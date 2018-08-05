DHA YURT BÜLTENİ 8

SAKARYA'nın Karasu İlçesinde gece girdiği denizde akıntıya kapılan 22 yaşındaki Muhammet Enes Kalkan'ın cesedi sabah kıyıda bulundu.Tatil için Karasu'ya gelen 22 yaşındaki Muhammet Enes Kalkan, dün gece 21.00 sıralarında serinlemek için denize girdi. Gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden yakınları durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.Gencin yakınları ve ekipler gece boyunca su üstünde ve kıyı şeridinde arama çalışması yaptı. Kalkan'ın cansız bedeni, sabah 05.30 sıralarında kaybolduğu noktanın 7 kilometre batısında kıyıya vurmuş halde bulundu. 22 yaşında hayata veda eden Kalkan'ın cenezesini gören yakıları sinir krizleri geçirdi. Talhisiz gencin cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sahile vuran ceset

-Cesedin taşınması

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Ağaçta mahsur kalan yavru kediler, itfaiyeciyi görünce yere atladı

BURSA'da çıktıkları ağaçta mahsur kalan 2 yavru kedi, kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerini görünce zemine atladı. Dört ayak üstüne düşen yavru kedilerin ağaçtan atlamaları kameralara yansıdı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bir kişi, 2 yavru kedinin ağaç tepesinde mahsur kaldığını görüp polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yavru kedileri kurtarmak için seferber oldu. Polisler kasaptan aldıkları ciğeri gösterip kedileri indirmeye çalıştı, ancak kediler inmedi.

İTFAİYE EKİPLERİNİ GÖRÜNCE AĞAÇTAN YERE ATLADILAR

Kediler ağaçtan inmeyince itfaiye ekipleri merdivenli araç ile ağaçtaki kedilere yaklaştı. Sepetteki itfaiye eri alacağı sırada ürken kedi kendisini zemine attı. Polis ekipleri tarafından yakalanan kediye su içirildi. Ağacın başka dalında mahsur kalan diğer yavru kedi de kendisine yaklaşan itfaiyeciyi görünce yere atladı. Dört ayak üstüne düşen yavru kedi koşarak uzaklaştı. Bu anlar ise kameralara yansıdı. 20 metrelik ağaçtan atlayan kedilerin yaralanmaması ya da sakatlanmaması ekipleri ve kurtarma operasyonunu izleyenleri sevindirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ağaçta mahsur kalan kedilerden görüntüler

İtfaiye ve polis ekiplerinden detaylar

Ağaçtan atlayan kedilerden görüntüler

SÜRE: 1 dakika 54 saniye - BOYUT: 215 MB

Haber - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Mehmet İNAN / BURSA, ()



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