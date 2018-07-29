DHA YURT BÜLTENİ-8

Bakan Soylu, gözaltına alınırken ölen yaşlı adamın oğlunu aradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın (82) ailesini telefonla aradı. Bakan Soylu, görüştüğü Yusuf Topal'ın oğlu Ahmet Topal'a olayla ilgili üzüntü ve taziyelerini ilettiği belirtildi. Haklarında soruşma açılıp, açığa alınan polisler asıl mağdurun kendileri olduğunu öne sürerken, 'Beyaz kod' veren doktor hakkında da soruşturma açıldı.

?Giresun'da, 24 Temmuz Salı günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yürüme güçlüğü çeken Fatma Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince, eşi Yusuf Topal ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen sağlık kurulu raporunu göstererek ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Ancak, doktor, hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Topal ise evde bakım hizmeti kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti.

İddiaya göre, doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine, polis ekipleri sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek araca bindirdikleri Yusuf Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Topal'ın zor kullanılarak gözaltına alındığı olayla ilgili ortaya çıkan görüntüler üzerine 2 polis memuru açığa alındı, haklarında soruşturma başlatıldı.

BAKAN SOYLU, TAZİYELERİNİ İLETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yusuf Topal'ın oğlu Ahmet Topal'ı telefonla aradı. Soylu'nun aileye olayla ilgili üzüntü ve taziyelerini ilettiği ifade edildi.

Ailenin akrabası ve avukatı Hicran Akkaya Şenol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileyi telefonla aradığını belirterek üzüntülerini ve taziyelerini bildirdiğini söyledi. Şenol, "Kendisi bize olayın titizlikle soruşturulacağını belirtti. Yusuf Dedemizin eşi Fatma Hanımın evde sağlık hizmeti alıp alamadığını sordu. Biz de kendi imkanlarımızla özel doktor temin ettiğimizi ve bu sayede tedavi aldığımızı ilettik" dedi.

POLİSLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI: ASIL MAĞDUR BİZİZ

Olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan ve açığa alınan 2 polis memuru ifade verdi. Doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine olay yerine gittiklerini anlatan polis memurları, gözaltına almak istedikleri Yusuf Topal'ın kendilerine direndiğini, bu nedenle ters kelepçe ve biber gazı kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti. Topal'ın kendilerine güçlük çıkardığını ifade eden polisler, olayda asıl mağdurun kendileri olduğunu savundu.

DOKTORA DA SORUŞTURMA

Bu arada ailenin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi doktoru Ö.Y. hakkında soruşturma başlattı. Yusuf Topal'ın eşi Fatma Topal için evde bakım hizmeti kararı olmasına rağmen bu kararın uygulanması için gereğini yapmadığı iddiası araştırılacak. Doktor Ö.Y.'nin, bir hafta önce de başka bir hastaya bakmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'na şikayet edildiği iddia edildi.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, ()

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Tunceli'de 3 gündür süren yangın söndürüldü

Tunceli'nin Pertek ilçesi Aşağı Yakabaşı ile Çataksu köyleri arasındaki ormanlık alanda 3 gündür devam eden yangın, dün akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, sabah saatlerinde ise tamamen söndürülerek bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

Pertek ilçesi Aşağı Yakabaşı ve Çataksu Köyleri arasında bulunan meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan ormanlık alanda 3 gün önce çıkan yangın kontrol altına alındı. Tunceli Orman işletme ekiplerince getirilen iş makinelerinin yardımı ile dün sabah saatlerinde ormanda yangınının etkili olduğu alan çevresinde yollar açıldı. Yangının çıktığı alanın etrafı açıldıktan sonra arasöz ve itfaiye ekipleri yakın mesafede su ile müdahale ederek sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü. Dün sabah itibariyle Adana'dan gelen yangın söndürme uçağının havadan yaptığı müdahalelerin ardında gece saatlerinde de itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

İDARİ VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış sebebinin ortaya çıkarılması için soruşturma başlatırken, Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü de, idari soruşturma başlatarak yangının sebebini bulmak için çalışma başlattı. Bölgede yapılan ilk keşif çalışmalarında yangının yaklaşık 600 dekarlık meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan ormanlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Söndürülen yangın bölgesinden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ,()-

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Önce öptü, sonra öldürdü



Adana'da, emekli polis Talip Çelik (55), bir kafateryada otururken yanına gittiği kayınbiraderi İsmet Avcı'yı (50) önce elini sıkıp yanaklarından öptü, sonra aralarında çıkan tartışmada tabancasıyla vurarak öldürdü. Olay sırasında kafeteryada bulunanların çocuklarını da alıp panik halinde kaçması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Emekli polis Talip Çelik, bir süre önce borç verdiği kayınbiraderi İsmet Avcı'yı arayıp, parasını istedi. İddiaya göre olumsuz yanıt alan Talip Çelik, İsmet Avcı'nın bir kafeteryada olduğunu öğrenip, bu kez yüz yüze konuşmak için yanına gitti.

KAFETERYADA PANİK YAŞANDI

Masada oturup dondurma yiyen Avcı'nın yanına gelen Çelik, kayınbiraderinin elini sıkıp yanaklarından öptü. İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından tartışma çıktı. Bu sırada tabancasını çıkaran Çelik, Avcı'ya ateş etti, ardından da hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Bu sırada kafeteryadaki diğer müşteriler, masalarından panikle kalkarak sağa sola kaçıştı. Dondurma yiyen bazı aileler de çocuklarını kucaklayıp, kafeteryayı hızla terk etti. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Bir süre yerde oturan yaralı Avcı ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Talip Çelik ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

- Emekli polis Talip Çelik'in kafetaryada oturan İsmet Avcı'yı öpmesi

- Talip Çelik'in İsmet Avcı'yı vurması

- Vatandaşların kafeteryadan kaçması

- İsmet Avcı'nın yere yığılması

- Vatandaşların İsmet Avcı'nın yanına gelmesi

- Vatandaşların kaçış görüntüsü

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- Kafeteryanın genel görüntüsü

- Olayın yaşandığı kafeteryanın içinden görüntü

- Olayı kaydeden güvenlik kamerasının görüntüsü

SÜRE:02'14" BOYUT:136MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: ADANA,()

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Trafikte bisiklet farkındalığını artırmak için pedal çevirdiler



Bursa'da bir grup bisikletli, trafikteki bisiklet farkındalığını artırmak için pedal bastı. Organizasyon sorumlusu Oğulcan Aydın, "Trafikte bisikletin de yeri var. Araç sürücülerinin bisikletin fartında olmalarını bekliyoruz" dedi.

Bursa'da bisiklete gönül veren yaklaşık 100 kişilik bir grup, bugün bir spor giyim mağazasının öncülüğünde merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda toplandı. Grup bisikletin farkındalığını artırmak amacıyla hareket ederek trafiğe çıktı. Her yaştan bisikletçinin destek verdiği etkinlikte bisikletçilere polis ekipleri ile Medicana Bursa Hastanesi'ne ait bir ambulans da eşlik etti. Mudanya Caddesi ve İzmir Yolu güzergahında pedal çeviren bisikletçiler, Nilüfer ilçesindesi Sur Yapı Marka AVM önünde etkinliği noktaladı.

Bu etkinliği 2'nci kez düzenlediklerine dikkat çeken organizasyon sorumlusu Oğulcan Aydın, amaçlarının trafikte bisikletin farkındalığını artırmak olduğunun altını çizdi. Son 1 yıl içerisinde Bursa başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok bisiklet kazasında bisikletçi arkadaşlarını kaybettiklerine işaret eden Aydın, "Biz trafikte bisiklet bilincini artırmak için bir araya geldik. Bu şekilde insanlarda ufak da olsa bir bilinç, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Hepimiz bisiklet kullanıyoruz, dün arkadaşımızın başına gelen yarın bizim de başımıza gelebilir. Trafikte bisikletin de hakkı ve yeri var. Her ne kadar güvenlik önlemlerimizi alsak da bazı bilinçsiz sürücülerin kullandığı araçlar bizim için tehlike arz ediyor" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bisikletliler toplu

-Sorumlu Aydın ile röp.

-Detaylar

Haber/Kamera: Gürkan DURAL/BURSA, ()

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Sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı

Antalya'da sıcak havadan bunalan ve hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde hava sıcaklığı 30 derece, nem oranı yüzde 66, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazı tatilciler sahilde güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise denize girerek serinledi.

Sıcak hava ve denizin keyfini en çok çocuklar sürdü. Denizde deve güreşi yapan çocuklara, aile büyükleri de eşlik etti. Sıcaktan bunalan köpeğiyle denize giren bir kişi ise sahildekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Serinlemenin alternatif yollarını arayanların adresi ise fıskiyeler oldu. Aileler, Konyaaltı Sahili'nde paralel parktaki fıskiyelerde su oyunlarıyla hem serinledi hem de çocuklarıyla eğlenerek vakit geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fıskiyelerde serinleyen çocuklardan detay

Sahildeki kalabalıktan detay

Denize girenlerden detay

Omzunda köpeğiyle denize giren vatandaş detayı

Falez kıyısından denize atlayanlardan detay

Deve güreşi yapan çocuklardan detay

Konyaaltı sahili genel detay

Kaset durumu: Link geçilecek montajdan sonra

Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Tolga Yıldırım/ANTALYA, ()

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Yolcu minibüsü elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Düzce'de kontrolden çıkan minibüs elektrik direğine çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sakarya’nın Hendek ilçesi ile Düzce arasında yolcu taşımacılığı yapan Yılmaz Uludağ idaresinde ki 81 BY 464 plakalı minibüs, Düzce Şehirlerarası Otogarı’na giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Minibüs, yol kenarında bulunan elektrik direklerine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile elektrik direkleri zarar görürken, elektrik telleri de koparak yere düştü. Kazada minibüs sürücüsü Yılmaz Uludağ ile minibüsün muavini Emre Yardım yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralılar ambulansa alınırken görüntü

Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahale görüntüsü

Kaza yerinden görüntü

Kopan tellerin görüntüsü ve detaylar

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), ()

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