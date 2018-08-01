DHA YURT BÜLTENİ-8

HAKKARİ'DE ŞEHİT ANNE İLE BEBEĞİ İÇİN TÖREN (EK)

ASTSUBAY SERKAN KARAKAYA ŞEHİT EŞİ VE OĞLUNDAN KOPAMADI

Hain saldırıda şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan, Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Sivas'ın Şarkışla ilçesine gönderilmek üzere Kayseri'ye getirildi. Erkilet askeri havalanında Kayseri protokolü ile şehit Nurcan'ın kayınbabası Mustafa, kaynanası Keziban ve kaynı Hasan Karakaya ile yakınları tarafından karşılanan şehit cenazelerini taşıyan uçaktan, baba, astsubay Serkan'da indi. Eşi ve oğlunun tabutlarının zaman zaman arkasından zaman zaman önünden yürüyen ve ambulansa konulmalarını gözyaşları içinde izleyip, onlardan ayrılmak istemeyen talihsiz astsubay, kendisine taziye dileklerinde bulunanlara " Elimden bir şey gelmedi, ona yanıyorum. Vatan sağolsun" dedi. Kayseri protokolü tarafından uğurlanan ana-oğulun naaşları, Sivas'ın Şarkışla ilçesine gönderildi

Görüntü Dökümü:

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-Askeri havaalanında cenaze töreni

-Tabutlardan görüntü

-Gözüyaşlı ailelerden görüntü

-Astsubay Serkan'ın taziyeleri kabul etmesi

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ- Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,)

DV 1 Dosya 7 Dakika 08 Saniye / 859 MB

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ACILI BABA: TÜP MİDE AMELİYATINDA ÖLEN KIZIMIN TEDAVİ SÜRECİNDEKİ EVRAKLARI GİZLİYORLAR

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen tüp mide ameliyatı sonrası rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden avukat Selin Selem(23)'un acılı babası Burhan Selem, kızının tedavisi süreci ve sonrasında gerçekleştirilen resmi evraklarının birer kopyasını istediğini fakat hastane yönetimi tarafından verilmediğini iddia etti.

Sapanca'da yaşayan avukat Selin Selem 10 Temmuz 2018 tarihinde Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu. Operasyon'dan sonra fenalaşan genç kız yaşamını yitirdi.

Acılı baba kızının ölümüyle ilgili yasal süreç başlattıklarını söyleyerek, Dün hastaneye giderek kızımın hasta dosyasının onaylı birer örneklerini almak istediğimi söyledim. Resmi dilekçe ile başvurumu yaptım. Ancak hastane yönetimi tarafından pek anlam veremediğim bir şekilde dosyadaki bilgi ve belgelere ulaşımım engellendi. Bunun üzerine dosya ve bilgilere ulaşımımı engelleyen Hastane Başhekim hakkında Düzce Yenikent polis karakoluna giderek şikayette bulundum. Kafamdaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyorum fakat çeşitli engellemelerle karşılaşıyorum ve bu konuda bir gelişme sağlayamadım henüz. Dosyamızı hasta haklarının 16. maddesine göre hastanın ve yakınlarının dosyayı inceleme, bilgi ve belge alma hakları olduğu halde söylememize rağmen hastane yönetimi tarafından dosyanın verilemeyeceği, dosyanın muhafaza altına alındığını ve idari soruşturma yaptıklarını söylediler. Ancak ben zaten idari soruşturma kapsamında istemedim. Çocuğuma yapılan tedavi ile tetkiklerin ve doktorların yapmış olduğu işlemleri görmek amacıyla istedim ama vermediler. Şikayetimizi yaptık artık gerekli idari yaptırım ve tetkikler devam edecektir diye düşünüyorum." dedi.

'HASTANE YÖNETİMİNİN YAPTIĞI YASAL DEĞİL'

Tedavi süreciyle ilgili bilgi almak istediğini ifade eden Burhan Selem, "Dolayısıyla hastane yönetiminin bana dosyamın örneklerini vermemesi aslında yasal değildir. Dava devam ettiği için hukuk birimi tarafında verilmeyeceği söylendi. Fakat henüz açılmış bir dava yok ve soruşturma yapılmakta. Anladığım kadarıyla bu dosyanın hastaya verilmemesinde hastane yönetimi yüzünden hasta bilgi ve belgelerine ulaşımı engellenmektedir. Bu bizim yasal hakkımız olduğu halde bu yasal haktan yararlandırılmıyoruz. Ben biran önce kızıma yapılan tedavi süreciyle ilgili bilgi verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Baba Burhan Selem ile rop

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya)()-

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5 YILDIR ARANAN FİRARİ CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Bolu’da, 2013 yılında bar kavgasını ayırmak isterken bıçaklanarak ölen Akın Yaman’ın(35) firari katil zanlısı İsmail Altıntop(38) yakalandı.

Olay, 2013 yılının Aralık ayında D-100 Karayolu'nun kenarındaki barda meydana geldi. Kent merkezinde bir restoranda garsonluk yapan, aynı zamanda amatör kulüplerde futbol oynayan Akın Yaman, iddiaya göre eğlenmek için gittiği barda bilinmeyen nedenle çıkan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada Akın Yaman bıçaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Akın Yaman'ın kavga eden grup arasında kaldığı, bıçaklanmasının ardından da barın kapısının önüne atıldığı, daha sonra arkadaşları tarafından kol ve bacaklarından tutularak götürüldüğü yer aldı. Akın Yaman kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler daha sonra serbest kaldı. Evli 1 çocuk babası Akın Yaman'ı bıçakladığı iddia edilen İsmail Altıntop ise olayın ardından bulunamadı. 5 yıldır firari olarak aranan İsmail Altıntop’un, Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Bolu’da olduğu belirlendi. Ekipler, yaptığı operasyonla cinayet zanlısını Karamanlı Mahallesi’nde bir otomobil içinde yakaladı. Gözaltına alınan Altıntop’un 5 yıl boyunca çevre illerde bulunan akrabalarında dönüşümlü olarak kaldığı öğrenildi. 3 ayrı yaralama ve 1 evrakta sahtecilik suçlarından da aranan katil zanlısı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

-28 Aralık 2016 tarihli arşiv görüntüsü eklenecek

Süre: 00.57-Boyut: 116 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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VAN KİLİMLERİ, KADINLARIN ELLERİNDE HAYAT BULUYOR

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 5 ayrı noktasında kurulan atölyelerde tarihi Van kilimleri doknuuyor. Her bir deseninde ayrı bir hikayesi bulunan kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor, hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılık sanatını sürdürmenin keyfini yaşıyor.

Kadın istihdamına katkı sağlamak ve unutulan dokumacılık sanatını yeniden canlandırmak için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 5 ayrı noktasına kilim atölyesi kuruldu. Kadınlar bu atölyelerde hem boş vakitlerini değerlendiriyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Dünyaca ünlü Van kilimlerinin kadınların elinde hayat bulduğu atölyelerde yaşları 18 ile 70 arasında değişen yaklaşık 80 kadın kilim dokuyor. Geçmişte kadınların duygularını ilmek ilmek işlediği kilimlerde bazen yaşanan aşk, bazen de hüzünler dokunuyor. Kadınların dokudukları Van kilimleri, Büyükşehir Belediyesi'nin el sanatları atölyesinde satılıyor. Aynı zamanda simgesel değeri olan kilimler, kenti ziyaret eden devlet büyüklerine hediye ediliyor.

Atölyede çalışan kadınlardan Fatma Belli, bir kültürü bu atölyelerde ayakta tutmaya çalıştıklarını söyledi. Atölyelere gelip kilim dokuyan kadınların çoğunluğunun okuma yazma bilmediklerini belirten Belli, "Fakat bu kadınlar, küçük yaştan itibaren kilim dokuyan kadınlar. Kadınlar buraya gelip, sadece kilim dokuyup ve dokudukları kilim karşılığında para alıyorlar. Geçmişten gelen bir kültürü burada ayakta tutmaya çalışıyoruz. Mahallelerde yapacak hiçbir şeyi olmayan kadınlar, boş vakitlerini değerlendiriyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bizler de dünyaca ünlü Van kilimlerini ayakta tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kilim atölyelerinden genel

-Atölyelerde çalışan kadınlar genel

-Kilim dokuyan kadınlardan detaylar

-Atölyede sorumlu Fatma Belli ile röportaj

-Detaylar

BOYUT: 421 MB- SÜRE: 3 DK 30 SNY

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, ()-

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5 mülteci kampı kapatılacak, Suriyeliler sınıra taşınacak

Gaziantep, Adıyaman ve Mardin'de Suriyelilerin barındığı 5 geçici barınma merkezi kapatılıp, buradaki 34 bin 180 sığınmacı sınır bölgelerindeki kamplara yerleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran seçimleri öncesinde düzenlenen Gaziantep mitingindeki, "Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasının ardından ilk adım atıldı. Dün, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çadır kentlere gönderilen talimatta 23 bin 95 Suriyeli sığınmacının barındığı Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Karkamış kampları ile 8 bin 627 sığınmacının yaşadığı Adıyaman ve 2 bin 458 sığınmacının bulunduğu Mardin Midyat'taki kampların kapatılacağı belirtildi. Kapatılacak kamplardaki 34 bin 180 Suriyeli sığınmacının ise Hatay, Kilis ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerindeki sınıra daha yakın olan kamplara yerleştirileceği belirtildi. Taşıma işleminin 1 ay içerisinde yapılması planlanırken, 5 bin Suriyelinin bulunduğu Nizip konteyner kentinin bir süre daha faaliyet göstereceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -ÖZEL

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- Kampın havadan görüntüsü

- Kamptaki çocuklar

- Kamptaki çadırlar

- Kampa gelen mülteciler

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP -)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 380 MB



