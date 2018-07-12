DHA YURT BÜLTENİ-8

SURİYE'de terör unsurlarına yönelik düzenlenen 'Fırat Kalkanı' operasyonunu yöneten Korgeneral Zekai Aksakallı, 17 yaşında Erzurum Lisesi'nde okurken Dünya Kros Şampiyonası'na katılarak ülkemizi temsil etmişti.

Korgeneral Zekai Aksakallı, 1977 yılında Erzurum Lisesi'nde okurken takım halinde önce Türkiye şampiyonluğunu kazandı, ardından Avusturya'da yapılan Liselerarası Dünya Kros Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Ay yıldızlı forma giyen Aksakallı, 397 sporcu arasında yarışı 27'nci sırada bitirmeyi başarmıştı. Aksakallı ile milli takımda birlikte antrenman yapan eski milli atlet ve uluslarararası atletizm hakemi Denizli Büyükşehir Belediyesi Atletizm Antrenörü Çetin Çağatay, o günleri şöyle anlattı:

"Zekai Aksakallı takımımızda çok sevilen bizlerin aksine çok sessiz sakin, saygılı bir yapıya sahipti. Ne olursa olsun çok soğukkanlıydı. Biz yarışlardan önce heyecanlanırdık o ise bunu belli etmezdi. Sessiz sakin bir güçtü, kişiliği ve davranışları ile örnek bir insandı. O'nu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir mertebesinde görmek bizim için onur ve gurur verici."

'GÜNDE 30-40 KİLOMETRE KOŞARDIK'

Dünya Kros Şampiyonası'nda Zekai Aksakallı ile birlikte yarışarak dünya şampiyonu olan ve Bursa'da yaşayan iş adamı 57 yaşındaki Mithat Laloğlu ise "Zekai Paşa ile lise yıllarında birlikte antrenman yaptık, aynı takımda ülkemizi Avusturya'da temsil ettik. Yaklaşık beş yıl birlikteydik, birbirimizin formalarını, eşofmanlarını giyerdik. Harp okulunu düşündüğü için düz liseye yani Erzurum Lisesi'ne gelmişti. Sonra harp okuluna kaydını yaptırdı. Günde ortalama 30-40 kilometre koşardık. O zaman da çok sakin, duygusal, kimse ile kavga etmeyi düşünmeyen bir yapıya sahipti, çatışmalardan, kavgalardan kaçardı. Son olarak 4-5 yıl önce Uludağ'da bir araya geldik. Eski günlerimizi konuştuk. Şu anda bulunduğu konumdan ötürü çok gururluyuz. O zaman da bayrağına, vatanına düşkün, bir gençti. Sakindi, sessizdi ama çok çalışkandı" dedi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()-

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2)BİTLİS'TE 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1'İ SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

BİTLİS'te Sehi Ormanları bölgesinde tespit edilen terörist gruba yönelik hava harekatı düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 1'i ise sağ ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sehi ormanları bölgesinde bugün sabah saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tespit etti. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenledi. Harekatın ardından bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 4 teröristin cesedine ulaşıldı, 1 terörist ise sağ ele geçirildi. Bölgede operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun operasyon ile ilgili açıklaması

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-

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3)JAK TİMLERİ EVRİM'İ ARIYOR



TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 2 gün önce sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ankara'dan bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de kadavra köpeği ve iz takip köpeği ile çalışmalara başladı. Turhal'da, ?Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununu çadıra bırakmasını istedi. Evrim'i çadırın önünde küçük kardeşi 1,5 yaşındaki Satı'nın yanına bırakan Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra geri dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Ailenin ve komşularının aradığı Evrim, tüm çabalara karşın bulunamadı. Bunun üzerine jandarma haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

EVRİM İÇİN SEFERBER OLDULAR

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE ve köy sakinlerinin katıldığı çalışmalarda 5 bin metrekarelik alanda arama yapıldı. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 3 komando timi, 2 JÖH timi, 85 jandarma personeli, 16 AFAD personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) personeli ve Yenisu köyü sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden gelen vatandaşlar da katıldı. İki gün boyunca, didik didik aranan bölgede Evrim'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

JAK TİMİ BÖLGEDE

Ankara'dan bölgeye sevk edilen JAK timi de bir kadavra köpeği ve bir iz takip köpeğiyle arama çalışmalarına başladı. Çalışmalara Samsun AFAD ekipleri de kadavra köpeği ve canlı arama köpeği ile katıldı.

SKYRANGER ILE ARAMA YAPILIYOR

Aramalarda, arazinin ormanlık alan olması nedeniyle dolayı drone ve termal görüş özelliğiyle konvoy takip ve arazi tarama görevlerini yerine getirebilen, 300 metrelik mesafeden yüz tanıma imkanı sunan Skyranger adı verilen insansız hava araçları da kullanılıyor.

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), ()

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4)EBRU YAŞAR OKUDUĞU LİSEYİ ZİYARET ETTİ, DUYGUSAL ANLAR YAŞADI



BİTLİS'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından 50'ncisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış programına katılarak konser veren şarkıcı Ebru Yaşar, kentte eski evini ve 25 yıl önce mezun olduğu liseyi ziyaret etti. Yaşar, ziyaret sırasında duygusal anlar yaşadı. İşletme Mahallesi'ndeki fuar alanıda, Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış programında hayranları ile bir araya gelen Ebru Yaşar, konserin ardından kentten ayrılmadı. Yaşar, çocukluğunun ve ilk gençlik yıllarının geçtiği Bitlis'te okul arkadaşlarıyla birlikte anılarını tazeledi. Ebru Yaşar, sabah saatlerinde soluğu, babasını memuriyetinden dolayı 3 yılını geçirdiği kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bitlis Lisesi'nde aldı. Yaşar'ı burada sınıf arkadaşı Esma Demir ve okul müdürü Hüseyin Eralp karşıladı. Okul arkadaşına hasretle sarılıp, bir süre sohbet eden Ebru Yaşar, daha sonra Esma Demir ve İstanbul'dan beraber geldiği sınıf arkadaşı Funda Yılmaz ile birlikte okulunu gezen şarkıcı, eski günleri yâd etti.

Okulun sınıfında ve koridorlarda gezerken duygusal anlar yaşayan Ebru Yaşar, kendisini evine ve yuvasına dönmüş gibi hissettiğini anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşar, okul müdürü Hüseyin Eralp'tan da okuduğu döneme ait kayıt bilgilerinin kopyasını aldı. Tarifsiz bir mutluluk yaşadığını anlatan Ebru Yaşar, "Bitlis, benim lise yıllarımın geçtiği yer. Tatvan da benim için aynı değere sahip. Babam bir süre Tatvan'da da görev yaptı. İnsanın yıllar sonra hayallerine kavuşmuş bir şekilde anılarının olduğu şehre dönmesi tarifsiz bir mutluluk. Burada bir günüm çok güzel duygularla geçti" dedi.

'HAYALLERİMİ KURDUĞUM SIRALLARDA OTURUYORUM'

Duygularını kelimelerle anlatamayacağını belirten Yaşar, "Benim şimdi yıllar sonra o hayallerime kavuşmuş olarak burada oturmam. İyi ki babam emniyet müdürüymüş, iyi ki gezmişim. Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunduğum için mutluyum. Her memleketten insanlar tanıdım. Bu şahane bir duygu" diye konuştu

ÜNLÜ OLACAĞINI LİSE ÇAĞINDA RÜYASINDA GÖRMÜŞ

İstanbul'dan beraber geldiği ve liseyi beraber okuduğu 25 yıllık arkadaşı Funda Yılmaz ise arkadaş gruplarıyla küçük yaştan beri müziğe ilgileri olduğunu anlattı. Lise çağlarında Ebru Yaşar'ın gördüğü bir rüyayı da anlatan Yılmaz, "Ebru lise çağında bize bir rüya gördüğünden bahsetti. Yüksek bir yerde olduğunu ve milyonlarca insanın kendisini alkışladığını görmüş. Bize, 'Ben kesinlikle şarkıcı olacağım, soyadım bile harika' demişti. Biz de bunun üzerine kendi aramızda şarkı söylemeye başladık. Ebru şarkı söylerdi, biz de onun vokalistliğini yapardık. Gerçekten Ebru ilerde bu yere geleceğini kesinlikle biliyordu" dedi.

Bitlis'i yüksekten gören seyir tepesinde bol bol fotoğraf çektiren Ebru Yaşar, o dönem ailesiyle yaşadığı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarına da giderek bir süre burada kaldıktan sonra kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ebru Yaşar'ın Bitlis merkezde gezerken detaylar

-Oturduğu evin çevresini gezerken detaylar

-Okuduğu liseyi gezmesi

-Ebru Yaşar ile röportaj

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), ()-

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5)KAHRAMANMARAŞ'TA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ali Şirin (30) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bu sabah Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Şirin yönetimindeki 46 DA 947 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Duran Karabörk'ün kullandığı 46 NH 304 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmayla kontrolden çıkan Ali Şirin'in kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler Ali Şirin ve Duran Karabörk (39) ile araçlarda bulunan Derya Karabörk (33) ve Mikail Karabörk (4) ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılardan Ali Şirin hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise sağlık görevlilerince ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şirin'in cenazesi otopsi için morga konulurken, tedavileri süren 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Kaza yapan araçlar

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 14 MB