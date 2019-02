DHA YURT BÜLTENİ -8

Ermenek'te 7 mahallenin sakini kaya düşme korkusuyla yaşıyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde dağ eteğinden düşen kayalar mahalle sakinlerinin can güvenliğini tehdit ediyor. Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, 1969'tan bugüne kaya düşmesi nedeniyle 10'un üzerinde can kaybının yaşandığını belirterek, yetkililerden mahallenin taşınmasını talep ettiklerini söyledi.

Taşeli Platosu'nda konuşlanan Ermenek, denizden 1300 metre yüksekliğe sahip. Çevresi oldukça yüksek dağ ve tepelerle çevrili olan bölgede halk, geçimini ekilebilir toprakların azlığı nedeniyle küçükbaş hayvancılık ve meyvecilikle sağlıyor.

Ermenek ilçesinde dağın eteğinde bulunan Kebendibi, Keçipazarı, Akçamescit, Gülpazar, Başpınar, Meydan ve Sandıklı mahallelerinde 1960'lı yıllardan itibaren düşen kaya parçaları bölgede yaşayanları tehdit ediyor. Düşen kayalar nedeniyle can kayıplarının da yaşandığı 7 mahallede, bu yıl yoğun kış şartlarının ardından son 10 günde yine çok sayıda kaya parçaları ev ve sokaklara düşmeye başladı.

276 KONUT BULUNUYOR

Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, 7 mahalleyi ziyaret ederek incelemede bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni konutların yapılıp mahallenin taşınması talebinde bulunduklarını belirten Sözkesen, şunları söyledi:

"Kaya düşmesine maruz kalan 7 mahallede 276 hanemiz aktif olarak kullanılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza özellikle bu yılın yoğun kış şartlarından dolayı bölgede riskin arttığını ifade etti. 1960'lı yıllardan itibaren 10'un üzerinde can kaybımız oldu. Dolayısıyla bu evlerin acilen yapılmasını Sayın Bakanımıza ifade ettik. 276 konutun en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz."

KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ

Keçipazarı Mahalle Muhtarı Durmuş Akbulut da mahallenin korku içinde yaşadığını belirterek, "Yıllardır evlerimize taş düşmekte. Gece-gündüz rahatsız olmaktayız. Can ve mal güvenliğimiz yok. Vatandaşlarımız korku ve risk altında yaşıyor. Halkımız sürekli huzursuz. Bir an önce konutların yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Akçamescit Mahallesi Muhtarı Mustafa Güdücü ise "Biz burada afet bölgesinde oturuyoruz. Yıllardır bu evlerin yıkılıp, yeni ev yapılmasını dile getiriyoruz. Yıllardır gece ve gündüz can güvenliğimiz tehlikede yaşıyoruz" dedi.

Gülpazar Mahalle Muhtarı Zehra Yıldız da yeni konutların yapılmasını istediklerini ve bugüne kadar birçok yere başvurduklarını, söz almalarına rağmen konutların bugüne kadar yapılmadığını belirtti.

Görüntü Dökümü

------------

- Mahalleden drone ile görüntü

- Belediye Başkanı'nın mahalle sakiniyle konuşması

- Muhtarlar ve mahalle sakini röp.

Haber-Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN,()

======================

Enez'de, lastik botta 28 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi sahilinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karagöl mevkisi açıklarında lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu, 5'i çocuk, 6'sı da kadın 28 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Sahil güvenlik ekiplerinin botu takibe alması

-Denizde botun ilerlemesi

-Botun durdurulması

-Kaçakların sahil güvenlik botuna alınması

-Kaçakların karaya çıkarılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),()-

==================

Komando bıçaklı gasp güvenlik kamerasında

Isparta'da yüzlerine maske takarak girdikleri marketin sahibini döverek, 2 cep telefonu ve 8 bin lirayı gasp eden, olaydan bir gün sonra polisin operasyonuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Olay anı marketin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Isparta'da 17 Şubat günü saat 21.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1764 Sokak'ta bulunan bir markete giren yüzü maskeli, ellerinde kesici alet bulunan 4 yabancı uyruklu kişi, market sahibini bıçakla yaralayıp, 2 cep telefonu ve 8 bin lirayı gasp ederek, kayıplara karıştı. Olayla ilgili Isparta Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Olaya karışan Afgan uyruklu Samir Rustemi (30), Mohamadsadeg Tanha (21), Farıd Eıstaalıngzey (22) ve Muhammad Zakriya Usuq (21) polisin operasyonu sonucu olaydan ertesi gün yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli dün çıkarıldıkları mahkemece 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. Aynı şüphelilerin 14 ve 16 Şubat tarihlerinde 3 kişiyi daha kesici aletle tehdit ederek toplam 720 lira gasp ettiği belirlendi.

GASP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan marketteki gasp anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde market sahibi ve içeride 2 kişi bulunurken, önce yüzleri maskeli 3 şüpheli markete giriyor. Direkt market sahibinin bulunduğu masaya yönelen 3 şüpheliden 2'sinin elinde bıçak olduğu görüntülere yansıyor. Şüpheliler market sahibi darp etmeye başlarken, 2 müşteri ise hızla kaçarak olay yerinden uzaklaşıyor. Daha sonra dördüncü şüpheli markete girerek, kapıyı kapatıyor. Bu sırada diğer 3 şüpheli de market sahibini dövmeye devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------

- Gasp anına ilişkin kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

==================

Şükriye nine, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 38 başbakan gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 113 yaşındaki Şükriye Bayram, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 38 başbakan gördü. Şükriye nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar ederken, "Cumhurbaşkanımızı, dünya gözüyle bir kez görmek istiyorum" dedi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, eşi Nurşen Görücü ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte İnegöl'de 100 yaşını aşmış yaşlıları ziyaret ederek hediyeler verdi. Kaymakam Görücü ve beraberindekiler ilk olarak Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan ve 113 yaşında olduğunu söyleyen Şükriye Bayram'ı ziyaret etti. 1906 yılında Sultan Abdulhamit Han döneminde dünyaya gelen Şükriye nine, 113 yıllık yaşamı boyunca, 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 12 Cumhurbaşkanı ile 38 Başbakan görmenin gururunu yaşıyor. Birinci Dünya, İkinci Dünya ve Balkan Savaşları ile Kurtuluş Savaşı dönemlerini de yaşayan Şükriye nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar ederken, dünya gözüyle kendisini bir kez görmek istediğini söyledi. 4 çocuk sahibi olan ve torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70'e ulaşan Şükriye nine, "İnegöl'ün köküyüm ben. Allah'a çok şükür. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin, ona 5 vakit dua ediyorum. O bizi yaşatıyor. Allah ona uzun ömürler versin. Onu doğuran anaya Allah cennet makamı versin. Kendisine sesleniyorum; Tayyip oğlum, dünya gözüyle bir kez seni göreyim. Sen de beni gör. Allah senden razı olsun. Sana hep dua ediyorum" dedi.

Kaymakam Şükrü Görücü ve beraberindekiler, daha sonra 101 yaşındaki Emine Hatipoğlu ile 100 yaşındaki Azimiye Kılıçer'i ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından konuşan Kaymakam Şükrü Görücü, "İlçemizde yaşayan 100 yaşın üzerindeki çınarlarımızı ziyaret ettik. Hepsinin sağlıkları yerinde. İhtiyaçları olduğunda her zaman yanlarındayız" dedi. Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Ulu çınarlarımızı ziyaret ettik. Hepsi iyiler. Bu gönüllere dokunmaktır. İnşallah çok daha güzel olacak her şey" dedi.

Görüntü dökümü:

--------------

-Genel görüntü

-Açıklamalar

-Diyaretler

-Detaylar

süre:5.29 boyut 614 MB

Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, ()

================

'Trafik Eğitim Parkı' için ilk kazma vuruldu

Kırıkkale'de Valilik ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, çocuklarda trafik kültürü ve bilincini oluşturmak amacıyla Bahşılı ilçesinde 15 bin metrekare alana inşa edilecek olan 'Trafik Eğitim Parkı' için ilk kazma vuruldu.

Bahşılı ilçesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 dönümlük alanın 15 dönümüne kurulacak Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklara, yaya ve araç trafiği hakkında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek. İçerisinde yeşil alanlar, çocuk oyun bölümleri, çocuklara göz ve diş taramasının yapılacağı mini hastanenin de yer alacağı Trafik Eğitim Parkı’nın çalışmalarına başlandı. İlk kazması vurulan Trafik Eğitim Parkur inşaatının bitmesinin ardından Türkiye'nin en büyük parkurlarından biri olacak.

'TRAFİK ANLAMINDA TÜM MATERYALLER BULUNACAK'

Çalışmaları yerinde inceleyen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, proje tamamlandıktan sonra Türkiye’nin en büyük trafik parkurlarından birine kavuşulacağını bildirdi. Oluşturulacak sinevizyon odası ile teorik bilgilerin verileceği ve çocukların pratik yapma şansının olacağını belirten Vali Sezer, şunları söyledi:

"Trafik Eğitim Parkı’nda yaya geçitleri, trafik ışıkları, üst geçitler, akülü araçlar ve (bina, okul, hastane vb.) çeşitli yapılarda yer alıyor. Pratik eğitimde çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları uzman eğitmenler tarafından gösterilerek aktarılacak. Ayrıca parka yerleştirilecek simülasyon aracıyla çocuklara, trafik kazalarının nasıl olduğu ve emniyet kemerlerinin insan hayatını kurtarmadaki rolü de anlatılacak. Trafik Eğitim Parkı’nda yapılan mini hastaneden kreş ve ilkokul öğrencileri faydalanacak. Mini hastanede belirli günlerde çocuklara diş ve göz sağlığı taraması yapacak. Ayrıca hastanede, çocuklara ağız ve diş sağlığı hakkında detaylı bilgiler verilecek. Trafik anlamında tüm materyallerin bulunacağı Trafik Eğitim Parkı’nda yüzlerce ağaç, çiçek, dinlenme alanları ve oyun sahaları da yer alacak."

Görüntü Dökümü

---------

-İnşaat alanından görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Vali Sezer'in açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()-

=================

Bayburt'ta 9 cana mal olan 'ölüm çukuru'nu, İTÜ'den 3 uzman inceleyecek



Bayburt'ta, geçen yıl, İran plakalı otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 6 metrelik çukura düşmesi sonucu meydana gelen 6'sı İranlı 9 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili, İTÜ İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanlığı'na bağlı Trafik Kürsüsü'nde görev yapan akademisyenlerden oluşturulacak en az 3 kişilik bilirkişi heyeti rapor hazırlayacak. Bilirkişi heyeti, kazadaki kusurlular ile kusur oranlarını belirleyerek, dava dosyasına gönderecek.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında haklarında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar şantiye şefi Şeref Ali, formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım ile ilk kazayı yapan otomobil sürücüsü Recep Güzel hazır bulundu. Duruşmada olay yerinde inceleme yapan polis ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinde görev yapan görevliler ile kaza ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ve polis ekiplerinde yer alan personel tanık olarak dinlendi. Tanık avukatlarına karşı sanık avukatlarının savunma yaptığı duruşmada mahkeme, dosyanın, 'şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kusurluların, kusurun ve niteliğinin net olarak tespiti' için İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanlığı'na bağlı Trafik Kürsüsü'nde görev yapan akademisyenlerden oluşturulacak en az 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine karar verdi. Duruşma, ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 29 Mart'ta saat 20.30 sıralarında, Bayburt Gümüşhane Yolu Akşar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılan yolda, şirket, menfez çalışması başlatılınca, tek şerit ulaşıma kapatıldı. Olay günü Gümüşhane'den Bayburt yönüne giden Recep Güzel, 16 KIP 92 plakalı otomobiliyle 'sola mecburi yön' levhasına çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Güzel, yardım istemeye gitti. İlk kaza nedeniyle mecburi yön levhasını görmeyen Recep Kuyruk'un kullandığı 61 BT 285 plakalı minibüs ile Alireza Bakhızadeh'in kullandığı 50 E 61910 İran plakalı otomobil, art arda ulaşıma kapalı yolda menfez çalışması için kazılan 6 metre derinliğindeki çukura düştü. Kazada 6'sı İranlı, 3'ü Türk 9 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Hazırlanan 14 sayfalık iddianamede şüpheli ve tanık ifadeleri, polis ve jandarma kaza tespit tutanağı, olay yeri inceleme raporu, savcılıkça görevlendirilen 3 kişiden oluşan 'trafik bilirkişi heyeti'nin raporu ile Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan kusur raporu yer aldı. Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; ihmalleri ve kusurları olduğu iddiasıyla firmanın şantiye şefi Şeref Ali, formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım, otomobil ile minibüsün çukura düşmeden önce çarptığı sola mecburi yön levhasını tekrar görünür hale getirmediği gerekçesiyle diğer otomobilin sürücüsü Recep Güzel hakkında, 'Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesi gereği 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çukura düşen minibüsün sürücüsü Recep Kuyruk ile otomobil sürücüsü Alireza Bakhızadeh de kusurlu bulundu.

İŞARETLEMELER UYGUN YAPILMAMIŞ

Bilirkişi raporunda, kazanın meydana geldiği çalışma alanındaki işaretlemelerin 'Trafik İşaretleme Yönetmenliği'nde gösterilen esaslara göre yapılmadığı bildirildi. Karayolları Kontrol Şefi H.B.A.'nın, yüklenici firma tarafından düzenlenen 'işaretleme tutanağı'nı gerek yönetmenliğe gerekse çalışma alanındaki işaretlemelere uygun olmamasına rağmen imzaladığı ve kontrol görevini yerine getirmediği kaydedildi. Karayolları Kontrol Şefi H.B.A. da kazanın oluşumunda yüzde 20 oranında kusurlu bulundu.

Haber: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, () -