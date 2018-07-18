DHA YURT BÜLTENİ 8

MUŞ'un merkeze bağlı Akpınar köyünde Şeref Akar'a (72) ait evde elektrik kontağından çıkan yangında, sandık ve gardıropta saklanan 155 bin lira kül oldu, evde büyük hasar oluştu.Olay, bugün saat 06.30 sıralarında merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyünde meydana geldi. Şeref Akar'a ait, altı ahır olarak kullanılan 2 katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile evin tamamını alevler sardı. Şeref Akar, gelini, çocukları ve Bursa'dan gelen misafirler evden kaçarak canlarını son anda kurtardı. İtfaiye ekipleri, köye gelinceye kadar ev kullanılamaz hale geldi. Şeref Akar, eşi Saadet Akar ve çocukları evlerininin kül oluşunu gözyaşları içerisine izledi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, Şeref Akar'ın sandıkta sakladığı 155 bin lira kül oldu.Evinin önünde otururken yangının çıktığını belirten 4 çocuk babası Şeref Akar, "Eşim, oğlum, gelinim ve torunlarımla birlikte yaşıyoruz. Sabah evin önünde otururken bir anda yangın çıktı. Evdeki çocukların bağırışlarını duydum ve kısa sürede yangın her tarafı sardı. İtfaiye gelinceye kadar evin tamamı ve köyümüz arazisinde yapılan Alpaslan 2 Barajı altında kalan arazilerimin istimlak bedeli olan 155 bin liram yandı. Hiçbir şeyim kalmadı. Paraların bir kısmı gelinimin sandığında, bir kısmı da yastık kılıfı içerisinde, gardırop içerisindeydi. Yeşilova, Serinova ve Muş Belediyesi'ne ait itfaiyelerin gelmesine rağmen kurtarılamadı" diyerek göz yaşlarına boğuldu.Bursa'dan gelen misafirlerle birlikte yangın sırasında evde 8 kişinin olduğunu aktaran Saadet Akar ise 60 yıllık birikimlerinin tamamen kül olduğunu söyledi. Can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu belirten Saadet Akar, evdeki Kuran'ı Kerim'in yanmadığını belirtti.Köye gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tutanak düzenleyip hasar tespit çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Jandarma, Afad ekiplerinin tespit çalışması

Evden detaylar

Ev sahipleri ile röportaj

Evin içinden detayar

Ev sahipleri köylülerden detaylar

Köyden detaylar

Yanan paralardan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/MUŞ, ()



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5 - 2 yaşındaki Ahmet Muhammed, düdüklü tencereye sıkıştı (2)



BABA OĞLUNUN NASIL KURTARILDIĞINI ANLATTI

Çorum'da oyun oynarken girdiği düdüklü tencerenin içine sıkışan Ahmet Muhammed Turan'ın babası simit ustası olan Gökhan Turan olay günü oğlunun nasıl kurtarıldığını anlattı. Oğlunu tencerenin içinde görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten 3 çocuk babası Turan "Şaşkınlık içerisindeydim. ahmet bsizim en küçük evladımız. Onu görünce bu çocuk bu tencerenin içerisine nasıl girdi diye düşündüm. İtfaiyeyi aradım yardım istedim. Geldiler oğlumu kurtarmak için çok çaba harcadılar. Oğlumu o halde görenler gülüyordu. Yarım saat süren çalışma sonrası oğlumu itfaiye ekipleri kurtardı. Ağlayım mı güleyim mi bende bilemedim. Çok şükür oğlum o tencereden çıkartıldı. Oğlunun sıkıştığı tencereyi saklamak istedim. Büyüdüğünde tencereyi göstermek istedim. Ama tencere ortadan kayboldu. Nerede bilmiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Baba Gökhan Turan açıklama

-Tencereye sıkışan çocuk baba kucağında

-Evden görüntü

-Detaylar

(SÜRE: 4.00 Dk) (BOYUT: 270 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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6 - İslahiye'de zincirleme kaza

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, bir kadın şoka girerek gözyaşı döktü.

Kaza, öğle saatlerinde Haciali Öztürk Mahallesinde meydana geldi. Murat E. (25) yönetimindeki 27 LJ 019 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde yola çıkan Ali K.'nın (24) kullandığı 80 DL 494 plakalı otomobile çarptıktan sonra park halindeki 27 SD 100 plakalı otomobile çarparak durdu. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, otomobillerin birinde bulunan Naciye G. korkuyla birlikte şoka girdi. Gözyaşı döken ve şoka girdiği anlaşılan kadın, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri ve meraklı kalabalık

- Kazaya karışan otomobiller

- Şoka girerek ağlayan kadına sağlıkçıların müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

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7 - HDP Diyarbakır İl Başkanı Camcı: Vekillerimizle gurur duyuyoruz

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - HAKLARIN Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanı Şerif Camcı, milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, Eren Bülbül'ü şehit eden PKK terör örgütünün sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın Diyarbakır'daki cenazesine katıldıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, "Biz, milletvekillerimiz Remziye Tosun ve Musa Farisoğlu ile gurur duyuyoruz. Onlar, bu halkın kendilerine oy verirken beklentilerinin ne olduğunu çok iyi bilen milletvekillerimizdir" dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Camcı, Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılan HDP milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Haklarında soruşturma açılan HDP milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları'nın da katımıyla yapılan açıklamada konuşan HDP İl Başkanı Şerif Camcı, milletvekillerinin eylemlerine, siyasal çalışmalarına, davranışlarına müdahale edildiğini belirterek, "Siz, bu halkın mücadelesini yıllarca kriminalize ettiniz. Adli durummuş gibi sorgulamaya, sıradanlaştırmaya çalıştınız. Oysa bu halk kendi taleplerinin onurlu mücadelesini yürütüyor. Bu halkı siz, bu tür yaklaşımlarla engellemeyediniz, bundan sonra da engellemeyeceksiniz. Milletvekillerimiz Remzi Tosun ve Musa Farisoğulları bu halkın realitesine uygun siyasal mücadelelerini yürütüyorlar. Siz istediğiniz kadar kriminalize edin, adli birer suçlu gibi kamuoyuna algı yaratmaya çalışın. Vekillerimiz halkımızın realitesine ve gereklerine uygun hareket ediyorlar. HDP Diyarbakır il örgütü olarak bir kez daha ilan ediyoruz, biz milletvekillerimiz Remziye Tosun ve Musa Farisoğlulları ile gurur duyuyoruz. Onlar, bu halkın kendilerine oy verirken beklentilerinin ne olduğunu çok iyi bilen milletvekillerimizdir. Halkımızın seçilmiş temsilcileridir ve biz de onların yanında birlikte bu mücadeleyi yürütmenin sözünü veriyoruz. Bir gerillanın cenazesine katılmak, ailesinin acısını paylaşmak, yanında durmak dünyanın hiç bir yerinde ahlak, din, etik anlayışında suçlanacak bir şekilde kimsenin önüne konulamaz. Bu ve benzeri uygulamalarınızla her geçen gün bu halkın öfkesini, tepkisini aldığını görmeniz gerekiyor."dedi.



Görüntü Dökümü:

-Açıklamaya katılanlar

-Farisoğlu ve Tosun'dan görüntü

-Camcı'nın açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

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8 - Temel Reis'in piposu gitti, yerine çiçek geldi

ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta çocuk parkının duvarında resmi bulunan çizgi film karakteri Temel Reis'in ağzındaki piposunun yerine, ailelerin isteği üzerine polis tarafından çiçek çizildi.

Bahçelievler Mahallesi Rotary Parkı'nda bulunan çocuk parkına bir süre önce çizgi film karakterlerinin resimleri çizildi. Temel Reis'in karakteriyle özleşen piposu, çocuklarını parka götüren aileleri rahatsız etti. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı'ya sosyal paylaşım sitesi üzerinden ulaşan bir aile, "Temel Reis'in ağzındaki pipo vicdanı rahatsız ediyor. Çocukların zihnine işliyor normalleştiriyor" mesajını iletti. Bunun üzerine toplum destekli polis ekipleri parkta bulunan Temel Reis karakterinin piposunu silerek yerine çiçek resmi yaptı.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Bülent Tüzün, piponun çocuklara kötü örnek teşkil etmemesi için yerine çiçek resmi yapıldığını söyledi. Emniyet müdürüne desteğinden dolayı teşekkür eden Tüzün, "Emniyet tarafından çizilmeden önce Temel Reis'i buraya çizen arkadaşların çocukların hassasiyetlerini düşünerek bunu buraya yapmamaları gerekirdi. Emniyetimiz böyle küçük bir nüansı görerek hassas davrandı. Bunu parka yakışır şekilde, çocuklara kötü örnek teşkil etmemesi amacıyla yaptılar. Bu benim de gözümden kaçmış bir detaydı. Teşekkür ediyorum. Olması gerekeni yapmışlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Vatandaştan tarafımıza bir talep iletilmedi. Emniyet Müdürümüze talep olmuş. Kendisinin de talimatları olmuş. Polis teşkilatımıza bu anlamlı çalışmalarından ötürü teşekkür ederim." dedi.

Görüntü Dökümü

-Mahalle muhtarı ile röportaj

-Temel Reis’in ağzındaki pipo yerine çizilen çiçekten detaylar

-Parkta oynayan çocuğun Temel Reis gibi ağzına çiçek koyması

-Parkta oynayan çocuklardan detaylar

-Parktan detaylar

Süre: (3.09) Boyut: (353 MB)/Dosya Adı: zngtemelreis

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK

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