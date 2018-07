DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BOZDAĞ: PARLAMENTOMUZ, CUMHURBAŞKANIMIZ TÜRKİYE'NİN MESELELERİNİ AŞACAK GÜCE SAHİPTİR

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanı'nın yeminiyle beraber, Türkiye yeni hükümet sistemiyle, yeni bir döneme başlayacaktır. Türkiye'nin meseleleri çok. Parlamentomuz, Cumhurbaşkanımız bu meseleleri aşacak güce sahiptir. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir" dedi. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'den yeniden Yozgat milletvekili seçilen Bekir Bozdağ, Yozgat İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Celal Köse ve partililerle Yozgat Adliyesi'ne gelen Bekir Bozdağ ile birlikte yeniden Yozgat milletvekili seçilen Yusuf Başer, İl Seçim Kurulu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Turgay Çorak'tan mazbatalarını aldı. Mazbata töreni sonrasında açıklama yapan Bozdağ, Parlamentonun Cumartesi günü yemin töreniyle yeni dönemine başlayacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı'nın yeminiyle beraber de Türkiye yeni hükümet sistemiyle yeni bir döneme başlayacaktır. Öncelikle yeni hükümet sistemimizin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab'ı Allah'tan temenni ediyorum. Yeni parlamentomuza, yeni Cumhurbaşkanımıza gönülden başarılar diliyoruz. Türkiye'nin meseleleri çok. Parlamentomuz, Cumhurbaşkanımız bu meseleleri aşacak güce sahiptir. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmiş olmanın rahatlığını Türkiye yaşıyor" diye konuştu.

Seçim sonrasında, belirsizlik ve tedirginlik ortamına imkan tanınmadığını ifade eden Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi 7 Haziran seçimleri sonucunda AK Parti parlamentoda tek başına çoğunlukla iktidar kurma yetkisini elde edemeyince Türkiye'de çok büyük sorunlar olmuştu. Koalisyon olacak mı? Olacaksa kimlerle olacak? Hangi parti hangi bakanlığı alacak? Bunlar tartışıldı ve Türkiye bununla çok uzun bir zaman kaybetti. Büyük belirsizlikler, tedirginlikler yaşandı ama dikkat ederseniz 24 Haziran seçimleri sonrasında sonuçlar açıklandığında AK Parti parlamentonun salt çoğunluğunu elde edemedi ama Türkiye bir sıkıntı var mı? Yok. Bir kriz var mı? Yok. Bir belirsizlik var mı? Yok. Hükumet kim olacak, kiminle kim koalisyon kuracak diye bir tartışma var mı? Yok. Çünkü yeni hükumet sistemi siyasi istikrarı, güçlü iktidarı kalıcı bir şekilde sistem gereği sandıkta tayin ediyor ve bundan da ülkemiz kazanıyor. Şu anda yeni hükümet sistemimizin ilk ortaya koyduğu kazanım bu güçlü istikrar, güçlü iktidar ve bunun doğurduğu güvendir. Bu güven nedeniyle herkes seçim sonuçlarından memnundur. O nedenle de yeni dönemde inşallah bu sistem ülkemize daha çok şey kazandıracaktır. Ben şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

2)SAKAR GEÇİDİ FACİASI DAVASINDA DOSYA ADLİ TIP KURUMU'NA GİDECEK

İZMİR'den Marmaris'e Anneler Günü kutlamasına gidenleri taşıyan tur midibüsünün, virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 ila 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının bilirkişi raporuna itirazı üzerine, dosyanın incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'na gönderilmesine karar verdi. İzmir'den geçen yıl 13 Mayıs'ta, Anneler Günü kutlaması için yola çıkan, 34 kişinin bulunduğu Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi bölümünde, keskin virajların bulunduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, 30 metre yükseklikten alt yola düşen midibüste bulunanlardan 24 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza sonrasında midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen hem de çekirdekten yetişmiş tamircilerin bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüs üzerinde inceleme yapan bilirkişi, aracın fren aksamında teknik arıza bulunduğunu saptadı. Bilirkişi heyeti raporunda, 'sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşalması ve araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde değişiklik yapması' kaza nedeni olarak gösterildi. Raporda ayrıca, kazada ölen midibüs sürücüsü Armağan Sertbaş'ın kurallara uyduğu, bu nedenle kusurunun bulunmadığı belirtildi. Turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında da ek bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Özkamalı ve Ceylan, turu düzenlemeleri için gerekli belgelerinin olmaması, araç koltuk sayısına ve aracın teknik durumuna dikkat etmemelerinden dolayı kusurlu bulundu. İki bilirkişi raporunu da dikkate alan savcılık, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bugün yapılan ikinci duruşma ile devam edildi. Duruşmada, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ, ölenlerin aileleri ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan ise duruşmaya katılmadı. Sanık avukatlarından Mustafa İlker Eken'in bilirkişi raporunda çelişkilerin bulunduğunu ileri sürmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmaya 10 dakika ara verdi. Açıklanan ara kararda dosyanın tekrar incelenmek üzere, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'na gönderilmesine karar verilip, duruşma ertelendi.

3)BM'DEN SURİYE'YE İNSANİ YARDIM

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan Suriyelilere 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan BM'ye ait TIR’larda bulunan insani yarım malzemeleri, İdlib ve kırsalında yaşamlarını sürdüren sivillere dağıtılacak. BM'ye ait olan Reyhanlı ilçesindeki depolardan yüklenen 21 TIR, BM ekipleri ve polis eşliğinde Cilvegözü'ne geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından araçlar İdlib'e hareket etti.

4)HASTANEDE ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN 11 PERSONEL HAKKINDA 'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK'TAN DAVA

SAMSUN'da, göğüs cerrahı Opr. Dr. Kamil Furtun'un 2015 yılında görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili, hastanede görevli 11 personel hakkında, 'görevi kötüye kullandıkları' iddiasıyla dava açıldı. Dr. Funda Neslihan Furtun, eşini öldüren İsmail Koyun'un görevli gibi hastaneye rahatça girip çıktığını belirterek, "Mahkeme sırasında oranın güvenlik zafiyeti olduğu, bu kişinin çalışmadığı halde orada insanlara korku ve tehdit unsuru oluşturduğunu çeşitli kişilerin ifadelerinde yargılama sürecinde öğrendik. Bir ihmal olduğu ortadaydı" dedi.

Samsun'da 29 Mayıs 2015'te meydana gelen olayda, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde görev yapan göğüs cerrahı Opr. Dr. Kamil Furtun, hastanede İsmail Koyun tarafından düzenlenen silahlı saldırıda vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaşamını yitirdi. Olayın ardından hastanenin adı Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi olarak değiştirildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan evli ve 2 çocuk babası İsmail Koyun ise Kasım 2015'teki duruşmada Opr. Dr. Kamil Furtun'u 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası', 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2 yıl hapis ve 2000 TL para cezasına çarptırdı. Yargıtay da cezayı onadı.

EŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Karar sonrasında, yargılama aşamasında eşinin ölümünde hastane idaresinin de ihmali olduğundan şüphelenen Dr. Funda Neslihan Furtun, Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. İlkadım Kaymakamlığı ise 22 Şubat 2016 tarihinde hastanenin 11 personeli hakkında soruşturma iznini reddeden bir karar verdi. Yapılan itiraz sonrasında Samsun Bölge İdare Mahkemesi 26 Mayıs 2016 tarihinde ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesi kararını aldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU SONUCUNDA İDİDANAME HAZIRLANDI

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 18 Ocak 2017 tarihinde bilirkişi raporu hazırlandı. Bu rapor doğrultusunda, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen 07 Şubat'ta hazırlanan iddianamede, başhekim T.K., hastane müdürü M.Y., müdür yardımcısı M.A., müdür yardımcısı N.G., müdür yardımcısı Y.E., başhekim yardımcısı Uzm. Dr. E.B., iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyesi olmaları nedeniyle Opr. Dr. Ö.S.B., sağlık bakım hizmetleri müdürü A.K., tıbbi sekreter S.T., teknisyen H.T., sosyal çalışmacı F.S. hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açılmasına karar verildi. 11 şüphelinin Opr. Dr. Kamil Furtun'un, öldürülmesi olayında, görevlerinin gereklerini yapmakta 'ihmal veya gecikme' gösterdikleri iddia edilerek kamu davası açılmaya yeter şüphe olduğu belirtildi. Samsun 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasının Eylül ayında yapılacağı bildirildi.

'GÜVENLİK ZAFİYETİNİ YARGILAMA SIRASINDA ÖĞRENDİK'

Dr. Funda Neslihan Furtun, eşinin ölümünün ardından ağır ceza mahkemesindeki dava sonuçlanıp, katilin ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldığını, yakın bir süre önce de kararın Yargıtay tarafından onandığını belirterek, "Çok şükür o konuda bir sıkıntımız kalmadı. Ama mahkeme sırasında oranın güvenlik zafiyeti olduğu, bu kişinin çalışmadığı halde orada insanlara korku ve tehdit unsuru oluşturduğunu çeşitli kişilerin ifadelerinde biz de yargılama sürecinde öğrendik. Aşikâr bir ihmal olduğu ortadaydı. Bu nedenle ihmal için biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ama Devlet Memurları Kanunu'na tabi oldukları için çalışanlar, bir idari süreç başlaması gerekti. Bu süreç çok uzun sürdü. İtirazlar yapıldı. Ama sonuç olarak bugün geldiğimiz noktada iddianame hazırlandı ve dava açıldı" dedi.

'AŞİKÂR BİR DURUM VARKEN'

Ortada apaçık bir durum varken bile davanın açılması için çok çaba harcadıklarını anlatan Dr. Funda Neslihan Furtun, şunları söyledi:

"Yöneticilerin ihmalinden bahsediyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sonuçta o kişi orada görevi olmadığı halde, her gün mesai yapar gibi hastaneye gitmiş. Hatta danışmasında oturmuş, hastane yöneticilerinin odasında çay kahve içmiş. İnsanları parmak sallayarak tehdit etmiş. Birini öldüreceğini söylemiş. Bunu herkes biliyor ve silahla girdiği biliniyor. Yani bu derece aşikâr bir durum varken ve bir sorumlulukları varken, sonuçta yöneticilerin bir sorumluluğu vardır, çalışanlarını korumakla mükelleftir bu insanlar. Böyle bir vahim olayda bu sorumluların da yargılanmaları gerektiğini düşünüyorum. Böyle aşikâr bir durum varken bile bu davanın açılması için inanılmaz bir çaba sarf etmemiz gerekti. Bu kadar zor olmamalı. Suçlu, suçsuz bir şey söylemek istemiyorum dava sonucuna göre bunu anlayacağız. Varsa ihmali olan cezasını alsın istiyorum."

'AMACIMIZ BENZER OLAYLAR YAŞANMASIN'

Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan ise tek talep ve isteklerinin sağlıkta şiddetin durması olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Suçlu var mı yok mu, onu belirleyecek ve varsa cezasını verecek olan mahkemeler. Bizim istediğimiz, amacımız, sağlıkta şiddet dursun ve benzer olaylar yaşanmasın. Kamil Furtun olayında idari sürecin çok irdelendiği düşünülebilir. 'Niye bu kadar idare ile uğraşıyorsunuz?' sözünü çok duyduk. Ama bizim burada sorunumuz idare ile uğraşmak değil. Amacımız idarecilerin zaaflarından ya da eksikliklerinden, idari eksikliklerden kaynaklanan sebeplerden aynı olay bir daha yaşanmasın. Tek derdimiz bu. Bu yüzden idari davanın açılması ve idarecilerin yaptıklarının irdelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Suçu işleyen yakalanıyor, tutuklanıyor, yargılanıyor ve cezasını alıyor. Burada bir sorunumuz yok. Ama idari olan kısımlarda asıl o tetiği çekenin yürüdüğü zemine, bir şekilde sebep olan ortamla ilgili bir değerlendirme yapmakta çok zorluk çekiyoruz. Tek taraflı bakmıyoruz. İdarenin de işleri zor. Her konuda dava açılsa idarede işlerini yapacak hal kalmaz ama burada öyle sıradan bir olaydan bahsetmiyoruz."

5)SÖNDÜRÜLMEMİŞ İZMARİT, SAMAN YÜKLÜ 2 RÖMORK VE TRAKTÖRÜ YAKTI

KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde iddiaya göre, söndürülmemiş izmarit atılan saman yüklü traktör ve 2 römork alev alev yandı.

Olay, Akşehir-Yunak karayolunun 35'inci kilometresinde Mevlütlü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rifat Ö. (38) yönetimindeki saman yüklü 42 Y 562 plakalı traktör, seyir halindeyken alev aldı. Bu sırada, traktöre bağlı 2 römorktaki samanlar da öne devrildi. Saman ve römorklar da yanmaya başladı. Araçtan inen Rifat Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Sürücü Rifat Ö., olayı anlatırken, "Yangını fark edince hemen aşağıya indim. Yanan saman balyalarının traktörün üzerine düşmesi sonucu 2 römork ve traktörüm tamamen yandı" dedi.

Yangına yoldan geçen bir araçtan atılan söndürülmemiş izmaritin neden olduğu iddia edildi. Soruşturma başlatıldı.

6)"İDAM YERİNE 'NEDEN BUNLAR BÖYLE OLUYOR' ÇIĞLIKLARI ATMALIYIZ"

SAKARYA Barosu Başkanı Zafer Kazan, bir toplumda masumlar, çocuklar, korunmaya muhtaç olan canlılar katlediliyorsa toplumun bu konuda ne yapacağını hep beraber değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "İdam çığlıkları atılıyor, bunların yerine bizim neden bunlar böyle oluyor, çığlıkları atmamız gerekiyor" dedi.

Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, son günlerde artan çocuk istismarı ve cinayetleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Sakarya Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar adına konuşan Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan, toplumun 'idam' yerine 'Bunlar neden oluyor?' çığlıkları atması gerektiğini söyledi. Kazan, "Toplumumuzda masumlar katlediliyor, bir toplumda eğer masumlar, çocuklar, korunmaya muhtaç olan canlılar, eğer ki gözlerimizin önünde katlediliyorsa, toplumun bu konuda ne yapacağını hep beraber değerlendirmemiz lazım. Üst üste haberler okuyoruz, çocuklarımız kaçırılıyor, kayboluyor, istismara uğruyor, bunlar bizim yok oluşumuz sonucunu doğurur. Çocuklar bir milletin geleceğidir. İdam çığlıkları atılıyor, bunların yerine bizim neden bunlar böyle oluyor çığlıkları atmamız gerekiyor. Meclis bir an önce toplanıp, bu konuları araştırma konusu haline getirmeli" dedi.

Basın açıklamasını okuyan Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Elif Erdem Düzgün ise kısas, hadım veya idamın bu konularda çocuklara bir fayda sağlamayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde artan ve görünür hale gelen çocuk istismarı, fiziksel, duygusal ve cinsel ve en ağır biçimi çocuk cinsel istismarı münferit sapık ve hasta insanların idam ve hadım tartışmalarıyla adeta çözümsüzlük üretilerek tartışılmamalıdır. Çocuklar üzerinden yaşadığımız korkularımız, toplumsal ayrışmadan uzak, siyasetten üstün belirlenmeli ve çözüm üretilmelidir. Can yakıcı çocuk istismarları tartışılırken dahi, özellikle sosyal medyada herkes konunun esasından uzak, anlık öfke ve taraflı bir dille konuşmaktadır. Öncelikle sorumluluk devletindir. Tüm kişi ve kurumlar, farklı alanlarda çalışan meslek kuruluşları bir araya gelerek sorunun çözümü noktasında yol gösterici olmalıdır. Özellikle sosyal medyada çocuklarımız cinsel obje olarak değerlendirilmelerinin önüne geçilmelidir. Adil yargılamayla evrensel değerlere uygun cezalandırmalar yapılmalıdır. Sorunun suç işlendikten sonra failler üzerinden kısasa kısas yöntemiyle ortadan kaldırmak çabasıdır. Bunun da en başta çocuklarımıza bir fayda sağlamayacağı açıktır. Hamasi söylemlerle çocukların önemini anlatmak yerine kamu ve özel kaynakların çocuklar yararına kullanımı sağlanmalıdır."

7)9 YILDIR ARANAN OĞULLARINA SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI GELDİ

TRABZON’un Of ilçesinde çöp dökmek için evinden çıkan ve 9 yıldır haber alınamayan Yusuf Kazdal (9) adına çıkarılan, 27’inci Dönem Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri Seçmen Bilgi Kağıdı ulaştığı ve yıllardır umutla bekleyen ailesinin yüreğini burktu.Trabzon’un Of ilçesi İrfanlı mahallesinde 30 Mart 2009 tarihinde çöp dökmek için evinden çıkan ilköğretim okulu öğrencisi Yusuf Kazdal'dan o günden bu yana haber alınamadı. Aylarca aranan ancak ulaşılamayan Yusuf Kazdal adına, 27’inci Dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için Seçmen Bilgi Kağıdı çıktı. Oğullarından gelecek bir haberi yıllardır umutla beklerken Seçmen Bilgi Kağıdı ellerine ulaşan Tahir ve Esma Kazdal çiftinin yürekleri burkuldu. 9 yıl önce kaybolan oğlunun hayatta olsaydı bu seçimlerde oy kullanacağını anlatan acılı anne Esma Kazdal, gelen seçmen kağıdının kendilerini üzdüğünü söyledi. Kazdal, “Eşime muhtar seçmen bilgi kağıdını vermiş. Ama ben üzülmeyeyim diye eşim bana göstermemiş. Ben tesadüfen çekmecede gördüm. Çok duygulandım. O kağıdı gördükten sonra iyi değilim. Ölüsüne de razıyım. Böyle beklemek çok acı" dedi.Umudunu kaybetmediğini belirten Esma Kazdal, “Ben oğlumu bekliyorum. Yurt dışına kaçırılmış olabilir. Şuanda 18 yaşına ulaştı. Kendisi gelebilir. Çık gel oğlum. Annen seni bekliyorö diye konuştu. Anne Esma Kazdal, oğlu ile ilgili asılsız ihbarlar da aldıklarını belirterek bunları savcılığa bildirdiklerini ifade etti.

Baba Tahir Kazdal da seçmen bilgi kağıdının yüreklerini burktuğunu belirterek oğullarının yeniden aranması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

8)CHP’DE KAYSERİ’DE 10 DELEGE KURULTAY ÇAĞRISI YAPTI

KAYSERİ’de, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 10 kurultay delegesi seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Açıklamayı yapılan son kurultayda Muharrem İnce'nin anahtar listesinde yer alan ve kadın kotası nedeniyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 kişilik YDK listesini delen isim Gonca Yelda Orhan yaptı.CHP’de, 24 Haziran seçimleri sonrasında kurultay tartışmaları sürüyor. Kayseri’de 10 kurultay delegesi seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Bu konuda basın toplantısı düzenleyen partisinin aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi (YDK) Gonca Yelda Orhan, “Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri kurultay delegeleri olarak, halk ve tabanın sesine kulak vererek değişimden yana olduğumuzu ve partimizin en üst yetkili karar organı olan seçimli olağanüstü kurultayın toplanmasını gerekli görüyor ve bu talebimizi kamuoyuna saygı ile arz ediyoruzö dedi. “24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce’nin aldığı oy oranı ile partinin aldığı oy oranı arasındaki fark CHP’de kendi doğal liderini oluşturduö diyen Orhan, “Biz de bu doğal liderin arkasında olduğumuzu beyan ediyoruz. Genel Başkanımıza da onursal başkanlığın çok yakışacağını, yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Millet ittifakını kurmasından, İYİ Parti’yi seçime sokmasından ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruzö diye konuştu. Diğer yandan açıklamayı yapan Gonca Yelda Orhan, 3-4 Şubat 2018’de Ankara’da yapılan CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda 265 oy alarak kadın kotasından 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliğine seçildi. Orhan, söz konusu kurultayda Genel Başkan adaylarından Muharrem İnce'nin anahtar listesinden YDK'ya giren ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 kişilik YDK listesini delen tek isimdi. Milletvekili Çetin Arık ile birlikte 19 delegesi bulunan CHP Kayseri’de Orhan, başta olmak üzere kurultay çağrısı açıklamasına destek veren diğer delegeler ise şu şekilde: Oğuz Özsoy, Pembegül Çetinkaya, Atasoy Tan, Ziya Alp Köse, Zeki Gümüş, Şehriban Peker, Ali Paşa Tan, İbrahim Kaan ve İbrahim İlbasmış.

9)HALUK LEVENT YELEĞİNİ SATTI, KÜÇÜK REŞİT'E İŞİTME CİHAZI ALINDI

GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde, sokakta oynarken kulağındaki işitme cihazı çalınan Reşit Polat'a (4), Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Başkanı, şarkıcı Haluk Levent'in yeleğini satmasıyla elde edilen parayla yeni işitme cihazı alındı.

İlçenin Belkıs Mahallesi'nde oturan ve anne karnında iken oksijensiz kalması nedeniyle işitme sorunu yaşayan Reşit Polat'ın kulağındaki işitme cihazı, geçen ay Dağ Sokak'ta oynarken çalındı. Dar gelirli ailenin yeniden satın alamadığı kulaklık için rock şarkıcısı ve AHBAP Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından kampanya başlattı. Haluk Levent, küçük Reşit'e işitme cihazı alınması için konserlerinde giydiği yeleği satılığa çıkarıp, giysi alacak kişinin ailesine özel konser vereceğini duyurdu. Reşit'in ve üzerinde yelek olan kendi fotoğrafını paylaşan Levent'in çağrısı büyük yankı uyandırdı. Levent'in yeleği, Zafer D. tarafından satın alındı ve elde edilen 20 bin liralık parayla küçük Reşit'e yeni işitme cihazı alındı. Reşit'in işitme cihazı AHBAP görevlilerince teslim edilirken, Haluk Levent yeleğini satın alan Zafer D.'nin ailesi için konser istemediğini, vereceği bir konseri bilet alamayanlar için sosyal medyadan canlı yayınlamasını istedi. Levent teklifi kabul edip, yeni satın aldığı yeleği de "Yandınız!!! Yeni bir yelek daha aldım. Bu 4'üncü yelek" notuyla paylaştı. Levent, daha önce de 3 yeleğini benzer durumdaki ihtiyaç sahipleri için satmıştı.Yeniden duymaya başlayan küçük Reşit'in mutluluğu yüzünden okunurken, annesi Emine Polat, oğlunun duymasında katkı sunanlara teşekkür etti.

10)80 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI, TARLADA BAYGIN BULUNDU

AKSARAY’da dün akşamdan itibaren kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Bekir Şahan (80), AFAD ekipleri tarafından bugün öğlen saatlerinde tarlada yarı baygın halde bulundu.

Gülağaç ilçesine bağlı Akmezar köyünde yaşayan, alzheimer hastası Bekir Şahan, dün akşam saatlerinde evinden çıkıp, bir daha dönmedi. Aile fertleri durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Aramalarını dün akşamdan itibaren aralıksız sürdüren AFAD ekipleri, bugün saat 12.00 sıralarında Şahan'ı köye 10 kilometre uzaklıktaki tarlada yarı baygın halde buldu. Bekir Şahan'a ilk müdahaleyi hazır bekletilen sağlık ekipleri yaptı. Bekir Şahan, ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

11)MALKARA'DA KAZA: 6 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp geçtiği karşı şeritte başka otomobille çarpışan otomobilde 6 kişi hafif yaralandı. Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ettikten sonra dönüşü geçen Fatih Üstün'ün(34) kullandığı 34 AH 1209 plakalı otomobil, Malkara girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil geçtiği karşı şeritte Fikret Çetinkaya(23) idaresindeki 59 AL 569 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Üstün ile yanında bulunan 5 arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık yaralıları ayakta tedavi etti.

Çarpılan otomobilin sürücüsü Fikret Çetinkaya, "Bir otomobilin karşı şeritten taklalar atarak geldiğini gördüm. Bende seyir halindeyken kendimi kurtarmaya çalıştım. Taklalar atarak gelen otomobil benim aracıma vurdu. Karşı şeride geçen otomobil 5 - 6 takla attı. Allah korudu" dedi.

12)TMSF YÖNETİMİNDEKİ BOYDAK HOLDİNG 200 MİLYON DOLAR BORÇ ÖDEDİ



TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, 6 aylık büyeme hedefini 7.4 olarak tutturduklarını, 2018 yılı hedef cirosunun 9,7 milyar, 2018 yılı ihracat hedefinin ise 420 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kayyum tarafından Boydak Holding'in yöneticiliğini yapan Ertekin, "2 yanlış yatırım, HES Kablo ve Boydak Enerji'deki borçlanmalar nedeniyle ilerde sıkıntı olabilecekti. Zira, her sıkıntıda kredi çekilmiş. Ancak 200 milyon dolar borç ödeyip, büyük sıkıntıyı atlattık. Bu arada da 26 milyon dolar yatırım yaptık. Kasamızda da 77 milyon dolarımız var" dedi.

Holding binasında görsel sunumla basın toplantısı düzenleyen Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, holdingin müsaderesi ve satılması konusunun hukuki bir konu olduğunu belirtti. Ertekin, "Mahkeme kararı bu yönde olsa bile bunun bir üst mahkemesi, yargıtayı ve diğer hukuki işlemleri var. Boydak Holding satılabilir mi? Mahkemeden bu yönde karar çıkarsa tek parça halinde değil, mobilya, enerji, sünger ve tekstil gibi gruplara bölünerek satılabilir. Artık eski devirler ve eski Türkiye yok. Burayı alacak kişiler daha ileriye, daha çok ihracat yapabilme, daha çok istihdam yapabilme koşuluyla alır. Türkiye, artık bu tür satışları birileri daha iyi şeyleri yapmak için gerçekleştirebilir. Henüz sonuçlanmamış mahkeme sonuçlarını şimdiden tartışmanın, gündeme getirmenin bir faydası yok" diye konuştu.

'LATİN AMERİKA HARİÇ, TÜM KITALARA İHRACAT YAPIYORUZ'

TMSF yönetimindeki Boydak Holding'in ikinci çeyrekteki mali tablosunu ve ihracat verilerini görsel tablolarla açıklayan CEO Ertekin, bir dünya markası haline geldiklerini, dünyadaki her 10 yatak kumaşından 1'inin Boytekse ait olduğunu belirtti. Kayserililerin ve medyanın desteğinin sürmesi halinde 140 ülkeye mobilya ihracatını giderek artıracaklarını söyleyen Ertekin, Türkiye çapında 1538 mağazaları bulunduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Boydak Holding 2018 yılı 2'nci çeyrek sonuçlarının hedeflenen büyüme rakamı yüzde 7 idi. Gerçekleşen büyüme ise yüzde 7,41'dir. Boydak Holding 2018 yılı 2'nci çeyrek sonuçları hedef büyüme rakamı yüzde 7 olarak açıklandı. Gerçekleşen büyüme 7.41 oldu. 2017 konsolide ciro 4.3 milyar, 2018'in ilk 6 ayında ise 4,6 milyar TL olurken, 2018 hedef ciromuz 9,7 milyar TL olarak gerçekleşecek. Mobilya ve tekstil grubundaki şirketlerimiz çok başarılı. Dünyada üzerinde yatılan her 10 yataktan 1'inde Boyteks ismi geçiyor. Boyteks her yıl 2-3 patenti tescil ettiriyor. Ametisten, mıknatıstan yatak kumaşı yaptık. Balık pullarından yaşlanmayı engelleyici yatak kumaşı ürettik. Kayseri'nin değeri olan üniversitelerden ERÜ ve AGÜ ile inovasyon çalışması için anlaşma yaptık. İhracat rakamımımız 2017'de gerçekleşen 180 milyon dolar. Bu yarı yılda 200 milyon dolara ulaştı. 2018 hedefinin gerçekleşme oranı yüzde 48. Boydak, Kayseri markası değildir. Boydak, Türkiye markasıdır. Türkiye'nin mobilya alanında en büyüğüyüz. 2017 yılında 1480 mağazamız vardı. 2018 yılında ilk 6 ayda mağaza sayısı 1538'e ulaştı. Holding olarak sektöre tasarım kültürünü kazandırmak amacıyla yarışma başlattık. 300'ü aşkın başvuru yapıldı. Bunu yapmamızda amacımız, mobilya tasarımlarının Türk gençleri tarafından en iyi şekilde yapabileceğidir. Yıl sonuna kadar sadece Boyteks 23 fuara katılacak."

Holdingin borçlarını da ödediklerini belirten Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, şunları kaydetti: "TMSF olarak 145 milyon dolar hesabımızda para vardı. Bugün para 77 milyon dolara indi. 200 milyon dolar borç ödedik. Geçmiş siyasetçiler 'Enkaz devraldık' derlerdi ya gerçekten öyle şey varmış Boydak Enerji ve HES için. Devraldığımızda yarım kalmış işler için 36 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu şirket şu an çok iyi yönetiliyor. İlk blançoyu aldığımda panikledim. Ama şimdi, her şey kontrol altında. Bize miras kalan borçların hemen hepsini ödedik. Yeni lisanslarla ilgili yatırımız var. Bizim envanter çıkarma durumumuz yok. Kimin malını satıyorsunuz. Yerel mahkemenin kararı açıklanmadı. İç yargı yolları kullanılmadan bunu düşünmek zor. Satılacaksa da çok daha iyi bir gruba satılacak."

