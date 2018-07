DHA YURT BÜLTENİ 8

Oyuncu Can Gürzap taburcu edildi



SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 5 gün önce geçirdiği trafik kazasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştarma Hastanesi'nde tedavi altına alınan oyuncu Can Gürzap, taburcu edildi.

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Can Gürzap, geçtiğimiz Pazar akşamı Sapanca'da bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Merkez Kampüsü'nde tedavi gören Gürzap taburcu oldu. Beyin zarı ile beyin arasında kanama tespit edilen Gürzap'ın tedaviye olumlu yanıt vermesi sebebiyle cerrahi müdahale yapılmadı. Sanatçı, tekerlekli sandalyeyle hastane çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere açıklama yapmazken, el salllayarak selamladıktan sonra aracına bindi. Gürzap, dinlenmek üzere İstanbul'daki evine doğru yola çıktı.

Baraj gölünde ceset bulundu

DENİZLİ'deki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'ne balık tutmaya gidenler, su yüzeyinde erkek cesedi buldu. Üstünden kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsiye gönderildi.

Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'ne bugün giden balıkçılar, su yüzeyinde insan cesedi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekibi, sudaki cesedi halatla kenara çekerek çıkardı. Üstünden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Cesedi bulunan kişinin kimliğini araştırılıyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

1 çocuğun öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaza kamerada

KONYA'nın Kulu ilçesinde 1 çocuğun öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kaza anına ait cep telefonu ve güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kaza Salı günü Ankara- Aksaray karayolu Kulu Makası mevkii yakınlarında meydana geldi. Irak kökenli İngiliz vatandaşı Abdullah Sadıc yönetimindeki yabancı plakalı cip, dinlenme tesislerinden aniden önüne çıkan Cengiz Sarsık'ın kullandığı 97 EL 834 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Sena Sarsık (9) yaşamını yitirdi. Her iki sürücüyle birlikte araçlarda bulunan 8 kişi de yaralandı. Kaza anı ise cep telefonu ve güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Oksijen tüpü patladı: Anne ve kızı yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, engelli Meryem Korkmaz'ın (9), rahatsızlığı nedeniyle kullandığı oksijen tüpü patladı. Küçük kız ve annesi yaralandı.

Olay, Esentepe Mahallesi'ndeki Köy Kent Sitesi'nde meydana geldi. Korkmaz ailesinin zihinsel ve bedensel engelli kızları Meryem Korkmaz'ın, hastalığı nedeniyle kullandığı dijital göstergeli oksijen tüpü, bilinmeyen bir nedenle patladı. Meryem Korkmaz ve yanında bulunan annesi Hatice Korkmaz (42), yaralandı. Patlama sesini duyan komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, anne ve kızını ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ellerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan oluşan anne ve kızı, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

