DHA YURT BÜLTENİ-8

1)OPERASYONDA YAKALANAN DEAŞ ÜYELERİ, YARALI SURİYELİLERİ DOLANDIRMIŞ

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk 2'si çocuk 10 şüphelinin, Suriye'de yaralanan sivilleri Türkiye'deki devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi ettirip, paralarını aldıkları ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülerin kişilerin evlerine, 30 Haziran'da eş zamanlı baskın yaptı. Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Direnişin yaşanabileceği evlere, demir kapıları koçbaşlarıyla kırıp giren ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 1'i kadın 5 kişi, nöbetçi mahkemede serbest bırakıldı.

ÜCRETSİZ TEDAVİ ETTİRİP, PARALARINI ALDILAR

Polis operasyonda, daha öncede bir çok kez gözaltına alınıp serbest bırakılan DEAŞ terör örgütünün sözde Adana emiri Mahmut Özden'i de yakaladı. 7 ay boyunca teknik ve fiziki takiple izlenen örgütün Suriye'de patlama ve çıkan çatışmalarda yaralanan sivilleri Hatay üzerinden Adana'ya getirip buradaki devlet hastanelerinde ücretsiz olarak tedavi ettirdiği öğrenildi. İyilişen Suriyelilere ise tedavinin paralı olduğunu söyleyen şüphelilerin bu yöntemle örgüte ciddi miktarda finans sağladığı ortaya çıktı. Ayrıca Mahmut Özden'in imamlık dışında kadı görevi de üstlendiği, çeşitli nedenlerden dolayı anlaşamayan tarafların sorunlarını çözdüğü saptandı.

Şüphelilerin ayrıca, yakalandıktan hakim ve savcının önünde ayağa kalkmadığı ve "Biz sadece Allah'ın huzurunda ayağa kalkarız' dediklerinde öğrenildi.

Emniyette sorgulanan şüpheliler ise ülkenin şeriatla yönetilmesini, demokrasiye karşı olduklarını savundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, mahkemeye sevk edildi.

2)ANNESİ YANMIŞ VAZİYETTE ÖLÜ BULUNAN KÖPEĞİN YAVRUSU İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

DİYARBAKIR'da, geçen hafta yanmış vaziyette ölüsü bulunan köpeğin yaralı yavrusunun tedavisi tamamlandı. Yavru köpeğin başına gelen talihsizlikleri medyada takip eden ve İstanbul'da yaşayan bir aile yavru köpeği sahiplenirken, yavru köpek uçakla İstanbul'a gönderildi. Merkez Bağlar İlçesi Yeniköy mezarlığında 3 Temmuz'da yanmış vaziyette ölüsü bulunan köpeğin yanındaki yavrusunun tedavisi tamamlandı. Yanmış vaziyette bulunan köpeğin yavrusu olay günü Haytap Diyarbakır temsilcisi tarafından alınarak tedavi altına alınmıştı. Sol gözü oyulan ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıkları olan yavru köpeği İstanbul'da bir aile sahiplenmek istedi. Haytap Diyarbakır temsilcisi Sevgi Ekmekçiler'le iletişime geçen aile, köpeği sahiplenebileceklerini, belirterek, kendilerine gönderilmesini istedi. Ekmekçiler, yavru köpeği uçakla İstanbul'daki aileye gönderdi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten, Ekmekçiler şöyle konuştu. "Olay sonrası emniyet ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk, yavruyu aldık geldik. Yavru tedavi gördü 5-6 gün, ne yazık ki bir gözü oyularak çıkarılmış. Kendisi de bayağı eziyet görmüş ve zayıf kalmış. Ama ne yazık ki yapanda mezarlık çalışanı çıktı. Ölü bulup yaktığını söylemiş, hiç bir kimse şimdiye kadar ölü bir hayvanı yakmamıştır. Neden yakıyor ki, ölü hayvanın ağzından salya akmaz. Salya akıyorsa canlıdr o hayvan, böyle bir şey olduğu zaman da hemen bizlete veya yetkili birimlere haber vermesi gerekiyordu. Biz gelip onu alır gerekirse otopsi yapılırdı. Kuduz olup, olmadığına bakılırdı. Ama, öyle yapmamış ve yaktım diyor, bana çok inandırıcı gelmedi. Yapacak bir şeyde yok, kanunlarımız da yetersiz, şimdi miniğimizi İstanbul'da bir aile sahiplendi. Çok iyi bir aile başka sakat hayvanları da var. Şimdi miniği onlara göndereceğim, bundan sonra mutlu olacak. İnşallah Diyarbakır'da bir daha böyle bir olayın olmamasını diliyorum."

3)GELİNİNİ SEVGİLİSİYLE YAKALADI, ÇIPLAK HALDE KAÇAN ADAMI MAHALLELİYLE DÖVDÜ

KOCAELİ'de, 3 çocuk annesi A.S., erkek arkadaşı N.Ş.K. ile ilişkide bulunurken, kayınvalidesi tarafından yakalandı. A.S.'yi odaya kilitleyen kayınvalidesi, çıplak halde dışarı çıkan N.Ş.K.'nin peşinden koştu. Üzerine araç sürülmesi sonucu yaralanan N.Ş.K., mahalle sakinlerince linç edilmek istenirken, polis engel oldu.

Olay, dün, Çayırova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Hastanenin hasta kabul bölümünde çalışan, evli ve 3 çocuk annesi A.S., iddiaya göre, N.Ş.K. ile sevgili oldu. A.S., evine gelen N.Ş.K. ile ilişkiye girdiği sırada kayınvalidesine yakalandı. A.S.'yi odaya kilitleyen kayınvalidesi, çıplak halde dışarı çıkan N.Ş.K.'nin peşinden koştu. Kayınvalidenin bağırışları üzerine gelen mahalleli, durumu öğrenince N.Ş.K.'yi sokak ortasında tekme- tokat dövmeye başladı. Çıplak haldeki N.Ş.K., öfkeli kalabalığın elinden kurtulup, kaçmak isterken, mahalle sakinlerinden biri aracını üzerine sürdü. Yaralı halde yere yığılan N.Ş.K.'nin çevresi, bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerince sarıldı. Polisler, mahallelinin N.Ş.K.'ye yeniden saldırmasını engelledi. Çağrılan sağlık görevlileri, N.Ş.K.'nin üzerine havlu sarıp, ambulansa bindirdi. İstanbul'da hastaneye götürülen N.Ş.K.'nin tedaviye alındığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

4)KANADI KIRIK LEYLEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

BATMAN'daki Malabadi Köprüsü yakınlarında 2 kişi tarafından yaralı bir halde bulunan leylek, Batman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edilerek burada tedavi altına alındı. Malabadi Köprüsü civarında yerde yaralı halde yatan bir leyleği gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla Batman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Veteriner Müdürlüğü'ne getirdi. Veterinerler tarafından tedaviye alınan leyleğin kanat kemiğinin ucu kırık olduğunu tespit edildi. Yaralı leyleğe yaklaşık 20 günlük bir tedavi uygulanacağını söyleyen Veteriner Ömer Kılıç, kemeğin birleşmesi için pin uygulması yaptıklarını ifade etti. Veteriner Kılıç, "Kanat ucunda kırık olduğunu tespit ettik. Kanat ucunda kırık oluşmuştu, muhtemelen sert bir cisime çarpmış olabilir. Bir ateşli silah yarasına benzemiyordu. Kanat kemiğinin uç tarafında kırık vardı. Kemiğin birleştirilmesi için pin uygulaması yapıldı. Pin uygulaması yapıldıktan sonra leyleğin durumu gayet iyi görünüyor, sağlıklı ve tedavisi sürüyor. İnşallah iyileştirip doğaya salmayı planlıyoruz. Leyleğin tedavi muhtemelen 15-20 gün bizim gözetmemiz de kalacak. Kanat şu anda gayet düzgün bir şekilde tutturuldu. Umarım her şey daha iyi gider herhangi bir komplikasyonla karşı karşıya kalmayız" diye konuştu.

5)HIRSIZLAR TATİL DÖNÜŞÜ YAKALANDI

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir evden yaklaşık 60 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 3 hırsız, çaldıkları para ile Antalya'da tatil yaptı. Kocaeli'ne dönen hırsızlar otoyolda düzenlenen operasyonla yakalandı.

27 Haziran tarihinde Derince Yavuz Sultan Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan bir evin kapısının kilidini kırarak içeri giren hırsızlar, evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası, para ile yaklaşık 10 bin TL değerinde antika bir silah çalarak kayıplara karıştı. Ev sahibi K.A.'nın başvurusu üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mobese, Plaka Tanıma Sistemi ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu hırsızların A.D.(40), M.E.C.(33) ve Ş.T.(30) olduğunu tespit etti. Polis, dün gece zanlıların kullandığı aracın Kocaeli'ye girdiğini tespit etti. Polisin, TEM Otoyolu üzerinde düzenledikleri operasyon ile 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan A.D.'nin hırsızlık suçundan 23 sabıkası, M.E.C.'nin çeşitli suçlardan 9, Ş.T.'nin ise hırsızlık suçundan 6 sabıka kaydının olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada, 2 çift sahte plaka, kapı açmak için kullanılan aletler ele geçirildi. Şahısların çaldıkları para ve ziynet eşyaları ile Antalya'da tatil yaptıkları belirlendi. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

6)NUSAYBİN'DE DÜZENLENEN YEMEK YARIŞMASI BİRİNCİSİNE BULAŞIK MAKİNESİ

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde geleneksel olarak ev hanımları arasında düzenlenen geleneksel yemek yarışmasına katılan 42 kadın arasında birinci gelene bulaşık makinesi, ikinciye fırın, üçüncüye elektrikli süpürge ve yarışmaya katılan tüm kadınlara da birer çaydanlık hediye edildi.

Nusaybin'nde düzenlenen 2'inci geleneksel yemek yarışmasına 42 kadın katıldı. Nusaybin İlçe Belediyesi tarafından organize edilen ve yöresel yemeklerin beğeniye sunulduğu yarışma, Gülşilav Kadın, Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezinde yapıldı. 42 yarışmacı, yöresel yemeklerde hünerlerini konuşturdu. Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Dr. Ömer Bozkurt, Diyetisyen Aslıhan Şan ve Artuklu Üniversitesi Yemek Şefi Sezer Şanlı'nın jüri üyesi olduğu yarışmada; etli pilav ve kardi yemeği ile Dilşa Tekin birinci olurken, Zeliha Eroğlu ikinci ve Hülya Can da üçüncü oldu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, birinci gelen kadına bulaşık makinesi, ikinciye fırın ve üçüncüye de elektrikli süpürge verirken, tüm yarışmacılara da birer çaydanlık hediye etti. Yarışmaya katılan tüm kadınları tebrik eden Kaymakam Baysal, yöresel yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu yarışmada medeni cesareti gösteren tüm yarışmacıları tebrik ediyorum. Mutlaka biri birinci olacaktır ama esas olan vatandaşlarımızın böyle bir etkinlikte bir araya gelmesidir. Bu yarışmalarla aynı zamanda yöremizdeki yemekleri tanıma ve tanıtma imkânı buluyoruz. Ayrıca genç nesiller için bir yemek kültürü hafızası oluşuyor. Bu yarışmalarla yemek kültürümüz nesilden nesile aktarılıyor. Yarışmada dereceye girenleri ayrıca kutluyorum" dedi.

Yarışmaya tavuk dolmasıyla katılan Canan Taş ise, bu tür organizasyonların yemek kültürü ve tanıtımı açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, "Batıdakiler genelde sebze yemeklerine ağırlık verirken bizde daha çok et yemeğine ağırlık veriliyor. Baharatlarımız olsun yemeklerimiz olsun hepsi bölgemize ait tatlar. O yüzden bu tür yarışmalar yemek kültürümüzün tanınmasına vesile olacaktır" diye konuştu.

