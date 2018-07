DHA YURT BÜLTENİ 8

ANTBİRLİK'te yolsuzluk iddiasına 31 gözaltı

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği'nde (ANTBİRLİK) 'dolandırıcılık' ve 'zimmet' iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında geçen nisan ayında aralarında ANTBİRLİK eski Başkanı A.B'nin de bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ANTBİRLİK'te yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddia ve bakanlık müfettiş raporlarının ardından geçen nisan ayında soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplanan delillerin ardından 10 Nisan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2016'da görevden alınan ANTBİRLİK eski Başkanı A.B. ile yönetim kurulu üyeleri, eski genel müdürleri ve iş yaptıkları firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'İcbar suretiyle irtikap' ve 'Zimmet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

BİRLİĞİ 50 MİLYON ZARARA UĞRATTILAR İDDİASI

Şüphelilerin, hayali çiftçileri ANTBİRLİK'e üye yaparak pamuk üretmiş gibi gösterdiği, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edildi. ANTBİRLİK'in pamuk deposunda çıkan yangınlarda yanan pamukları yanlış bildirdikleri, bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Birliğin gayrimenkul varlıklarını değerinden aşağıya kiralamak, kira gelirleri ve birlik sermayesini kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak menfaat sağlamakla suçlanan şüphelilerin, bu yöntemlerle birliği 50 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından 16 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden ANTBİRLİK eski Başkanı A.B. ile H.E., A.D., E.U., F.C., H.B., K.E., M.S.A., M.Y., T.T. ve Z.K. çıkarıldıkları Antalya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diğer şüpheliler E.A. ve A.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ DALGADA 31 GÖZALTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı soruşturma kapsamında ANTBİRLİK'e bağlı Serik ilçesindeki S.S. 160 Nolu Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi eski yönetim kurulu üyelerinin 'hayali Pamuk alımları, usulsüz kredi kullanımları, muhasebede, bilgi işlem sisteminde ve depolarda bir takım hileli' yöntemlere başvurularak birliği ve Serik Kooperatifini zarara uğrattıkları iddia edilen 37 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün sabaha karşı il merkezi, Serik ve Manavgat ilçelerinde yaptığı eş zamanlı baskılarla 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Firari 6 şüphelinin hakkında ise arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

ŞANLIURFA'da kendilerine dilenci süsü vererek girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kadın, tutuklandı.

Güllübağ ve Sırrın mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kendilerine dilenci süsü veren kadınlar F.D. ve F.Ç. gözaltına alındı. Kadınların üst aramasında çalıntı altın kolye ve cep telefonu ele geçti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

6 aylık hamile kadın, beynindeki tümörden kurtuldu

MERSİN'de 6 aylık hamile Aysel Bozkurt'un (34), bir gözünün görme yetisini yitirmesine, diğerinde ise yüzde 50 görme kaybı yaşamasına neden olan beyin tümöründen, mikrocerrahi tekniğiyle yapılan ameliyatla kurtuldu.

Van'da yaşayan ev kadını Aysel Bozkurt, 2016 yılında üçüncü çocuğuna hamileyken sol gözünde ileri derecede görme kaybı yaşadı. Çocuğunu dünyaya getirdikten sonra iyileşen Bozkurt'un, dördüncü hamileliğinin 6'ncı ayında ise sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı oluştu. Bunun üzerine eşiyle birlikte Mersin'deki bir özel hastaneye gelen Bozkurt, Op. Dr. Rıdvan Açıkalın tarafından tedaviye alındı. Çekilen MR sonucunda Bozkurt'un beynindeki 2 santimetrelik tümörün göz damarlarına baskı yaptığı, bunun da görme kaybına yol açtığını saptandı. Hemen ameliyata alınan Bozkurt'un beynindeki kitle, yaklaşık 4 saat süren mikrocerrahi yönteminin kullanıldığı operasyonla alındı. Operasyonla sağ gözündeki görme kaybı ortadan kalkan Bozkurt'un sol gözünde de iyileşme gözlemlendi.

AMELİYATTAN SONRA GÖZÜM AÇILDI

Yaşadığı süreci anlatan Aysel Bozkurt, "Bir gözümü tamamen kaybettim. Ameliyattan sonra düzeldi. İlk başta kararma oldu. Van'da doktora gittim, 'Sonuçlar temiz, bir şey yok' dediler. Buraya geldim, 'Kitle var' dediler. Ameliyattan sonra gözüm açıldı. Ameliyatım iyiydi. Biraz başım ağrıyor, ama şu an iyiyim" dedi.

ANNE DE ÇOCUK DA SAĞLIKLI

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Op. Dr. Rıdvan Açıkalın ise şunları söyledi:

"Hastanın tümörü nedeniyle sol gözünde tamamen, sağ gözünde ise başlamış bir görme kaybı vardı. Mikrocerrahi tekniğiyle tümörü çıkardık. Şu anda sol gözü görmeye başladı, ama az seviyede. Onun ne kadar düzeleceğini zaman gösterecek, ama sağ gözü tamamen görüyor. Çocuklarını sağlıkla yetiştirecek. Gebeliğiyle alakalı süreci kadın doğum doktorlarımız ve anestezi uzmanlarımız sayesinde başarılı şekilde atlattık. Şu anda bebeğin herhangi bir problemi yok."

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Aysey Bozkurt, eşi Reşit Bozkurt ile birlikte memleketi Van'ın yolunu tuttu.

Ampute Milli takımı Gölcük Tabiat Parkı'nda moral depoladı

BOLU,() - MEKSİKA’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na Bolu’da hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, Bolu Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonla doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nı gezerek moral depoladı.

Bolu’nun Karacasu Beldesi’nin Hamam Çayırı mevkiinde bulunan antrenman sahasında çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdüren Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü Ampute Milli Futbol Takımı, Bolu Belediyesi’nin organizasyonuyla Gölcük Tabiat Parkı’nı gezdi. Tabiat Parkı’nda bulunan restoranda yemek yiyen teknik heyet ve sporcular, daha sonra doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün etrafında tur attı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Milli takımı Antrenörü Uğur Özcan, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı’nın da katılımıyla gerçekleşen etkinlik kapsamında sporculara belediye tarafından çeşitli hediyeler verildi. Milli takım adına kaptan Osman Çakmak da Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a tüm futbolcuların imzasının bulunduğu milli formayı hediye etti.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Bolu’da bu sene 157 tane takımın futbol anlamında kamp yaptığını biliyoruz. Bu neden 300 değil. 300 olduğu zaman Avrupa takımları da gelmeye başlayacak. Bunun altyapısını hep birlikte kurmak durumundayız. Şu anda yanında bulunduğumuz kaptanımız, hocamız ve ekibi ise Türkiye’nin gururu bir ekip. Avrupa şampiyonu olarak bize dünyada çok önemli bir itibar sağlamış ekibimiz bizim misafirimiz. Kamplarını burada yapıyorlar. Amaçları ise dünya şampiyonu olmak. Böyle bir ekibi misafir etmenin onurunu yaşadık. Kaptanımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda kamp süresini arttırdık. Şu an kaptanımız burada bir kamp daha yapmak istiyor. Ben de imkanlarımız ölçüsünde biz spora her türlü desteği vermek durumundayız." dedi.

Takım kaptanı Osman Çakmak ise, "2002 yılı sonrası sayın cumhurbaşkanımızın engelli kardeşlerimize vermiş olduğu destekle Ampute Futbol takımının kurulmasında bugüne gelmesi bizleri çok mutlu etti. Biz her zaman ülkemizi sevindirmek, sevince boğmak istiyoruz. Tabi bazen üzücü şeyler de oluyor. Bunlar da hayatta var olması gereken şeyler. Bizim de bu saatten sonra Avrupa şampiyonluğundan sonra üzerimize düşen bir görev var. İnşallah dünyada Ampute Futbol Türkiye’den sorulur dedirteceğiz. Biz inşallah dünya şampiyonluğu kupasını aldıktan sonra Allah kısmet ederse Bolu’ya gelip Kupayı başkanımıza getireceğiz."

Kazada ölen köpeğini görünce sinir krizi geçirdi

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bir hafif ticari aracın çarptığı köpeğinin öldüğünü gören 25 yaşındaki Özlem Demirci büyük üzüntü yaşadı. Çığlıklar atarak dizlerinin üstüne çöken Demirci'yi, babası güçlükle sakinleştirdi.

Torbalı'da yaşayan işçi emeklisi 54 yaşındaki Osman Demirci, hemşire kızı Özlem Demirci'nin 'Paşa' adındaki Pug cinsi köpeğini gezintiye çıkardı. Demirci, sokakta gezdikten sonra köpeği kucağına alarak, evin yolunu tuttu. Oturduğu apartmanın önüne geldiği anda kucağındaki köpek, yola fırladı. O esnada hızlı geldiği iddia edilen bir hafif ticari araç, köpeğe çarptı. Köpek olay yerinde telef oldu.

Köpeğinin ölüm haberini alan Özlem Demirci, çığlıklar içinde olay yerine koştu. "Baba ya yapma! Baba nasıl kaçtı" diyerek dizlerinin üzerine çöküp ağlayan Özlem Demirci'nin hali, yürekleri burktu. Özlem Demirci'yi babası Osman Demirci zor sakinleştirdi. Demirci ailesi, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Polis tarafından ifadesi alınan sürücü, serbest bırakıldı. Ölen köpeğin, ailenin dağ evinin bahçesine gömüldüğü öğrenildi.

Çubuk’ta örnek davranış

ANKARA’nın Çubuk ilçesinde yapımı devam eden Suffa Yatılı Kız Kur’an ve Hafızlık Kursu binasının inşaatı için yardım kampanyası düzenlendi.

Çubuk Suffa Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Demirtaş, yardım kampanyası kapsamında toplantı düzenledi. Toplantıya, yerel basın mensupları, dernek yönetimi ve inşaatta çalışan işçiler katıldı. Başkan Demirtaş, yaptığı açıklamada, ilçe müftüsü ve din görevlilerinin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin bir araya gelerek kurdukları Suffa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Fatih Mahallesi'nde başlatılan 8 katlı kurs binasında inşaatın sürdüğünü belirtti.

‘TOPLUMDA KADIN YÜKSELİRSE TOPLUM YÜKSELİR’

Türkiye geneli ilk 3 proje içerisinde bir proje olduğunu belirten Başkan Demirtaş, şöyle konuştu:

“ Toplumda kadın yükselirse toplum yükselir. Anne yetişirse güzel nesiller yetişir. Burası fiziki anlamda değil manevi anlamda bir yapı. Kuran merkezi olmasının yanı sıra bayanlar için sosyal yaşam alanı olacaktır. Burada herkes gönüllü hizmet veriyor. Projemiz, 3 ana bölüm olmak üzere 250 kişi kapasiteli yurt binası, derslikler ve 500 kişilik konferans salonundan oluşmaktadır. 2015’te başlayan projeyi 2019 yılı sonuna kadar inşallah eğitime açacağız. İmkânı olan kardeşlerimiz burası aynı zaman sizlerin, burada bir yeriniz olsun. Burası hepimizin, burası Çubuk’un manevi yükselen değeridir. Önümüzdeki kurban bayramında deri bağışlarınızı her türlü maddi manevi yardımlarınızı bekliyoruz. Fakirimizin duasına zenginimizin desteğine ihtiyacımız var. Yapımı devam eden binanın tamamlanması için hayırsever vatandaşlarımızın yardımını bekliyoruz.ö

Komşuların taşlı, sopalı 'dedikodu' kavgası

ANTALYA'da iki komşu aile arasında 'dedikodu' yüzünden taşlı, sopalı kavga çıktı. Polisin ayırdığı gruptakilerden bazıları gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün akşam iki komşu aile arasında 'dedikodu' yüzünden kavga çıktı. Kavga, polisin devreye girmesiyle kısa sürede son buldu. Bugün öğle saatlerinde komşular arasındaki tartışma yeniden başladı. Kısa sürede büyüyen kavgada Karayel ailesi, pompalı tüfek ve sopalarla muhtar azası Hasan Tat'ın evini bastı. Tat, ailesinin de karşılık vermesi üzerine kavga sokağa taştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahalleye gelen polis, tarafları ayırdı. İki gruptakilerden bazıları gözaltına alındı.

Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayların büyüme ihtimaline karşı mahallede önlem aldı.

