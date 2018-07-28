DHA YURT BÜLTENİ 8

Kocaeli'de yol açıldı, tren seferleri başladı; yeni yağış uyarısı yapıldı (3)

SEL SULARI TREN YOLUNU BÖYLE KAPLADI

Dün akşam saatlerinde Kocaeli'nde başlayan yoğun yağmur yağışı nedeniyle tren yolunun Hereke geçişi sel sularıyla kaplandı. Yoğun sel suları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde sel sularının tren raylarını tamamen kapladığı ve rayın bir bölümünde ise altındaki toprağı sürükleyip attığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tren raylarını kaplayan sel suları

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Yanan fabrikada yaklaşık 15 milyon TL'yi aşan hasar oluştu

İzmir'in Buca ilçesindeki bir mobilya fabrikasında dün çıkan ve söndürülen yangında, 15 milyon TL'yi geçen maddi hasar oluştu.

Buca'nın Karacaağaç Mahallesi Yolüstü Sokağı'nda bulanan mobilya ve yatak üretimi yapan fabrikada, dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle bir anda fabrikayı alevler sardı. İşçiler kendilerini dışarıya atarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye yaklaşık 20 araçla yangına müdahale ederken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Havadan da görüntülenen yangında, 19 bin 500 metrekarelik alandaki fabrika kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmasıyla teselli bulundu.

Fabrikanın bağlı olduğu şirketin ortaklarından Fuat Topaloğlu, yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrikada, 15-20 milyon TL arası maddi hasar oluştuğunu açıkladı. Topaloğlu, "Önemli olan maddi zarar değil, çalışanlarımızın sağlığı. Çok şükür ki bir tek çalışanımıza zarar gelmedi. Aynı yerde, yeni bir üretim tesisi kuracağız, çalışmalara hemen başlanacak. Sadece mobilya işiyle uğraşıyor değiliz, birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Hem birlikte iş yaptığımız insanlar, hem de çalışanlarımız müsterih olsun. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin" dedi.

Fabrikada, hasar tespit çalışmaları başlatılırken, sigorta şirketi yetkilileri de incelemelerde bulundu. Tespit ve temizlik çalışmalarının ardından, yeni üretim tesisinin inşaatına başlanacağı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan fabrikadan görüntü

- Şirket ortağı Fuat Topaloğlu ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()



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Kozak halkı altın madenine karşı destek için milletvekillerini bölgeye çağıracak

İzmir'in Bergama ilçesindeki Ovacık Altın Madeni'ne verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu belgesinin iptali için açılan davada mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen firmanın eksikliklerini giderip tekrar izin istemek için harekete geçtiğini öğrenen bölge halkı ile çevreciler toplantı yaptı. Mahkemenin kararına uyulmasını isteyen grup, toplantıda 10 Ağustos'ta tüm İzmir milletvekillerinin destek için Kozak Yaylası'ndaki kırsal Yukarıbey Mahallesi'ne davet edilmesini kararlaştırdı.

Ovacık Altın Madeni'ne verilen ÇED olumlu belgesinin iptali için İzmir 6. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, 3 Temmuz'da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak firmanın, izin verilmesi için eksiklikleri giderip tekrar başvuru yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine bölge halkı ve çevreciler toplantı düzenledi. Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden çevre dernekleri, platformları, İzmir Tabip Odası temsilcileri de etkinliğe katıldı. Yukarıbey Mahallesi'nde bir araya gelen topluluk, 'Siyanürlü Altından Kurtuluş Lokması' döktürdü.

"MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ"

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Gönenç, altın madenciliğinin Kozak'ta doğa ve insan sağlığında ölümcül tahribata neden olacağını söyledi. Başkan Gönenç, "Kozak'ta birçok yerde altın aranması ile ilgili başvurular yapılıyor. Bunlara karşı yargıda mücadele ediyoruz. Artık Ovacık'taki madenin çalışması Kozak'a bağlı. Eğer Kozak'ta önleri açılırsa, Ovacık'taki madeni çalıştırabilecekler. Çünkü Ovacık bölgesinde ilk işe başladıkları gibi verimli bir cevher kalmadı. 2009 yılında verilmiş olan ÇED olumlu raporuna karşı açılmış olan davaya yürütmeyi durdurma gibi acil devreye girmesi gereken hukuki kararın arkasından dolanarak yeni başvurularda bulunuldu. Gelinen son noktada yürütmeyi durdurma kararı verilse de mahkemenin saymış olduğu eksiklikleri biz hemen çözdük, giderdik diyerek tekrar önünü açmaya çalışıyorlar. Buna karşı yasal sınırlar içinde mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Basın açıklamasını okuyan Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel, "Ovacık'ta cevherin bitmesine ve yargı kararlarına rağmen madenin çalıştırılmasında inat edilmektedir. Ovacık'taki bu ısrar, Kozak Yaylasını da tehdit etmektedir. Dünyanın en nadir endemik türlerini barındıran ve çamfıstığının ana vatanı olan Kozak'taki bu talana dur demek için buradayız. İzmir Valiliği'ne ve Çevre Bakanlığı'na sesleniyoruz. Yeter artık. Mahkeme kararını uygulayın. Ovacık Altın Madeni'ni mühürleyin. Bugün bir kez daha Bergama'dan Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Ya altın madenini kapatın ya da mahkemeleri" dedi.

Etkinliğe katılan Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) avukatı Arif Ali Cangı ise, "25 yıldır süren bu süreçte alınmadık mahkeme kararı kalmadı. Kim ne yaparsa yapsın, ne kadar umursamazsa umursamasın, sizin yürütmüş olduğunuz 25 yılı aşan mücadele halen mahkeme kararıyla belgeleniyor. Çevre Bakanlığı'nın madeni mühürlemesi için girişimde bulunması gerekiyor. Ancak süreç böyle işlemeyecek gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye'nin en büyük sorunu hukuk olduğu için burada da benzer bir durumla karşılaşacağız gibi görünüyor. Zira dün basına düşen bir habere göre, yeniden 2009 sayılı genelge ile yeni bir ÇED raporu düzenleyip, mahkemenin belirlediği eksiklikler tamamlanıp çevre bakanlığına sunulmuş. Yeniden izin verilmesi süreci işliyor" diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİ DAVET EDİLECEK

Yapılan toplantıda, firmanın tekrar başvuru yapmasına tepki gösterildi. Acilen yargı kararına uyulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca toplantıya katılan Kozak muhtarları ve yöre köylüleri tarafından, bu konunun masaya yatırılması için İzmir'in tüm milletvekillerinin 10 Ağustos tarihinde Yukarıbey Mahallesi'ne davet edilmesi kararlaştırıldı. Yapılan girişimler sonuç vermezse Kozak köylüsü otobüslerle Ankara'ya gidecek.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ:

- Topluluktan görüntü

- Lokma dökümü görüntü

- Açıklamalar görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()

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Cami avlusunda yüksek dozda uyuşturucudan öldü

Antalya'da, Alpay A. (39) cami bahçesinde koluna enjekte ettiği yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2895 Sokak'taki Arvallı Camii bahçesinde meydana geldi. Camiye gelen vatandaşlar, bahçede Alpay A.'nın hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Alpay A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemede, Alpay A.'nın koluna enjekte ettiği yüksek dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Alpay A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Caminin dış plan görüntüsü

- Ekiplerden görüntü

- Ölen kişinin görüntüsü

112 MB 55 (HD)

Haber:Bülent TATOĞULLARI- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,()

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Kayseri'de 30 akü çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

Kayseri'de, 30 akü çalarak hırsızlık yapan 3 zanlı önce güvenlik kameralarına ardından da polis ekiplerine yakalandı

İl genelinde farklı tarihlerde yaşanan 20 ayrı araçtan akü ve mazot hırsızlığı olayıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler hırsızlık şüphelileri Mustafa B, Hasan C. ve Emrah Ö'yü yakalayarak, gözaltına aldı. Toplamda 30 akü çaldıkları belirlenen 3 hırsızlık zanlısı Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Zanlılar ardından adliyeye sevkedildi.



Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık zanlılarından görüntü

-Güvenlik kamera görüntüsünden görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,)

1 Dosya 2 Dakika 16 Saniye / 225 MB

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Taşköprü'de ki olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki gün önce E.A.'ın ablasını kaçırdığını iddia ettiği gencin ailesinin bulunduğu otomobile ateş açması sonrası yaralanan İzzet Kendir (43) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, iki gün önce Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydan geldi. İddiaya göre, 20 yaşında olan ve adı öğrenilemeyen kız, Kendir Ailesi'nden bir gençle 3 ay önce kaçarak evlendi. Kız kendi isteğiyle evlendiğini belirtirken, damat da düğünün ardından askere gitti. Olayın ardından kızın ailesiyle Kendir Ailesi arasında husumet oluştu. Ablasının kaçırıldığını öne süren E.A., dün öğle saatlerinde pazara giderek Kendir Ailesi'nin gelmesini bekledi. Bir süre sonra aile, 41 EZ 347 plakalı otomobille pazara girdi. Bu sırada E.A., yanında bulunan tabancayla araca kurşun yağdırdı. Saldırıda, otomobilde bulunan gencin dedesi Halil Kendir olay yerinde yaşamını yitirdi, babası İzzet Kendir yaralandı.

Ağır yaralanan İzzet Kendir, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İzzet Kendir, bugün hayatını kaybetti. İki kişinin ölümüne neden olan E.A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Görüntü dökümü

-Arşiv görüntüler

Haber:Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),()

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