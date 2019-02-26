DHA YURT BÜLTENİ-8

1)12 İLDE 'JOKER' OPERASYONU: 54 GÖZALTI



ADIYAMAN merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen ve polisin 'joker' adını verdiği 54 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli ise aranıyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarına başkalarının yerine giren kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda başkalarının yerine sınava girdiği belirlenen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 'joker' adını verdiği şüphelilere yönelik Adıyaman ile İstanbul, Ankara, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Balıkesir, Gaziantep, Malatya, Antalya, Bursa ve Manisa'da 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda sahte nüfus cüzdanları, 1 kuru sıkı tabanca ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, haklarında gözaltı kararı olan ve adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mahir ALAN/ADIYAMAN, ()

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2)KAYSERİ'DE 27 KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ: 3 GÖZALTI

KAYSERİ'de, polisin 2 iş yerine yaptığı baskında gümrük kaçağı 27 akıllı cep telefonu ele geçirilirken, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Melikgazi ilçesi Küçükmustafa Mahallesinde faaliyet gösteren bakkal ve cep telefonu bayisine baskın düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramada 'zula' olarak tabir edilen yerlere gizlenmiş gümrük kaçağı 27 akıllı cep telefonu ile kayıt dışı telefonlara İMEİ kopyalanmasında kullanılan laptop ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Baskın yapılan iş yerinde zula tabir edilen yerlere gizlenen kaçak telefonların çıkarılması

- Diğer görüntüler

Süre:0.40 Boyut:9 MB

Haber -Kamera:KAYSERİ,

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3)İNCİ KEFALİNİN BOYU UZADI, AĞIRLIĞI ARTTI

VAN Gölü’nde yaşayan tek balık türü olan inci kefali için 20 yıldır alınan önlemler meyvesini verdi. Daha önce 15 santim olan inci kefalinin boyu, şimdilerde 24 santime kadar ulaştı. Eskiden 17- 18 inci kefali 1 kilo gelirken, şimdilerde ise 7-8 balığın ağırlığı bir kiloya ulaşıyor. Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefali için üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arası av yasağı uygulanıyor. Bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için alınan önlemler meyvesini verdi.

Daha önce 15 santim olan inci kefalinin boyu, koruma yöntemleri sayesinde 24 santimetreye kadar ulaştı.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, eskiye oranla inci kefalinde olumlu farklılıklar gözlendiğini, 20 yıllık önlemler ve koruma yöntemleri sayesinde balığın kilosunun arttığını, boyunun uzadığını belirterek, bunun da ekonomik, ekolojik ve estetik açıdan önemli bir gelişmeyi gösterdiğini söyledi.

'BALIK STOKLARI 2050'YE KADAR ÇÖKECEK'

Dr. Mustafa Akkuş, balık stoklarının yüzde 70- 80'lik kısmının tamamının 2050'ye kadar çökeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu aslında bize şunu gösteriyor. Doğayı koruma noktasında insan olarak çok zayıfız. Ülkemizin en doğusunda 1750 rakımlı Van Gölü'nde aslında bir başarının öyküsü yatıyor. Buradaki inci kefali koruma çalışmaları sonucunda artık yok olmaktan kurtulmuş ve çok sevindirici gelişmeler yaşamışızdır. 1990'lı yıllara gittiğimiz zaman 17- 18 inci kefali balığı bir kilo gelirken, bugün 8- 9 balık, bir kilo geliyor. Yine 1990'lı yıllara gittiğimiz zaman balıkçılar 16 milimlik göz açıklığına sahip balık ağları kullanırken, bugün 24 milimlik ağlar kullanıyor. Yani aradan geçen yaklaşık 20 sene içerisinde balığın boyu inanılmaz bir şekilde büyüdü ve artık balıkçılar daha büyük gözlü ağlar kullanmak mecburiyetinde kalıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize koruma çalışmalarındaki büyük başarıyı gösteriyor. Çünkü, artık inci kefali üremek için derelere girdiğinde yapılan koruma çalışmaları sayesinde, tekrardan göle geri dönüyor ve balık büyüme fırsatı buluyor. Balık büyüdüğü zaman da ekonomik olarak da değeri artıyor.Yaklaşık 600 bin yıllık gölde yaşayan inci kefalleri, artık sürdürülebilir bir yönetim planına kavuştuğunu bizlere gösteriyor."

İNCİ KEFALİNİ KORUMAZSAK, VAN GÖLÜ ÇÖLE DÖNÜŞÜR'

Akkuş, inci kefalinin gölden çekilmesiyle Van Gölü'nün adete çöle dönüşeceğini anlatarak, "İnci kefali olmadan Van Gölü, manasız bir göl haline gelir. İnci kefalini korursak, adeta Van Gölü'nün ruhunu da korumuş oluruz. Bu çalışmaların ilerleyen yıllarda yine başarılı bir şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Koruma çalışmalarında bizim hikayelerimiz hep kötüdür. Hep yok olan türlerden bahsederiz. Bugün dünyada her 13 dakikada bir bir canlı türü, bir daha geri dönmemek üzere yok oluyor. Eğer inci kefalini korumazsak,13 dakikada bir yok olan türlerden biri haline gelecek. Bu aslında bütün dünyaya örnek teşkil edecek bir başarının öyküsüdür. Geçmiş yıllarda inci kefalinin boyu 15-16 santimetreyken, bugün geldiğimiz noktada inci kefalinin boyu ortalama 21-14 santimetre arasında değişiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Balıkçıların drone görüntüsü

-Balıkçıların tekne ile balığa çıkması

-Ağların atılması

-Ağların çekilmesi

-Balık avlanması

-Balık görüntüleri

-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş ile ropörtaj

-Balıkçılardan görüntü

-Detaylar

SÜRE: 3 DAKİKA 33 SANİYE

BOYUT: 687 MB

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

4)VANLI ÖĞRENCİLER, YÜKSEKTEN DÜŞMELERE KARŞI PROJE GELİŞTİRDİ

VAN'da liseli 2 öğrenci, yüksek katlı binalardan düşme olaylarına karşı 'Pencereden düşme kazalarında mutlu son' adlı proje geliştirdi. TUBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması'nda sergilemeye değer görülen projede, yüksek katlı binaların zeminine hava yatakları pencerelerine de canlıyı algılayabilecek sensörler monte ediliyor. Herhangi bir düşme anında devreye giren sensörler sayesinde hava yatağı yarım saniyede açılıyor.

İpekyolu ilçesinde bulunan Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi 9'uncu sınıf öğrencileri Zeynep Nehir Hanlıgil ve Nazdar Zehra Koç, okulun müdür yardımcısı da olan matematik öğretmenleri Pınar Çalışkan'ın desteğiyle geliştirdikleri, 'Pencerede düşme kazalarında mutlu son' adlı projeyle TUBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması'na katıldı. Yüksek katlı binalarda yaşanan düşme olaylarında yaralanmaların önüne geçmeyi amaçlayan proje Van, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt ve Şırnak'tan yarışmaya katılan 2 bin 226 proje arasında ilk 100'e girdi. Proje, bilim kurulu değerlendirmesi sonucu da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki sergide yerini aldı.

HAVA YASTIKLARIYLA HAYAT KURTARACAK

"Pencereden düşme kazalarında mutlu son" adlı projede yüksek katlı binaların zemin katlarına hava yatağı, pencere çevrelerine de canlıyı algılayacak sensör monte ediliyor. Elektrik devresiyle birbirine bağlı olan sistemde herhangi bir düşme anında sensörler sayesinde hava yatağı açılıyor. Düşen canlı yarım saniye içerisinde açılan bu yatağını üzerine düşerek, yara almadan kurtuluyor. Mekanizmanın çalışmaya başlamasıyla birlikte çalan siren sesleri çevredekileri uyarıyor.

Öğrencilerden Nazdar Zehra Koç, son yıllarda dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de pencereden düşme sayısının arttığını belirterek, "Yüksek katlı binalar yapıyoruz. İnsanlar da bu binalardan düşerek, yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor. Biz bunları önlemek için proje geliştirdik. Çünkü ölümler adeta hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Projemizle insanları kurtarmak istedik. Projemizde, pencerenin dış kısmına canlıyı algılayabilecek bir sensör monte ettik. Çeşitli elektrik devreleriyle, zemine yaptığımız hava yatağı, bu sensörler aracılığı ile açılıyor. Bu sayede yaralanma ve ölümlerle sonuçlanan kazaları önlemiş oluyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-TUBİTAK Bilim Fuarından genel görüntü

-Fuara katılan öğrencilerin yaptığı projeden görüntüler

-Projenin detay görütüleri

-Projenin uygulanmasından görüntüler

-Öğrenci ile ropörtaj

-Proje koordinatörü ile ropörtaj

-Detay ve genel görüntüler

SÜRE: 3 DAKİKA 14 SANİYE

BOYUT: 624 MB

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, ()-

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5)BAŞKAN BOZBEY'E KARAPINAR'DA YOĞUN İLGİ

YILDIRIM’ın Karapınar Mahallesi’nde vatandaşlarla biraraya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalılar’ın derdine derman olmak için yola çıktıklarını söyledi. Bozbey, “Yıllardır hizmet almak için çalmadık kapı bırakmadınız, ama hiç bir şey yapılmadı. Halkımız hizmete susadıö dedi.

Halkın derdini dert edinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yıldırım’ın Karapınar Mahallesi ve Şirinevler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını kendilerinden dinledi. Millet İttifakı’nın Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun’un da eşlik ettiği ziyarette, Karapınar Mahallesi sakinleri Başkan Mustafa Bozbey’i ‘Bursa’nın güler yüzü Mustafa Bozbey’ pankartıyla karşıladı. Başkan Bozbey, Karapınar’da kahveye yaptığı ziyarette yoğun ilgi üzerine kahvenin önünde halka seslendi. Karapınar Mahallesi başta olmak üzere Bursa’nın tamamında sorunları çok iyi bildiğini söyleyen Mustafa Bozbey, çözüm için yola çıktıklarını belirtti. Bozbey, “Biz bu bölge insanının, kadınların, çocukların, her yaştan insanın gülümsemesini istiyoruz. Çocuklar için, gençler için, yaşlılar için, engelli bireyler için bu alanlarda projelerimizi uygulayıp kentte herkesin huzurlu, mutlu yaşamanızı istiyoruz. Yapılanlardan Allah razı olsun ama yetmiyor. Yıllardır hizmet almak için çalmadık kapı bırakmadınız, ama hiç bir şey yapılmadı. Sizler yıllardır burada hizmete susadınızö diye konuştu.

‘BURSALILAR DEĞİŞİM İSTİYOR’

“Karapınar Mahallesi neden Nilüfer gibi olmasın?ö diye soran Mustafa Bozbey, mahallede sosyal, kültürel ve spor alanlarının olmadığına dikkat çekerek “Bunlar sizlerin hakkı. Bu hakkınızı sizlere teslim etmek için aday olduk. Biz sizlerin derdinizi dert edindiğimiz için, sizlerin derdinize derman olmak için yola çıktık. İnsanlar artık ‘Biz Bursa’da değişim istiyoruz, bizi insanca karşılayacak belediye başkanı istiyoruz’ diyorlar. Allah’a şükür bugüne kadar yaptıklarımızı Bursa’nın tamamı biliyor. Ben Bursalılar’a güveniyorumö şeklinde konuştu.

‘KEŞKE SEN DE GELDİĞİN YERİ NİLÜFER GİBİ YAPABİLSEYSDİN’

Bursa’da yaşanan kentsel dönüşüm sorununa da değinen Bozbey, Büyükşehir Belediye Başkanının kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Aktaş’ın İnegöl Belediye Başkanı iken Bursa Büyükşehir Başkanlığı’na atanmasını kastedip, inegöl’ü Nilüfer gibi yapamadığını belirtti ve şöyle konuştu: ‘’Nilüfer’i örnek veriyoruz ama, bazıları da orayı örnek veriyoruz diye başka şeyler söylüyor, hiç önemli değil. Görünen köy kılavuz istemiyor. Sen de keşke geldiğin yeri Nilüfer gibi yapsaydın da anlatsaydın. Türkiye’de Nilüfer insani gelişmişlik açısından beşinci sırada, senin yönettiğin yer sıralamada bile yok. Bu kadar fark var aradaö değerlendirmelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Bozbey'in ziyaret görüntüleri

-Vatandaşlarla buluşma

-Bozbey'in konuşması

-Detaylar

Süre:6 dk 52 sn- Boyut:453 mb

Haber/Kamera: BURSA/