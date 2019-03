DHA YURT BÜLTENİ -8

Tunceli'de polis helikopteri zorunlu iniş yaptı (2)- Yeniden

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, havadayken arıza uyarısı veren özel harekat polislerini taşıyan helikopter. Sap köyüne zorunlu iniş yaptı. Helikopterdeki 2 pilot, 2 teknisyen ve 9 polis, sorunsuz bir şekilde tahliye edildi.

Nazımiye'de, sabah saatlerinde görev değişimi için havalanan özel harekat polislerini taşıyan helikopterden bir süre sonra arıza uyarısı verildi. Pilot, uyarının ardından en yakın inebileceği yer olarak Sap köyüne yöneldi. Helikopter köydeki boş alana sorunsuz olarak indi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen ve Nazımiye Kaymakamı Can Nazım Kuruca olayı öğrenir öğrenmez bölgeye gitti. Vali, beraberindekier olayla ilgili olarak pilottan bilgi aldı.

'Valilikten yapılan açıklamada, pilotun teknik arıza nedeniyle araziye mecburi iniş yaptığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Tunceli- Nazımiye’de polis özel harekat personelinin görev değişimi esnasında, polis helikopterinin teknik arıza vermesi üzerine tecrübeli uçuş ekibinin araziye mecburi iniş yapmaya karar vermesiyle, sıkıntısız bir şekilde iniş gerçekleşmiştir. Polis helikopterindeki 2 pilot, 2 teknisyen, 9 personel sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiştir."

Avrasya Üniversitesi'nde yangın (4)

ÖĞRENCİLER KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Avrasya Üniversitesi Yomra Erdoğan Bayraktar Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde çıkan ve ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından öğrenciler yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi Gaye Kurt, "Yangın olduğu sırada dersteydik, hoca yeni derse başlamıştı. Bir anda yüksek bir ses duyduk. O andan itibaren cama ilerledik sınıfça. Bahçedekiler 'Okulu boşaltın' diye bağırıyorlardı. Biz de can havliyle koştuk merdivenlere, çıktığımızda okulun yan tarafı alev almış yanıyordu. Herhangi bir siren sesi duymadık, insan sesleri, insan çığlıkları duyduk sadece. 'Hemen boşalt, çabuk boşalt' tarzı sesler duyduk" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Selin Aydemir ise "Biz dersteydik, hocamız geldi. Hocanın gelmesiyle birlikte dışarıdan sesler duyduk. Çıktığımızda yangını gördük. Kantinde yangın başladığını daha sonra tüp patladığını söylediler. Yangının yukarı katlara kadar çıktığını söylediler, şoktayız" diye konuştu.

Yangın sırasında kantinde olduğunu söyleyen Ebru Yıldırım da "Ben kantindeydim, kantinde çalışan, bir şeyleri söndürmeye çalışıyordu. Ben de çöp yanıyor sandım. Biz asansörle sınıfımıza çıkacaktık sonra bizi direkt dışarı çıkardılar" dedi.

Habibe Yavuz adlı öğrenci de "Yangın çıktığında biz 5'inci kattaydık, ders başlamak üzereydi. Bir patlama sesi geldi, hocamız camdan dışarı bakacaktı, başka bir hoca geldi, 'Sınıfı boşaltın' dedi. Biz merdivenlere yöneldiğimizde diğer bütün sınıflar da aşağıya iniyordu. Dışarı çıktığımızda da yangın sürüyordu. Çok korktuk, şu an hala şoktayız" diye konuştu.

REKTÖR: BİNADA EĞİTİME ARA VERMEK DURUMUNDA KALABİLİRİZ

Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, bir süre başka binada eğitim görüleceğini belirterek, "Bizim diğer kampüslerde yeteri kadar yerimiz var, hali hazırda bir kampüs inşaatımız devam ediyor. Onu da kısa bir zamanda bitirip, öğrencilerimizi o tarafa alabiliriz. Burada da çok kısa sürede dış cephe çalışmalarını bitirip eğitimin aksamaması için çalışacağız. Kısa süre bir ara vermek durumunda kalabiliriz ama önemli olan herhangi bir şekilde bir cana zarar gelmemesi. Gerisi telafi edilir" dedi.

Yangında öğrencilerin hızla tahliye edildiğini belirten Prof. Dr. İnan, "Derste olan hocalarımız vardı, arada olan öğrencilerimiz vardı. Yangın başladıktan hemen sonra iyi bir tahliye gerçekleşti. Ben geldiğimde bina yanar vaziyetteydi" diye konuştu.

VALİ: ENDİŞEYE KAPILACAK BİR HUSUS YOK

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da yangının söndürüldüğünü belirterek şunları dedi:

"Herhangi bir can kaybı yok, ailelerin endişeye kapılacakları bir husus yok. Üniversitemizde 81 ilimizden gelen yavrularımız var. Sabah 9 civarında çıkan yangında hemen öğrencilerimizin ve personelimizin tahliyesi yapılarak itfaiye müdahale etti. Dış cephe kaplamalarında zaman zaman böyle şeyler olabiliyor. Bir anca dış cepheyi sarıyor, itfaiyemizin çalışmaları sonucunda da şu an kontrol altına alındı. Geçmiş olsun diyorum" dedi.

Çanakkale'de 104 yıllık 'Zafer' coşkusu

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü kapsayan 'Zafer Haftası' etkinlikleri başladı. Çimenlik Kalesi içindeki açılış töreninde büyük coşku yaşandı.

'Zafer Haftası' açılış töreni, Çanakkale'de 104 yıl önce, 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Boğaz'a döktüğü mayınlarla Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun olarak yapılan TCG Nusret'in bağlı bulunduğu Çimenlik Kalesi'nde yapıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, askerler, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler törene katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde, Türk bayrağı göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak için kürsüye gelen Vali Orhan Tavlı, törene katılanlara, "Böylesine anlamlı bir günde, 'Çanakkale destanı'nın yazıldığı, 'Çanakkale ruhu'nun doğduğu bu kutsal topraklarda şanlı tarihimizi zaferlerle kutlamanın ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu sizlerle birlikte paylaşmaktan gurur duyuyorum" diye seslendi.

"Çanakkale Zaferi, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan asla çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin büyük destanıdır" diyen Vali Tavlı, şunları kaydetti:

"Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran istiklal ve istikbalimiz konusunda kararlılığımızın iman gücünün çok büyük fedakarlıklarla teyit edildiği yerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum' sözlerini kullandığı bu zafer, Türk milletinin istiklali uğruna canını bile seve seve feda edebileceğinin büyük kanıtıdır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de temellerinin atıldığı bu şanlı zafer, Türk milletinin bağımsızlık yolunda fedakarlığının, inancı uğrunda şehadet kararlılığının kanıtıdır. Aynı zamanda Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin kendi küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür. Çanakkale silah karşısında imanın zaferidir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağının dünyaya ilanıdır."

Vali Orhan Tavlı'nın konuşmasının ardından halk oyunları ekibi ve mehter takımı gösteri sergiledi. Türk Hava Kurumu'nun motorlu yamaç paraşütçüleri, Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk posterinin yanı sıra, üzerinde 'Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz' yazılı flamalar ile gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

KUTSAL EMANETLER YOLA ÇIKTI

Çimenlik Kalesi'ndeki programın ardından, protokol üyeleri ve katılımcılar, Çanakkale Valiliği önüne kadar 'Halk Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile zafer coşkusunu yaşadı. Valilik önünde düzenlenen törende ise Vali Orhan Tavlı, şehitler diyarı Gelibolu Yarımadası'ndan alınan kutsal toprak, zaferin kazanıldığı Çanakkale Boğazı'ndan alınan deniz suyu ve rengini şehitlerin kanından alan Türk bayrağından oluşan kutsal emanetleri bu yıl Ankara'ya götürecek atletler Aşkın Sadi Aşkın ve Nihan Karaman'a teslim etti. Aşkın ve Karaman, kutsal emanetleri Ankara'ya götürmek için 22'nci 'Zafer Koşusu'na başladı. Kutsal emanetler sırasıyla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara illerinin sınırlarından geçirilerek, 18 Mart'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 114 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 24 kişi ile yakınlarının toplam 7 milyon 350 bin TL'lik mal varlığına tedbiren el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir takip edilen yasadışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Mersin, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 24 şüpheliyi 'yasa dışı bahise yer ve imkan sağlamak', 90 kişiyi de 'yasa dışı bahis oynamak' suçundan gözaltına aldı. Operasyon anı ise drone ile görüntülendi.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 19 bilgisayar, 27 cep telefonu, 2 pos cihazı, 1 ruhsatsız tabanca ve 31 bin TL para ele geçirildi. Bahis oynattığı öne sürülen 24 şüpheli ile yakınlarının toplam 7 milyon 350 bin TL değerindeki 9 lüks daire, 17 motorlu taşıt ve banka hesaplarına tedbiren el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yasa dışı bahis oynayanlara 5 bin ila 20 bin TL arasında para cezası kesildi.

Cezaevinde kavga: 1 ölü

ÇORUM'da L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki koğuşta 3 mahkum arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, hükümlü F.T. (26) kesici aletle öldürüldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Cezaevindeki koğuşta kalan mahkumlar F.T., Ç.Y. (25) ve Ü.Y. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, mahkumlardan biri iddiaya göre, F.T.'yi dövdükten sonra kesici aletle öldürdü. F.T.'nin cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

