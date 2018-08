DHA YURT BÜLTENİ-8 

Cerablus'ta patlama oldu, Karkamış'taki evlerin camları kırıldı



Gaziantep'in Karkamış ilçesine komşu Suriye'nin Cerablus kentinde, sınır hattında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Sınır hattındaki gümrük kapısı yakınında meydana gelen patlamada Türkiye tarafındaki bazı evlerin camları kırıldı.

Olay, öğleden sonra Lojmanlar Mahallesi yakınlarında bulunan Karkamış Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. Sınır hattında bulunan Suriye'nin Cerablus kenti topraklarında mayın kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, Türkiye tarafındaki Karkamış'ta bulunan bazı evlerin camları kırıldı. Gelişme üzerine sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı.

KARKAMIŞ (Gaziantep)

Rize'de sağanak sele döndü; başkan 'batıyoruz' paylaşımı yaptı (5)

FABRİKA SULAR ALTINDA KALDI, İŞÇİLER SON ANDA KURTULDU

Rize’de etkili olan şiddetli yağışların sele dönüştüğü Anbarlık köyünde, Çaykur’a ait yaş çay fabrikasını su bastı. Bu sırada büyük panik yaşayan işçiler kaçarak son anda fabrikayı terk etti. Sel sularının araçları sürüklediği fabrika da üretim durdu. Fabrikanın depolarına da giren sel suları kuru çayları sürükledi. Çaykur Genel Müdürü Vekili Yusuf Ziya Alim, bölgeye giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada fabrikanın sel suların altında kaldığı anlar görüntülendi. O anlarda taşan derenin yol boyunca ilerleyerek fabrikaya ulaştığı görülüyor.

RİZE VALİLİĞİ: AŞIRI YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK, EKİPLER HAZIR BEKLETİLİYOR

Öte yandan Rize Valisi Erdoğan Bektaş da yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Heyelanların yaşandığı bölgede bazı hasar oluşan yollarda ulaşımda aksamaların yaşandığını belirten Vali Bektaş, açıklamasında şöyle dedi: "Dünden bu yana İlimizde yağan sağanak yağışlar sonucu, bazı dere yataklarında taşkınlar, menfez ve köprülerde tıkanmalar, ayrıca bazı bölgelerde de heyelanlar meydana gelmiş, zarar gören yollarda ulaşımda aksamalar yaşanmıştır. Meydana gelen bu olumsuz koşullar nedeniyle, bazı vatandaşlarımız bulundukları bölgede mahsur kalmıştır. Mahsur kalan vatandaşlarımızın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdare, UMKE ve diğer ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarılmış, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Zarar gören alanlarda hayatın normale dönmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız koordinasyon içerisinde çalışarak olayların tümüne müdahale etmiş olup, bundan sonra bölgemizde aşırı yağışların devam etmesi dikkate alınarak, ekiplerimiz hazır halde bekletilmektedir."

SEL BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Rize'de sel bölgesi Demirören Haber Ajansı () tarafından Drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde dere yataklarına inşa edilen evlerin zemin ve bodrum katlarında hasar oluştuğu gözlendi.

MMG: DERE YATAKLARI İŞGALDEN ARINDIRILMALI

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Denetleme Kurulu Başkanı Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, Karadeniz'de her yıl yaşanan benzer afetlere karşı bilimsel çözümler üretilerek önlemler alınması gerektiğini savunuldu.Ekşi, "küresel iklim değişimleri bölgemizde ani yüksek debili yağışları tetikliyor"Yaşanan sel ve heyelanlar doğaya meydan okuyan, mühendislik ve mimarlık biliminin en temel kurallarına sırtını dönen yanlış şehirleşme modelinin sonucudur. Yaşanan sel felaketleri derelerin kendi yatağını aradığını, dereye rağmen yapılaşmanın zor olduğunu, olamayacağını ortaya koyuyor. Yerel yönetimler ve hükümetimiz artık ciddi bir kentsel dönüşüm ve şehircilik anlayışını ortaya koymalıdır. 'Oldu bitti' şeklindeki şehircilik anlayışından vazgeçilmeli. Dere yatakları işgal ve yapılaşmadan mutlaka arındırılmalıdır. Bölge insanı bu yaşananlara mahkum değil. Burada akıl tutulması var. Her yıl yaşanan sel ve heyelanlar kabul edilemez. Radikal kararlar alarak hayata geçirilmeli. Herkes bu yaşananlara sırtını döndüğünde bu acıları her yağışta yaşarız. Dere yatakları daraltmış, su neredeyse kanaldan akıyor. Malzeme geliyor, köprü ve menfezleri tıkıyor. Su nehir yatağında özgürce akmalı. Bunu sağlayacak politikalar üretilmeli. Vatandaşın bilgisizlik ,hırs veya rant amaçlı yapılar inşa etmek istesede kamu düzenleyici kurum olarak izin vermemelidir.Burada birilerinin canı yanabilir ama bunu gelecek adına ortaya kararlılıkla koymak lazım." dedi.

BAKAN TURHAN BÖLGEYE GELİYOR

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile birlikte sel bölgesine geliyor. Bakan vve beraberindeki heyet bölgede incelemelerde bulunacak.

Dönüşler başladı, gurbetçi kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğu başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyenlerin kuyruğu gümrüğün dışına kadar taştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Son 24 saatte sadece Kapıkule'den 4 bin 867 araç çıkışı yapılırken, gelişleri süren gurbetçilerden 4 bin 721 aracında Türkiye'ye girişi sağlandı.

Avrupa'da yaşayan Türk işçilerinin yaz tatillerini geçirmek için yurda dönüşleri sürerken, izinler bitenler ise dönüş yolcuğuna geçti. Karayoluyla gelerek dönüş için Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih edenler bu sabahtan itibaren gümrükte yoğunluğa neden oldu. Kapıkule'den çıkış için sıraya girenler gümrüğün dışında yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri saatte en az 150 aracın çıkış işleminin yapıldığını ve Perşembe ile Pazar günleri arasında yoğunluk yaşandığını söyledi. Dönüş yapacak gurbetçilerin diğer günleri tercih ederek kuyruklara takılmadan sınırı geçebilecekleri belirtildi.

'UÇAK BİLETİ ÇOK PAHALI'

Yaklaşık 30 derecelik sıcak havada Kapıkule gümrüğü önünde bekleyen gurbetçilerden Zekeriya Arı, uçak biletlerinin çok pahalı olduğunu ve bu nedeniyle karayolunu tercih ettiğini söyledi. Arı, "Biz 4 kişilik aileyiz, bir kişi için sezonda uçak bileti 300 Euro oluyor, bu da bize çok pahalı geldiği için karayolunu tercih etmek zorunda kalıyoruz. Kapıkule'de yaklaşık 1 saattir kuyruktayız. Bu kadar insan uçak bileti pahalı olduğu için araçla geliyor. Sezonda uçak bilet fiyatlarının biraz düşürülmesi lazım" dedi. Yıllık iznini memleketi Nevşehir'de geçirdiğini anlatan Ahmet Yılmaz, "Tatil çok düzel geçti. Gelirken de gümrükler boştu, rahat gelmiştik. Şimdi dönerken biraz sıkıntı olacak gibi. Yarım saattir kuyruktayım, yaklaşık 1 saatte buradan çıkarsak çok iyi olacak" şeklinde konuştu. Almanya'da yaşayan Figen Özcan ise çok güzel bir tatil geçirdiklerini belirterek, "Memlekete doyamadık. Kuyruktan ne zaman çıkabileceğiz bilmiyorum. Ama her şeye rağmen tatil çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

BULGAR 9 PERONLA ÇALIŞIYOR

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 4 saatte sadece Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 4 bin 867 aracın çıkışı yapılırken, gelişleri süren gurbetçilerden 4 bin 721 aracında Türkiye'ye girişi sağlandı. Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü tarafından kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

İnternet mağduru muhtar

Antalya'da internet sağlayıcısını değiştirmek isteyen muhtarın aboneliği iptal edilmeyince hem muhtar, hem mahalleli mağdur oldu.

Konyaaltı İlçesi Altınkum Mahalle Muhtarı Eyüp Karakaya'nın kullandığı internetin sözleşme süresi 12 Nisan'da sona erdi. Daha avantajlı başka bir internet sağlayıcısına geçmek isteyen muhtar Karakaya, internet sağlayıcısına iptal dilekçesi verdi. Ancak interneti iptal edilmedi. 3 ay boyunca defalarca aramasına rağmen internetinin kesilmediğini söyleyen muhtar Eyüp Karakaya, "Bana fatura da gelmedi. Israrlı aramamın sonucunda aboneliğimin dondurulduğu söylendi. 10 gün önce internetim tamamen kesildi. Fakat aboneliğim iptal edilmediği için başka bir internet sağlayıcısına geçemiyorum" dedi.

Muhtarlıktaki tüm işlemleri internet üzerinden yaptığını hatırlatan Altınkum Mahalle Muhtarı Karakaya, "Mahallelime evrak veremiyorum. Onlara faydalı olamadığım için de çok üzülüyorum. Ben de mahalleli de mağdur olduk. Bir çözüm bulunmasını istiyorum" dedi.

Şanlıurfa Birecik’te 273 kelaynak kafese alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan 208 kelaynak, üreme dönemi nedeniyle bırakıldığı doğada yeni doğan 65 yavrusuyla birlikte tekrar kafese alındı. Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan kelaynakların sayısı 273'e ulaştı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 1977 yılında Birecik’teki Fırat Nehri kıyısında kurulan Kelaynak Üreme İstasyonunda bulunan 208 kelaynak, yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirle beslenip her yıl Şubat ayı sonunda doğaya bırakılıyor. Bahar aylarında üreme döneminin başlamasıyla Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan kelaynaklar, göç mevsiminin gelmesi nedeniyle tekrar Ağustos ayında kafese alındı. Dünyada kelaynak popülasyonunun Fas ile Türkiye'de bulunduğunu bildiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Erdoğan, kelaynakların yumurtlaması ve kuluçkaya oturmasının, bölgede baharın müjdecisi olarak görüldüğünü söyledi. Bölgede bereketin sembolü olarak bilinen kelaynakların doğaya bırakılmasıyla birlikte bu sayının 273 ulaştığını kaydeden Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, üretme istasyonu kurulduğunda 2 yetişkin ve 9 yavru ile çalışmalara başlandığını belirtti.

KELAYNAKLAR TARIM İLAÇLARIYLA TOPLU ZEHİRLENDİ

Kelaynaklar, yaz aylarında, Afrika’dan Şanlıurfa’ya gelen göçmen kuşlar olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, "1950’li yıllarda bu bölgemizde senede 600 civarında kelaynak kuşu görmek mümkün oluyordu. Kelaynaklar tarlalardaki böcek gibi şeylerle beslenirdi. Böcekler için tarlalara tarım ilaçları atılması kelaynaklarında sonunu getirdi. Zararlı böceklerle zehirli tarım ilaçları mücadele sonucunda, 70’li yıllara gelindiğinde sadece 50 tane kelaynak görmek mümkün olur hale gelinmiştir.Nesli tükendiği için koruma altına alınan kelaynakların üremesi için çalışmalara başladı. Her yıl yaptığımız çalışmalar sonucunda bunların meyvelerini almaya başladı.Bu yıl 65 yavru elde edildi. Şu anda kafesimizin içinde 273 bireyimiz var. Bunlar dışında 8 kelaynağımızı da değişik hayvanat bahçelerine teslim ettik." dedi.

Göç yolunda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kelaynakları son yıllarda göçe göndermediklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:"Göç sırasında yolda telef olma, geri dönememe riskine karşı elimizdekileri de kaybetmemek için nesli tükenme tehlikesi bulunan bu türün göçe gitmesine izin verilmedi. Ancak önceki yıllarda göçmen özelliklerini kaybedip, kaybetmediklerini anlamak amacıyla uydu takip çipi takarak bir kısmını göçe gönderdik. Bunların göç yollarını takip ettiklerini, Kuzey Afrika'ya kadar gittiklerini ancak bazılarının çeşitli nedenlerle telef olduğunu tespit ettik. Özellikle Suriye'deki savaş nedeniyle riski göze almayarak, telef olma ihtimallerini de düşünerek göçe göndermiyoruz. Ancak kuşları yavrulayacakları zaman doğaya bırakıyoruz, göç yollarına düşecekleri zaman da kafesin içerisine alıyoruz ve kafeste bütün bakımlarını üstleniyoruz. Son yıllarda ise ilimizdeki Harran Üniversitesi ile yaptığımız protokolle cinsiyetlerini burada yeni bir teknikle, doku ve tüy örneklerinden belirliyorlar. Şimdi kafese aldığımız yavru kelaynaklardan aldığımız tüy ve doku örneklerini üniversitemize göndermeye başladık. Gelecek sonuçlara göre kaç yavrunun erkek, kaçının dişi olduğunu öğrenmiş olacağız. Bunun yanında yine kuşları birbirinden ayırt etmemiz zor olduğu için ayaklarına numaralı halkalar takıyoruz. Bu halkalardaki numaralara da kuşlarla ilgili tüm bilgileri kaydediyoruz. Hangi numaralı bireyin dişi mi erkek mi olduğunu, hangisiyle eş tuttuğunu, hangi anne ve babadan dünyaya geldiklerini arkadaşlarımız üreme mevsimi çerçevesinde halkalardaki numaralara kaydediyorlar. Bu şekilde bireylerle ilgili tüm bilgilere anında ulaşabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Kelaynakların ilginç bir tür olduğuna dikkati çeken Erdoğan, dış görünüşlerinden cinsiyetlerinin belirlenmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Bereketin sembolü olan kelaynak kuşlarının tekrar kafese alınmasının ardından bölge turizminin gelişeceğini kaydeden Birecik Kaymakamı Kadir Perçi Nesli tükenmekte olan bu endemik kuşların herkesin görmesi için Birecik’e davet etti.

Ehliyet sınavında açığa çıkan 'joker' aday, 1'inci kattan atladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, başka bir adayın yerine ehliyat sınavına girmek istediği kimlik kontrolünde ortaya çıkan 'joker' aday Mehmet B. (22), pencereden atlayarak kaçmak istedi. İki topoğunda da kırık oluşan Mehmet B., hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçen hafta Bandırma Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Adaylar, yazılı sınav öncesi kimlik kontrolü için salon önünde iki sıra oluşturdu. Kontrol sırasında, Adanalı olan Mehmet B.'nin, Abdullah A.'nın (18) yerine sınava girmeye çalıştığı tespit edildi. 'Joker' aday olduğu ortaya çıkan Mehmet B., polis tarafından yakalandı. Ellerine kelepçe takıldığı sırada polisin elinden kurtulan Mehmet B., binanın 1'nci katında açık pencereden atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten merdivenlere atlayan Mehmet B., tekrar ayağa kalkamadı. Polisler tarafından yakalanan Mehmet B., Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki topuğunda da parçılı kırık belirlenen joker adayın hastanede tedavisi sürüyor. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayla ilgili başlatılan soruşturma da sürüyor.

Liselere yerleştirme sonuçları ağlattı

İzmir’de liselere geçiş tercih sonuçlarına göre Şehit Erkan Er Ortaokulu’ndaki 273 öğrenciden yalnızca 13'ü meslek liselerine yerleşebildi. Not ortalaması 90 ve üzeri olan öğrenciler, tercih ettikleri Anadolu liselerine yerleşemeyince, soluğu İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde aldı. Takdirname ve teşekkür belgelerini müdürlüğün bahçesine atarak tepkilerini gösteren öğrenciler arasındaki okul birincisi Aleyna Kantar, "Ben bu sonucu hiç beklemiyordum, görünce elim ayağım titredi. Umarım her şey düzelir" dedi. Velilerden Tuğba Helvacı ise oğlu Efecan Helvacı’nın herhangi bir liseye yerleştirilememesinden dolayı gözyaşı döktü.

Liselere geçişte tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Şehit Erkan Er Ortaokulu’ndaki 273 öğrenciden yalnızca 13'ü meslek liselerine yerleşebildi. Tercih ettikleri Anadolu liselerine giremeyen öğrenciler ve öğrenci velileri, Konak’ta bulunan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplandı. Eğitim İş İzmir 2 Nolu Şube Özlük Hukuk Sekreteri Oğuz Eminoğlu, FETÖ soruşturmaları sonucu el konulan kolejlerden biri olan bu okulun adının değiştirildiğini, Ergenekon Ortaokulu, Doktor Cavit Özyeğin Ortaokulu ile Necmiye Bilgin Ortaokulu öğrencilerinin, kendi okullarından alınarak yaklaşık 1.5 yıl önce Şehit Erkan Er Ortaokulu’nda eğitime başlatıldıklarını söyledi. Okulun yeni kurulduğuna dair veri işlemesinin yapılmadığını, sorunun da büyük çoğunlukla buradan kaynaklandığını savunan Oğuz Eminoğlu, "Burada eğitime başlatılan öğrenciler nakil gibi kabul edildi. Böyle olunca çocuklar dezavantajlı duruma düştü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresinin eksik, yanlış yönlendirmesi sonucu sorun doğdu" dedi.

"ELİM AYAĞIM TİTREDİ"

Okul birincisi olan Aleyna Kantar da tercih ettiği Anadolu liselerinden hiçbirine yerleşemedi. Kantar, "99.6 not ortalaması ile mezun oldum. 3 tane Anadolu lisesi için tercih yaptım. Fakat hiçbiri tutmadı. Adrese dayalı hiçbir okula da yerleşemedim. Not ortalaması 60 olan bazı öğrenciler iyi okullara yerleşirken buradaki birçok arkadaşımız 90 ve üstü ortalama ile dışarıda kaldı. Ben bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Hakkımızı aramak için buradayız. Ben bu sonucu hiç beklemiyordum, görünce elim ayağım titredi. Ne diyeceğimi bilemedim. Özel okulu da ailem istemiyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Umarım her şey düzelir" diye konuştu.

"MESLEK LİSESİNE BİLE YERLEŞEMEDİM"

Öğrencilerden Emre Özdoğan ise 93 not ortalamasının olduğunu, sınavdan da yüksek puan aldığını, ancak herhangi bir bölüme yerleşemediğini belirtti. Özdoğan, "Benden daha düşük puanı olanlar benim istediğim okullara yerleşti fakat ben yerleşemedim. 5 tercih yaptım, hiçbiri olmadı. Zorunlu olduğu için 2 de meslek lisesi yazdım ama onlar bile gelmedi. İş puana kalmadı, tüm kriterler çöktü. 5 tercihten hiçbirine yerleşemedim" diye konuştu.

Sena Duran isimli öğrenci de şunları söyledi: "92.5 ortalamam var ama istediğim okula gidemedim. Ben hayalleri olan biriyim ve istediğim okula gidememek beni çok üzüyor. Anadolu lisesine gitmek istiyorum, yerleşemeyince hayal kırıklığı yaşadım."

Arda Hamarat adlı öğrenci de 3 tercih yaptığını fakat hiçbirine yerleşemediğini belirtti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öğrenci velilerinden Tuğba Helvacı ise oğlu Efecan Helvacı’nın herhangi bir liseye yerleşememesi nedeniyle göz yaşlarına boğuldu. 3 çocuğu ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tepkisini dile getiren Helvacı, "Oğlum 350 puanla 8 tercih yaptı. Ortalaması 97 ve buna rağmen hiçbir okula yerleşemedi. Adalet istiyoruz. Benim çocuğum mağdur. Çocuklarımızın hak ettikleri okullara yerleştirilmesini istiyoruz. Bu başarı ile ortada kaldı. Adalet bunun neresinde" dedi.

Efecan Helvacı ise istemediği halde zorunlu olduğu için okul tercihleri arasına meslek lisesini de yazdığını, bu okula bile yerleştirilemediğini söyledi. Açıklamanın ardından öğrenciler, takdir ve teşekkür belgelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bahçesine attı. Veliler, öğrenciler ve eğitimciler, açıklamanın ardından dağıldı.



