 5 yılda kara yoluyla 3 bin 828, uçakla 1494 cenaze naklettiklerini aktaran Erkan Sel, "5 yılda 37 bin 484 cenaze nakledildi. Ortalama her yıl 8 bin cenaze defnettik diyebiliriz. Defnedilen cenazelerin yüzde 40'ı kadın, yüzde 60'ı erkek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kurşunlu Mezarlığı dış plan görüntüsü

- Mezarlık içerisindeki bebek adasından detay

- Bebek mezarlarından detay

- Drone ile mezarlık genel görüntüsü

- Genel görüntüler

211 MB///1,57 DK HD (TEK)

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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Mustafa Bozbey’e Karacabey’li vatandaşlarla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey’in Panayır Caddesi’nde davul ve zurnayla karşılandı. Mustafa Bozbey, vatandaşların ısrarını kırmayaracak, dans etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in Karacabey’de gerçekleştirdiği ziyaret renkli görüntülere sahne oldu. Karacabey’de, Panayır Caddesi’ndeki esnaf ziyaretinde davul ve zurnalarla karşılanan Mustafa Bozbey, halkı selamladı, esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu. Caddedeki kahvehanelere de uğrayan Bozbey, Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur ve vatandaşlarla birlikte oynadı. Başkan Bozbey, Panayır Caddesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretin ardında Millet İttifakı’nın Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur ile birlikte kahvehanelerde vatandaşlarla buluşarak projelerini paylaştı.

Görüntü Dökümü

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-Bozbey'in vatandaşla buluşması

-Bozbey konuşması

-Detaylar

Süre:3.06 Boyut:204 mb

Haber-Kamera: Yasin KESKİN / BURSA,()

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Van'da terör iş birlikçilerine operasyon: 25 gözaltı

VAN'da polis ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü iş birlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yasama organı Demokratik Toplum Kongresi yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

VAN,()

