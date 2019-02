DHA YURT BÜLTENİ -8

YURT BÜLTENİ -8

Türkiye’nin yeni sondaj gemisi DeepSea Metro-1, Yalova açıklarına demirledi

Çanakkale Boğazı'ndan dün geçiş yapan, Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Deep Sea Metro-1', bakım ve onarımdan geçirilmek üzere Yalova’ya geldi. Yalova açıklarında demirleyen gemi, Yalova Altınova Tersaneleri’nde bakım ve onarım için havuza alınacak.

İspanya’nın Algeciras Limanı’ndan yola çıkan 51 bin 283 grostonluk, 229 metre uzunluğundaki derin sondaj gemisi Deep Sea Metro-1, bu sabah Yalova’ya gelerek Çiftlikköy İlçesi açıklarına demirledi. 'Deep Sea Metro-1', Fatih Gemisi'nden sonra Türkiye’nin ikinci aktif sondaj gemisi olacak. Çiftlikköy İlçesi açıklarında demirleyen dev geminin, Tersan Tersanesi’nde bakım ve onarımı yapılacak. 'Deep Sea Metro-1'in, tersanelerdeki havuzların dolu olması nedeniyle 1 ay boyunca Yalova açıklarında demirli kalacağı bildirildi.

Yoğun kar yağışı Edremit-Yenice karayolu'nda ulaşımı olumsuz etkiliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice Karayolu'nun 15'inci kilometresinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor. Jandarma ekipleri, zincir olmayan araç sürücülerini göndermezken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Güneşli havada kayak keyfi

Türkiye'deki kış turizmi merkezlerinden Denizli Kayak Merkezi'nde, hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluk oluştu. 2420 metre rakımlı tesise giden vatandaşlar, güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkardı.

Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'nde bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şehir merkezine 85 kilometre uzaklıkta olan, kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu kayak merkezi, şehir içi ve şehir dışından ziyaretçilerini ağırladı. Doğal güzelliğiyle birlikte toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan 4 piste sahip tesiste telesiyeje binen, kayak ve snowboard yapan vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar ise kızağa binerek eğlenceli vakit geçirdi. Özellikle hafta sonu Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ziyaretçilerini ağırlayan ve kentin ikinci 'Beyaz Cenneti' olarak nitelendirilen Denizli Kayak Merkezi'nde, nisan ayına kadar yoğunluğun süreceği belirtildi.

"KAR ÖZLEMİNİ GİDERMEK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR YER"

Muğla'da gelen Hamdi Nurdoğan, Denizli Kayak Merkezi'ne ilk kez geldiğini belirterek, "Burayı bu sene yeni tanıdım. Tanıdığıma da çok memnun oldum. Çok güzel bir yer yapmışlar. Karla olan özlemimizi gidermek için çok güzel bir yer. Kar kaliteli ve eğlenceli pistleri var" dedi. Muğla'nın Marmaris ilçesinden gelen Mustafa Köprübaşı ise ikinci defa geldiğini ve çok memnun kaldığını belirterek, gelecek yıl sezon başından itibaren gelmeyi düşündüğünü ifade etti.

Bakan Ersoy: 81 ilin turizmden gelir alması şart

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe belirlenen hedefin yakalanması için 81 ilin de turizmden gelir elde eder hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’a geldi. Havalimanında Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve bürokratlar tarafından karşılanan Bakan Ersoy, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Ersoy, daha sonra Palandöken Kayak Merkezi’ndeki Snowdora Otel’de turizm sektörü temsilcileriyle buluştu. Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in kentle ilgili bilgi verdiği toplantıda Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başlamasından sonra turizmin stratejik bir sektör olarak ilan edildiğini hatırlattı. Turizmde hedeflerin yükseltildiğini belirten Bakan Ersoy, "Biz de bu sektör anlamında gerekenlerin yapılması için ilk etapta hedefleri, beklentileri yükselttik. 70 milyon turist hedefini belirledik. Çok zor değil bu hedefleri yakalayıp, geçmek. Daha üst seviyelere erişebilmek, bu yeni hedefleri yakalayabilmek için Türkiye’de bu sektörün 81 ilde de yapılabilir olmasını sağlamak lazım. 81 ilin bu sektörden, turizmden fayda, gelir alması gerektiğinin şart olduğunu düşünüyoruz. Biz bu konuda başta davet eden iller olmak üzere bütün Türkiye’nin illerini geziyoruz. Gezerken de yerel yatırımcılar olsun, yerel yönetimler olsun hepsiyle fikir alış verişi yapıyoruz. Hızlı bir şekilde illerin turizm planlarını gözden geçireceğiz, daha da geliştireceğiz. Kendi fikirlerimizi de katarak, daha fazla turizm gelirinden pay alabilmelerini sağlamak için, doğru programları hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Turizm sektöründe illeri tek tek tanıtmak yerine gruplar haline getirdiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, gruplandırmanın tanıtıma daha faydalı olduğunu söyledi. Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan koridorunu planlayarak hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ersoy, "Biliyorsunuz Erzurum kış sporlarıyla Türkiye’de ve dünyada ünlendi. Değerli bir kayak merkezi var, bunu çok iyi kullanmaya başladılar. Ancak bunu sadece kayakla sınırlamamak lazım. Yolda gelirken Erzurum’un potansiyeli hakkında, ihtiyaçları hakkında bilgi verdiler, sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda bölgenin ihtiyaçları, turizm potansiyelinin artırılması için bilgi alıp, doğru planlama yapmak istiyoruz" dedi.

Erzurum’un sadece kayak değil, kültürel ve arkeolojik değerlerini bir kombinasyon haline getirerek, tanıtmak için devlet olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydeden Bakan Ersoy, "Hızlı bir şekilde ihtiyaçları karşılayacağız. İlave konseptlerle Erzurum’u turizmde hakettiği yere taşıyacağız. Yeni otel yatırımlarına ihtiyaç var. Bu ihtiyaç bütün bölgemiz için geçerli. Bizim önce bu bölgeyi yatırımcı için cazip hale getirmemiz lazım. Yatırımcının beklentilerini masaya koyup, çözerek, o bölgenin cazip olmasını sağlamak lazım. Sadece teşvikle değil, bu potansiyeli oluşturmak lazım. Potansiyeli harekete geçirdiğiniz zaman yatırımcı zaten gelir yatırımını yapar, fırsatı gördüğünde değerlendirecektir. Önce potansiyelin ortaya çıkarılması, cazibe merkezi olması için gereken değişiklikleri yapacağız" diye konuştu.

Bakan Ersoy’un konuşmasından sonra basına kapalı yapılan toplantıda sektör temsilcileri, Erzurum’da turizmin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Bakan Selçuk: Türkiye'yi hak ettiği yerlere el birliğiyle taşıyacağız

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa'da iş insanlarına yaptığı konuşmada, "Ülkemiz adına hayaliniz, kalkınma hedefiniz varsa, beraberce ortaya koymak zorundayız. Çünkü, özveriyle çalışarak, 2023, 2053 ve 2073 hedeflerimize beraber yol alarak, Türkiye'yi hak ettiği yerlere el birliğiyle taşıyacağız. Sizlere çok güveniyoruz, sizlerin de hükümetlerimize güvendiğinizi biliyoruz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nın (BTSO) düzenlediği 'Bursa İş Dünyası ile İstihdam Buluşması' toplantısına katıldı. BTSO'nun Altıparmak ek hizmet binasında yapılan toplantıya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ı temsilen BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve Bursalı iş insanları katıdı. Bakan Selçuk, toplantıda yaptığı konuşmada, Bursa'nın son dönemde, ekonomide ve ticarette gerçekleştirdiği atılımlarla Türkiye’nin kalkınmasında büyük başarılara imza attığını belirtti. Selçuk, şunları kaydetti:

"Bursa, konumu itibarıyla hepinizin bildiği gibi değer üreten, marka üreten bir şehir. Ticarete öncü olması, girişimci ruhu ve sanayi alanındaki atılımlarıyla ticarette, otomotivde, tarımda lider bir şehir. Aynı zamanda Osmanlı'nın ilk başkenti olan bu şehir, nice liderler, ticaret erbapları, sanatkâr ve zanaatkâr da yetiştiren bir şehir. Bunu da bu güçlü medeniyetine dayanan, kültürde, ekonomide geleneğine bağlı şekilde gerçekleştiriyor. Bursa aynı zamanda bizim için sosyal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin de teminatı olan bir şehir. Sizler bu geleneği geleceğe taşıyarak ülkemizin kalkınmasında gerçek mimarlar, gerçek kahramanlar oluyorsunuz. Girişimcilik ruhunuzla, Ar-Ge'ye verdiğiniz önem ile dünya markaları yaratarak ülkemizin rekabet gücünü artırıyorsunuz. Yeni fikirlerin, buluşların tarımda, sanayide sizlerin eliyle daha büyük bir değere dönüştüğünü görüyoruz. Ben burada bir kez daha Bursa'daki iş insanlarımızı cesaretleri, bilgi ve tecrübelerini katma değere dönüştürdükleri ve girişimci ruhlarından dolayı tebrik etmek istiyorum."

'ASGARİ ÜCRET TEŞVİKİ 12 AYA ÇIKARILDI'

2019 yılında uygulanacak asgari ücretin yüzde 26 oranında artırılarak 2 bin 20 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm işçilerimize ve işverenlerimize de teşekkür etmek isterim" diye konuştu. Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"İşverenlerimiz için 2006'da başlattığımız asgari ücret teşvikini bu yıl da devam ettiriyoruz. Asgari ücret teşvikini 12 aya çıkardık, rakamı da iyileştirdik, 500'ün altında işçi çalışan iş yerlerinde asgari ücret teşvikimiz 150 TL olarak sürecek. Son yıllarda geçirdiğimiz bütün bu değişimin ve dönüşümün en büyük şahitleri ve destekçileri işverenlerdir. Gelişen ekonomimizde, ihracatta, istihdamda ve büyümede rekorlar kırarken, diğer taraftan bizler tabii ki sosyal yardım ve hizmetlerde de en iyi seviyelere çıkmayı hedefliyoruz. İstihdam rakamlarımız da ilerliyor. Başta Avrupa Birliği olmak üzere, dünyadaki birçok ülke küresel krizin etkileriyle istihdam kayıpları yaşarken, bugüne kadar yaklaşık 8,3 milyon kişi ilave istihdam sağlayarak, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde de birinci olduk. Tabii ki bu başarıdaki en büyük pay, 2 yıl önce istihdam seferberliğini başlatan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına sessiz kalmayan işverenlerimize aittir. Sadece istihdam seferberliği kapsamında 2 milyona yakın vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Sadece istihdam seferberliği ile durmuyoruz, teşviklerimizle seferberliğimize devam ediyoruz."

"Mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının asgari ücret düzeyinde prim ve vergilerini karşılamaktayız. Bu destek süresi 12 ay" diyen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Seferberliğimizle birlikte işverenlerimize de teşvik paketlerini uygulamaya devam etmekteyiz. 17 farklı teşvikimiz mevcut. Bu teşviklerden yararlanan çalışan ve iş yeri sayımız da gün geçtikçe artıyor. Bakanlık olarak prim teşviklerimizde her ay 1,7 milyona yakın işverenimize ve 10 milyondan fazla sigortalımıza destek vermekteyiz. Prim teşviklerimizi hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bu yana da 140 milyar liradan fazla teşvikten işverenlerimiz yararlandı. İşverenlerimiz için, bu ülkeye katma değer sağlayan sizler için teşvik ve desteklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Kalkınma ve gelişim için en önemli şey güç birliği. Beraber çalışabilmek, her konuda ortaklaşa hareket edebilmek, sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de desteğinizi bekliyoruz. Bursa'nın, istihdama katkınızın Bakanınıza verdiğiniz bir söz olarak devam etmesini diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devam ettiğimiz bu istihdam ve seferberlik için biz devlet olarak bizim teşviklerimiz ve desteklerimizle buradayız. Ülkemiz adına hayaliniz, kalkınma hedefiniz varsa beraberce ortaya koymak zorundayız. Çünkü özveriyle çalışarak, 2023, 2053 ve 2073 hedeflerimize yürürken beraber yol alacağız. Türkiye'yi hak ettiği yerlere el birliğiyle taşıyacağız. Sizlere çok güveniyoruz, sizlerin de hükümetlerimize güvendiğinizi biliyoruz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım."

Bakan Ziya Selçuk: Okullar arasındaki farklılığı ortadan kaldıracağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yapısal niteliği belirleyecek olan okul profili değerlendirme adı altında çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Okullar arasındaki farklılığı ortadan kaldıracağız, aralarındaki dengesizliklerin eşitlenmesi için çalışma yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret eden Bakan Selçuk'a Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencileri Gölpark mevkiine kendisi adına dikilmiş 11 fidanın sertifikası verdi. Bakan Selçuk, Bilecik ziyaretinin bir çok amacı olduğunu belirterek, eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğine bakarak yeni projeler konusunda değerlendirmeler yapılacağını söyledi. Bilecik'te ki eğitimin yüksek potansiyele sahip olduğunu anlatan Selçuk, "Yapacağımız istişareler sonucunda da buranın eğitiminin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hangi noktalara taşınabileceğinin, potansiyelinin ne olduğunun ele alınması olacak. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik’in nelere gebe olduğunu şimdiden kestirmek çok zor ama yapacağımız çalışmalar, buradan çok yeni tohumların çok yeni müjdelerin geliştirilebileceğini gösteriyor. Burada bu potansiyel fazlasıyla var. Bu potansiyeli değerlendirerek öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin geleceğini tasarlamak anlamında yapacağımız çalışmalar, projeler ele alınacak. Burada bulunmaktan ve burada yapacağımız çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak raporları paylaşmaktan mutluluk duyacağım" dedi.

'EĞİTİMDE YOL HARİTASI ÇIKARILACAK'

Bilecik Belediyesi'ne geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, belediye başkanı Nihat Can'ı da makamında ziyaret ederek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye eğitiminde yol haritasının çıkarılacağı çalışmalar yürüttüklerini ve okullar arasındaki farklılığı ortadan kaldıracaklarını kaydeden Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde eğitim sistemimizde olumlu manada daha önce yapılan güzel şeylerin üzerine yeni bazı şeyler yapmak suretiyle daha da geliştirme maksatlı projelerimizi devam ettiriyoruz. Önümüzdeki haftalarda okullarımızda yapısal niteliği belirleyecek olan okul profili değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak. Bu çalışmada çok ayrıntılı olarak okulların ne şekilde yapılandırılacağı ve okullarımızdaki kalitenin arttırılması ile ilgili yol haritasının ne olacağını paylaşma imkanımız olacak. Daha sonra yeni bazı çalışmaları da somut olarak kamuoyu ile paylaşma imkanımız olacak. Bunlar her ay tanıtım toplantıları ile kamuoyu ile paylaşılacak. Bugün burada hem Milli Eğitim Bakanlığının genel amaçları doğrultusunda hem de Bilecik’in kendi iç gelişimi ve planları doğrultusunda neyi nasıl yapacağımızın projeksiyon çalışmalarını ortaya koyacağız. Sonuç olarak önümüzdeki haftalarda Bilecik ile ilgili bir makro plan geliştirme konusunda da istişareler neticesinde prensip kararı almış bulunuyoruz. Bu doğrultuda da ekipler halinde buradaki incelemelerimizi derinleştirerek sürdüreceğiz. Okullar arasındaki farklılığı ortadan kaldıracağız, aralarındaki dengesizliklerin eşitlenmesi için çalışma yapacağız" şeklinde konuştu.

İş dünyası ve akademisyenler gençler için İzmir'de buluştu

Dijital dönüşüm, enerji ve inovasyon gibi konuların masaya yatırıldığı, iş ve eğitim dünyasının önemli isimlerinin tecrübelerini paylaştığı Global Business Forum (GBF) İzmir'de başladı. Enerji ve İnovasyon konulu panelin moderatörlüğünü yapan Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih, İzmir'de okuyan lise öğrencilerini geleceğin sektörleriyle ilgili bilgilendirdiklerini söyledi.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) kuruluşundan itibaren düzenlenen Global Liderlik Forumu'nun devamı niteliğinde olan GBF bu yıl ilk ayağını İzmir'de gerçekleştirdi. Tüm gün süren programda 'Dijital Dönüşüm Çağında Sürdürülebilir Değişim' adı altında genç girişimciler, enerji ve inovasyon, dijital dünyada oyun, yeni medya ve güncel trendler gibi konularda görüşlerini dile getirdi. Global Business Forum'da medya, iş dünyası ve akademinin uzman isimleri, bilgi birikimlerini lise düzeyinde eğitim gören genç katılımcılarla paylaştı.

Enerji ve İnovasyon konulu panelin moderatörlüğünü yapan Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih, İzmir'de okuyan lise öğrencilerini geleceğin sektörleriyle ilgili bilgilendirdiklerini dile getirdi. Özel sektörle kamunun biraraya geldiği buluşmada öğrencilerin ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Garih, "Aslında bu ekosistemin doğru düzgün çalışması için tüm çarkların bir arada ilerlemesi gerekiyor. Özel sektör, kamu, üniversiteler, sanat dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının hepsi el ele olmalı. Bu buluşmaya özel sektörden çok değerli isimler geldi. Onlar da medya, inovasyon, enerji, e-spor alanlarında bilgi paylaşıyor. Öğrencilerle bir kaynaşma sağlanıyor" dedi.

Gençlerin yollarını belirlemeleri ve ne istediklerini daha iyi anlamaları için iş dünyasındaki bazı duayenlerden bilgi edinebileceğini söyleyen Tal Garih, amaçlarının onları üniversiteye ve hayata en iyi şekilde hazırlamak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'de çok sayıda aydın genç ve aydın insan var. Herşeyin temelinde eğitim ve gençlik yatıyor. Biz de bu misyona yönelik anlamlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar arasında konferans ve söyleşiler var. Bunların devamı gelecek. İstikrar ve sürdürülebilirlik çok önemli ne kadar çok gence ulaşırsak ülkemiz adına anlamlı olur. Öğrencilerin ilgisi müthiş. Ben onlarla gurur duyuyorum. Hem okuyorlar hem üniversiteye hazırlanıyorlar hem de haftasonları konferanslarda soru soruyorlar. İşte bu, gençlik geliyor."

"HERŞEYİN TEMEL TAŞI ENERJİ"

Alpiq Türkiye Karadeniz ve Güney Avrupa Bölgesi Başkanı ve DEİK Yeni Zelanda İş Konseyi Başkanı Mario Diel ile Alpiq Türkiye İsviçre Bölge Başkanı Ahmet Anıl Özbeyin'in konuşmacı olarak yer aldığı panelin moderatörlüğünü yapan Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih, salondaki genç katılımcılara şöyle seslendi:

"Sizlerle dünya çok daha güzel. Gençlik büyük geliyor. Enerji ve inovasyon çok güzel bir alan, benim tutkum. Herşeyin temel taşı enerji. O olmadan bu konferans olmazdı, evde dizi izleyemez, sosyal medyada story paylaşamazdık. Çok güzel ilerlemeler söz konusu."

Narkotik polisine ‘Kırmızı Hat Operasyonu' teşekkürü

Mersin Limanı’nda geçtiğimiz günlerde muz paketleri arasında 615 kilogram uyuşturucuyu yakalayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibine üreticiler teşekkür etti.

Operasyonu yürüten Mersin Vali Ali İhsan Su, Emniyet Müdürü Mehmet Mehmet Şahne ve Narkotik Şube Müdürü Berat Günçiçek’i makamında ziyaret eden Anamur Oda Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Meclis Başkanı Adem Çevik ve oda yönetim kurulu üyeleri, operasyondan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu tür operasyonlarda vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının yanlarında olmalarının kendilerine güç verdiğini kaydeden Narkotik Şube Müdürü Berat Günçiçek; "Uyuşturucu ticareti, bütün dünyanın ülkemizin ve gençliğimizin en büyük sorunudur. Bu sorunla biz azami mücadele yapıyoruz. Bu mücadelede vatandaşlarımızın, diğer kamu, sivil toplum kuruluşlarının bizim yanımızda olduklarını görmek, bize daha büyük bir güç veriyor" dedi.

Operasyon nedeni ile üreticiler olarak bayram günü yaşadıklarını ifade eden Anamur Ziraat Odası Başkanı Gümüş’te, "Başta Valimize, Cumhuriyet Başsavcımıza, Emniyet Müdürümüz ve Narkotik Şube Müdürümüz ve ekibine teşekkür ederiz. Biz Anamur Ziraat Odası olarak gemilerin yeşil hattan kırmızı hata geçmesi ile ilgili bakanlık düzeyinde bir çalışmamız oldu, bakanlarımız ve hükümetimizi bu düzeyde bize yardımcı oldu. Yeşil hatta daha sıkıntısız bir ürün geliyordu. Ama şimdi kırmızı hata geçtikten sonra, daha denetimli, hem kaçakçılık, hem de bu tip uyuşturucularla ilgili daha kolaylaştı. Burada bakanlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu operasyonların devamını istiyoruz" diye konuştu.

