DHA YURT BÜLTENİ -8

Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var (1)

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde cenazeye gidenlerin içerisinde bulunduğu otobüs, şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Orhaneli Yolu Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cenazeye gidenleri taşıyan henüz sürücü ve plakası belirlenemeyen otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()-

=================

Bakan Koca: Yeni Zelanda'daki ırkçı saldırıyı lanetliyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "Bu toprakların birliğine kasteden İslamofobiyi lanetliyorum. Yeni Zelanda'daki ırkçı saldırıyı lanetliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere, memleketi Konya'ya geldi. Bakan Koca, ilk olarak Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, öğrencilerle bir araya geldi. Koca, Polonya'da bıçaklanarak, öldürülen Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın ailesine başsağlığı dileyip, saldırıyı kınayarak, konuşmasına başladı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Koca, "Bu toprakların birliğine kasteden İslamofobiyi lanetliyorum. Yeni Zelanda'daki ırkçı saldırıyı buradan lanetliyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Küresel emperyalizme İslamofobi besleyen bu dünyanın artık İslam'dan elini çekmesini istiyorum. Sağduyuya davet ediyorum" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, konuşmasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 2 milyonun üzerinde kişinin girdiğini belirterek, tıp fakültelerinin kontenjanının 14 bin 640 olduğunu kaydetti.

Şehir hastaneleriyle ilgili de konuşan Bakan Koca, "Yeni dönemde 82 milyon vatandaşa hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli, sürdürebilir sağlık hizmetini hedefliyoruz. Bu şehir hastaneleri, sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırma noktasında önemli aşama olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, konuşmasının ardından moderatörlüğünü gazeteci Hakan Çelik'in yaptığı söyleşide, öğrencilerin sorunlarını cevapladı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Bakan'ın salona gelişi

- konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA ))

====================

Hakkari'de 64 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Hakkari ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köy ile 42 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Hakkari kent merkezi ve çevresinde dün sabah sattlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 10 köy ve 20 mezra, Yüksekova ilçesinde de 12 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

Şehir merkezinde ise belediye ekipleri, iş makineleri ile caddelerin her 2 şeridinde biriken kar ve buz kütlelerini kamyonlarla taşıdı. İş makinelerinin giremediği noktalar ise kürekler ile temizlendi.

Görüntü Dökümü

--------

- Belediye ait iş makinelerin çarşı merkezinde kar yığınlarını temizlemesi

- Belediye işçilerinin küreklerle çalışması

- Genel Detay

161 MB - 1 DAKİKA 26 SANİYE

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

====================

İzmit'te atık kağıt toplayanların çadırları kaldırıldı

İzmit'te, atık kağıt toplayanların boş araziye kurdukları çadırlar, bölgede yaşayanların şikayetleri üzerine kaldırıldı.

İzmit Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak ile Mucize Sokak'ın kesiştiği noktada bulunan boş araziye kağıt toplayan kişiler 14 çadır kurdu. Topladıkları kağıt ve hurdaları biriktirerek, çadırlarda yaşayanlarla ilgili bölge sakinleri şikayette bulundu. Bunun üzerine İzmit Belediyesi zabıta ekipleri, buradakileri uyarıp, çadırları kaldırmaları için 15 gün süre verdi. Sürenin dolması üzerine bugün bölgeye zabıta ve polis ekipleri gitti. Zabıtanın uyarısının ardından burada yaşayan yaklaşık 100 kişi, çadırları kaldırmaya başladı. Zabıta memurları ile direnenler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Atık kağıt toplayıcıları çadırları ve eşyalarını kamyonetlere yükleyerek bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

--------

-Polis ve zabıta ekiplerinin alana gelmesi

-Çadırlarını toplayan vatandaşlar

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

===================

Şehit ailelerinden, anne ve babalar için 'ÖTV' beklentisi

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, evli şehit ailelerinin anne ve babalarının faizsiz konut kredisi ve araçlarda Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf tutulmasını beklediklerini söyledi.

Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle dernek binasında basın açıklaması düzenledi. Hızal basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş dönemlerdeki taleplerin karşılanmasından dolayı teşekkür etti. Hızal, şehit ailelerinin anne ve babalarının ÖTV müjdesi beklediğini belirterek, "Evli şehit ailelerimizin anne ve babalarına faizsiz konut kredisi ve binek araçlardan alınan ÖTV'den muaf tutulması, 2'nci iş hakkından ve binek araçlardan ÖTV'nin gazilerimizin de muaf tutulması, ayrıca muhtarlarımıza yapılan silah ruhsatlarında ömür boyu ruhsatı verildiği gibi, şehit aileleri ve gazilerimize de bu imkanlardan faydalanması müjdeli haberini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bekliyoruz" dedi.

Hızal, Türkiye'nin dört bir yanının şehit kanlarıyla sulandığını söyleyerek, "Yüz binlerce şehidin toprağa düşmesiyle Çanakkale'de muhteşem başarı, millet olma şuurunun kuvvetlenmesinde en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Vatanın değişik yörelerinden gelen isimsiz kınalı kahramanlar, Çanakkale'de ortak bir ülküyle hareket etmişler, kutlu ceddimizin emaneti olan mana yüklü topraklarımızın savunulması uğruna canlarından seve seve vazgeçmişlerdir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

-Toplantıdan görüntü

-Dernek Başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()