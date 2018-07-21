DHA YURT BÜLTENİ 8

VAN'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Dün Meclis'ten geçen OHAL kanunu darbe uygulamalarını kalıcı hale getirmenin yasalarıdır. Geçici OHAL'in kalktığını, kalıcı OHAL'in hayata geçtiğini bir kez daha ifade etmek isteriz" dedi.Van'da 3 günlük kampa giren HDP milletvekilleri, kampın ikinci gününde Edremit ilçesindeki bir otelde toplantı yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan kampı Van'da gerçekleştirmekten büyük onur ve mutluluk duyduklarını söyledi. 24 Haziran seçimlerinin ardandan ilk defa HDP grubunun bir araya geldiğini belirten Buldan, bugün yapacakları genel toplantıda, gelecekteki sürece dair bir yol haritası, bir politik hat belirlemek istediklerini söyledi. Seçim sürecinde yaşananlar ve uygulanan OHAL koşullarında yaşanan sıkıntıları değerlendireceklerini belirten Buldan, "24 Haziran'da elde ettiğimiz büyük başarıyı burada bir kez daha değerlendireceğiz. Eksikliklerimizi, yetmezliklerimizi elbetteki masaya yatıracağız. Ancak bundan sonra ne yapacağımız bizim için önemlidir. Türkiye halkları bugün bizim ne yapacağımızı bekliyor. İşte bu süreçte, 3 günlük toplantıda belirleyeceğimiz değerlendirmeler, belirleyeceğimiz yol haritası halklarımız ve Türkiye'nin geleceği açısından oldukça anlamlı ve önemlidir" diye konuştu.Buldan, dün Suruç katliamının yıl dönümü olduğunu ve insanların yaşamlarını yitirenler için çeşitli illerde bir araya geldiğini de belirterek, bu anmalarda insanların gözaltına alındığını söyledi. Suruç katliamında hayatını kaybedenleri anmanın kendilerinin büyük görevi olduğunu anlatan Buldan, ailelere başsağlığı dileyerek gözaltına alınanların da serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.24 Haziran seçimlerini değerlendiren Buldan, "24 Haziran seçim sonuçları bir kez daha HDP'siz bir Türkiye siyaseti olmayacağı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu bizler için çok anlamlıdır. 15 Temmuz 2016'dan bu yana ülke derbe koşullarıyla yönetilmektedir. AKP iktidarı bu darbe koşullarını kendi lehine çevirerek bunu bir fırsat haline dönüştürmüştür. Her türlü haksızlığı ve hukuksuzluğu Türkiye halklarına dayatmıştır. OHAL ile yönetilen bir ülke, kayyumlar, milletvekili arkadaşlarımızın tutuklanması, vekilliklerinin düşürülmesi ve bütün bunların yaşandığı ortam, hukukun askıya alınması, darbe uygulaması olarak karşımıza çıkmıştır. 24 Haziran'a bu koşullarda girdik ve barajı aştık. Bu bizler açısından büyük bir başarı olarak nitelendirilmiştir. Eksikliklerimizi, yetmezliklerimizi tartışacağız, konuşacağız. Çok yoğun çalışma içine gireceğiz. HDP bu ülkenin umudu ve yarınıdır" dedi.Buldan, "Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Demokratik siyaseti yükseltmemiz gereken bir siyasi süreçle karşı karşıyayız. Dün Meclis'ten geçen OHAL kanunu darbe uygulamalarını kalıcı hale getirmenin yasalarıdır. Geçici OHAL'in kalktığını, kalıcı OHAL'in hayata geçtiğini bir kez daha ifade etmek isteriz" diye konuştu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, şunları söyledi:"HDP'den seçilen 4 milletvekiline hızla soruşturmanın açılmasını asla kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbetteki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumzdur. Kim, neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanların yaşamını yitirmemesi için yürüttüğümüz büyük bir mücadele var. Ama buna rağmen insanlar yaşamını yitiriyorsa eğer, bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden insanlarımızın aileleriyle birlikte olmak bizlerin görevidir. Bunu her zaman yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."Buldan'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantıya katılan milletvekilleri

-Milletvekillerinden detaylar

-Pervin Buldan'ın konuşması

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6 - Kuaförde saçının zarar gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, dip boyası yaptırmak için gittiği kuaförde uygulanan yanlış işlem sonucu saçlarının dökülmeye başladığını öne süren 38 yaşındaki Raşiye Emek, şikayetçi olup tutanak tutturdu, ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açacağını söyledi.

Salihli'de, dip boyası yaptırmak için bir kadın kuaförüne giden Raşiye Emek, kuaförde yapılan boyama ve açıcı işlemlerinin ardından saçlarının yanarak dökülmeye başladığını öne sürüp, işletme sahipleri hakkında şikayetçi oldu. Tazminat davası da açacağını söyleyen Emek, "Kuaför, 1 saat arayla açıcı kullanarak talep ettiğim işlemi yapmaya çalıştı. İşlemler sona erdikten sonra, saçımı yıkamaya başladılar. Ardından aynaya dönüp baktığımda, hayatımın şokunu yaşadım. Saçlarım avuç avuç kopmaya başladı. Özenerek baktığım saçlarım, bir anda adeta yok oldu. Psikolojim şu anda çok kötü durumda. İnsan içine çıkamaz hale geldim" dedi.

Gözüne uyku girmediğini vurgulayan Emek, "Sinilerim alt üst oldu. Neredeyse yemeden içmeden kesildim. O gece hemen polisi aradım ve karakola giderek şikayetçi oldum, tutanak tutuldu. Avukatım aracılığıyla tazminat davası da açacağım. Yasal haklarımı sonuna kadar arayacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Raşiye Emek'in açıklaması

- Emek'in saçlarının eski halinin fotoğrafı

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()



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7- Şanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandı (2)

YANGIN 11 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

2'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasının depo bölümünden saat 01.00 sıralarında çıkan yangın, 14 bin ton su, 25 itfaiye aracı ve tanker ve 100'ün üzerinde personelin katıldığı müdahaleyle yaklaşık 11 saatlik çalışmayla söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada büyük çapta zarar meydana geldi.

Gece boyunca yürütülen çalışmaları olay yerinde inceleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yaralanan 2 işçiyi de hastanede ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler

- Yangın nedeniyle büyük çapta hasara uğrayan fabrika

- Yangında küle dönen pamuk ve iplik balyaları

- Yangına müdahale eden ekipler

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

241-21MB



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8 - Tıkalı kanalizasyonu açmak için rögara girip fenalaştı

ISPARTA'da tıkalı olan kanalizasyonu açmak için yaklaşık 3 metrelik rögar çukuruna girerek fenalaşan Sait Yıldız'ı itfaiye ekipleri kurtardı.

İstiklal Mahallesi 1112 Sokak'ta dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, belediye görevlilerinden habersiz tıkalı olan kanalizasyonu açmak için rögar çukuruna giren Sait Yıldız, iddiaya göre burada kullandığı kimyasal maddeler nedeniyle fenalaştı. Kendi imkanlarıyla yaklaşık 3 metrelik çukurdan çıkamayan Sait Yıldız'ın bağrışlarını duyan çevredekiler sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.

Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek Sait Yıldız'ı özel ekipmanlarla dışarı çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Sait Yıldız, tedavisi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (cep Telefonu)

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- Sait Yıldız'ın çıkarılması

- Sait Yıldız'ın sedyeye alınması

Kaset durumu: Link geçildi

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA, ()



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