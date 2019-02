DHA YURT BÜLTENİ -8

Milas'taki 3 kişinin öldüğü maden faciasında gözaltına alınan 3 kişi adliyede

Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayaların iş makinelerinin üstüne devrilmesiyle 3 işçinin öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi ve 2 şirket yetkilisinden oluşan 3 zanlı, bugün adliyeye sevk edildi.

Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki bölgede yer alan Yumrutaş mevkiinde, açık arazide faaliyet gösteren feldspat maden sahasında, geçen pazartesi günü saat 10.30 sıralarında dev bir kaya parçası iş makinelerinin üzerine devrildi. Kaya bloklarının sahadan kaldırılması esnasında, bloklarının yerinden oynaması sonucu meydana geldiği belirtilen olayda, ekskavatör operatörleri 44 yaşındaki Engin Tutuk ve 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu ile kamyon şoförleri evli ve 2 kız çocuğu babası 42 yaşındaki Şükrü Otlak ve Tayfun Akıncı, 500 tonu aşkın ağırlıktaki dev kaya altında kaldı. Şirket çalışanları tarafından kaya altında çıkarılan yaralı işçi Tayfun Akıncı, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İKİ İŞÇİ DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Maden ocağındaki çalışanların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri de geldi. Kaya altındaki işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ancak işçilere ulaşıldığında öldükleri belirlendi. Şükrü Otlak'ın cenazesi ilk gün kayaların altından çıkarıldı. Ertesi gün de Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu'nun cenazeleri kayaların altından çıkarıldı. Şükrü Otlak, dün (salı) yaşadığı kırsal Kırcağız Mahallesi'nde toprağa verildi. Engin Tutuk da yine dün memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

ÜÇ KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Savcılık 3 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe, soruşturma kapsamında maden mühendisi, inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu açıkladı. Başsavcı Efe, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini ve gelişmelerden bilgi verileceğini ifade etti. Soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri ilk olarak zanlılardan şirket sahibi M.A.K. ile şirket yetkisi S.A.'yı gözaltına aldı. Akşam ise aranan Ö.K. da gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan işletmenin ruhsatsız olduğu iddialarıyla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, maden ocağının ruhsatlı olduğunun belirlendiği ifade etti. Gözaltındaki 3 zanlı, bu sabah, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Milas Adliyesine sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Milas adliyesinden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / MİLAS (Muğla), ()

====================

Başkan Kocaoğlu'ndan Eğriderelileri vatandaşlarla görüştü, Çukurköy'ü örnek gösterdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, heyelan yaşanan Eğridere'yi ziyaret ederek, evleri boşaltılan vatandaşlarla görüştü. Belediye olarak gerekeni yapacaklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, geçen yıl sel baskını ile büyük zarar gören Menemen ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi'ni örnek göstererek, aynı projenin burada da uygulanacağını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolun yerine 2 bin 300 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde yeni bir yol açtı. Mağdur olan vatandaşlar için ise Belediye Aşevi'nden her gün sıcak yemek gönderiliyor.

Bornova'ya bağlı Eğridere mahallesinde geçen cumartesi günü meydana gelen ve 27 evin can güvenliği nedeniyle boşaltılmasına yol açan toprak kaymasının ardından, vatandaşların mağduriyetini gidermeye ve olayın sebeplerini incelemeye yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolun yerine alternatif olarak 2 bin 300 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde yeni bir yol açarak irtibatı sağladı. Fen İşleri'nin yanı sıra İZSU ve AKS 110 ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Mağdur olan vatandaşlar için ise aşevinden her gün sıcak yemek gönderiliyor.

'GEREKEN YAPILACAK'

Bölgeye giderek durumu inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, mağdur olan vatandaşlarla görüştü. Belediye ve tüm ilgili kurumların üzerlerine düşeni yapacağından kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "Devletin de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de tüm imkanları seferber edilecek. Ne yapılması gerekiyorsa el birliğiyle yapılacak. Menemen Çukurköy'deki sorunu nasıl çözdüysek, burada da gereğini yaparız" diye konuştu.

'ÇUKURKÖY'Ü GÖRÜNCE İKNA OLACAKSINIZ'

İncelemelerin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Kocaoğlu, alanla ilgili bilimsel araştırmaların devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Görünen köy kılavuz istemez. Burada bir heyelan ve mağdur olan vatandaşlar var. Heyelan olan yere yeniden ev yapılamayacağına göre, bu vatandaşları yine Eğridere köyünde, Hazine'ye ait sağlıklı bir yere taşıyıp, başlarını sokacak bir ev kurmak gerekiyor. Bize ve tüm devlet kurumlarına düşen görev budur. Hemşerilerimizin yanındayız. Benzer bir felaket geçen sene Menemen Çukurköy'de oldu. Sel nedeniyle pek çok ev kullanılamaz hale geldi. Orada yaptığımız çalışmaları, aynı projenin burada da yapılacağını göstermek için isteyen tüm vatandaşlarımızı buradan otobüsle Çukurköy'e götüreceğiz. Orada nereden nereye gelindiğini gördükten sonra ikna olacaklardır."

ÇUKURKÖY'DE NELER YAPILDI?

Geçtiğimiz yılın haziran ayında meydana gelen sel felaketinin büyük tahribata yol açtığı Menemen'e bağlı Çukurköy, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından adeta yeni baştan inşa edildi. Taşkınlara neden olan dere kontrol altına alınırken, evleri kullanılamaz hale gelen afetzede aileler için yeni konutlar yapıldı. Köyde hasar gören çok sayıda ev ise onarıldı. Aşırı yağışların ardından Çukurköy'ün üst kısmından geçen Kolangerisi Deresi'ne ait yan kolun taşması sonucu heyelan meydana gelmiş, çok sayıda ev ve araç hasar görmüştü. Dere yatağı üzerine kurulan köyün benzer sorunları gelecekte de yaşamaması için İZSU Genel Müdürlüğü, hızla dere ıslah projesi hazırlayarak ihaleye çıktı ve 2.1 kilometrelik derenin ıslah çalışmalarına başladı. Yağışla birlikte dağdan kaya, taş gibi malzemelerin sürüklenmesini önlemek amacıyla bentler ve çökeltim havuzları oluşturuldu. Derenin üstünün kapalı olduğu yaklaşık 550 metrelik bölüm ıslah edildi.

Bu çalışmalarla birlikte evleri hasar gören vatandaşların mağduriyetini gidermek için de harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, oturmaya devam edilebilecek durumdaki evlerin onarım çalışmalarını tamamladı. Ağır hasarlı binaların yerine yeni konutlar yapıldı. Çelik prefabrik teknolojiyle dubleks olarak inşa edilen 8 konut sahiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-----------

- Başkan Aziz Kocaoğlu'nun Eğridere'ye gelmesi

- Yetkililer ile görüşmesi

- Köylülerle konuşması ve açıklamaları

- Menemen'e bağlı Çukurköy'de sel sonrası yapılanların görnütüsü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

============

İlkokulda öğrencinin yapıştırıcı şakasıyla 20 arkadaşı hastaneye kaldırıldı

Bursa'da İhsan Dikmen İlkokulu’nda bir öğrencinin şaka amacıyla sıvı yapıştırıcı sıktığı yiyeceklerden yiyen 20 arkadaşı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi İhsan Dikmen İlkokulu 3- G sınıfında öğrenim gören adı açıklanmayan bir öğrenci, iddiaya göre sınıf arkadaşlarının yiyeceklerine şaka amacıyla sıvı yapıştırıcı sıktı. Beslenme saatinde yiyecekleri yiyen yaklaşık 20 öğrenci, rahatsızlandı. Öğrenciler, okul yönetiminin çağırdığı ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------

-Ambulansta müdahale edilen öğrencilerden detaylar

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler

-Okul müdürünün kameraya saldırmasından görüntü

-Ağlayan velilerden görüntüler

-Velilerin çocuklarını okuldan almasından görüntüler

-Bir öğretmenin velilere açıklaması

Süre: 2.40 Boyut: 229 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/ Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()

===============

Yalova’da yoğun sis deniz ulaşımını durdurdu

Yalova’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle İDO’nun İstanbul-Yalova arasında yapılan deniz otobüsü ve feribot seferleri de durdu. Sefer iptali haberini alan yolcular İstanbul’a karayolu ile gitti.

Sis, kentte yaşamı olumsuz etkilerken, sürücüler düşen görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşadı. İDO, bu sabahtan itibaren kenti etkisi altına alan sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Yalova-Pendik, Yalova-Yenikapı ve Eskihisar-Topçular seferlerinin karşılıklı olarak sis nedeniyle yapılamadığı bildirildi. Öte yandan sis, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da bu anı ölümsüzleştirerek fotoğraf çekti.

Görüntü Dökümü

----------

-Sisten görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, ()-

=============

Isparta'da Afganistan uyruklu gasp çetesi yakalandı

Isparta'da bir marketten 2 cep telefonu ve 8 bin liranın yanı sıra, farklı tarihlerde 3 gasp olayına daha karıştığı belirlenen Afgan uyruklu 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Isparta'da 17 Şubat günü saat 21.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1764 Sokakta bulunan bir markete giren yüzü maskeli, ellerinde kesici aletler bulunan 4 şüpheli, market sahibini bıçakla yaralayıp, 2 cep telefonu ve 8 bin lirayı gasp ederek, kayıplara karıştı. Olayla ilgili Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olaya karışan şüphelilerin Afgan uyruklu S.R. (30), M.T. (21), F.E. (22) ve M.Z.U. (21) olduğu belirlendi. Polis takibe aldığı şüphelilerden 3'ünü Yedişehitler Mahallesi'nde, diğerini de Halife Sultan Mahallesi'nde olayın ertesi günü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin 14 ve 16 Şubat tarihlerinde 3 kişiyi daha kesici aletle tehdit ederek toplam 720 lira gasp ettiği belirlendi.

Şüphelilerin üzerinden markette gasp edilen 2 cep telefonuyla olayda kullanıldığı belirlenen komando bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki ifadelerinde olayları itiraf etti. Şüpheliler bu sabah işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------------

- Afgan uyruklu 4 şüphelinin adliyeye getirilmesi

24 SANİYE

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

===================

Elazığ'da kaçak avlanan keklikler doğaya bırakıldı

Elazığ'da tuzakla yakalanan 3 keklik doğaya bırakılırken, kaçak avcılara para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, Kömürhan mevkisinde av koruma ve kontrol çalışması yaptı. Ekipler bölgede kaçak avlanan 3 keklik ile 3 kafes ve 2 tuzak buldu. Kafes ve tuzaklara el konuldu, keklikler tekrar doğaya salındı. Kaçak avcılara ise para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü:

-------------

- Ekiplerin keklikleri yakalaması

- Kekliklerin doğaya bırakılması

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 84 MB

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,()

==================

15 Temmuz filmini, Erdoğan'a sunmak istiyor

KAhramanmaraş'ta bilgisayar öğretmeni Ayşenur Alkaya, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin yazdığı destanı animasyon filme taşıdı. Alkaya, çocuklara o gece yaşananları filmle anlatmak için hazırladığı filmi, cumartesi günü kentte miting yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etmek istiyor.

Bilgisayar öğretmenliğinin yanında mimari animasyon eğitimi de aldığını ifade eden Ayşenur Alkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin direnişinin gelecek nesillere aktarılması yönündeki sözleri üzerine, animasyon film projesine karar verdiğini söyledi. 6 ay gece gündüz çalışarak projesiyi hazırladığını anlatan Alkaya, "Videonun içeriğinde Gazimiz Safiye Bayat, Şehidimiz Ömer Halisdemir, yine Şehidimiz Erol Olçok ve oğlu ile diğer şehit, gazilerimiz var. Ben süreyi çok uzun tutmadım ve çocukların izlerken sıkılmaması adına 10 dakika yaptım. Videoyu hazırlamam toplam 6 ay sürdü. Normalde animasyon hazırlamak çok zor bir olay. Hemen yapamıyor ve çıkaramıyorsunuz. Animasyon işi ekip gerektiren bir olay. Ama ben bu işi tek başıma üstlendim" diye konuştu.

'PROJEMİ CUMHURBAŞKANIMIZA TESLİM ETMEK İSİYORUM'

15 Temmuz dışında başka tarihi olayları da animasyon filme aktardığını belirten Alkaya, şöyle dedi:

"Sütçü İmam'ın ilk kurşun sıkması olayı, Şeyh Said olayı, Senem Ayşe olayı ve bayrak olayını animasyonlaştırdım. Bu animasyonları da hiçbir beklentim olmadan yaptım. Bu şehitlerimizi çocuklarımız, yeni neslimiz öğrensin. Cumhurbaşkanımız bu hafta sonu Kahramanmaraş'ta olacak. Benim tek beklentim, kendisine bu projemi elden teslim etmek ve Cumhurbaşkanımızı yakından görmek. En büyük isteğim budur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

- Filmden detaylar

- Ayşenur Alkaya ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 859 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

====================

Afyonkarahisar AK Parti'de listeler belli oldu

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclis üyesi aday listesini kamuoyuyla paylaştı. Mevcut belediye başkanı Burhanettin Çoban, il genel meclisinden birinci sıra adayı gösterildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partilerin belediye başkanı adaylarını belirlemesi sonrası belediye ve il genel meclisi üye adayları da belirlendi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, "Genel Merkezimiz ve AK Parti İl Başkanlığımızın yoğun çalışmalarımız neticesinde belirlenen belediye ve il genel meclis üyesi adayları netleşti. Liste İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurullarına teslim edildi. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bizim davamız halkımıza hizmet davasıdır" dedi.

SEMAİ KAYA LİSTE BAŞI

Belediye meclisi asil aday listesinin ilk başında AK Parti'nin kuruluşundan itibaren çeşitli kademelerinde görev yapmış Semai Kaya yer alırken, diğer isimler ise Bahattin Savrukoğlu, Fatma Gamze Kılıç, Şükrü Tunçbilek, Mustafa Albay, Fatih Şapçı, Mustafa Oğuz, Hulusi Ceylan, Elif Süzme, Ercan İşlek, Süleyman Karakuş, Hüseyin Koca, Hakan Çilkaya, Yasin Beşkardeşler, Ali Sayın, Mehmet Kumartaşlı, Rabia Taşpınar, Hilal Büyükben, Canser Kuzu, Abdullah Sağlam, Ahmet Seçkin, Mehmet Köker, Ömer Çınar, Sultan Betül Erişen, Hakan Dilek, Hasan Burak Kutlu, Fatma Gülşen Koçak ve Salim Taşpınar'dan oluştu. Kontenjanda yer alan isimler ise Ali Ertan Ercan, Hasan Hüseyin Karacak ve Murat Öner oldu.

ÇOBAN İL GENEL MECLİSİNDE BİRİNCİ SIRA ADAYI

2009 yılında AK Parti'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen ve genel merkez tarafından bu dönem aday gösterilmeyen mevcut Başkan Burhanettin Çoban ise il genel meclis üyesi adayı olarak açıklandı. İl genel meclis üyesi adayı olan Çoban'ın yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk de listede yer aldı. Çoban ve Ertürk'ün yanı sıra listede Nurettin Birliktir, Mustafa Yılmazaslan, Ali Karkı, Hasan Hüseyin Düşgün ve Ahmet Çetinkaya'nın isimleri açıklandı.

Haber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () -

================

Üniversite öğrencisi köprü korkuluklarına asılı bulundu (2)

KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİSİYDİ

Bolu'da köprüde asılı cesedi bulunan Rıfat S.'nin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Aynı zamanda üniversitenin Amerikan futbolu takımında oynayan Rıfat S.'nin gayet neşeli olduğu ve bilinen bir sorununun olmadığı ifade edildi.

BOLU,()