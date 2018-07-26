DHA YURT BÜLTENİ 8

BOLU'nun Mengen ilçesinde iddiaya göre lastiği patlayan otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Birhan Ceylan (52) yaşamını yitirdi.Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeniçağa-Mengen karayolunda meydana geldi. Mengen istikametine giden Birhan Ceylan yönetimindeki 06 BL 4364 plakalı otomobilin seyir halindeyken lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil heyelan nedeniyle Yeniçağa istikametinden 2 şeritli olarak ulaşım sağlanan yolda karşı şeride geçerek, Halil Turgut idaresindeki 27 C 0522 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü Birhan Ceylan yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Yeniçağa-Mengen karayolu yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Dosya adı: blmengenkaza/Süre: 01.56-Boyut: 235 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()