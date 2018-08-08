DHA YURT BÜLTENİ 8

1)SERİ KATİL, GÜVENLİKÇİYİ ÖLDÜRMEK İÇİN 3 GÜN PLAN YAPMIŞ



KAYSERİ'de, 6 gün önce görev yaptığı villada öldürülen özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın (47) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan seri katil Hamdi Kayapınar'ın (39) mahkemede verdiği ifadede, işlediği cinayetler nedeniyle pişmanlık duymadığını söylediği belirtildi. Kayapınar’ın ayrıca, Yılmaz'ı öldürmek için 3 gün plan yaptığını ifade ettiği kaydedildi.

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz, 2 Ağustos günü akşam saatlerinde, güvenlik noktasında öldürüldü. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için özel ekip kurdu, çalışma başlattı. Ekipler, 950 saatlik güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini izleyerek, şüphelinin hurda toplayarak geçimini sağlayan Hamdi Kayapınar olduğunu belirledi.

Daha önce, kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldüren, Şubat 2017'de tahliye olan Kayapınar, merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinden yapılan aramada, biri öldürdüğü güvenlik görevlisinden gasp ettiği 2 tabanca ile olayda kullandığı tüfek, eldiven ve kar maskesi ile olay yerine gittiği bisiklet bulundu.

DAHA ÖNCEKİ CİNAYETLERDE DE KIRMIZI BİSİKLET KULLANMIŞ

Katil zanlısı Hamdi Kayapınar'ın, daha önce işlediği cinayetlerde kullandığı bisiklete benzer bir bisikletle olay gününden 3 gün önce bölgeye giderek keşif yaptığı ortaya çıktı. Kayapınar'ın olay günü de tüfeğini sepetine koyduğu kırmızı bisikletiyle bölgeye gidip, Sami Yılmaz'ı kulübede öldürdüğü, silahını da alarak çıktığı ifade edildi. Kayapınar'ın cinayette kullandığı tüfek ise çöpte bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamdi Kayapınar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezeaevine gönderildi.

SERİ CİNAYETLERE KARDEŞİNİN ÖLDÜREREK BAŞLADI

Kayapınar, 1994 yılında, henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürüp ilk suçunu işledi, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Şartlı Salıverme Yasası’ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin’i öldürdü, polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar’ı yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, eski İnfaz Kanunu'na göre 16 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2017'nin Şubat ayında tahliye edildi.

3 GÜN PLAN YAPMIŞ

Hamdi Kayapınar'ın Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde hurda toplayarak geçimini sağladığını belirten Kayapınar'ın, güvenlik görevlisinin çalıştığı villanın önünden geçerken Hamdi Kayapınar'ın belindeki silahı gördüğünü, beğendiğini söylediği ifade edildi. Silahı almak için Yılmaz'ı öldürmeye karar verdiğini ve 3 gün plan yaptığını ifade eden Kayapınar, olay yerine daha önce işlediği cinayetlerde kullandığı bisiklete benzer bir bisiklet bularak gittiğini kaydetti. Suçunu itiraf eden seri katil Hamdi Kayapınar, evde bulunan otomatik silah ve 1 tabancanın kendisine ait olduğunu, diğer tabancanın ise öldürdüğü güvenlik görevlisinin olduğunu söyledi.

İŞLEDİĞİ CİNAYETLERDEN PİŞMAN DEĞİLMİŞ

Güvenlik görevlisiyle birlikte 8 kişiyi öldüren Hamdi Kayapınar ifadesinde ayrıca, işlediği cinayetlerden pişmanlık duymadığını söylediği kaydedildi. Mahkemede sorulan "Yakalanmasaydın cinayetlerine devam edecek miydin?" sorusuna ise Kayapınar'ın cevap vermediği bildirildi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()

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2)BURSA'DA İŞYERİ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI SANIKLARI ADLİYEYE ÇIKARTILDI

BURSA'da, kumaş ticareti 32 yaşındaki Hasan Alkan, iş yerinin önünde otururken otomobilden silahla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Alacak meselesi yüzünden meydana geldiği öne sürülen olay sonrası yakalanan Kadir A., Turan S. ve Ugur H. ise adliyeye sevk edildi. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde dün meydana geldi. Hasan Alkan, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla otururken, dükkanın önünden geçerken yavaşlayan otomobilden pompalı tüfek ve tabanca ile kendisine ateş açıldı. Karın bölgesine 2 kurşun isabet eden Hasan Alkan, ağır yaralandı. Alkan, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesi ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alacak meselesi yüzünden meydana geldiği öne sürülen sal dırı sonrası şüpheli olarak aranan Kadir A., Turan S. ve Ugur H. polis tarafından Merkez Osmangazi İlçesi Esenevler Mahallesinde suç aleti silahlar ile ile birlikte ele geçirdi.

Sorgulamalarında suçlamayı kabul etmeyen şüpheliler "adam ölmdürmeye teşebbüs" suçundan adilyeye çıkartıldı

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerden ikisinin adliyeye girişi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,()-

SÜRE:12 sn

BOYUT: 3 mb

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3)BAYRAM İÇİN ÜLKESİNE GİDEN SURİYELİLERİN SAYISI 8 BİN 500'Ü AŞTI

KURBAN Bayramı için Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyelilerin sayısı, 8 bin 500'ü aştı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için internet üzerinden randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra sınırı geçiyor. Geçişlerin 8'inci gününde işlem yaptırıp, ülkesine giden Suriyelilerin sayısının 8 bin 500'ü aştığı belirtildi. Sıcak havaya rağmen ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden Suriyelilerin geçişleri, 18 Ağustos'a kadar sürecek.

'İÇİMDE VATAN ÖZLEMİ VAR'

İzmir'den geldiğini dile getiren Cuma Şavah, bayram için ülkesine gideceğini belirterek, "Annem, babam ve akrabalarımızı ziyarete gidiyorum. Türkiye'den Allah razı olsun, bize bu imkanı tanıdığı için. 7 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. İlk kez ülkeme bayram için gidiyorum. İçimde vatan özlemi var. Çocuklarım Türkiye'de doğdu. 1 ay kalmayı planlıyorum. Çobanbey köyüne gidiyorum" dedi.

Suriyeli Meryem Talse ise Diyarbakır'da yaşadığını, Suriye'nin Haseki kentine bayram için gideceklerini belirterek, "Türkiye'de olmaktan memnunum. İçimizde vatan özlemi var. Suriye'de yakınlarımın yanında bir süre kaldıktan sonra tekrar Türkiye'ye döneceğim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Ülkelerine koşarak gidenler

- Kuyrukta bekleyenler

- Çadırda bekleyenler

- Suriyeli Cuma Şavah ile yapılan röportaj

- Suriyelilerin görüntüsü

- Suriyeli Meryem Talse ile yapılan röportaj

- Suriyeli çocukların aşı olması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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4)NİKAH SALONLARINDA 08.08.2018 YOĞUNLUĞU

SİVAS'ta düğün tarihlerini özel bir güne denk getirmek isteyen 100 çift, 08.08.2018 tarihinde nikah masasına oturdu.

Dünya evine girmek için 08.08.2018 tarihini tercih ederek Sivas Belediyesi'ne müracaatta bulunan 100 çift mutluluğa ilk adımlarını attı. Tarih nedeniyle bugün Sivas Belediyesi Nikah Salonu'nda yoğunluk yaşandı. Çiftler sırayla nikah masasına oturarak dünya evine girdi. Nikahı kıyılan çiftler 08.08.2018 tarihinin özel bir tarih olduğunu ve unutulmaması için seçtiklerini söyledi. Bu günü seçen Muhammet-Ayşegül Gök çifti, "Bu tarihi özel seçtik. Bizim için her gün özel ama bugün daha iyi olsun istedik. Mutluyuz, huzurluyuz. Allah bir yastıkta kocatsın" diye konuştu.

Bilal-Sevde Özcan çifti ise, "Bu tarih daha güzel, daha bir ayrıcalık oluyor. O yüzden bu tarihi seçtik. Heyecanlıyız ve mutluyuz. Güzel bir tarih oldu. İnşallah ömür boyu unutulmaz" dedi.

Sivas Belediyesi Nikah Memuru Muzaffer Güner ise, "Çiftlerimiz gün ay ve yıl olarak unutulmaması açısından talepte bulundular. Biz de taleplerini geri çevirmeden bütün çiftlerimize nikah tarihi verdik. Bugün 100 çiftimizin nikahını gerçekleştireceğiz. Tabi biz burada mesai mevhumu gözetmeden, çiftlerimizin isteği doğrultusunda nikahlarını kıyıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bütün çiftlerimize mutluluklar diliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Nikah salonundan görüntüler

-Nikah kıydıran çiftler

-Çiftlerle röportaj

-Nikah memurunun açıklaması

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

(373 mb)

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5)NİKAH TARİHİ UNUTULMASIN DİYE 8.8.2018'İ SEÇTİLER

KONYA'nın en çok nikah kıyılan ilçesi Selçuklu'da 8 rakamının sonsuzluğu simgelediğine inanan ve unutulmayacak bir tarih olduğunu düşünen 52 çift nikah masasına oturdu.Evlilik için aylar öncesinden evlendirme dairesinden gün alan çiftler, 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 tarihinde nikah salonlarını doldurdu. Konya'nın en çok nikah kıyılan ilçesi Selçuklu'da sonsuzluğu simgelediği ve unutulmayacak bir tarih olduğunu düşünerek, bu tarihi nikah tarihi olarak belirlediklerini belirten 52 çift nikah masasına oturdu. Normal zamanlarda 17-18 çiftin nikahı kıyılan Selçuklu Belediyesi Nikah Dairesi'nde bugün 52 çift evliliğe ilk adımını attı.Nikah tarihinin özel olmasını istediklerini belirten Hatice Uğur, "Özel olsun, unutulmasın istedik." dedi. Eşi Mustafa Uğur ise "Unutulmayacak bir tarih olduğu için bu günü seçtik" diye konuştu.

Eşinin bu tarihi unutmaması, kavga yaşanmaması için bu tarihte nikah masasına oturduklarını belirten Dilek Öztaş Saka, "Bu tarihi eşim unutmasın, evlilikte kavgalar daha az olsun diye seçtik" dedi. Eşi Murat Saka'da "Bilinçli olarak bu tarihi seçtik. Özel olsun istedik" dedi.

Evlilik yıldönümlerini unutmamak için bu tarihi seçmeyi kendisinin istediğini söyleyen Recep Hazar, "Akılda kalıcı olduğu için tercih ettik. Ben unutmayayım diye bu tarihi seçtik" dedi. Eşi Ümmühan Koç ise "Unutulmayacak bir tarih olsun istedik." diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Çiftlerin nikahlarının kıyılması

-Nikah salonundan görüntüler

-Ropörtajlar

(Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,())

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6)NİKAH SALONLARINDA 08.08.2018 HEYECANI

DİYARBAKIR'da, evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen birçok çift, takvim yapraklarının 08.08.2018 olduğu bugün nikah dairelerine başvurarak nikahlarını gerçekleştirdi. Nikah tarihini bugün olarak öncesinde belirleyen ve bugün nikah kıyan Mine - Yılmaz Çevik çifti, "Aylar öncesinden çok yoğundu ama ayarlayabildik. Güzel ve anlamlı bir tarih olduğu için bugünü seçtik. Çok mutluyuz"dediler. Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'na gelen çiftler, Ağustos ayı sıcaklığına aldırış etmeden evlilik tarihlerinin özel bir gün olması için takvim yapraklarının 08.08.2018 tarihini gösterdiği bugün nikahlarını kıyarak boyu mutluluk için 'evet' dedi. Kendilerine uğur getirmesi ve unutamayacakları bir gün olması için bu tarihi seçtiklerini belirten ve aylar önce bu gün için tarih alan çiftler, 5 dakikada bir kıyılan nikah için sıra bekledi.Mutluluklarını özel bir günle daha da anlamlı kılmak istediklerini söyleyen çiçeği burnunda çift Mine- Yılmaz Çevik çifti, "Aylar öncesinden çok yoğundu ama ayarlayabildik. Güzel ve anlamlı bir tarih olduğu için bugünü seçtik. Çok mutluyuz" diye konuştu.

"KUŞADASI'NDAYKEN TARİHİ AYARLADIK"

Mehmet- Ayla Bulut isimli çift ise, özel bir tarihte dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gelin Ayla Bulut, özellikle bu tarihi çok istediklerini ifade ederek, "Şans getireceğine inandık. İnşallah şans getirir, Aylar öncesinden bayağı uğraştım. Ben Kuşadası'nda oturuyorum. Zor oldu ama zoru başardık"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Nikah salonu

-Nikah kıyılması

-İmzaların atılması

-Çiftlerden röportaj

-Davetlilerden detaylar

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak-EMEK- Alev HAMİTOĞULLARI/DİYARBAKIR,()-

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7)ESKİŞEHİR'DE 8 AĞUSTOS'TA 63 ÇİFT NİKAH KIYDIRDI

ESKİŞEHİR'de 63 çift, 08.08.2018 tarihinde belediye nikah dairelerinde nikahlarını kıydırdı.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Dairesi'ne 8 Ağustos 2018 tarihi için 17 çift başvururken, Tepebaşı Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi nikah dairelerine de 23'er çift başvurdu. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Necdet Alpata Nikah Salonu'nda nikahları kıyılan çiftlerden Ceyhun Beysir ile Yasemin Beysir çok mutlu olduklarını belirtti. Ceyhun Beysir, "bugünü eşim Yasemin istedi. Tarihler dolmuştu. Bir tanıdığımız vardı, Allah razı olsun bizi kırmadı, araya sıkıştırdı. Biz de nikahımızı bu şekilde kıydık. Erkekler için akılda kalıcı bir tarih. Hediye işini de kolaylaştırdı, yoksa unuturdum" diye konuştu. Yasemin Beysir de "nikahımızın tarihi uyumlu, sıralı geliyor. Bu yüzden tercih ettik" dedi.

Erdem Erdoğan ve Nazar Erdoğan çifti de, nikah tarihlerini özel bir gün olmasını istedikleri için 8 Ağustos'u tercih ettiklerini söyledi. Damat Erdem Erdoğan, "8 Ağustosu özellikle seçtik. Özel tarih olsun istedik, özel bir ilişki yaşıyoruz çünkü" diye konuştu.

Gelin Nazlı Erdoğan da "bugünü özelikle seçtik. Bugünün bizde daha farklı anlamı vardı. Tanışma tarihine de yakındı. Onun için bugünü seçmek istedik. Bir de unutulması kolay olmasın diye seçtik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ceyhun ve Yasemin Beysir çiftini yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirirken,

-Çiftin konuşması,

-Erdem Erdoğan ile Nazlı Erdoğan çiftini nikah salonuna girişleri,

-Nikahın kıyılması,

-Yakınlarını görüntüsü,

-Çiftin konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR /

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8)ERZURUM'DA SABAH 8'DEN AKŞAM 8'E, 08.08.2018 NİKAHI

ERZURUM'da, özel olması için nikah tarihi olarak '08.08.2018'i seçen çiftler, nikah salonunda yoğunluk oluşturdu. Heyecanlı olan gençlerin nikahlarını kıyan Belediye Başkanı Ali Korkut, "08.08.2018 günü sabah 8'den akşam 8'e kadar toplam 18 çiftin nikahını kıyılacak. Bugün 8'lerin günü" dedi.Çiftler, aylar öncesinden bu özel günde evlenebilmek için Yakutiye Belediyesi Nikah Salonu'na başvuruda bulundu ve 18 çiftin başvurusu kabul edildi. Normalde hafta sonlarında yoğunluk yaşanan nikah salonu, hafta içinde en yoğun günlerinden birini yaşadı. 18 çift, nikahlarının kıyılması için Yakutiye Belediyesi Nikah Salonu'nda sıraya girdi. Çiftler, Belediye Başkanı Ali Korkut'un art arda yaptığı nikah törenleriyle evlendi. Başkan Ali Korkut bu özel günde, Zeynep Kesen, Bahadır Özbenni ve Meryem Kaza ile Kadir Çakmak'ın nikahlarını kıyarak mutluluklarına şahitlik etti. Başkan Korkut, bu özel tarihlere genellikle hanımlarım rağbet gösterdiğini belirterek, "Bu seri sayılarda gelin hanımların takıntısı çok. Önümüzdeki yılda 9.9.2019 olacak. Bu tarihleri gelin hanımlar daha çok tercih ediyorlar. Dolayısıyla bugün çok yoğun bir nikah mesaimiz var. Genç çifterimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Artık erkekler bu günü unutmayıp eşlerine en güzel hediyeler alacaktır. Bizde bugün sabah 8'de nikaha başladık akşam 8'e kadar toplam 18 nikah kıyacağız" diye konuştu.

Çiftlerden Zeynep Kesen, "Evlilik yıl dönümümüzün unutulmaması ve akıllarda kalması için kolay bir tarih olmasını istedik. Şu an çok heyecanlıyız. Her şey çok güzel başladı. Umarım böyle devam eder" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çiftlerin nikah öncesi dilek ağacına dileklerini yazması

-Gelin ve damattan detay

-Nikah salonundan detay

-Nikah törenine katılan vatandaşlar

-Ali Korkut'un çiftlerin nikahlarını kıyması

-Gelin ve damat'ın nikah defteri ile fotoğraf çekilmesi

-Ali Korkut ile röp

-Zeynep Kesen ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,()

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