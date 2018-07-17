DHA YURT BÜLTENİ 8

TÜRKİYE Tekvando Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonasıö Çankırı’nın ev sahipliğinde başladı. 1700 sporcunun katıldığı turnuva 20 Temmuz'da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığı tarafından 17-20 Temmuz tarihleri arasında Çankırı’da düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonasıö bayanlar ve erkekler olmak üzere toplam 8 farklı kategoride gerçekleştiriliyor.Çankırı Orhan Saka Spor Salonu’nda yapılan şampiyonaya 55 farklı ilden 1700'ü sporcu olmak yaklaşık 2 bin kişilik bir kafiye katıldı.Müsabakaları yerinde izleyen Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.Çankırı'nın ilk defa bu kadar fazla katılımla bir turnuvaya ev sahipliği yaptığını ifade eden Gerginci, " Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Çankırı Belediyesi'nin katkılarıyla 2 bin kişilik kafiyeli ilimizde ağırlıyoruz. Burada Çankırı'nın misafirperverliğini en üst seviyede göstereceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

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6 -Yaş çay dolu telis yamaçtan yuvarlandı, işçiler çıkarmak için çabaladı

RİZE'de, Gürcistan uyruklu işçilerin tarladan topladığı yaş çayın konulduğu 'telis' olarak adlandırılan çuval, yamaçtan yuvarlandı.

İşçilerin çay dolu bezi, yuvarlandığı yerden almaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Rize'de hasat yapan Gürcü işçiler, tarladan topladıkları yaş çayı yörede 'telis' denilen çuvala koydu. İşçiler, çayı yığdıkları çuvalı toplayarak, araziden yola doğru sürükleyip, taşımaya başladı. Bu sırada, yaş çay dolu çuval, işçilerin elinden kayıp, yamaçtan yuvarlandı. Gürcü işçiler, yaklaşık 300 liralık yaş çayın olduğu çuvalı almak için seferber oldu. Yamaçtan inen işçiler, çevredekilerin de yardımıyla çuvalı yola çekmeye çalıştı. Kısa gelen ipe ilave yapan işçiler, uzun uğraşlar sonucu çuvalı yola çıkarabildi. Bu sırada çevredekiler de cep telefonlarının kameralarıyla bu anları kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan ve kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntülerdeki şiveli konuşmalar ise izleyenlerin ilgisini çekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sosyal medyadaki görüntüler

HABER KAMERA: RİZE-