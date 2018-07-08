DHA YURT BÜLTENİ - 8

ANTALYA'da beyaz dişlere kavuşmak için kaplama yaptıran ve daha sonra şiddetli ağrıları nedeniyle tüm dişleri çekilen Sunay Öztürk'ün (41) tedavisi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Ankara'da tedaviye alınan Öztürk'ün, ilaç tedavisinin ardından ameliyat edileceği belirtildi.

Alanya'da oturan 2 çocuk annesi Sunay Öztürk, 6 ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla 'zirkonyum' kaplama yaptırma kararı aldı. Anne ve babasından kalan emekli maaşının yanı sıra bankadan 10 bin lira kredi çekerek özel diş polikliniğine giden Öztürk'ün, 20 dişi kaplama için kesilerek küçültüldü. Çenesinde ve sol azı dişinde ağrı hisseden Sunay Öztürk'e, özel poliklinikte kaplamaları takıldı. İşlemden bir hafta sonra sol yanağında ve çenesinde şiddetli ağrı çeken Öztürk'ün dişlerine kanal tedavisi yapıldı.

Kanal tedavisine rağmen dişlerindeki ağrıları dinmeyen kadın, son çare 32 dişini çektirmek zorunda kaldı. Dinmeyen ağrıları nedeniyle uykusuz ve zor günler geçiren Öztürk için 'delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' teşhisi konuldu.

TEDAVİ İÇİN ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Antalya'da çeşitli hastanelerde ağrılarına çare bulamayan Sunay Öztürk'ün sesini duyan Sağlık Bakanlığı, kadını Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye aldı. Bir hafta önce hastaneye girişi yapılan Öztürk'e şu an için ilaç tedavisi uygulandığı, operasyon için uygun koşulların beklendiği kaydedildi.

Tedavi olmak için tüm imkanlarını harcadığını ve son çareyi Ankara'da aradığını anlatan Öztürk, "İstanbul'da bir hekim vardı benim hastalığımla ilgilenen, ancak gidemedim. Muayene ücreti dahi 1500 TL civarındaydı. Sağlık Bakanlığı burada tedavi için devreye girdi. Şu an için sadece ilaç alıyorum. Sonuç ne olacak bekliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ARŞİV

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2- Kanyonda kaybolan tur rehberinin cesedi, 8 gün sonra bulundu



SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 8 gün önce girdiği suda kaybolan tur rehberi Selçuk Korkut'un (26) cesedi bulundu.

Vezirköprü ilçesinde özel bir tur şirketinde rehberlik yapan Selçuk Korkut, 1 Temmuz'da Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında serinlemek için suya girdi. Teknede kıyafetlerini bulan arkadaşı, Korkut'a ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suyun derinliğinin yer yer 100 metreyi bulması nedeniyle Ankara'dan Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ekipleri, İstanbul'dan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Kurtarma Grup Komutanlığı dalgıç ekipleri çağırıldı. Ankara'dan gelen ekip sonra cihazıyla, İstanbul'dan gelen ekip ise ROV (Remote Operated Vehicle) Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı ile arama yaptı. Ancak tüm arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Bugün sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmalarına yeniden başlayan ekipler, 25 metre derinlikte Selçuk Korkut'un cesedine ulaştı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Korkut'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü

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-Hastane önünden detay

-cenaze aracının gelişi

-Detaylar

Haber-Kamera Suat PALAVEZİRKÖPRÜ(Samsun), ()

(Süre 01.58 dk) - (Boyut106 mb)

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3 - Feci kazada, 1'i çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

ADANA'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından parçalanan otomobilden kopan parçalar etrafa saçıldı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hilmi Aksoy idaresindeki 33 EF 784 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak metrelerce sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 1'i bebek 6 kişi etrafa savruldu.

Kazanın ardından, vatandaşlar araçta bulunanların yardımına koştu. Yol kenarına taşınan yaralılar çağırılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Otomobilde bulunan Banu Aksoy (35) ise olay yerinde, 1 yaşındaki Helin Ateş ise hastanede yaşamını yitirdi. 5 yaralı ise tadevi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle kullanılmaz hale gelen otomobilin parçaları ise etrafa saçıldı. Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu kontrollü olarak açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Otomobilin görüntüsü

- Kazanın ardından çekilen cep telefonu görüntüsü

- Yerdeki yaralılar

- Bebeğin zgörüntüsü

- Yerde yatan yaralı kızın kalkmaya çalışması

- Vatandaşların müdahalesi

- Otomobilden genel ve detay görüntüler

- Olay yerindeki polis ekibi

- Yerdeki ceset

- Araçtakilerin eşyaları

- Yerdeki araç parçalarının görüntüsü

- Lastikten detay

- Vitesten detay

- Devrilen ağaç

- Genel görüntüler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

SÜRE:02'53" BOYUT:176 mb

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4 - Alanya'da KKKA'dan ölüm iddiası

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde rahatsızlanınca ailesinin götürdüğü hastanede tedavisi sürerken yaşamını yitiren Ali Çetin'in (64), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından öldüğü iddia edildi.

Alanya ilçesine bağlı Kozlar Yaylası Çamlıca Mahallesi'nde oturan Ali Çetin, geçen 22 Haziran günü sulama yaptığı sırada fenalaştı. Ailesi tarafından ishal ve halsizlik şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ali Çetin, ilaç verilerek taburcu edildi. Geçen pazartesi günü tekrar rahatsızlanan Ali Çetin'in şikayetleri artarak devam edince ailesi tarafından yine aynı hastaneye götürüldü.

Yapılan tetkikler sonucu trombosit değerlerinin çok düşük olduğu belirlenen Ali Çetin, hastanede trombosit ayırma cihazı olmadığı gerekçesiyle Antalya kent merkezindeki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Çetin'in kızı, iddiaya göre burada test yapıldığı sırada babasının koltuk altında, görülmesi zor bir noktada kene olduğunu fark etti. Kızının haber verdiği doktorlar keneyi çıkardıktan sonra Ali Çetin'i yoğun bakım servisine aldı. Tedaviye alınan Ali Çetin, dün yaşamını yitirdi. Yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edilen Ali Çetin'in cenazesi, Çamlıca Mahallesi'nde toprağa verildi.

AİLE KKKA'DAN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Ailesi Ali Çetin'in KKKA hastalığından öldüğünü iddia ederken, cenazeyi defnederken de hiçbir sağlık görevlisinin gelmediğini, kendi imkanlarıyla eldiven ve maske takarak toprağa verdiklerini kaydetti. Ali Çetin'in ölümüne ilişkin verilen hastane raporunda, ölüm nedeninin 'Bulaşıcı hastalık (doğal ölüm)' yazdığı görüldü.

BAŞHEKİM: ARAŞTIRIYORUZ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise hastanın beyin kanamasına bağlı yaşamını yitirdiğini belirterek, "Her ihtimali göz önünde bulundurarak ölüm nedeniyle ilgili araştırmalarımız sürüyor. Bazı vakalarda beyin kanaması dahi kene ısırığına bağlı nedenlerle olabilir. Ancak bölgemizde KKKA'dan ölen hasta olmadığı için, bu ihtimali çok zayıf görüyor, her ihtimale karşı araştırmamızı bu konu üzerine yoğunlaştırdık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane dış plan görüntü

- Ali Çetin’in fotoğrafı

- Hastane dış plan görüntü

HABER: Engin ANAK- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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5 - Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı gölüne giren 16 yaşlarındaki kimliği henüz belirlenemeyen genç, boğuldu.

Olay, öğleden sonra Çatak bölgesinde meydana geldi. Çatak Sosyal Tesisleri kıyısında, serinlemek için Atatürk Barajı gölüne giren kimliği belirsiz genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin kaybolduğunu fark edenlerin kurtarma çabası sonuçsuz kalınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü su altı arama polislerinin çalışması sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sudan çıkartılan ceset

- Ambulansa konulan ceset

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA - ()

43MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6 - Suriyeli genç, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

KAHRAMANMARAŞ'ta, serinlemek için Sır Barajı gölüne giren Suriye uyruklu Fahit Zeddel (18), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde, Fatmalı Mahallesi'ndeki Sır Barajı'nda meydana geldi. Suriyeli Fahit Zeddel, iddiaya göre, serinlemek için baraj gölüne girdi. Sudaki Zeddel'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraj gölüne giren dalgıçlar, bir süre sonra Zeddel'in cansız bedenine ulaştı. Fahit Zeddel'in cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Barajdaki dalgıçlar

- Dalgıçlar'ın cesede ulaşması

- Cesedin çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-()

15 MB

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