DHA YURT BÜLTENİ 8

İslahiye'de 108 hacı adayı uğurlandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kutsal topraklara gidecek 108 hacı adayı için uğurlama töreni düzenledi.

İlçe Müftülüğü tarafından Demokrasi Meydanı'nda hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek olan 108 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama törenine, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu, hacı adayları ile yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde müftülük ilahi grubu ilahiler okudu. İlçe müftüsü Ramazan Dolu, hac ibadeti sırasında yapılması gerekenleri anlattı. Kırmızı karanfil dağıtılan hacı adayları, yakınlarına sarılarak vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı tören sonunda hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşarak ilçeden ayrıldı.

Midyat'ta 40 yıl aradan sonra damda, açık hava sinema nostaljisi

MARDİN'in Midyat ilçesinde, 40 yıl aradan sonra ilk kez açık havada bir sinema filmi oynatıldı. Midyatlılar, sıcak geçen yaz mevsiminde, açık havada, yıldızlar altında ve nostalji tadında sinema filmi izlemenin keyfini yaşadı.

Midyat'ta Süryani geleneği olan ve 40 yıl aradan sonra açık havada sinema keyfi tekrar başlarken, sıcak geçen yaz mevsiminde ilçe sakinlerine nostalji tadında yıldızlar altında sinema keyfi yaşıyor. Midyat'ta yaşayan Süryaniler tarafından 1980'li yıllara kadar işletilen sinema salonları, Süryanilerin çeşitli sebeplerle Avrupa ülkelerine göç etmelerinin ardından bu salonların kapılarına kilit vurulmuştu. Yaklaşık 40 yıl aradan sonra Midyatlı Müslüman bir girişimci olan 28 yaşındaki Ayvaz Çiçek, Süryanilerden kendilerine miras kalan sinema kültürünü, gelecek kuşaklara aktarmak için harekete geçti. Girişimci Çiçek, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan tarihi Midyat evlerinden biri olan Kasrı Hivroj'un damında, kentin kadim tarihiyle iç içe haftanın bir günü, yazlık açık hava sinemasında yerli ve yabancı filmleri artık ücretsiz izleyiciyle buluşturuyor. Geleneksel damda sohbet usulü, açık havada yapılan sinema gösterimi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İlçe sakinleri artık sıcak yaz gecelerinde film gösterimlerinin olduğu günlerde saat 21.00’dan itibaren açık havada sinema keyfini doyasıya yaşayacak.



Sinema gösterimini gerçekleştiren Kasrı Hivrojun sahibi Ayvaz Çiçek, eski gelenekleri yeni nesil ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Damlarda daha önceleri sohbetler olurdu, bu sohbetlerde insanlar sorunlarını konuşur ve çözüm bulurlardı, bir araya gelirlerdi. Süryaniler buradan ayrılmadan önce burada sinemalar vardı. Onlar Midyat'tan göç ettikten ve ayrıldıktan sonra Midyat'ta sinema kültürü sona erdi. Bizde bundan yola çıkarak haftada bir gün burada sinema gösterimi yapmak istedik. yeni ve ilk olduğu için vatandaşlar çabuk duydular, ilk günlerde bizler bu kadar ilginin olacağını, izleyeceklerini beklemiyorduk. bu tabloyu görünce çok mutlu olduk. Sinema gösterimi için vatandaşlardan bir ücret de talep etmiyoruz. bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz gelsinler, birlikte bir aile gibi, dost, akraba gibi güzel zamanlar geçirelim"diye konuştu.

Trakya Müzik Festivali'nde Kenan Doğulu rüzgarı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde düzenlenen 'Trakya Müzik Festivali' Kenan Doğulu'nun muhteşem konseriyle son buldu.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde düzenlenen ve 3 gün süren 'Trakya Müzik Festivali' son günde Oğuzhan Uğur, Ali Altay, İkiye On Kala, Yeni Türkü, Manga ve Kenan Doğulu sahne aldı. Yeni Türkü grubunun kendine has şarkılarla hayranlarını coştururken Manga performansıyla büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda sahneye çıkan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, siyah taşlarla işlenmiş arkasında Latince atasözü olduğu öğrenilen, 'Her şey sanat olduğunda hiç bir şey sanattır' yazılı kot montla sahneye aldı. Ekran efektleriyle izleyenlere görsel şölen sunan Doğulu, 2 gün önce çıkardığı yeni albümünün yanı sıra eski şarkılarıyla festivale katılanlara unutamayacakları bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saatlik performansın ardından konseri tamamlayan Kenan Doğulu, hayranlarının yoğun isteği üzerine yeniden sahneye çıkarak bir şarkı daha söyledi. Ünlü şarkıcının sahneye dönüşü büyük alkış aldı.

Ayvalık'ta 'Bulutsuzluk Özlemi' ve 'Duman' rüzgarı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen Sokak Hayvanları Festivali (Patifest), Bulutsuzluk Özlemi ve Duman konserleriyle sona erdi.

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün süren festivalin son gününde Bulutsuzluk Özlemi ve Duman grupları hayranlarıyla buluştu. Ayvalık'ın dünyaca ünlü plajı Sarımsaklı'da kapalı pazar yerinde düzenlenen konserde yüzlerce izleyici grupların şarkılarına eşlik etti.

Konser sonunda Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Bulutsuzluk Özlemi ve Duman grubu sanatçılarına festivale gönüllü katılmalarından dolayı birer plaket takdim etti. Sanatçılar böylesine anlamlı bir organizasyonda sahneye çıkmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

STANT GELİRLERİ, SOKAK HAYVANLARI İÇİN HARCANACAK

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, üye engelli özel çocukların yaptığı ahşap el işi ürünleri, festival alanına kurulan stantta satarak, elde edilen tüm geliri, sokak hayvanları için bağışladı. Yazar Vildan Güzel de stantta kitaplarını imzaladı, satılan kitapların gelirlerini sokak hayvanları için bağışladığını belirtti. Bir ahşap el sanatları firması da satışa sunduğu ürünlerin tüm gelirini sokak hayvanları için bağışladı.

