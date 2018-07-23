DHA YURT BÜLTENİ 8

1 - Silahlı saldırıda ölen Şoförler Odası Başkanı toprağa verildi

KAHRAMANMARARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde görevi devraldığı İsmail Altuntaş'ın silahlı saldırısında hayatını kaybeden Türkoğlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan (53), toprağa verildi.

Dün şehir merkezinde İsmail Altuntaş'ın tabancayla ateş ederek öldürdüğü Selahattin Kozan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Türkoğlu Fatih Sulta Mehmet Han Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Selahattin Kozan'ın cenazesi götürüldüğü ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze namazına Kozan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Kuybu ile çok sayıda vatandaşın katıldı.

TUTUKLANDI

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan İsmail Altuntaş, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Silahlı saldırıda yaralanan Zait Korkmaz ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazenin getirilişi

- Musalla taşına bırakılması

- Tabutun üzerinin örtülmesi

- Dua edilmesi

- Cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Cenazenin götürülüşü

- Ölen Selahattin Kozan'ın fotosu

- Öldüren İsmail Altuntaş'ın fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

137 MB

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2 - Alman bisikletçinin cenazesi memleketine gönderildi

BİSİKLETİYLE çıktığı dünya turu kapsamında geldiği Kırklareli'de üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Alman uyruklu Födisch Maximilian'ın (27) cenazesi, Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak, memleketine götürüldü.

Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Alman Födisch Maximilian ile Fransız Arnaud Guillaume Bruyas, geçen hafta salı günü, Dereköy Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Bisikletlilerin üzerine Kırklareli- Edirne karayolu üzerinde yıldırım düştü.

Olayda Arnaud Guillaume Bruyas yara almadan kurtulurken, ağır yaralanan Födisch Maximilian, kaldırıldığı Edirne'nin Havsa İlçesi Devlet Hastanesi'nde öldü.

Olayın ardından Maximilian'ın cansız bedeni, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaklaşık bir haftadan beri morgda bekletilen cenaze, sigorta işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Almanya'nın Edirne Fahri Konsolosu Ercan Dursunoğlu, tarafından alındı. Maximilian'ın cenazesi bugün İstanbul'dan uçakla Almanya'ya gönderilecek.

Almanya Fahri Konsolosu Ercan Dursunoğlu, "Maximilian'ın ailesi sağlık sorunları nedeniyle gelemedi. Bu yüzden cenazeyi benim almam için izin belgesi yolladılar. Ben de cenazeyi teslim aldım" dedi.

Yıldırım düşmesinden yara almadan kurtulan ve olay nedeniyle uzun süre yaşadığı şoktan kurtulamayan Fransız Arnaud Guillaume Bruyas, bisikletle seyir halindeyken yağmura yakalandıklarını belirterek, "Maximilian Födisch benden yaklaşık 25 metre ileride bisikletiyle gidiyordu. Bir anda arkadaşımın üzerine alev topu gibi bir şey düştü" demişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenaze aracı gelişi

Cenazenin alınması

Araca konması

Aracın gidişi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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3 - Niğde’den, CHP’nin Değişim ve Umut Kurultayı’na destek

CHP Niğde İl Genel Meclis Üyesi Rasim Yılmaz ve CHP Niğde Kadın Kolları Başkanı ve Kurultay Delegesi Nevriye Sayın, CHP’de olağanüstü kongre için imza toplanması sürecinde 'Değişim ve Umut Kurultayı'na destek verdiklerini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen CHP Niğde İl Genel Meclis Üyesi Rasim Yılmaz, Muharrem İnce’nin hem Cumhuriyet Halk Partisi’nde hem de Türkiye’de bir umut olan bir değer olduğunu söyledi. Yılmaz, "24 Haziran’daki seçimlerden sonra partimizde bir imza, umut ve değişim kurultayı için bir imza kampanyası başlatılmıştır. Delegeler ve milletvekilleri tarafından. Bizde Niğde’de siyaset yapan ve Niğde’nin sorunlarıyla ilgilenen Cumhuriyet Halk Partisi’ne emeği olan insanlar olarak bu kurultay çağrısına olumlu yönde cevap veriyoruz ve desteklediğimizi sizlere açıklamak istiyoruz" dedi.

CHP Niğde Kadın Kolları Başkanı ve Kurultay Delegesi Nevriye Sayın ise "Ben değişimden yanayım. Biz kadın kolları olarak gerçekten büyük bir özveriyle çalıştık bütün seçimlerde ve her seferinde hayal kırıklığına uğramak bizi mahvetti. Biliyorusunuz kadın kolları sahalarda çalışır, alanlarda çalışır ve ev ev gezeriz. Düşünebiliyor musunuz Niğde’de 50 binden fazla ev gezmişiz referandumda. Bu kolay bir iş değil. Bir değişimden yana tavır koydum ben. Bu kadınların emekleri de yok sayılıyor gibi. Hiçbir zaman taktir edilemedik, edilmedik hele hele bu son seçim bizi mahvetti" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Basin toplantısından detay

- CHP il genel meclis uyesi Rasim Yılmaz'ın açıklaması..

- Kurultay Delegesi Nevriye Sayın'ın açıklaması...

Süre..04'02" Boyut:451 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, ()

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4 - Mithras Tapınağı'nda kazılara başlandı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 2014 yılında başlatılan ve geçtiğimiz yıl ara verilen Zerzevan Kalesi'ndeki kazı çalışmalarına yeniden başlandı. Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Coşkun, Romalı askerler arasında yaygın olan 'tanrı Mithras'ın doğudaki son tapınağının bulunduğu Zerzevan Kalesi'nde bu yıl başlanan kazılarda, tapınağa ait bir yapıyı günyüzüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Mardin yolu üzerinde bulunan ve antik Roma dönemine ait Zerzevan Kalesi’nde 2014 yılında başlayan ve geçen yıl ara verilen kazı çalışmalarına bu yıl yeniden başlandı. Roma dönemine ait ve doğudan gelen orduların karşılandığı nokta olarak dünyaca ün yapan Zerzevan Kalesi'nde başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Coşkun, 5 sezondan beri yapılan kazılarda, Roma döneminin doğudaki en son askeri garnizonu olduğunu söyledi. Kazı çalışmalarında en önemli buluntunun ise tanrı Mithras tapınağı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Coşkun, toplam 400 bin metrekarelik alanda kazı yapılacağını ancak çalışmaların şu aşamada 60 bin metrekarede yapıldığını söyledi.

"ROMA'NIN DOĞUDAKİ SON ASKERİ GARNİZONU"

Bu yıl 75 kişilik bir ekiple kazı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Coşkun, "Burası Roma askeri sınır garnizonu. Önemli stratejik bir nokta. Doğudan gelen orduları karşılayan bir merkez. Roma buraya çok önem vermiş. 3 kez yıkılmış ama yeniden inşaa edilmiş. Burdaki çalışmalar 2014'te başladı 5inci sezonumuz. Bölgenin tarihi ve bölge turizmi açısından çok önemli merkez" dedi.

"DÜNYADA BULUNAN SON MİTHRAS TAPINAĞI"

Yerli ve yabancıların en çok Mithras tapınağına ilgi gösterdiğini anlatan Coşkun, "Şimdiye kadar yeraltı geçitleri, gizemli ve gizli geçitler, yeraltı kiliseleri, askerlerin kaldığı konut ve villalarda çalışmalar yaptık. 400 kişilik sığınak tespit ettik. En önemlisi ise Mithras tapınağı. Bu tapınağın ortaya çıkmasının arndından yurt içi ve yurt dışından bir çok kişi burayı görmek için ziyarete geldi. Mithras bütün evreni kontrol ettiğine inanılan bir tanrı. Bunun tapınakları yeraltında. Bütün törenler gizli, ayinler gizli yapılırdı. Buraya kabul edilebilmek için belli aşamalardan geçmek gerekiyor. Pagan Roma'nının önemli bir dini ve dine ait tapınak, şu andaki Zerzevan Kalesi'ndeki tapınak. Dünyada bulunmuş son Mithras tapınağı ve doğu sınırındaki tek tapınak, Zerzevan Kalesinde bulunuyor" diye konuştu.

400 YIL KESİNTİSİZ KULLANILMIŞ

Kültür Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi ve Çınar Kaymakamlığı'nın destekleriyle kazıların sürdürüldüğünü anlatan Coşkun, Zerzevan Kalesi'nde hem yeraltı, hem de yürstünde iki ayrı şehirin olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Burası önemli bir yerüstü şehri. Önemli bir askeri garnizon. Bir de yeraltı şehri var. Biz hem yeraltında, hem de yerüstünde çalışıyoruz. Mithras tapınağının tamamını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz bu yıl. Mithras'a açılan 2 koridor tespit ettik, buralarda kazı çalışmaları yürüteceğiz. Bununla birlikte yine yeraltında yaşam alanları tespit ettik, nekropol mezarlık alanı tespit ettik. Buralarda da kazı çalışmaları yürütüceğiz. En azından özellikle Mithras tapınağının yeraltı yapılarından birini açmayı planlıyoruz. Elimizde millattan sonra 3'üncü yüzyıl gibi bir tarih var. Günümüzden bin 800 yıl öncesine kadar burda yerleşim var. 7'inci yüzyıla kadar, yani 400 yıl kesintisiz kullanılmış. Roma için de çok önemli burası. Bizim yaptığımız çalışmalar, bölge tarihini ve turizminin canlanması açısından çok önemli bir yer burası. Büyük bir turizm potansiyeli var burada.

6 AYDA 200 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Çınar Kaymakamı Selami Kaya da, Zerzevan Kalesi'ni, "Tozda kalmış kaşıkçı elması" olarak değerlendirerek, bu tozun temizlenmesi halinde, elmasın ortaya çıkacağını söyledi. Kaymakam Kaya, "Zerzevan Kalesindeki kazılar 2014 yılından beri büyük bir gayret ve özveriyle yapılıyor. Bakanlığımızın, valiliğimizin işkur marifetiyle buraya verdiği destek taktire şayandır. Yavaş yavaş titizlikle kazılar yapılarak buradaki tarihi miras ortaya çıkarılıyor. Doğu Roma'nın sınır garnizonu olması hasebiyle çok büyük bir öneme sahip. Diyarbakır ve bölgemizin en önemli tarihi eseri olacak. Çünkü burası altın ve elmas kadar değerli. Ocak ayından beri 200 bin turist ziyaret etti. Bunun önemli bir kısmı yurt dışından geldi. Büyük bir ilgi uyandırıyor Zerzevan Kalesi. Burası Doğu Roma'nın son kalesi aynı zamanda bir şehir. Zerzevan kalesi dediğimizde sadece askeri anlamda akla gelebilir ama burası büyük bir şehir. Yer üstü, yeraltı büyük bir şehir ve büyük bir miras. Zaman içerisinde yapılacak çalışmalarla tamamı ortaya çıkacak ve Diyarbakır ile Türkiyemizin turizmine kazandırılacak. Diyarbakırımız'ın hakettiği şekliyle, turizmiyle, medeniyetlere evsahipliği yapmışlığı sıfatiyle, terörün bitmesiyle birlikte bu daha da gün yüzüne çıkacak. Diyarbakır adeta üstü tozlanmış bir elmas, kaşıkçı elması. Bu tozun silinmesiyle elmas ortaya çıkacak ve kıymeti bilinecek, Diyarbakır ve ülke turizmine kazandırılacak.

TANRI MİTHRAS KİMDİR?

Pers kökenli olan tanrı Mithras 'anlaşma ve dostluk' kavramlarının tanrısıdır, 'aracılık eden' anlamına gelir. Mithras güneş tanrısıdır ve kültü güneş tapınımına dayanır. Ayrıca ışığın, savaşın, adaletin ve inancın da simgesidir. M.S. 2. ve 3. yüzyılda Roma İmparatorluğunda oldukça yaygınlaşmıştır. M.S. 4. yüzyılda Hıristiyanlığın yayılmasıyla birlikte ise önemini kaybetmiştir. Mithras dini Romanın egemen olduğu bütün topraklarda özellikle askerler arasında oldukça yaygındır. Öğretisi dünyanın yaratılışı üzerinedir ve evreni kontrol eden tanrı olarak da bilinir. Dinsel törenleri gizlidir ve dışarıya kapalıdır. Mithras dinine katılacak kişi on iki eziyeti çekmek zorundadır. Sadece erkeklerin kabul edildiği bu dine katılanlar yedi aşamadan geçmektedirler. Törenler yeraltında mağaralarda ve tapınaklarda gerçekleştirilmektedir.

Görüntü Dökümünü

- Drone ile çekilen görüntüler

- Kazı çalışmaları

- Konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()

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5 - Antalya'daki orman yangınında hasar tespit çalışmaları başladı

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde dün yaşanan orman yangınında zarar gören 60 hektarda hasar tespit çalışmaları başladı. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, "İlk belirlemelere göre 300 dönüm sera alanı ile 20 dönüm narenciye bahçesi zarar gördü. Devletimizden burası için çiftçilere acil destek istiyoruz" dedi.

Aksu ilçesinde dün yaşanan orman yangınında hasar tespit çalışmaları başladı. Kurşunlu ve Murtuna mahallelerinde 60 hektar alanı kapsayan yangında ilk belirlemelere göre 2 metruk ev, narenciye bahçeleri ve seralar zarar gördü. Yangının ardından Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp de bölgede inceleme yapıp, çiftçilerle görüştü.

Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan Alp, Kurşunlu ve Murtuna mahallelerini kapsayan orman yangında 60 hektar alanın zarar gördüğünü vurguladı. Ormanlık alanın yanı sıra sera ve narenciye bahçelerinde büyük hasar meydana geldiğine dikkat çeken Alp, "Canımız yandı. Tarım arazilerimizde de büyük hasar mevcut. Tarım arazilerimizde tespit çalışmaları başladı. Çiftçilerimizden aldığımız bilgiye göre Kurşunlu ve Murtuna mahallemizde ilk belirlemelere göre 300 dönüm sera alanı, zeytin, limon portakal bahçelerini kapsayan 200 dönüm narenciye alanı zarar gördü. Tespitlerimiz devam ediyor. İlk anda belirlediğimiz zarar bu" dedi.

Antalya'nın coğrafi yapısı ve iklimi dolayısıyla orman yangınlarının sık görüldüğüne dikkati çeken Alp, çiftçilerin sigorta sistemine geçiş yapması gerektiğini vurguladı. TARSİM'in şartlarının biraz yumuşatılarak çiftçilere kolaylık sağlanmasını talep eden Alp, "Yangında canımız ormanımız, seralarımız yandı. Çiftçiler sürekli bunu yaşıyor. Devletimizden burası için çiftçilere acil destek istiyoruz. Çiftçiler mağdur durumda" diye konuştu.

Çiftçilerin hasar gören tarım alanlarındaki zararı hakkında bilgi veren Alp, "1 dönüm sera alanının maliyeti 18 bin ile 35 bin lira arasında değişiyor. Narenciyede ağacın yaşına göre maliyeti değişir. 300 dönüm sera alanında 600 milyon lira civarında çiftçinin zararı var. Çiftçinin bankada 5 kuruş parası yok. Devletimizden yangında zarar gören çiftçilerimiz için destek bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Röp. Nazif Alp

- Bölgede hasar tespit çalışmaları

- Drone görüntüsü

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-

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6 - İş makinelerinin mazotu ve parçası çalındı

SİVAS'ta Devlet Su İşleri ve Sivas Belediyesi'nin işini yapan özel bir firmanın 2 iş makinesinden yaklaşık 300 litre mazot ile forklift çatalı çalındı.

Olay, sabah saatlerinde Sivas merkeze bağlı Tavra köyü yakınlarında yaşandı. Devlet Su İşleri ve Sivas Belediyesinin ortak işi olan Tavra Deresi suyunu merkeze getirmek için boru döşeyen özel bir firmanın çalışanları sabah şantiye alanına gittiklerinde kepçe ve ekskavatörün mazot kapaklarının açık olduğunu fark etti. İş makinelerinde inceleme yapan çalışanlar kepçe ve ekskavatörden yaklaşık 300 litre mazot çalındığını belirledi. Kepçeye katılarak kullanılan forklift çatalının da yerinde olmadığını fark etti. Hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş makineleri üzerinde inceleme yaptı. Ekipler, hırsızlık şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. İş makinelerinin park ettiği yerde gece nöbetçi bulundurulmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-İş makinelerinin görüntüsü

-Ekiplerin incelemesi

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

(222 mb)

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7 - İtfaiyeye moloz engeli

ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, bilinçsizce dökülen molozlar yüzünden müdahalede güçlük çekti.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Kepez Park'ın arkasında bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevlerin büyümesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sürede parkta çalışma yapan bir vidanjör ve kepçe, itfaiye ekiplerinin yangın bölgesine ulaşması için yol açtı. Bilinçsizce dökülen molozlar yüzünden güçlükle yangın bölgesine ulaşan ekipler, 45 dakikalık çalışma sonucu yangını kontrol altına almayı başardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alevlerden görüntü

- Vidanjör ve kepçenin yangına müdahalesi

- İtfaiye ekibinin olay yerine gelmesi

- Detaylar

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Görüntü Dökümü: Link geçildi

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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