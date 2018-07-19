DHA YURT BÜLTENİ 8

1 - Ölen kadın polisin Özel Harekatçı eşi ifadede

ADANA'da evinde başından vurulmuş halde bulunan, götürüldüğü hastenede yaşamını yitiren polis memuru Ayşe A.'nın (28), 20 gün önce evlendiği Özel Harekat polisi Arif A., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay, dün gece merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özel Harekat polisi Arif A., eşi ile evde bulunduğu sırada yatak odasından silah sesi geldi. Yatak odasına giden Arif A., eşini başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinden yardım isteyen Arif A., eşini ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak genç kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Yaşamını yitiren Ayşe A.'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, Arif A. ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu'nun dış görüntüsü

- Adli Tıp Kurumu'nun tabelası

- Morg tablası

- Cenaze aracının gelişi

- Cenaze aracından indirilen tabutun morga taşınması

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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2 - Çöp kamyonuna otomobil arkadan çarptı: 3 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobilin çöp kamyonuna arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçisinin sol diz altından bacağı koptu.

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Aydın- Nazilli Karayolu üzeri İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın yönünden Denizli yönüne giden Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait Harun Duran yönetimindeki 09 PG 820 plakalı çöp kamyonuna, Taner Zirek (18) yönetimindeki 35 EB 8199 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işleri personeli Aferin Savaş Özben'in (32) sol diz altından bacağı parçalanarak koptu. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü Zirek ve arkadaşı Mehmet Uysal (22) da yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kopan bacağın ise dikilmeye çalışıldığı kaydedildi. Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, kazayı duyunca hastaneye gelerek Başhekim Opr. Dr. Şafak Çalışkan'dan yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Çöp kamyonundan görüntü

- Aydın-Nazilli Devlet Karayolu'ndan görüntü

- Kaza yerinden görüntü

(KJ Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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3 - Çocuklu ailelere 'kızarıklık' uyarısı

ADANA'da Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İmadettin Gökten, son dönemde çocukların el ve yüz bölgelerinde çıkan kızarıklıklarla ilgili aileleri uyardı. Uzm. Dr. Gökten, bunun önüne geçilebilmesi için çocuklara el yıkama alışkanlığının kazandırılması gerektiğini belirtti.

Özel Metro Hastanesi'nde görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İmadettin Gökten, çocukların el ve yüz bölgelerinde çıkan kızarıklıklarla ilgili ailelere uyarıda bulundu. Uzm. Dr. Gökten, "Yoğunlaşan virüslerle hastalık salgına da dönüşebilir. Bu nedenle anne ve babalara büyük görev düşer. Çocuklarına ellerini sık sık yıkama alışkanlığı kazandırmaları gerekir. Enterovirüslerin yol açtığı el, ayak ve ağız hastalığı özellikle yaz aylarında ve sonbaharda salgına dönüşebilir. Ancak rahatsızlık, gribal enfeksiyonlarla karıştırılabilir ve yanlış teşhis koyulabilir" dedi.

'BULAŞICI VİRÜS'

Hastalığa neden olan virüsün bulaşıcı olduğunu belirten Uzm. Dr. İmadettin Gökten şöyle konuştu:

"Bu virüs, solunum yoluyla, tükürükle, yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabilir. Yoğunlaşan virüslerle hastalık salgına da dönüşebilir. Bu hastalık çok kolay bulaştığı için ebeveynler kendi çocuklarında fark ettikleri anda çocuklarını izole etmelerinde fayda var. Örneğin, okula ya da kreşe giden bir çocuksa 7-10 gün arası göndermemekte fayda var. Tedavi sürecinde ağrı kesici ve ateş düşürücü kullanmayı tercih ediyoruz. Bu hastalığın tedavisinde antibiyotik ve benzeri ağır ilaçları kullanmayı sağlıklı bulmuyoruz. Yeme alışkanlığı olmayan ve bünyesi zayıf çocukları hastalığın menenjit gibi tehlikeli bir hastalığa çevirmemesi için zaman zaman hastaneye yatırarak serumla tedavisi uygulanabilmektedir. Lezyonların yoğunluğuna ve bölgesine göre rahatlatıcı losyonlar uygulanabilir."

Görüntü Dökümü

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- Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İmadettin Gökten'in bilgisayar başında görüntüsü

- Çocukların yaptığı duvardaki resimler

- Dr. İmadettin Gökten'in konuşması

- Dr. İmadettin Gökten'in bir çocuğu muayene etmesi

SÜRE:04'00" BOYUT:244 MB

Haber-Kamera: Pusat Çağatay KAYA-Can ÇELİK/ADANA,()

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4 - Evin bahçesinden 5 kamyon çöp çıktı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, bir evin bahçesinden 5 kamyon çöp çıktı.

Yenikent Mahallesi Afet Evlerinde C.Y 'ye ait evin bahçesinde yüklü miktarda çöp bulunduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği yönünde mahalle sakinleri zabıtaya ihbarda bulunuldu. Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemede, evin bahçesinde çok sayıda çürümüş gıda, giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet ve kağıt atıkları bulundu. Belediyenin temizlik görevlileri iş makinelerinin yardımıyla temizlediği evin bahçesinden 5 kamyon çöp çıkardı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev yine görevliler tarafından dezenfekte edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çöplerin iş makinasıyla alınması ve kamyona yüklenmesi

-Belediye görevlileri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-)

74 MB