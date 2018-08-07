DHA YURT BÜLTENİ 8

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin kadın istihdamına katkı sunmak ve kadın girişimcileri iş hayatına kazandırmak için hayata geçirdiği proje kapsamında, 22 kadın arıcılık yapıyor. Tamamen organik üretilen ballar, marka haline geldi.

Edremit ilçesinin Süphan Mahallesi'nde 22 kadın girişimci, Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 400 kovanlık arı çiftliğinde bal üretimi yapıyor. Düzce Üniversitesi'nde arıcılıkla ilgili eğitim de alan kadınlar, şimdiye kadar erkeklerin hakim olduğu mesleği yaparak hem aile ekonomilerine katkı sunuyor hem de organik bal üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Tamamen doğal ve katkısız elde edilen ballar, laboratuvar ortamında test edildikten sonra petek ve süzme olarak şişeleniyor. Kadınların ürettiği ballar 'TuşBal' ismi ile de markalaştı.

Girişimcilerden Rengin Zebari, işini severek yaptığını, projenin kendilerine büyük katkı sunduğunu söyledi. Her geçen gün kendilerini daha da geliştirdiklerini anlatan Zebari, geçen yıl yaklaşık 1000 ton bal ürettiklerini kaydetti. Birinci kalite ve organik üretim yaptıklarını belirten Rengin Zebari, isteyen herkesin gelip balları test edebileceğini söyledi.

Vanlı kadın girişimciler tarafından üretilen organik ballar, Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Caddesi'ndeki el sanatları mağazasında satışa sunuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadın arıcılardan genel

-Çalışan kadınlar

-Üreliten ballar

-Arı çiftliğinden genel -dron görüntüsü

-Girişimcilerden Rengin Zebari

-Genel ve detaylar

BOYUT: 402 MB- SÜRE 3 DK 20 SANİYE

GÖRÜNTÜLER VAN DOSYASINDAN GEÇİLDİ.....

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5 - Yankesici teyze ile yeğeni tutuklandı

KONYA'da son 1 haftada semt pazarlarında yankesicilik yöntemiyle alışveriş yapanların cüzdan ve cep telefonlarını çalan teyze G.A.(41) ile yeğeni D.A.(21) tutuklandı.

Kent merkezinde son 1 hafta içerisinde semt pazarlarında yankesicilik yöntemiyle 18 ayrı hırsızlık olayının gerçekleşmesi üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Semt pazarlarının çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, olaya karışan şüphelilerin iki kadın olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, kimliğini belirlediği iki kadının merkez Karatay ilçesinde bir pazarda olduğunu belirledi. Pazarda yine aynı yöntemle hırsızlık yapmaya hazırlanan G.A. ve yeğeni D.A., polis tarafından yakalandı. Teyze ve yeğen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeden çıkartılması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA ()