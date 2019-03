DHA YURT BÜLTENİ -8

Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı Bergama'da başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bergama Belediyesi'nin ilçede yaptırdığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ederek, "Geniş alanda iş birliğini güçlendiren, kent ve kırsal arasındaki gelir dağılımını dengelemeye çalışan ve Türkiye'deki tüm büyükşehir belediyelerine örnek olan projelere imza attığı için kendisine teşekkür ediyorum ve şükran sunuyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim çalışmaları kapsamındaki İzmir programı, Bergama ilçesinde başladı. Büyükşehir Belediyesi ile Bergama Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, burada kısa bir konuşma yaptı. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun, gençlerin spor yapabilmesi için önemli olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Güzel bir tesis. Bergama Belediye Başkanımız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek koyduğu bir eser. Çocuklarımız burada spor yapacaklar. Sporun değerini en çok anneler babalar bilir. Kültür, sanat ve sporla çocuklarımız tanışacak. Aziz Bey'in ifade ettiği gibi, buradan yetişecek çocuklar hem ulusal hem uluslararası anlamda başarılara imza atacaklar. Onlar şampiyon olduğunda o Türkiye'nin ortak başarısı olacak. Genç ve yetenekli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisini, verdiği hizmetler dolayısıyla yürekten kutluyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı tanıtmaya gerek yok. O kendisini İzmir'e adayan bir belediye başkanı. Geniş alanda iş birliğini güçlendiren, kent ve kırsal arasındaki gelir dağılımını dengelemeye çalışan ve Türkiye'deki tüm büyükşehir belediyelerine örnek olan projeler imza attığı için kendisine teşekkür ediyorum ve şükran sunuyorum" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu da, "Bir seçimin daha arifesindeyiz. İzmir'deyiz. İzmir ve İzmirliler tarih boyunca ne yapacaklarını, nasıl duracaklarını çok iyi bilirler. Ondan dolayıdır ki İzmir Türkiye'nin en aydınlık, en ileri, Atatürk ilkelerine en bağlı kentidir. İzmirli olmak ayrıcalıktır. Biz hepimiz İzmirliler İzmirli olmakla ne kadar övünsek hakkımız vardır. Yine bir açılıştayız. 15 gün sonra seçim var. Seçimi alacağız. Bu bizim görevimiz. Biz CHP'liyiz. Belediye başkanlığı yaparken ayrım yapmayız. Ama seçimde partimizin ilkelerinden, seçim çalışmalarında da belediye başkanlığımızı yaparken de sosyal demokrat, insan odaklı belediyecilikten hiçbir zaman ayrılmayız. Her türlü olumsuz koşulda bile şerefimizle ayakta kalmayı beceririz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 15 yılda tarımı ön plana çıkardık. Buğdayın, samanın, mercimeğin, etin son dönemde patates ve soğanın ithal edildiği tarım ülkesi olduk. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye Cumhuriyeti patates ve soğanı bile ithal eder hale geldiyse, bizim 15 yıl önce kırsal kalkınma, yerelden kalkınma, tarım ve hayvancılığın kooperatifler eliyle kalkınmasının ne anlama geldiğini vatandaşlarımız ve özellikle siyasiler, umuyorum anlamışlardır" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME DEĞİNDİ

Kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'de model üreten belediye olduklarını da söyleyen Kocaoğlu, "Binalar yenilenecek, depreme dayanıklı olacak, bulvarlar açılacak ama komşular değişmeyecek. Orada yaratılan rantın tamamını dönüşüme tabi tutulan konut sahipleri alacak. Kentsel dönüşüm felsefemiz budur. Çığ gibi büyüyecektir. Gelecek arkadaşımız Tunç Soyer de bu bayrağı ileri götürecektir, götürmek zorundadır, götüreceğine canı gönülden inanıyorum. İdris Yavuzyılmaz parti emekçisi kardeşimizdir. Çok büyük emeği vardır. Ben Bergamalı hemşerilerimizin İdris Yavuz Yılmaz kardeşimi 31 Mart akşamı belediye başkanı ilan edeceğine canı gönülden inanıyorum. 15 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış ağabeyiniz, kardeşiniz olarak hem İdris Yavuzyılmaz'a, hem de Tunç Soyer'e gece gündüz çalışarak, adam adama siyaset yaparak, görüşmedik insan bırakmadan, görevinizi vicdan huzuru içinde tamamlamanızı istiyorum. Yiğidin kuru soğana muhtaç olduğu bugünlerde mutlaka bu yerel seçimde merkezi iktidara 'bir dur, bir kendine gel, burası Türkiye Cumhuriyeti' demek zorundayız. Her yurttaş olarak bunu yapmak zorundayız. AK Parti'ye oy veren yurttaşlarımızın 'Kendine çekidüzen ver' demesi vatandaşlık görevidir. Ben böyle düşünüyor ve çalışıyorum. Mitingler yapılır. Seçim sandığa attırdığınız oy kadardır. Sandığa bir oy fazla attırmak için hepimizin seferber olması gerekmektedir. Başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

KOCAOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kocaoğlu'nun hizmetlerden ziyade belediye başkanlarına nasıl adaletli bir belediye başkanı olunacağını öğrettiğini söyleyen Gönenç, Büyükşehir Belediyesi'ne geçmişte yapılan operasyona da değindi. Gönenç, "Aziz Kocaoğlu, 397 yılla yargılandı. O dönem 'Doğrunun kalesi sarsılmaz' dedi. Biz de bundan büyük bir ders çıkardık. Sizinle çalışmak büyük bir onurdu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, havuzun açılışı yapıldı.

Başpapaz Akyüz'den Yeni Zelanda'daki saldırıya tepki: Allah adına kötülük yapılır mı?

Mardin'deki tarihi Kırklar Kilisesi'nin başpapazı Gabriel Akyüz, Yeni Zelanda'da camilerde, Müslümanlara yönelik terör saldırılarını kınadı. Saldırıların milliyetçilik veya başka bir sebepten yapılmış olabileceğini belirten Akyüz, "Dinin görevi insanları düşman etmek değil, insanları kardeş yapmaktır. İnsanlar arasında sevgi ve barışı sağlamaktır" dedi.

Tarihi Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Yeni Zelanda'daki iki camide cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik terör saldırılarına tepki gösterdi. Başpapaz Akyüz, teröristlerin Hristiyanlık ile ilgisinin bulunmadığını belirterek, olayın şokunda olduklarını kaydetti. Akyüz, "Bu olayın din adına, Hristiyanlık adına yapıldığını tahmin etmiyorum. Çünkü Avrupa'ya baktığımızda din iflas etti, ikinci plana atıldı. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da da keza öyle. Din adına yapılacağını tahmin etmiyorum. Milliyetçilik adına ya da başka sebeplerden dolayı olmuş olabilir. İncil bizlere sevgiden bahsediyor; 'Size haksızlık yapana, kötülük yapana iyilik yapın. Biri yüzünü tokatlasa, diğer tarafını da çevir, ağzından kötü bir laf çıkmasın' diyor. Kötü bir söz söyleyene bile o kadar büyük ceza veriliyor ki; kalkıp bir insanın canına kıymasının cezası ne olacak" dedi.

'ALLAH ADINA KÖTÜLÜK YAPILIR MI?'

Akyüz, İncil'in anayasasının sevgi üzerine oturtulduğunu dikkat çekerek, "Bizim mesajımız, insanlar din adına birbirinden nefret etmesinler. Eğer din bizleri birbirimize düşman edecekse, ondan uzak durmak lazım. Dinin görevi insanları düşman etmek değil, insanları kardeş yapmaktır. İnsanlar arasında sevgi ve barışı sağlamaktır. Onun için bu olayı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Hangi sebepten olursa olsun, lanetliyoruz. Din mutluluktur, Allah'ın ruhsal bir kurumudur. Allah adına kötülük yapılır mı? Allah'ın insanlara emri sevgidir. Bizleri o yarattı, birbirimizi sevmemizi emrediyor. O emri ihlal edersek, durumumuz kötü olur. Din ayrıştırmayı değil, birleştirmeyi, ötekileştirmeyi değil, kardeşliği emreder. Eğer din bizi birbirimizden uzak tutacaksa, o zaman biz de dinden uzak duralım. Din bu değil. Din adına yanlış yapmayalım. Diz insanları birbirine düşman yapmaz, birbirinden nefret ettirmez. Dinin amacı; barışı, sevgiyi tesis etmektir. Dini birileri kendine araç olarak kullanmak istiyor. Onlara karşı hep birlikte durmamız lazım" diye konuştu.

Annesinin elini tutarak, 'Ne olur gözünü aç' dediği genç hayatını kaybetti

Karaman'da tartıştığı Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan çay ocağı işletmecisi Şevket Ozan Gülke (31), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz 13 Mart'ta Tahsin Ünal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezinde çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke, iş yeri önünde daha önceden aralarında husumet bulunan Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan ile konuştuğu sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Gülke, kaçıp bitişikteki iş merkezine sığındı. Peşinden gelen Say ve Ceylan, Gülke'yi bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülke'ye ilk müdahaleyi iş merkezi içerisinde bulunan esnaflar yaptı.

'YAVRUM NE OLUR GÖZÜNÜ AÇ'

Bu sırada oğlunun peşinden koşarak iş merkezine giden anne Nevin Gülke, oğlunu yaralı halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne, oğlunun elini tutup, "Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım" diyerek ağladı. Şevket Ozan Gülke ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'BOYNUNA BIÇAK DAYAYIP TESLİM OLMAMAK İSTEDİ'

Olayın ardından Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelileri Fevzi Paşa Caddesi üzerinde kıstırdı. Şüphelilerden Ertuğrul Say cadde üzerinde gözaltına alınırken, Cihat Ceylan kaçmaya başladı. Cadde üzerindeki bir minibüsün altına saklanan Ceylan, boynuna dayadığı bıçakla polise direndi. 2 saat süren ikna çabasının ardından elindeki bıçağı bırakan Ceylan polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ'

Karaman Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Şevket Ozan Gülke, 3 gün sonra tüm müdahalalere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Biyokütle enerji santralinde yürütmeyi durdurma kararı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santralinin inşaatının ve faaliyete geçmesinin iptali ile ilgili Bursa İdare Mahkemeleri'nde açılan davalardan biri sonuçlandı. Bursa İdare Mahkemesi, Bursa İl Toprak Koruma Kurulu’nun santralin kurulması için tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanılmasına onay veren kararını oybirliğiyle durdurdu. Bursa Tabip Odası, mücadelelerini yılmadan sürdüren Karaağızlılara ‘Yılın Çevre Ödülü'nü verdi.

Büyükorhan ilçesi Karaağız köyünde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan köylüler 24 saat şantiye alanında nöbet tutarak inşaata başlanmasına engel olmaya çalışırken, avukatları aracılığıyla da hukuk mücadelelerini sürdürüyor. Karaağız köyünde biyokütle enerji santralı inşaat çalışmalarına karşı çıkan köylüler yaklaşık 300 gündür şantiye sahasında nöbet tutuyor. Nöbette köylü kadınlar ön saflarda yer alıyor. Köylülerin santral projesine karşı açtığı 3 davadan ilkinde karar çıktı. Bursa İdare Mahkemesi, Toprak Koruma Kurulu’nun santrale onay veren kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TARIM ARAZİSİ VURGUSU

Mahkeme kararında, santral kurulmak istenen alanın çevresinde köyün tarım yapılabilen arazilerinin olduğuna dikkat çekerek Karaağız köyündeki tarım arazilerinin kısıtlı oluşundan bahsedildi. Bu nedenle de söz konusu arazilerin tek başına değerlendirilmesinin Toprak Koruma Kanunu’nun kuruluna aykırı olduğu vurgulanan kararda bölgenin ekolojik tarım, organik tarım, iyi tarım sertifikalı üretim ve eko - turizm potansiyeli olduğu anlatıldı. Köydeki kısıtlı su kaynaklarına dikkat çeken mahkemece yöre halkının tek geçim kaynağının tarım ve hayvancılık faaliyetleri olduğu da anımsatıldı. Mahkeme tüm bu ayrıntıların değerlendirilmesinin ve araştırmasının yapılmadığını vurgulayarak söz konusu arazilerin tarım dışına çıkarılma kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca santralin kurulması durumunda kaybedilen tarım alanlarının geri kazanımının mümkün olamayacağını vurgulayan mahkeme, “Telafisi güç zararların doğacağı açıktırö ifadelerini kullandı. Bursa Tabip Odası, bu yıl haklı mücadelelerini sürdüren Karaağızlılara ‘Yılın Çevre Ödülü'nü verdi.

Cep telefonu ve cezve hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan cep telefonu ve kalaycıdan cezve çalan 2 kişi yakalandı.

Kentte son 15 gün içinde Azerbaycan Bulvarı, Namık Kemal ve Hayrullah Mahalleleri'nde park halindeki araçlardan cep telefonu hırsızlığı olaylarıyla ilgili polis, çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, telefonları Emre D. (24) ile Ömer O.'nun (24) çaldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çalıntı bir cep telefonu ele geçilirken, 2 telefonun da yeri tespit edildi. Menderes Mahallesi'ndeki kalaycı dükkanından cezve çalınması olayını da şüphelilerden Emre D.'nin gerçekleştirdiği saptandı.

Emre D. ve Ömer O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Burası Anamur, Burada İş Var'

Mersin'de, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ANTSO) 'Burası Anamur, Burada İş Var' sloganı ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çetin, Mali Müşavirler Odası Başkanı İsmail Doğan, İş-Kur Müdürü Ertuğrul Gök, SGK Müdürü Nevzat Acar ve işadamları katıldı. Burada konuşan Kaymakam Kurdoğlu, kalkınmak için üretmek gerektiğini belirterek, "Üretim olmadan başkasının cebinden yersiniz. Başkasının cebinden yerseniz de borçlu olursunuz. Mutlaka üretmeliyiz. Birey olarak, ilçe olarak, toplum olarak üretmeliyiz. Bu konuda devletimiz, özellikle bu yıl hem kamu kurumları hem de özel sektör bazında sizlerin gündemine getiriyoruz" dedi.

ANTSO Başkanı Ferudun Torunoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isdihdam çağırısına en büyük katkı sağlayan ilçelerden birinin Anamur olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de dolaylı istihdamı yaratan en nadide yerlerden birisi Anamur. Tarım dolayısı ile bu kadar seranın malzeme alması nedeni ile Türkiye kaç kişi ekmek yiyor" diye konuştu.

SGK Müdürü Nevzat Acar da devletin işverene sunduğu destekleri anlattı.

İzmir'de, sahte 6 ton etil alkol ele geçirildi (Düzelterek yeniden)

İzmir'de, polisin buz fabrikası görünümlü bir işletmeye düzenlediği operasyonda, yasa dışı üretildiği belirlenen yaklaşık 6 ton sahte etil alkol ile çeşitli alkollü içki türlerine ait 1000 paket imalat kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Perşembe sabahı, Işıkkent semtindeki Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bulunan buz fabrikası görünümlü bir işletmeye operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı üretilen 6 ton sahte etil alkol, çeşitli alkollü içki türlerine ait 1000 paket imalat kiti, çok miktarda içki aroması, 500 bin etiket ve 500 bin de kit hazırlamak için ambalaj ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak 12 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, kaçak olarak içki imal etmek isteyenlere etil alkol ile imalat kitlerini sattıkları, siparişleri WhatsApp üzerinden aldıkları belirlendi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Yeşilyurtta'ki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İslahiye'de 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü'

İSLAHİYE Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, vatandaşları fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü' düzenlendi.

Düzenlenen 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü'ne Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ayhan Gülşen ve halk sağlığı çalışanları katıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nden başlayan ve yarım saat süren yürüyüş Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe katılanlar, fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Sağlıklı beslen hareketli yaşa' yazılı tişört giyerken hazırlanan 'Nefes al, hareket et yaşadığını fark et', 'Her gün 30 dakika', 'Özenti tiryakı kanser', 'Sağlık için hareket et', 'Günde 10.000 adım' yazılı pankartlar taşıdılar. Katlımcılar, meydanda vatandaşlara broşür dağıtarak sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemini anlattılar.

Kaymakamı Kotan, düzenlenen etkinilğin sağlık açısından önemli oluduğunu ifade ederek, "İlçemizde farkındalık yaratmayı amaçlayan bir etkinliktir. Sigara içmemenin ve günlük düzenli yürüyüş yapmanın insan sağlığı acısında önemini hepimiz biliyoruz. Ama bir takım alışkanlıklarımızı melasef yıkamıyoruz. Vatandaşlarımızı sigarayı bırakmaya ve günlük en az yarım saat yürüyüş yapmaya davet ediyoruz" dedi.

