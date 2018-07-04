DHA YURT BÜLTENİ-8

1 - Tire'de kayıp olan 1.5 yaşındaki Rüya ve anneannesi bulundu - GENİŞ HABER

İZMİR'in Tire ilçesinde, dün Rüya Çelik'i (1.5) alıp, evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen Fatma Yenigün (55) ile torununu arama çalışmaları sonuç verdi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve 1993 yılında kızını İzmir Fuarı'nda bırakıp, ortadan kaybolduğu, 22 yıl sonra 2015'te ortaya çıktığı belirtilen Fatma Yenigün ile torunu minik Rüya, evlerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, bir dere yatağının yamacındaki ağacın altında bulundu. Ailesi ile görüştürülen minik Rüya ile anneannesi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde, kızının evinde yaşayan Fatma Yenigün, dün sabah saatlerinde, torunu Rüya Çelik'i yanına alıp, kimseye bir şey söylemeden dışarı çıktı. Bu sırada evde bulunan ve kahvaltının ardından bir süre uyuyan Gülçin Çelik (17), uyandığında kardeşi Rüya ile anneannesinin evde olmadığını fark edip, anne- babasına haber verdi. Resmi nikahları bulunmayan Derya Manas (35) ile Hakan Çelik (37) ise durumu jandarmaya bildirdi. Aile fertleri, kendi çabalarıyla çevrede arama yaptı; ancak sonuç alamadı. İhbarla köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Arama- kurtarma köpeklerini de kullanarak, dün gün boyu çalışma yapan ekipler, gece de kayıp anneanne ile torununu aradı. Takviye olarak gönderilen komando birliğinin de destek verdiği aramalardan gece boyunca sonuç alınamadı.

BU SABAH BULUNDU

Gündüz de sürdürülen çalışmalar sırasında, eve yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında, jandarma ekipleri tarafından ağlama sesi duydu. Sesin geldiği yöne doğru gittiklerinde, yaklaşık 30 saattir kendilerinden haber alınamayan anneanne Fatma Yenigün ile torunu Rüya, dere yatağının yamacındaki bir ağacın altında bulundu. Yapılan ilk kontrolde ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Görevliler, anneanne ve torununa, yanlarında bulunan yiyecek ve içeceklerden verdi. Daha sonra, taşıt girmeyen bölgeden alınarak yola kadar indirilen anneanne ve torunu, jandarma aracına bindirildi.

DAMADINA KIZDIĞI İÇİN GİTMİŞ

Psikolojik sorunları bulunan annenanne Fatma Yenigün'ün, ilk görüşmede pek tutarlı yanıtlar vermediği ifade edildi. Yenigün'ün ekiplere, damadına kızdığını, aralarında geçen son tartışmadan sonra dün sabah evi terk etmeye karar verdiğini, bu sırada kendisinin bakıp büyüttüğü torununun da ağlaması üzerine, dayanamayıp onu da yanına aldığını söylediği öğrenildi. Yenigün'ün gece silahlı iki kişinin kendilerini takip ettiğini, gündüz de jandarmayı görünce ses çıkartarak bulunmalarını sağladıklarını söylediği de belirtildi. Fatma Yenigün'ün evden çıkarken yanına birkaç hıyar ve su aldığı, bunları da gece boyunca yiyerek bitirdikleri öğrenildi.

RÜYA ÖNCE AİLESİNİN YANINA GETİRİLDİ

Anneanne Yenigün ve torunu Rüya, bulunmalarının ardından kırsal Derebaşı Mahallesi'ne getirildi. Köyde bekleyen Hakan Çelik ve Derya Manas'ın kızlarına kavuştuğu sırada duygusal anlar yaşandı. Hakan Çelik ve Derya Manas, 1.5 yaşındaki kızları Rüya'ya sarılıp gözyaşı döktü. Daha sonra ambulansa alınan Rüya Çelik ile anneanne Yenigün, kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Minik kızın ailesi ile görüştürüldüğü sırada, anneanne Fatma Yenigün, kızının ve damadının olası tepkisine karşı jandarma aracından indirilmedi. Hastanedeki kontrollerden sonra Fatma Yenigün hakkında adli işlemlere başlanacağı belirtildi.

GECE DE AYNI YERDE ARAMA YAPILMIŞ

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, 1.5 yaşındaki Rüya'nın anneannesiyle birlikte Derebaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanında bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Son zamanlarda kaybolan ve ölüdürülen çocukların kamuoyunda gündem olması nedeniyle duyarlılığın arttığı bir dönemde minik Rüya'nın kaybolması endişeleri daha da arttırdı. Jandarma ve AFAD ekipleri dünden bu yana sahada arama yaptı. Emniyet kamera kayıtlarını taradı. Kriz merkezi gece boyunca iş başındaydı. Sevinçli haberi bugün aldık. Rüya ve anneannesi, eskiden köy olan mahallenin ormanlık alanında ağaç altında bulundu. Dün gece de aynı bölgede jandarma ve AFAD arama yapmış, seslenmiş ancak yanıt verilmemişti. Bugün bölgeden çocuk ağlaması sesi gelince jandarma gün ışıklarının da yardımıyla buldu."

22 YIL KAYIPTI, SU TAHLİYE KANALINDA BULUNMUŞTU

Bu arada, psikolojik sorunları olan Fatma Yenigün'ün, 1993 yılında, o zaman 10 yaşında olan kızı Derya Manas'ı İzmir Fuarı'nda bırakıp, ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Yenigün'ün, 22 yıl sonra 2015'te, İzmir'de otoyol kenarındaki su tahliye kanalında yaşamını sürdürdüğü sırada, zor koşullardaki hayat mücadelesinin haberlere konu olmasının ardından yakınları tarafından bulunduğu belirtildi. Kızı Derya Manas'ın sahip çıktığı Fatma Yenigün'ün, geçen yıl Kars'ta yaşadıkları dönemde de evi terk ettiği, polisin araması sonucu 1 gün sonra bulunduğu öğrenildi.

'EVDEN ÇIKIP, GİTME ALIŞKANLIĞI VAR'

Fatma Yenigün'ün kızı Derya Manas, "Biz yıllar sonra haberlerden görerek, annemi bulduk; ancak evden çıkıp, gitme alışkanlığı olduğu için çocuğumuzla birlikte yalnız bırakmıyorduk. 17 yaşındaki kızımızın uyuduğu sırada torununu alıp, gitmiş. Rüya'ya doğumundan sonra o baktığı için çok seviyordu" dedi.

2015'TE EŞİ ÖLÜNCE ORTADA KALDIĞINI ANLATMIŞTI

Su tahliye kanalında kalırken, bulunmasının ardından kızıyla yaşamaya başlamadan önce kadın sığınma evine yerleştirilen Fatma Yenigün, 2015 yılında, Aydın'ın Söke ilçesinde oturduklarını; ancak 3 ay önce eşinin hayatını kaybetmesiyle yaşamının alt üst olduğunu, kendisini görüntüleyen gazetecilere anlatmıştı. Yenigün, "Eşimin rahatsızlığından dolayı İzmir'e geldik. Burada çeşitli hastanelerde tedavi görmesine rağmen eşim hayatını kaybetti. Bu sırada biraz arazimiz vardı, bunları da tedavi giderleri için satıp, harcadık. Eşimin ölümünden kısa bir süre sonra kardeşi de hayatını kaybetti. Bana Söke'de bakacak kimse kalmadı. Uzaktan yakınlarımız da bakmak istemeyince, İzmir'e geldim. Burada eşimin hurdacılık yapan yeğenleri vardı. Onların yanlarında kalıp, yardım ettim. Onlar da bana zaman zaman para veriyorlardı; ama bir süre sonra bana kötü davranmaya başladılar. Sürekli alkol aldıkları için bunu yapıyorlardı. Ben de onların yanından ayrıldım ve sokaklarda kalmaya başladım" demişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Anne ve babaya kızlarının bulunduğunun telefonla bildirildiği andan görüntü

- Anne ve baba ile röp

- Anne ve babanın sevinçlerini telefonla aradıkları yakınları ile paylaşması

- Arama yapan AFAD ekipleri

- Anneanne ve torununun ayran içmesi

- Jandarma ekiplerinin küzük kızın sağlığını kontrol etmeleri

- Anneannenin sorulara cevap vermesi

- Ekiplerin anneanne ve küçük kızı jandarma aracına bindirip köye götürmeleri

- Babanın kızını beklemesi ve kavuşma anından görüntü

- Sağlık ekiplerinin küçük kızı alıp ambulansa bindirmesi

- Ambulansta annenin kızına sarılması ve annenin konuşmasından görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, Faruk ÇARK -Kamera: Tekin GÜRBULAK / TİRE (İzmir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Servis sürücülerinden çocuk istismarına tepki konvoyu

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli),() - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde servis sürücüleri, 'İdam' yazılı araçlarıyla konvoy oluşturarak çocuk istismarını protesto etti.

Çayırova ilçesi Akse Mahallesi'nde bir araya gelen yaklaşık 100 servis minibüsü sürücüsü, son günlerde meydana gelen çocuk istismarını protesto etti. Protesto öncesinde araçlara 'İstismara, tacize idam', 'Tacize idam', 'Tek çare idam', 'Reis başta, çocuk istismarına idam yolda', 'Soysuzlara karşı Soylu var', 'Çocuklara, tacize, tecavüze dur de', 'Bir zulme engel olamıyorsan onu duyurun' şeklinde yazılar yapıştırıp, sprey boyalarla camlara yazılar yazıldı. Daha sonra konvoy oluşturan servis sürücüleri Çayırova, Darıca ve Gebze ilçelerinde tur atıp, kornaya basarak çocuk istismarına tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçlardan görüntü

Konvoydan görüntü

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3 - Elektrik direğine çıkıp intihar etmek istedi

ADANA'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Cevdet B. (55), tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra elektrik direğine çıkıp intihar etmek istedi. Yaklaşık 30 dakika direk üzerinde bekleyen Cevdet B. ikna edilerek indirildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Cevdet B., tedavi gördüğü Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra, oturduğu evin sokağındaki elektrik direğine çıktı. Cevdet B.'yi gören vatandaşlar hemen polisi ve kurtarma ekiplerini aradı. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ve polis ekipleri, Cevdet B.'yi ikna edemeyince, elektrik dağıtım şirketini arayıp, akımın kesilmesini istedi. CANKUR ekipleri daha sonra yere, yere şişme yatak açtı. Yaklaşık 30 dakika direk üzerinde bekleyen Cevdet B. ikna edilerek indirildi. Sağlık ekipleri Cevdet B.'yi tedavi için hastaneye götürdü.

Görüntü Dökümü

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- Şahsın elektrik direğinden inmesi

- Polis ve CANKUR ekibinin görüntüsü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

SÜRE:15" BOYUT:16 MB

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4 - Park halindeki aracın motorunda sıkışan kedi kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR'da park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi itfaiye, polis, esnaf ve vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri bir ara kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için miyavlamayı da denedi.

Afyon Lisesi arkasında dün gece, 2 aydır kullanılmayan bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Çevredekiler bu sabah aynı araçtan yine miyavlama sesi duyunca durumu tekrar itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri uzun uğraşlara rağmen yavru kediye ulaşamadı. İtfaiye görevlileri bir ara kediyi çıkarabilmek için miyavlamayı denedi.

Çabalar sonuçsuz kalınca trafik ekiplerine haber verilerek aracın sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Aracın sahibine de ulaşılamayınca aracın kapısı çevredekilerin de yardımıyla itfaiye ve polis tarafından açıldı. Aracın kapısı açıldıktan sonra kaputu da açılan aracın motor kısmındaki yavru kediye ulaşıldı. İtfaiye tarafından mahsur kaldığı araçtan çıkartılan yavru kediye ilk olarak su ve süt verildi. Daha sonra ekipler Afyonkarahisar Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerine yavru kediyi teslim etti. Kedi kurtarma operasyonunu çevredeki vatandaşlar da merakla seyretti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aracın bulunduğu yerden detay

- İtfaiye ve polis ekiplerinden detay

- İtfaiye ekipleri kaputu açmaya çalışırken

- Vatandaşlar aracın kapısını polisle birlikte açmaya çalışırken detay

- Kapının açılması

- Aracın kaputu açılıp kedi çıkartılırken

- İtfaiye görevlisi kediyi eliyle alırken detay

- Kediye esnaf ve vatandaşlar su içirirken detay

- İtfaiye görevlisi kediyi götürürken detay

- Vatandaş röp

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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5 - Başbakan Yardımcısı Işık mazbatasını aldı

İZMİT(Kocaeli),() - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatasını aldı. Işık seçimin kazananın demokrasi ve Türkiye olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman ve Emine Zeybek ile birlikte İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatalarını aldı. Seçim günü sandığa giden, tercihini yapan her bir vatandaşa şükran borçlu olduklarını söyleyen Işık, "Seçim günü Türkiye'ye yakışan bir olgunluk ortaya konulmuştur. Aslında bu seçimin kazananı bütün milletimizdir. Kazanan milletimiz olmuştur, kazanan demokrasimiz olmuştur, kazanan Türkiye olmuştur. Kocaeli halkı 7 milletvekilliğini AK Parti'ye, 3 milletvekilliğini Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekilliğini Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 1 milletvekilliğini İYİ Parti'ye, 1 milletvekilliğini de Halkların Demokratik Partisi'ne vermiştir. Bu sonuca hepimizin saygı duyması gerekir. Herkesin bu sonucu içine sindirmesi buna göre davranması gerekir. Şehrin menfaatleri söz konusu olduğunda da arzumuz 13 milletvekili arkadaşımızla birlikte hareket etmektir ve bu konudaki çalışmalarımızı parti ayrımı gözetmeksizin sürdürebilmektir. Bunun gayreti içerisinde olacağız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fikri Işık ve beraberindekilerin İl Seçim Kurulu’na gelmesi

-İl Seçim Kurulu Başkanı ile kısa sohbet

-Fikri Işık ve vekillerin mazbatalarını alması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

