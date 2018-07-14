DHA YURT BÜLTENİ 8

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları sürdürülüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Evrim'in evinin çevresiyle köyde arama yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 10 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim bulunamayınca komşulardan da yardım istendi, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada küçük Evrim bulunamadı.AİLENİN KÖYDEKİ EVİNİN ÇEVRESİ ARANDIKayıp Evrim'i bulmak için çalışmalarını sürdüren JAK timi ve AFAD ekipleri, 'Mavi' isimli kadavra köpeği ile 'Durgun' isimli iz takip köpeğiyle yayladan 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yenisu köyünde arama yaptı. Ayrıca Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara'nın cesedini bulan kadavra köpeği 'Abrek' de bölgedeki arama çalışmalarında kullanılıyor. Ekipler Dilek-Burhan Atış çiftinin köyde yaşadıkları evin çevresinde ve köyde yaptığı aramada Evrim'e ait bir ize rastlamadı. Ekiplerin yayla ve köy çevresinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.'HEPİMİZİN İÇİ YANIYOR'Arama çalışmalarına katılan köylülerden Kazım Kundakçıoğlu, "Köyümüzde böyle bir şey olmadı. Daha önceden 1 çocuk kayboldu ama hemen bulundu. Ben 4 gün boyunca arama çalışmalarına katıldım. Dağı taşı aradık ama hiçbir ize rastlamadık" dedi. Köylülerden Murat Atar ise "Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyoruz. Hepimizin içi yanıyor. Böyle bir şey köyümüzde hayatta olmamıştır. Kaçırıldığına da inanmıyorum. Böyle bir şey olamaz. Çünkü ailesi, çevresi çok değerli insanlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Yayladan görüntüler

-Köyden görüntüler

-Arama çalışmaları

-Evrim'in yaşadığı evden görüntüler

-Evin çevresinin aranması

-Köylüler röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ

(236 MB)

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3 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakan olduktan sonra ilk kez İzmir'de

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakan olarak görevlendirildikten sonra ilk kez İzmir'e geldi. Uçaktan inen Bakan Pakdemirli önce helikopterle, Buca'da 25 hektarlık orman alanının yangında zarar gördüğü bölgeyi havadan inceledi. Daha sonra Adnan Menderes Havalimanı VIP salonu önünde toplanan kalabalığa seslendi. Pakdemirli, "Parlamenter sistem denilen ve artık Türkiye'nin enerjisini israf ettiği, ağırlığını taşıyamadığı, gelecek yolculuğunda önünü tıkadığı çok açık olan sistem, bütün kurum, kural alışkanlıklarıyla arşivlerdeki yerini almıştır. Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakan olduktan sonra ilk kez İzmir'e geldi. Uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldikten sonra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün buradaki helikopterine binen Bakan Pakdemirli, Buca ilçesi Kaynaklar bölgesinde dün (cuma) çıkan yangında zarar gören 25 hektarlık orman alanını havadan inceledi. Ardından tekrar havalimanına dönen Pakdemirli, burada kendisini karşılamaya gelen partililer ve vatandaşlara seslendi. Bakan Pakdemirli'yi AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır ve Yaşar Kırkpınar da yalnız bırakmadı. Konuşmasında seçimi birlikte atlattıklarını, yorulduklarını, terlediklerini söyleyen Pakdemirli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın selamını İzmir'e getirdim. Size şehitlerin kanlarıyla sulanmış, bombalanmış ama demokrasiden taviz vermeyen kurucu meclisten selam getirdim" dedi.

"24 HAZİRANDA BİR DEVİR KAPANDI"

Türkiye'nin 24 Haziran seçimleriyle bir devri kapatıp yeni bir dönemi açtığını ifade eden Bekir Pakdemirli, "Türk milletinin bu büyük başarısını ne kadar alkışlasak azdır. Dünyada böylesine büyük bir demokrasi ve yönetim devrimini kansız, kavgasız, entrikasız biçimde gerçekleştirecek çok az toplum vardır. Bu değişim milletimizin medeni kabiliyetini ve demokratik olgunluğunu en açık şekilde ortaya koyan tarihsel bir hadisedir. Parlamenter sistem denilen ve artık Türkiye'nin enerjisini israf ettiği, ağırlığını taşıyamadığı, gelecek yolculuğunda önünü tıkadığı çok açık olan sistem bütün kurum, kural alışkanlıklarıyla arşivlerdeki yerini almıştır. Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor. Rahmetli Menderes'i nasıl astılarsa, rahmetli Özal'ı nasıl kuşattılarsa, Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl darbelerle devirmeye çalıştılarsa büyük liderimizi bunlara teslim etmemek en büyük görevlerimizden biriydi" diye konuştu.

Yeni çağın fırsat yüzyılı olduğunu söyleyen Bekir Pakdemirli şöyle devam etti:

"Dünyanın zenginliğinden, refahından, güvenliğinden daha fazla pay alan ülke olmalıyız. Tarihsel miras ancak bizim gibi bir mirasa sahip olan toplum, 'Kişiyi yücelt ki devlet de yücelsin' anlayışı, ecdadımızın bin yıldır hüküm sürdüğü bu topraklarda yeniden bölgenin ve küresel gücün merkezi olmaya adaydır. Kardeşlik ve paydaşlık toplumu olmamız gerekiyor. Uzun zamandır bölünmelerle, sağcı-solcu, dinli-dinsiz, Sünni- Alevi, Türk-Kürt diye kamplara bölünmekten bıkmadık mı? Nihayet sizlerin iradesiyle yeni sisteme geçmiş bulunmaktayız."

Pakdemirli Ailesi'ne ikinci kez millete hizmet etmenin nasip olduğunu anlatan Bakan Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığımız çok geniş çalışma alanına sahiptir. Bürokratik mekanizmaları yeni sistemin öngörüsüyle atılım yapma, sorun çözme, hızlı karar alma kabiliyeti ile yeniden düzenleyeceğiz. Çocukluğumdan beri siyasetle içli dışlıyım. 1983 yılından bu yana tüm seçimlerde bulundum. AK Parti'nin davasına, liderine, felsefesine her zaman inandım" dedi.

Kürsüye davet ettiği eşi Ahu Pakdemirli'ye de desteği için teşekkür eden Bakan Bekir Pakdemirli, konuşmasının ardından kendisini karşılamaya gelenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karşılamadan görüntü.

- Konuşmadan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4 - Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi

DİYARBAKIR,() - DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bol miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Dicle ilçesi Kurşunlu Köyü mülki sınırları içerisinde başlatılan operasyon neticesinde; 2 Adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 4 adet el bombası, 10 Adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 320 adet AK-47 Kaleşnikof fişeği, 1 adet araç telsizi, 2 adet el telsizi, 2 adet pusula, 2 adet ses kayıt cihazı, 2 adet hafıza kartı, 3 adet not defteri ile örgütsel doküman, 14 adet büyük boy pil bloğu, 1 adet telsiz mikrofonu, 25 metre elektrik kablosu, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, 2 takım terörist kıyafeti, 2 adet şemsiye, 1 adet panço, 7 Adet kişisel bakım aparatı, 1 adet koli bandı, 1 adet küçük tüp, 100 kilogram un, 5 kilogram çay, 15 kilogram helva, 15 kilogram ayçiçek yağı, 15 kilogram zeytin, 6 kilogram kahvaltılık çikolata, 6 kilogram reçel, 5 kilogram salça, 10 kilogram peynir ve 25 kilogram çay şekeri ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatı uyarınca, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (METİ) Timince, tüp ve yaşam malzemeleri emniyet tedbiri alınarak yerinde imha edilmiş, diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Haber:DİYARBAKIR,()



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5 - Siirt'te, göletlere 120 bin balık bırakıldı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,() - SİİRT'in Kurtalan İlçesine bağlı köylerde bulunan göletlere 120 bin adet sazan balığı bırakıldı.

Antalya'dan, Siirt'in Kurtalan ilçesine getirilen 120 bin sazan balığı, Kayıklı, Çayırlı, Ekinli, Saipbey, Kayabağlar ve Azıklı köylerinde bulunan 6 gölete bırakıldı. Siirt Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ergün Demirhan, "Bölgemizde yaşanan huzur ortamı ile tarımsal faaliyetlerimizi arttırmak ve çeşitlendirmek istiyoruz. Bu amaçla 2016 yılında 120 bin, 2017 yılında 560 bin, bu yılda 120 bin yavru aynalı sazan balığını göletlere bırakmış olduk. Yeni yapılan barajlarimiz ve göletlerimiz ile yakın zamanda su ürünleri konusunda iddalı bir yere geleceğiz. Projelerimizle üreticilerimize yeni gelir kaynakları sağlanması hedeflenmektedir."dedi.



Görüntü Dökümü:

- Balıkların görüntüsü

- Balıkların göletlere getirilmesi

- Balıkların gölete bırakılması

- Demirhan'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,() -

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6 - Kandıra sahilleri tatilcilerle doldu

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinin Karadeniz kıyısındaki Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları tatilcilerle doldu. Tatilciler, Karadeniz'in serin sularında yüzmenin keyfini çıkardı.

Kandıra sahilleri İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin ilçelerinden gelen tatilcilerle doldu. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajlarına akın etti. Yazlık evlerine gelenler, otel, pansiyon ve kamp alanlarında konaklayanlarla birlikte günübirlik tatilcilerin gelmesiyle plajlar doldu. Plajlarda yaşanan yoğunluğa rağmen tatilciler Karadeniz'in serin sularında yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahilden drone görüntüler

-Denize giren vatandaşlardan görüntü

-Detay

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7 - İslahiye'de 596 konutun sahibi kurayla belirlendi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, TOKİ tarfından yapılan 596 konutun sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

TOKİ ve İslahiye Belediyesi İşbirliğiyle Fevzipaşa Mahallesi'nde yaptırılan 596 konut için kura töreni düzenlendi. İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine ev sahibi olmak umuduyla konutlara başvuran vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 596 konutun hak sahibi, noter eşliğinde kurayla belirlendi.

Kura törenine bir eli alçılı gelen Fatma Kara (82), "Biz kendimizden vazgeçtik, çocuklarımız bir ev sahibi olsun diye dua ediyorduk. Çok şükür o da nasip oldu. Allah evi olmayan herkese ev sahibi olmayı nasip etsin" dedi.

Ev sahibi olmanın mutluluğunu çevredekilerin alkışıyla yaşayan özel güvenlik görevlisi Necmettin ve Meral Aslan çifti ise "10 yıldır kiradan oturuyoruz. Allah'tan bizi kiracılıkta kurtar bir ev sahibi olmamızı nasip et diye yalvarıyorduk. Allah duamız kabul etti. Çok mutluyuz " diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye Kültür Merkezi

- Kuraların çekilmesi

- Fatma Kara açıklaması

- Necmettin Aslan'ın açıklaması

- Fidan Demir'in açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

64 MB

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8 - Diyarbakır'da bir ilk:'Emniyet Müdürümüz giderse kepenk kapatırız kampanyası'

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,() - Diyarbakır'ın Sur İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık'ın tayin haberi, ilçedeki esnaf ve vatandaşlarını üzdü. Karacık'ın gitmesini istemeyen Sur esnafı imza kampanyası başlatırken, ilçe halkı Karacık'ın gitmesi halinde kepenk ve kontak kapatacaklarını söyledi.

Diyarbakır'da yaklaşık 10 yıldır görev yapan Emniyet Müdürü Asuman Karacık, hendek ve barikat olaylarının ardından geçen yıl Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Yaklaşık 1.5 yıldır Sur ilçesinde görev yapan Karacık, kısa sürede esnaf ve vatandaşların gönlünde taht kurdu. Sık sık esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek dertlerini dinlediği için 'Dişi Gaffar Okkan' olarak tanınan Karacık'ın Hatay'a tayininin çıkması esnaf ve vatandaşlarını üzdü. Haberin yayılması üzerine Karacık'ın tayininin durdurulması için imza kampanyası başlatan esnaflar, Emniyet Müdürü'nün gitmesi durumunda kepenk ve kontak kapatacaklarını söyledi.

Diyarbakır'ın ticaret merkezi olarak bilinen Balıkçılarbaşı semtindeki Eski Çaryı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yardım, bin 267 esnafın, Asuman Karacık gitmemesi için imza verdiğini belrterek, "Emniyet Müdürümüzü çok seviyoruz. Görev süresi boyunca ilçemize çok büyük katkıları oldu. Tayin haberi bizi çok üzdü. Bürokratlarla yazışmalarımız devam ediyor. CİMER ve İçişleri Bakanlığına yazdık. Dün Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi'yi de ziyaret ederek, Asuman Müdürün gitmesini istemediğimizi söyledik. Biz esnaf olarak, halk olarak burada kalmasını istiyoruz. Asuman hanım giderse, biz kepenk kapatacağız. Minibüsler de bir saat boyunca kontak kapatacak. Asuman hanımın kapısı buradaki herkese açık. Biz halk olarak onu seviyoruz. Kendisi halkın yanında olduğu için, ne zaman gitsek, kapısını çalsak, sorgusuz, sualsiz, randevusuz, yanına gidebiliyoruz. Elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Kendisini ikinci Ali Gaffar Okkan olarak görüyoruz. Asuman hanımın burada kalmasını istiyoruz."dedi.

Emniyet Müdürü'nün Sur ilçesinde kalması için İmza atan diğer esnaflar ise,"Biz onun burada kalmasını istiyoruz. O geldikten sonra biz huzur bulduk. Burada kapkaç, yankesici kalmadı. Hepimizin sorunlarıyla yakından ilgilendi. Burada siyasi görüşü farklı esnaflar da var. Fakat bu konuda hemfikiriz, onun gitmesini istemiyoruz" dediler.

Sur ilçesine atanan ilk kadın Emniyet Müdürü olan Asuman Karacık'ın tayinin Hatay'a çıktığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Esnafların toplanması

- Başkan Yardım'ın konuşması

- Esnafların konuşması

- Esnafların imza atması

- Asuman Karacık arşiv görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

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9 - 'Evdeki eşyalar her ay alev alıp yanıyor' iddiası

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde iddiaya göre, geçen yıl Ağustos ayından bu yana evlerinde ayda bir kez henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkan Deniz Ailesi, esrarengiz olayın nedeninin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan ve hayvancılıkla uğraşan 8 çocuk babası Osman Deniz'in (55) oturduğu tek katlı müstakil evdeki eşyalar, geçen yıl Ağustos ayından bu yana, ayda bir kez alev alıyor. Kendiliğinden yandığı belirtilen eşyalar, hem görenleri hem aile bireylerini şaşırtıyor. Birçok kez yakınlarının yardımıyla eşya alan aile, esrarengiz olayın nedeninin belirlenmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Ev sahibi Osman Deniz, olayın geçen yıl Ağustos ayında başladığını, her ay devam ettiğini ve o günden bu güne evlerinde bulunan ev eşyalarının sürekli yandığını belirti. Deniz, şunları söyledi:

"Bu olay başımıza geldiği günden bugüne yakınlarımız, komşularımız bizlere yardım ediyorlar, yatak yorgan, eşya veriyorlardı. Ama onlar da kalmadı. Çaresiz durumdayız. Ayda bir defa mutlaka yangın çıkıyor ve bu da 3 ya da 4 gün sürüyor. Alevler neredeyse aynı gün içerisinde 7 ya da 8 defa devam ediyor. Normalde yanmayan bir şey bile bu yangında alev alıyor. Ne yapacağımı, nereye gideceğimi şaşırdım. Yetkililerden yardım istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan eşyalar ve ev sahibinden detay

- Ev sahipleri yanan eşyaları göstermesi

- Evin odasında eşyalar yanarken detay

- Evin sahibi yanan eşyaları su kovası ile söndürürken

- Ev sahibi ile röp.

(KJ:Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-)

137 MB

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10 - Kırkpınar güreşlerinde ikinci gün heyecanı başladı (2)

BAŞPEHLİVANLARIN İLK TURU TAMAMLANDI

657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çayıra çıkan başpehlivanların ilk tur kuralarını çekti. Yağlandıktan sonra seyircilere cazgırlar tarafından tanıtılan başpehlivanlar kol bağladıktan sonra Er Meydanı'na dağıldı. Pehlivanların peşrevleri seyirciden büyük alkış topladı. Çekilen kuraların ardından geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, ilk turda İsmail Erkal ile eşleşti. Ordulu Recep Kara ise Fatih Çakıroğlu'nun rakibi olurken, Ali Gürbüz'ü rakibi Recep Taslak oldu. Kırkpınar'ın kürsü yapmış başpehlivanı Orhan Okulu, ilk turda Kaan Kaya'nın rakibi oldu. İlk tur karşılaşmalarında başpehlivanlardan Ali Gürbüz, müsabakanın ilk dakikalarında rakibi Recep Taslak'ı tuş ederek bir üst tura çıkan ilk pehlivan oldu.

BAŞPEHLİVAN BALABAN PUANLAMADA KAZANDI

Başpehlivanlardan İsmail Balaban, ilk turda İsmail Erkal ile 40 dakikalık normal sürede yenişemediği için puanlamaya kaldı. Bu bölümün 3'ncü dakikasında rakibinin arkasına geçmeyi başaran 'sarı fırtına' lakaplı İsmail Balaban, üst tura çıkmaya hak kazandı. Başpehlivanlardan Osman Aynur rakibi Emre Erkal'ı, İsmail Koç rakibi Abdullah Güngör'ü, Ali Rıza Kaya rakibi Osman Özgün'ü, Mehmet Yeşil Yeşil rakibi Kürşat Şevki Korkmaz'ı, Hasan Tuna rakibi Erkan Ertan'ı ve Şaban Yılmaz rakibi Serhat Gökmen'i puanlama bölümünde yenerek üstü tura çıktı. İlk turu Ramazan Bircan bay geçerek ikinci tura kaldı.

KARDEŞ BALABAN İLK TURDA YENİLDİ

Başpehlivan İsmail Balaban'ın ikizi olan ve 2 yıldır başpehlivanlık kategorisinde görüşen Turan Balaban, normal süresinde yenişemediği rakibi Hüseyin Gümüşalan'a puanlama bölümünde kaybederek, ilk turda Kırkpınar'a veda eden isimleri arasında yer aldı.

TURU GEÇEN PEHLİVANLAR

657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk tur karşılaşmaları sonucu üst tura çıkmaya hak kazanan pehlivanlar şöyle oldu:

"Hasan Tuna, Ali Rıza Kaya, Recep Kara, Hasan Cengiz, Hüseyin Gümüşalan, Ali Yanatma, İsmail Balaban, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, Salih Erinç, Nedim Gürel, Serhat Balcı, Mustafa Batu, Okan Acar, Hamza Köseoğlu, Mustafa Kemal Karaboğa, Ünal Karaman, Ahmet Selbest, Ali Altun, Ali Gürbüz, Osman Aynur, Faruk Akkoyun, Şahali Kurt, İsmail Koç, Süleyman Aykırı ve Onur Balcı"

ÇEŞMEDE SERİNLEDİLER

Güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nda hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükseldi. Pehlivanlar sıcak havadan bunalırken, vücutlarına zeytinyağı dökerek güreştikten sonra ardından soluğu soğuk suyun aktığı Er Meydanı çeşmelerine koştu. Kafalarını suların altında sokarak serinlemeye çalışan pehlivanlar sıcak havanın güreşi ve kendilerini daha güç hale getirdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Başpehlivanların kurası

-Başpehlivanlar detay

-Yağlanmaları

-Er Meydanı'ndaki görüntüleri

-Güreşlerden görüntüler

-Çeşmede serinleyen pehlivanlar

-Havan Sarayiçi görüntüleri

-Genel görüntüleri

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

Görüntü, Edirne dosyasına geçildi.

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11 - Otomobilin çarptığı cip takla attı: 5 yaralı

Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA(Bolu),() - BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı cipin takla atması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Takla atarak ters dönen cipten yere düşen Türk bayrağını alan polis memuru, bayrağı araca koydu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi Köroğlu rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ahmet Emin Kule yönetimindeki 34 Z 7356 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Sinan Yağcı idaresinde 34 AFJ 122 plakalı cipe çarptı. Sinan Yağcı'nın kontrolünü kaybettiği cip çarpmanın etkisiyle taklalar atarak yol kenarına savruldu. Kazada, takla atan cipin sürücüsü Sinan, araçta bulunan Özcan, Fatmagül, Emir(3) ve Çağatay(5) Yağcı yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİSİN BAYRAK HASSASİYETİ

Bu arada, takla atarak ters dönen cipin içinde bulunan Türk bayrağı yola savruldu. Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru bayrağı yerden alarak cipin içine koydu. Polisin bayrak hassasiyeti dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Yaralılardan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA/(Bolu),()

Boyut: 139 MB - 14 MB

