DHA YURT BÜLTENİ -8

Kaçak göçmenler tekneleri arızalanınca kendilerini ihbar etti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenler, tekneleri motor arızası yapınca, yardım istedikleri Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum'un Yalıkavak Koyu'nda 13 Filistinli'nin bindiği fiber tekne, bugün saat 04.30 sıralarında, Yunan adasına doğru hareket ettikten bir süre sonra arızalandı. Motor arızası yüzünden açıkta sürüklenmeye başlayan teknede bulunan Türk kaptan, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Filistinli ile Türk kaptanı, Sahil Güvenlik botuna aldı. Yalıkavak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçakların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Ekipler, tekneye el koyarken Türk kaptanı da gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Teknedeki kaçak göçmenlerin görüntüsü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Akraba ziyareti dönüşü motosiklet kazası; sürücü yaralandı, eşi öldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Fevzi Yılmaz (57), ağır yaralanırken, arkasında oturan eşi Naime Yılmaz ise yaşamını yitirdi. Çiftin, akraba ziyareti için gittiği Kırahmetler Mahallesi'nden dönüşte kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Kırahmetler Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Fevzi Yılmaz'ın kullandığı 07 UH 735 plakalı motosiklet, Kırahmetler kavşağında, Hayrettin A. yönetimindeki 80 LP 099 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada motosikletli Fevzi Yılmaz ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Naime Yılmaz, yola savrularak, ağır yaralandı. Kazayı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, çifte ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Fevzi Yılmaz, tedaviye alınırken, Naime Yılmaz ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AKRABA ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Yılmaz çiftinin Göçük Mahallesi'nde oturduğu, akraba ziyareti için gittikleri Kırahmetler Mahallesi'nden dönüşte kazanın meydana geldiği belirtildi. Naime Yılmaz'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Göçük Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane önünden görüntü

- Çiftin fotoğrafları

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

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Eşini öldüren Iraklı eski polis adliyede

Bolu'da, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran 4 çocuğunun annesi eşi Iraklı Saja Jamel Mansur (29)'un bıçakla boğazını keserek öldüren Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim (36) adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim, bir süredir ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi Saja Jamel Mansur'un evine gitti. Daha önce Irak'ta polis memurluğu yaptığı öğrenilen Haydar Fadıl Haşim ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Haydar Fadıl Haşim, eşini göğsünden 3 kez bıçaklayıp boğazını kesti. Haydar Fadıl Haşim, daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Haşim adliyeye sevk edildi. Haydar Fadıl Haşim'in emniyetteki ifadesinde, "Eşimle bir süredir ayrı yaşıyorduk. Beni eve almıyordu. Sokaklarda bile kaldığım oldu. Barışma amacıyla tekrar konuşmak için yanına gittim. Irak'a geri dönmeyi teklif ettim. O da istemedi. Bana hakaretler edince aramızda tartışma çıktı. Bir anda cinnet geçirdim." dediği öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

4 çocuk annesi Saja Jamel Mansur'un 1 hafta önce eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyip uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ayrıca cinayet sırasında yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğun Irak vatandaşı bir yakınlarının yanında oldukları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Süre: 01.18-Boyut: 147 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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İş vaadiyle kandırılarak fuhuşa sürüklendiler

İzmit'te, Özbekistan uyruklu O.E.(35) isimli kadının iş bulma vaadine kanarak Türkiye'ye gelen 6 Özbekistan uyruklu kadın fuhuşa sürüklendi. Polisin operasyonu ile 7'si Özbekistan uyruklu 10 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Ekipleri, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bir apartmanda karşılıklı 2 dairede fuhuş yapıldığını tespit etti. Polisin gerçekleştirdiği operasyonda, Özbekistan uyruklu A.T.(31), S.M.(37), D.K.(33), D.A.(35), N.K.(37) ve R.M. (34) isimli kadınlar ile kadınları iş bulma vaadi ile kandırarak Türkiye'ye gelmelerini sağlayan Özbekistan uyruklu O.E.(35) isimli kadın, fuhuşa aracılık ederek yer temininde bulundukları iddia edilen A.K.(74), F.K.(62) ve oğlu H.K.(37) gözaltına alındı.

Özbekistan uyruklu 6 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Fuhşa aracılık ettikleri ve yer temininde bulundukları iddia edilen Özbekistan uyruklu O.E. isimli kadın ile A.K., F.K. ve H.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayat kadınlarının binadan çıkarılması

-Zanlıların asayişten çıkışı

-Detay

HABER:Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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Doktor, evinin banyosunda ölü bulundu

Karaman'da pratisyen hekim Doğan Çıbık, evinin banyosunda ölü bulundu. Polis, başında yara ve kanama oluşan Çıbık'ın, düşme sonucu mu, yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

Olay, bugün sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi İşçi Sağlı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Doğan Çıbık'a yakınları telefonla ulaşamayınca, evine gitti. Evin kapısını da açan olmayınca ve eşinin de 3 gün önce İzmir'e gittiği anlaşılması üzerine polise haber verildi.

Çilingir yardımıyla evi girildiğinde Çıbık, banyo da kanlar içinde ölü bulundu. Başında yara olduğu tespit edilen Çıbık'ın, cesedi otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis, başında yara ve kanama oluşan Çıbık'ın, düşme sonucu mu, yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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- Evin dışından detay

- Polislerden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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