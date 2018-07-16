DHA YURT BÜLTENİ 8

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'polis amiri' diye tanıtıp dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon yaptı. Vatandaşlarla telefonla ya da yüz yüze görüşerek tehdit ve şantaj yoluyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen H.Ö. ve U.Ö., Van ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şüphelinin Hakkari Adliyesi'nden çıkartılması
-Genel ve detaylar detay
10 SANİYE - 1.85 MB
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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7 - TEM'in Bolu geçişinde yol çalışması
BOLU,