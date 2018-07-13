DHA YURT BÜLTENİ 8

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Kaymakamlığı tarafından, 50 öğrenciye, dünya şampiyonları gözetiminde yaz tatili boyunca Zap Suyu'nda rafting eğitimi verilmeye başlandı. Rafting eğitimi alan Çukurcalı öğrenciler, bindikleri botlarla kendilerini Zap Suyu'na bıraktı.

Hakkari- Çukurca Karayolu boyunca devam eden Zap Suyu'nda rafting eğitimleri veriliyor. Çukurca Kaymakamlığı'nın organizasyonuyla verilen eğitimler için 50 öğrenci kayıt yaptırdı. Türk Rafting Milli Takımı oyuncuları Onur Memoğlu, Çetin Bayram ve Doğuş Önçırak gözetiminde öğrencilere temel rafting konuları, nehir güvenliği, rafting yarışma kuralları ile teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Rafting eğitimi alan Çukurcalı öğrenciler, bindikleri botlarla kendilerini Zap Suyu'na bıraktı. Zap Suyu üzerinde rafting yapmanın heyecanını yaşayan sporcular, büyük performans sergiledi. Öğrenciler, Türkiye'nin Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerde gündeme gelmesini istedi. Öğrenciler, Çukurca'yı rafting sporuyla Türkiye ve dünyaya tanıtmak için şampiyonalara hazırlanacaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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CEP TELEFON KAMERASI

-Botlara binen Çukurcalı öğrenciler

-Öğrencilere Zap suyunda rafting eğitimi verilirken

-Zap suyunda rafting yapan öğrenciler

-Öğrencilerle röportaj

-Genel ve detaylar

BOYUT:316 MB

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7 - Bursa'da madde bağımlısı genç polisi alarma geçirdi

Mehmet İNAN/BURSA ()-BURSA'nın merkez Yıldıırım İlçesi Piremir Mahallesi'nde, ihbar üzerine madde bağımlısı olduğu öne sürülen 29 yaşındaki Yılmaz Ö.'ye müdahale etmek için evine giden 112 Acil Servis ekipleri, silah sesiüzerine binadan uzaklaştı. 3 katlı binanın 2. katında silah sesi duyan sağlık görevlileri kaçarak uzaklaşıp polise bilgi verdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen ekipler ile kapı arkasından konuşan Yılmaz Ö. tabanca ile ateş edince polisler panik yaşadı. Kurşunların isabet etmediği polisler evden uzaklaşırken vatandaşları binaya yaklaşmaması için uyardı. Yılmaz Ö.'yü ikna çalışmaları sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Polis ekipleri

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8 - Köpeğin çöp arabasına atılması görüntülerine tuhaf savunma

Zafer BARIŞNEVŞEHİR,