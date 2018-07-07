DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ŞEHİT ASTSUBAY BOZTOPRAK, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL'da dün görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak(22), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak, yürütülen soruşturma kapsamında bir kişiye adli yeterlilik raporu aldırmak üzere 'devriye komutanı' olarak, taksiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gitmek üzere yola çıktı. İsa Boztoprak'ın bulunduğu taksi, dün Tuzla'da yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak olay yerinde şehit oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Astsubay Boztoprak'ın cenazesinin, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan babası Vahyettin ve ağabeyi Süleyman Boztoprak, Çorlu Şehitliği'nde toprağa verilmesini talep etti. Şehit Boztoprak'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak ailesinin isteğiyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Süleymaniye camiine getirildi. Öğlen namazına müteakiben yapılan cenaze törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile askeri erkan ve siyasi partilerin temsilcileri ile ailenin yakınları katıldı.

Burada oğlunun tabutunu öpen ve daha sonra başını tabuta koyan anne Bedriye Boztoprak, "İsa'm, karagözlüm bak ben geldim annem" diyerek gözyaşları döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit İsa Boztoprak cenazesi askerlerin omuzlarında top aracına konularak götürüldüğü Çorlu Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin getirilmesi

-Askerlerden görüntü

-Cenaze namazı

-Ailesinin gözyaşları

-Annenin tabuta sarılması

-Annenin ağlaması

-Cenazenin taşınması

-Törenden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

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2)İŞ İNSANI YEĞENİNİ KIRMIZI IŞIKTA VURDU, AVUKATI DA SUÇLADI

BURSA'da otomobili ile seyir halindeki Bağdat Hurma Tatlısı'nın sahibi olan yeğeni 38 yaşındaki Fatih Karaman'ı kırmızı ışıkta tabanca ile ateş ederek ağır yaralayan 53 yaşındaki Yılmaz S.'nin sorgulaması tamamlandı. Adliyeye çıkartılan Yılmaz S., olayların bu boyuta gelmesinin tek nedeninin yeğeni ile Avukat E.S. olduğunu öne sürdü. Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde dün meydana gelen olayda, Bağdat Hurma Tatlısı'nın sahibi olan Fatih Karaman, Lefkoşe Caddesi'nde otomobili ile kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı. Bir diğer araçtanaçılan iki el ateş sonucu başından ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Silahlı saldırının gerçekleştiği kiralık olan otomobil bir süre sonra bulundu. Polis yaptığı araştırmada şüpheli olarak aranan, Fatih Karaman'ın dayısı olan Yılmaz S.'yi, Uludağ Bölgesi'nde bir çadır içersinde saklanırken olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile buldu. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Yılmaz S., verdiği ifadesinde, aralarında husumet bulunan yeğenini bu sabah kiraladığı otomobil ile evden çıkarken takip edip daha sonra vurduğunu söyleyerek, "Olay sonrası kaçtım. Aracı boş bir yere bıraktım. Ardından yakalanmamak için iki ayrı taksiye binerek uzaklaştım. Uludağ bölgesinde kurduğum çadırda saklanırken yakalandım" dedi.

ifadesi alınan Yılmaz S. bugün "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye çıkartıldı. Yılmaz S. emniyet müdürlüğü önünde fotoğrafını ve görüntüsünü çeken gazetecilerin, "Neden yeğeninizi öldürmek istediniz" sorusuna, "Bütün bu olayın sebebi Avukat E.S. ile yeğenim. Bizi hileli iflasa yönlendirip, zorla bütün mal varlığımızın üstüne çöktüler. Bizim fabrikamızın üstüne oturdular. Yalvardım yakardım. Avukat E.S. beni zorla katil yapmak istedi. 'Vur da göreyim' dedi. Pişmanım. Yeğenim o benim. Ben onu vurmak ister miydim.?" dedi.

Yılmaz S. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Olay yerine gelen Fatih Karaman'ın eşi Yadigar Karamandan görüntü

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Çekirge Devlet Hastanesi'nden görüntü

-Eşi hastanede beklerken

-Detaylar

-Şüpheli adliyee çıkarken

-Gazetecilere açıklamay aparken

-Araca bindirilirken

Mehmet İNAN/BURSA,()-

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3)DİKİLİ'DE MISIR TARLASI VE SAZLIKLARDA 38 KAÇAK YAKALANDI

İZMİR'in Dikili ilçesinde, mısır tarlası ve sazlıklar arasına gizlenen, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında oldukları belirlenen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yabancı uyruklu 38 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihleraltı Mevkisi'nde, yasa dışı yollardan Midillil Adası'na geçme hazırlığında olan kaçaklar olduğunu belirledi. Bunun üzerine bugün saat 09.30 sıralarındaki, sahil kenarındaki mısır tarlaları ile sazlıklar arasında gizlendikleri belirlenen kaçaklara operasyon düzenlendi. Kaçakların kaçışını önlemek için sahil güvenlik denizde önlem alırken, havadan da bir helikopterle destek verildi. Jandarma ekipleri mısır tarlası ve sazlıklar arasındaki Irak, Cezayir, Filistin, Somali ve Suriye uyruklu toplam 38 kaçağı yakaladı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu kaçaklar, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçakların işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Sazlıklarda yakalanan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçaklardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / DİKİLİ (İzmir), ()

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4)YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

KARABÜK'te, yalnız yaşayan 84 yaşındaki Hasan Bayrak evinde ölü bulundu.

Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi'nde oturan Hasan Bayrak'tan haber alamayan yakınları eve geldi. Hasan Bayrak'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları 112 Acile haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hasan Bayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre Hasan Bayrak'ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Cenazenin evden çıkarılması

-Binanın görüntüsü

-Polis ekiplerinde detay

Süre: (02.1) Boyutu: (281 MB)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()