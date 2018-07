DHA YURT BÜLTENİ 8

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 6 gün önce sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları devam ediyor. Komandolar, JAK ve JÖH timleriyle AFAD ve UMKE personelinin dağ taş demeden didik didik aradığı Evrim'in izine ulaşılamadı. Minik Evrim’in tarlalarda ekinlerin arasına girebileceği ihtimali göz önüne alınarak, köylüler hasada başladı.Turhal'da Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 6 gün önce sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan yardım istendi, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylada arama çalışması başlatıldı.JAK TİMİ ARIYORÇalışmalara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 JÖH timi, AFAD, UMKE personeli ve Yenisu köyü sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden gelen vatandaşlar da katıldı, Ankara'dan bölgeye sevk edilen JAK timi de arama çalışmalarına katıldı. Aralıksız sürdürülen çalışmalarda drone ve termal görüş özelliği bulunan insansız hava aracı 'SkyRanger' ile de havadan bölge tarandı.EYLÜL'Ü BULAN KÖPEK DE BÖLGEDEAramalarda, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenini bulan, Samsun İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesindeki kadavra köpeği 'Abrek' de kullanıldı. JAK timinin kadavra köpeği 'Mavi' ile iz takip köpeği 'Durgun' da çalışmalarda yer aldı. 'Durgun'a, Evrim'in giydiği elbiseler ve ayakkabılar köpeklere koklatılarak, çevrede arama yapıldı.Dün gece sonlandırılan Evrim Atış'ı arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekipler, Evrim'in kaybolduğu bölgenin çevresinde geniş bir alanda arama yaptı. Ağaçlık alanlar, dere yatakları arandı, bölge hem karadan hem de havadan tarandı. Ancak Evrim'e dair tek bir ipucuna dahi rastlanmadı.'EVRİM İÇİN EKİNLER BİÇİLİYOR'Evrim'in buğday ekili tarlalara girebileceği ihtimali göz önünde bulundurularak yayla çevresindeki ekinlerin hasadı, birkaç gün önceye alındı. Köyüler, ekinleri biçmeye başladı. Ekinlerin biçilmesi sırasında çiftçilerin azami dikkat ettiği belirtildi.'YAVRUMUN OYUNCAKLARI İLE AVUNUYORUM'Anne Dilek Atış, artık kızı Evrim'in en sevdiği oyuncak bebek ile avunduğunu söyleyerek, "Yavrum bulunsun. Yavrumun oyuncakları ile avunuyorum. İnşallah bulunur. Vicdanı olan getirsin kızımı. Ben onu çok özlüyorum. Hala gözlerinin gülüşü, ağlayışı hiç gitmiyor. İnşallah bulunur ve gelir. Evrim'in en sevdiği oyuncakları bunlar. Çok seviyordu oyuncaklarını, kardeşinin elinden tutup oynuyorlardı. Bari rüyamda görsem kızımı" dedi.Baba Burhan Atış ise tüm aramalara rağmen kızı Evrim'i bulamadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

-Arama çalışmalarından görüntüler

-Tarlaların biçilmesi

-Yayladan görüntüler

-Anne Dilek Atış röportaj

-Baba Burhan Atış Röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ

(143 MB)

==========

3 - Burdur'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü

BURDUR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açılırken, şehit kabirleri ziyaret edilerek, dua edildi.

Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi açıldı. Cumhuriyet Parkı'ndaki serginin açılışına Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Hasan Şıldak, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında pek çok ilimizde olduğu gibi ilimizde de o günün ruhunu yaşatacak ve bizlere hiç unutturmayacak karelerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi gerçekleştiriyoruz. Çok anlamlı, hepimizin çok dersler çıkarması gereken bir gün" dedi.

Vali Şıldak, sergiyi 15 Temmuz günü darbeci general Semih Terzi'yi öldüren ve daha sonra Terzi'nin korumaları tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin ve Özel Harekat Dairesi'ne yapılan saldırıda şehit olan Burdurlu Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın annesi Fadime Altay ile birlikte açtı. Daha sonra 15 Temmuz'u anlatan 32 fotoğrafın bulunduğu sergi katılımcılar tarafından gezildi.

Serginin ardından Vali Şıldak ve beraberindekiler Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyüne giderek 1997 yılında Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Ali Yıldırım'ın ailesini ziyaret etti. Yıldırım'ın evinde Kuran okunması ve dua edilmesinden sonra 15 Temmuz günü Özel Harekat Dairesi'ne yapılan saldırıda şehit olan Burdurlu Özel Harekat Polis Memuru Akif Altay'ın kabrine karanfil bırakıldı. Kuran okundu ve İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından dua edildi. Ardından da Ali Yıldırım'ın kabri ziyaret edilerek dua edildi.

Etkinlikler kapsamında Burdur Ulu Cami'de mevlit ve Kuran okunarak şehitler için dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Sergilenen fotoğraflar

- Sergiyi gezenler

- Sergi açılışı

- Protokolün sergiyi gezmesi

- Ali Yıldırımın evine ziyaret

- Akif Altay'ın mezarını ziyaret

- Dua edilmesi

- Ali Yıldırım'ın mezarını ziyaret

- Dua edilmesi

- Ulu Camide Kur'an-ı Kerim okunması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

=========

4 - Adapazarı'nda yol suyla kaplandı, araçlar yolda kaldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),() - ADAPAZARI'nda yağmur yağışı etkili olurken, yollar sular altında kaldı. Suyla dolan yolda kalan araçların sürücülerine vatandaşlar yardımcı oldu.

Adapazarı'nda etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur kısa sürede yolları göle çevirdi. 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde ulaşımı sağlayan ana cadde sular altında kaldı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolun ortasında kaldı. Yolda kalan sürücülerin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, bazı araçlar sudan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Kanalların açılmasıyla sular çekilirken, çamur yolda kaldı.

Su baskını yaşanan bölgede kafe işleten İrfan Gülen, "Vadiden aşağıya gelen sel suyu burayı bu hale getirdi. Daha önce aynı olay yine tekrarlandı. Belediye geldi kapakları açtı gitti, çamuru burada bıraktı. Yukarıdan gelen derede menfezin ağzı yetmiyor, suyu almayınca yola geliyor, sonra burası komple çamur deryası. Araçlar burada yolda kaldı gidemedi, vatandaşlar itti araçları. 50 santim yüksekliğinde su birikintisi yığıldı" dedi.

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ

Baskın anı

Vatandaşların çalışması

Araçlardan görüntü ve detaylar

===========

5 - Bodrum'da sıcağı gören plajlara koştu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, artan hava sıcaklıkları plajlar ve havuz başlarının dolmasına neden oldu. Plajlarda renkli görüntüler oluştu.

Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu plajlarda aldı. Hava sıcaklığının 38 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olarak ölçüldüğü ilçede,

Paşatarlası, Kumbahçe ve Gümbet plajlarında iğne atsan yere düşmeyecek manzaralar yaşandı. Plajları dolduranlar bol bol yüzüp, su sporları yaptı. Kimi tatilciler ise günibirlik turlara katılıp, cennet Karaada Adası, Poyraz Burnu, Orak Adası, Çatal Ada, Cennet ve Kisebükü koylarını gezdi. Akdeniz'den gelen sıcak hava dalgasının etkisine giren ilçede, beach club ve otellerin havuz başları da dolarken, tatilciler çalan müzikler eşliğinde dans edip, eğlendi.

Otelerde doluluk oranlarının yüzde 90'ların üzerine çıktığı ilçede turizm sezonun en hareketli günlerinden biri yaşandı. Otel yöneticisi 45 yaşındaki Mehmet Çelik "Her şeyimiz güzel. Denizimiz tarihimiz, kültürümüz mavi yolculuğumuz eşsiz. İlçemize gelen turist istediği her şeyi gece eğlencesi dahil bulabiliyor. Turizm sezonun en hareketli günlerini yaşıyoruz. Bahanenin arkasına sığınmaya gerek yok işimizi iyi yaparsak turist her zaman gelir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Denize girip, su sporu yapanlardan görüntü

-Sahillerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()



=========

6- Kırkpınar'ın ağalığı 722 bin liraya 10'ncu kez Seyfettin Selim kazandı

EDİRNE'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yapılan ağalık ihalesini 722 bin lira veren işadamı Seyfettin Selim kazanarak 10'ncu kez Kırkpınar ağası oldu.

657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivanlık çeyrek final karşılaşmasının ardından Sarayiçi Er Meydanı'nda ağalık ihalesi duyurusu yapıldı. Ağalık ihalesine daha önce 9 kez Kırkpınar ağalığı yapan Seyfettin Selim tek başına katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ağalığın parayla olmayacağını ifade ederek, "Savaşta barışta, zor günde kolay günde Kırkpınar güreşleri hep devam etti. Bundan sonra da her yıl Sarayiçi'nde devam edecek. 2019 yılının Kırkpınar ağalığı ihalesini şimdi yapıyoruz. Biz Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış Edirne'yiz, bizim parayla işimiz yok. Kırkpınar'ı gönülden sevecek adamlar istiyoruz. 658'nci ihalesini 222 bin lirayla başlatıyorum" dedi.

İşadamı Seyfettin Selim, ihaleyi 354 bin liraya çıkardı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, rakamı az bularak 422 bin liraya çıkardı. Seyfettin Selim ise tek başına katıldığı ihalede rakamı 561 bin liraya yükseltti. Belediye Başkanı ağaya 621 bin lira teklif ederken, Selim Kırkpınar Ağalığı 722 bin lira verecek 10'ncu kez kazandı. İki altın kemerin ebedi sahibi olan Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, "Ağalık parayla olmaz, herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ağa Selim, ihalenin ardından tribünleri selamladı.

Görüntü Dökümü:

-Ağalık ihalesi komisyonu

-Belediye Başkanı Recep Gürkan

-Gürkan'ı konuşması

-Açık arttırma

-Seyfettin Selim'in ihaleyi kazanması

-Selim'in konuşması

-Ağalık ihalesi sembolü koç

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-