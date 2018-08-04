DHA YURT BÜLTENİ-8

YÜKSEKOVA'DAKİ SALDIRIDA YARALANAN POLİSLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU (EK)

1)HAKKARİ'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden dönerken PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Recep Emre Yılmaz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Vali Yardımcısı Nurullah Karaman, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoglu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı. Şehit cenazesinin tören alanına getirilişinin ardından Yılmaz'ın özgeçmişi ve dua okundu. Törenin ardından şehit polis memuru Yılmaz'ın tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra helikoptere bırakıldı. Cenazenin taşınması sırasında şehidin silah arkadaşları tarafından Hüseyin Nihal Atsız'ın 'Kahramanlık' şiiri okundu. Şiir okunurken duygusal anlar yaşandığı görüldü.

Şehit Yılmaz'ın uçakla Gaziantep'e gönderileceği belirtildi.

Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

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2)MAGANDA KURŞUNUYLA YARALANAN ÇOCUK, YAŞAMA TUTUNAMADI

GAZİANTEP’te, dedesinin evinin terasında oyun oynarken maganda kurşunuyla başından yaralanan Mehmet Emin Keser (11), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, geçen Cumartesi gece saatlerde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalarının düğünü için şehir dışına giden Yıldız- Beşir Keser çifti, çocukları Mehmet Emin'i dedesi Mehmet Keser'in yanına bıraktı. Mehmet Emin Keser, evin terasında oyun oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesiyle terasa çıkan dedesi kanlar içerisinde bulduğu ve sandalyeden düştüğünü sandığı torunu için sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Emin'e müdahale sırasında çekilen tomografisinde, başında tabanca kurşunu olduğu belirlendi. Bunun üzerine özel bir hastaneye götürülen küçük çocuk burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Mehmet Emin Keser, 7 gün süren yaşam mücadelesini yitirip, bu sabah yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tabancayı ateşlediği iddia edilen Mahsun Y., çocuğun yaralandığı gecenin ertesi günü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Mezarlık morgu

- Morg önünde bekleyenler

- Ağlayan kadınlar

- Mehmet Emin Keser'in dedesi Mehmet keser'in ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

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3)SURİYELİLERİN, ÜLKELERİNE BAYRAM GEÇİŞİ SÜRÜYOR

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'e gelen Suriyeli sığınmacıların Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişi sürüyor. Kilis Valiliği'nin izniyle Kurban Bayramı kapsamında 18 Ağustos tarihine kadar ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeliler, online randevu aldıkları tarihte Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Burada işlemlerini yaptıran Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor. AFAD tarafından kurulan dev çadırlarda işlem yaptıran Suriyeliler arasında zaman zaman izdiham yaşandığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Bekleyen Suriyeliler

- Oluşan kuyruk

- İzdihamdan detay

-Kalabalıktan görüntüler

- Yapılan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 371 MB

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4)ANTALYA'DA KAÇAK KAZIYA 30 GÖZALTI

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde arkeolojik sit alanı başta olmak üzere farklı yerlerde kaçak kazı yaptığı belirlenen 30 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Elmalı'da arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yeterince delil toplanmasının ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı baskınlarda, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramda çok sayıda metal dedektörü, kazı malzemesi, tarihi eser dokümanı ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorguları yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Jandarma araçlarının görüntüsü

Şüphelilerin jandarmalar arasında hastaneye getirilmesi

Acil servis dış plan görüntü

195 MB -- 01.37

Haber: Mehmet AKIN-Kamera:Antalya, ()

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5)2 YILDIR KAYIP OĞLUNU ARIYOR

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde mobilyacı Bülent Emetli'den (35) yaklaşık 2 yıldır haber alınamıyor. Ayvalık'ta mobilyacılık yapan Bülent Emetli, 12 Temmuz 2016 tarihinde çıktığı evine bir daha dönmedi. Evli ve 1 çocuk sahibi Bülent Emetli'nin bulunması için güvenlik güçlerinin yaptığı tüm çabalara rağmen sonuç alınamadı. 2 yıldır çalmadık kapı bırakmayan acılı baba Halil Emetli, her gün oğlundan gelecek müjdeli haberi umutla bekliyor.

Oğlunun işinde gücünde ve evine bağlı bir insan olduğunu belirten Halil Emetli, "Özbekistan uyruklu gelinimiz Luiza da oğlum gittikten sonra torunum Efe'yi de alarak İstanbul'a dönmüştü. Şimdi gelinimiz ve torunum Efe yanımızda ama oğlum yok. Oğlumu aramadığımız yer kalmadı. Gelinimiz, oğlumun Yunanistan'a kaçtığına dair sosyal paylaşım sitelerinde paylaşımlar gördüğünü söylüyor. Ne derece doğru olduğunu da bilmiyorum" dedi. Halil Emetli, oğlu hakkında bilgisi olanların ya da görenlerin polise bilgi vermesini istedi.

Görüntü Dökümü

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- Bülent Emetli'nin oğlu Efe babasının fotoğrafını tutarken görüntü.

- Baba Halil Emetli'nin açıklamasından görüntü.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir), ()

2 Dakika 36 Saniye, Boyutu: 40.6 MB. HD değil.

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6)ÇAMLIYAYLA İĞNE OYASI FESTİVALİ'NE BÜYÜK İLGİ

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen 4'üncü İğne Oyası Festivali büyük ilgi gördü.

Festival, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Aksoy ve vatandaşların katıldığı yürüyüş ile başladı. İğne oyasının Çamlıyayla'nın kültürü olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Bu el sanatı geçmişten geleceğe taşınan çok önemli bir gelenektir. Çamlıyayla da Türkiye'nin en özel ve güzel ilçelerinden biridir. Bu güzel yaylanın doğal güzelliklerinin ve içinde barındırdığı el işe ürünlerinin ve kültürünün korunması gerekir" dedi.

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ise Çamlıyayla denildiği zaman akla ilk olarak iğne oyasının geldiğini ifade etti.

Milletvekili Baki Şimşek de festivale katılanların iğne oyası örneklerinden satın alarak emekçi kadınlara destek olmalarını istedi.

Konuşmaların ardından Tepebağlı tarafından katılımcılara plaket takdim edildi. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nün mankenlerinin sergilediği Yörük, Selçuklu ve Osmanlı temalı 48 parçalık defile büyük beğeni topladı. Etkinlik kapsamında sahne alan müzik grupları da katılımcılara keyifli dakikalar yaşatırken, coşku Atilla Yılmaz'ın şarkılarıyla zirve yaptı. Ayrıca iğne oyası yapan kadınların çalışmaları katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Görüntü Dökümü

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- İğne oyası görüntüsü

- İğne oyalarının sergilendiği ve satışa sunulduğu stantlar

- İğne oyası yapan bir kadın

- Stantlardan detay görüntü

- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve katılımcıların halay çekmesi

- Festivalin açılış kurdelesinin kesilmesi

- Halk dansları gösterisi

- Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı'nın konuşması

- MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in konuşması

- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın konuşması

- Mersin Olgunlaşma Enstitüsü mankenlerinin geleneksel giysi sunumu

- Kırgız kadın sanatçının Türkçe türkü söylemesi

SÜRE: 05'50" BOYUT: 356 MB



Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/ÇAMLIYAYLA(Mersin),()

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