DHA YURT BÜLTENİ 8

HAKKARİ'nin Çukurca İlçe Belediyesi, yardıma muhtaç 40 aileye gıda yardımında bulundu.

Çukurca Belediyesi, belirlenen 40 yoksul aileye içerisinde her türlü gıda ürününün bulunduğu 27 kilodan oluşan gıda paketlerinin dağıtımına başladı. Hazırlanan yardım paketleri, belediye görevlileri tarafından belirlenen adreslere götürülerek teslim edildi. Çukurca Belediye Başkan Yardımcısı Evren Bozkurt, belediye görevlilerinin yardım paketlerini, vatandaşların evlerine kadar götürüp teslim ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımız bize gelmeden, biz kapılarına tek tek giderek halkımızın hizmetimizden memnun kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor. İnsan odaklı hizmetimiz kusursuz bir şekilde tüm hızıyla gerektiği gibi devam edecek. Ayrıca, gıda paketlerinin hazırlanmasında ve halkımıza ulaştırılmasında emeği geçen Çukurca Belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yardım paketlerinin araca konulması

-Evlyere götürülmesi

-Yardım kolilerini elleriyle taşıyan belediye görevlileri

-Yardım kolilerinin ailelere teslim edilmesi

-Yardım alan bir kadın ile Kürtçe röportaj



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3 - Antalya OSB'de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü (2)

FABRİKA 6 AY İÇİNDE FAALİYETE GEÇİRİLECEK

Antalya OSB'de çıkan yangında küle dönen fabrikanın, 6 ay içinde yeniden inşa edip faaliyete geçirileceği açıklandı. Fabrika sahibi Köksal Sarı, konuya ilişki toplantıda duygusal anlar yaşadı.

Yanan fabrikada soğutma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Yangının çıkış nedeni, itfaiyenin kesin raporuyla netleşecek.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, fabrika alanında yangınla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Ali Bahar, "250 kişinin çalıştığı Kar-Yapı tesisimizde ciddi bir yangın oldu. Üzüntümüz büyük ama hiçbir can kaybının olmaması bizim için teselli. Diğer bir fabrikaya sıçramamış olması çok önemli bir teselli. Ancak Kar-Yapı'nın bu tesisi gerçekten şu anda pert olmuş durumda. Nedenini tahmin ediyoruz ancak tam neticelenmediği, kesinleşmediği için şu anda bunu aktaramayız. Ekspertizle de çalışma yapılacak ve daha net bir açıklamada bulunacağız. Fabrikanın sahibi Köksal Sarı'yla da görüştüm ve 6 ay içerisinde fabrikayı tekrar hayata geçirecek. Etap etap çok daha önce geçecek ama tamamıyla faaliyete geçmesi 6 ayı bulacak. Bu kararlılıktayız. Sadece kendisi değil, işadamları ve OSB yöneticileri olarak bu kararlılıktayız. Köksal Sarı kardeşim de aynı kararlılıkta ve bugünden itibaren çalışacağız" diye konuştu.

KÖKSAL SARI: GENE AYNISINI YAPACAĞIZ

Fabrika alanındaki açıklamanın ardından OSB Başkanı Ali Bahar, fabrika sahibi Köksal Sarı, Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Hakkı Bahar ve OSB'deki çok sayıdaki sanayici ve Kar-Yapı firması çalışanlarının da katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda duygusal anlar yaşayan fabrika sahibi Köksal Sarı, destek veren herkese teşekkür etti. Sarı, “Hepinizden Allah razı olsun. Hiçbir maddi problemim yok. Hiçbir şekilde geri duracak durumum da yok. Benim çocuklarım 250 kişi ve gene aynısını yapacağız, aynı şekilde yaparak devam edeceğiz" dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tüm sanayicilerin yaşanan üzücü bu afet sonrasında birlik ve beraberlik gösterdiğini dile getiren Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Karsis Karyapı'nın OSB'nin en güçlü firmalarından, 5 milyon dolar ihracatı bulunan bir firma olduğunu söyledi. Bahar, "Dinamik, son derece güçlü bu şirketin 6 ay içinde bu fabrikayı tekrar hayata geçireceği konusundaki iradeyi Köksal kardeşimizin bizzat kendi gözlerinde gördüm. Türkiye'de kendi alanında en büyük firmalardan biri. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu anda fabrikada soğutma çalışmaları devam ettiği ve giriş olmadığından dolayı içeride ne vardı ne yoktu, bunlarla ilgili ekspertiz çalışmaları sonrasında belirlenecek" diye konuştu.

SANAYİCİLER VE ÇALIŞANLARDAN DESTEK

Toplantıya katılan Kar-Yapı firmasının personeli ve OSB'deki diğer fabrikaların sahipleri destek açıklamalarında bulundu. Sanayiciler yaptığı açıklamada, "Bu yangın sadece Köksal kardeşimizin fabrikasını değil, bizlerin de yüreğini yakmıştır. Antalya OSB sanayicileri olarak maddi- manevi hepimiz arkasındayız" mesajı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fabrikanın İçinde Ali Baharın açıklaması

-Yanan fabrikanın içinden drone ve kamera detay görüntümleri

-Toplantı salonundan detay görüntü

-Ali baharın konuşması

-Fabrika sahibi Köksal SARININ konuşması

556mb 4.57 sn HD

Haber:Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()



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4 - Cipin yaşla adama çarpma anı kamerada



GÖYNÜK (Bolu), () - BOLU’nun Göynük ilçesinde geri manevra yapan cipin yaşlı adama çarptığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında ilçeye merkezindeki Yenice Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde meydana geldi. Yılmaz Giren (29) idaresinde 14 AAE 569 plakalı cip, geri manevra yaptığı sırada arkasından geçen İbrahim Sarıoğlu’nu fark etmedi. Pazara gitmek için yolda bulunduğu öğrenilen yaşlı adam cipin arka lastiğinin altında kaldı. Cip, çevredeki vatandaşların bağırarak uyarmasıyla durdu. Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce ilçe devlet hastanesine ardından Bolu kent merkezindeki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Sarıoğlu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

Süre: 00.35-Boyut: 66.7 MB

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5 - Zonguldak'ta yağmur hayatı felç etti

ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak yağmur yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Zonguldak kent merkezi ve Kozlu İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı. Zonguldak-Kozlu Karayolu'nda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlçe girişindeki kavşakta bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçları sürücüler iterek su birikintilerinden çıkarmaya çalıştı. Kapuz mevkiinde denizde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sağanak yağıştan görüntüler

Sahil Yolu’ndan görüntüler

Belediye ve Karayolları ekiplerinin çalışmasından görüntüler

Karadeniz’de çıkan hortumdan görüntüler

Süre: (5:51) Boyut: (655 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ()

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6 - Başkan Gürün'den kurultay açıklaması

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, partisinin olağanüstü kurultaya gidip gitmeyeceği yönündeki soruya, "Ben imza vermedim. İmza vermeyi de düşünmüyorum. Kurultayın yerel seçimler öncesi yapılmak istenmesi stratejik açıdan doğru zamanlama değil" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde il genelinde görev yapan basın mensuplarının katıldığı toplantı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Osman Gürün, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Gürün'e, partisinin olağanüstü kurultaya gidip gitmeyeceği yönünde bir soru soruldu. Tüzüğe göre yeteri kadar imza toplandığı takdirde kurultayın yapılacağını söyleyen Başkan Gürün, olağanüstü kurultay için noter kanalıyla imza toplama süresinin pazartesi günü son bulacağını da belirterek, "O zamana kadar sakin bir şekilde beklememiz gerekiyor. Çıkan sonuç hepimizin başının üstünde. Delegelerimizin çoğunluğu kurultay yapalım diyorsa, kurultay yapılacaktır. Ben imza vermedim. İmza vermeyi de düşünmüyorum. Kurultayın yerel seçimler öncesi yapılmak istenmesi parti ve stratejik açıdan doğru zamanlama değil" dedi.

Çalıştay vurgusu yapan Gürün, "Yerel seçimler bittikten sonra daha geniş, uzun süreli, parlamentonun şu anki yetki ve sorumluluğundaki geldiği durum göz önüne alınarak, siyaset yapma ve politika üretme olarak geniş zamanlı bir çalıştay yapılmalı. Örneğin sağlık, ekonomi, madencilik, Güneydoğu ve dış politikayla ilgili komisyon raporları oluşturulmalı. Raporlar öncelikle delegelere gönderilmeli. Her komisyon raporu okunarak tartışılmalı. Birisi gitsin, birisi gelsin kurultayı olursa, partimize ve ülkemize yarar getirmez. Programlarımızın her birini gözden geçirmemiz gerekiyor. Erken seçim sözlerinin de uçuştuğu bir ortamda yerel yönetimleri geçelim, iki seçimi geçiren yönetim olarak bir çağrı yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, yeni yönetim anlayışı ve onun temsilcisiyle yoluna devam edip, ülkemize çok daha yararlı, demokrasi kurallarının çok daha fazla uygulandığı parlamenter sisteme dönülen, ekonominin, paylaşımın, üretimin dizayn edilmiş ve ülkeyi geleceğe, muasır medeniyet seviyesine taşıyacak bir politikayla yürümesi lazım. Benim beklentim budur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile röp.

(KJ Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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7 - Karaman'da kazada ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

KARAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişi, Siyaser Mahalle Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Karaman'a gelen Mustafa Ataseven (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yapımı devam eden üst geçinin ayağına çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan babası Ömer (70), eşi Bediha (34), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Ataseven (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada dede Ömer Ataseven olay yerinde, sürücü Mustafa Ataseven ve kızı Hatice Sümeyra da kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar Bediha Ataseven ile çocukları Ömer ve Merve Reyhan'ın tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yaşamını yitiren sürücü Mustafa, babası Ömer ve kızı Hatice Sümeyra Ataseven, bugün kılınan cenaze namazı sonrası Siyaser Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

(Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazının kılınması

- Tabutların omuza alınması

- Genel ve detay

(KJ:Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN )

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