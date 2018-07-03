DHA YURT BÜLTENİ-8

OSMANİYE Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıdan Başkan Devrim Aksoy yaralı olarak kurtulurken, yardımcısı Hasan Ersoy ise hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan gözaltına alınırken olayın neden gerçekleştirildiği araştırılıyor.Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na saat 12.00 sıralarında gelen ve henüz kimliği açıklanmayan 1 kişi, OTSO Başkanı Devrim Aksoy ile Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'a tabancayla ateş açtı. Saldırıda başkan Devrim Aksoy ayağından, yardımcısı Hasan Ersoy ise vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. 2 katlı binada büyük şok yaşatan saldırgan kaçarken, yaralanan Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne, yardımcısı Ersoy ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Hasan Ersoy yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Başkan Aksoy'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. OTSO binasına bağlanan caddeleri tutan polis, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 1 şüpheliyi yakalandı. Saldırının neden yapıldığı konusunda bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MHP'Lİ ADAYIN AĞABEYİ

Devrim Aksoy, bir önceki dönemde MHP'de MYK üyesi olarak görev alan ve 24 Haziran seçimlerinde MHP'den ikinci sıra Osmaniye milletvekili adayı gösterilen ancak kazanamayan Doç. Dr. Ruhi Ersoy'un ağabeyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Baş hekimin konuşması

- Ambulansın görüntüsü

- Hastane önünde bekleyen kalabalık görüntüsü

Haber-Kamera:İbrahim EMUL/OSMANİYE,()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

===============

2 - Bursa merkezli 14 ilde silah kaçıkcılığı operasyonu (2)

59 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da Orhangazi İlçe Cumhuriyet Savcılığı'nca başlayan ve 14 ili kapsayan ruhsatsız silah ve mühimat ticaretine yönelik soruşturma kapsamıında bu sabah Orhangazi'de yapılan baskınlarda 59 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 70 adet tabaca 43 av tüfeği bin 404 fişek ve bir miktarda hint keneviri ele geçirildi. Açıklamada, Karadeniz illeri ve İstanbul'dan Orhangaziye getirilen silahların buradan çeşitli illere satıldığının tespit edildiği belirtildi.

================

3 - Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı



SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri alev alırken, kazada 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri tespit edilemeyen 06 ERN 77 ve 34 BMV 30 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası LPG takılı olduğu belirtilen 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı. Kazada tam bir can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alınırken, itfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Araçların görüntüleri

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

Haber:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

=============

4 - Tarihi Damatlı Camisi restore edilmeyi bekliyor

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki, bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan ve 150 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu sanılan kalem işi işlemeli Damatlı Camisi'nin içler acısı durumu, görenlerin yüreğini sızlatıyor.

Salihli'nin kırsal Damatlı Mahallesi'ndeki 20 yıl öncesine kadar ibadete açık olan ve 18 ile 19. yüzyıllarda sıkça görülen kalem işi süslemelerle benzeli olan Damatlı Camisi zamana yenik düştü. Salihli yöresinin önemli kültür varlıklarından biri olan ve Pehlivan Hoca önderliğinde inşa edildiği bilinen tarihi caminin bakımsızlıktan çatısında çökme, duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Çatıda meydana gelen bozulma nedeni ile yapının içine sızan yağmur suları hem kalem işi süslemelerin kirlenmesine hem de yapıda tahribatına neden oldu. Yüksekçe inşa edilmiş kırma taş malzemeli bir bahçe duvarı ile çevrili alanda yer alan, kerpiç malzemeli olup dört yanı eğimli alaturka kiremit kaplı caminin mülkiyeti, 3 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilip, projelendirmesinin yapılması kararı alındı. Ancak, duvarındaki panolar halinde düzenlenmiş Allah, Muhammed ve halife isimleri, vazodan çıkan çiçekler, sarmaşıklar ve batı duvarındaki boya ile oluşturulmuş sahte pencereleri ilgi çekici olan camide, bugüne kadar herhangi bir restorasyon çalışması yapılmadı. Her geçen gün zamana daha da yenilen tarihi caminin bu durumu görenlerin yüreğini sızlatıyor.

BAHÇESİNDE 2.5 ASIRLIK 3 MEZAR VAR

Biraz daha geç kalınması halinde eşine ender rastlanır güzellikteki camiyi tamamen kaybetme riski ile karşı karşıya kalınacağını belirten Damatlı Mahallesi Muhtarı Muharrem Öziş, "Mahallemizin tarihi 250 yıldan fazla. Tarihi camide 1990'lı yıllara kadar ibadet yapılıyordu. Ne zaman ki mahallemize yeni cami yapıldı o zaman ibate kapandı. Caminin bahçesinde 3 mezar bulunuyor. Bu mezar taşlarındaki yazıların tercümesinden kişilerin 250 yıl önce buraya gömüldükleri anlaşıldı. Bizler caminin içindeki işlemelerden, en az 150 yıllık olduğunu varsayıyoruz. Ancak 150 yıldan fazla bir tarihe geçmişi olabileceğini düşünenler de var. Cami ile ilgili zaman zaman incelemeler yapıldı. Ancak, yapılış tarihine ilişkin kesin bir bilgi bulunamadı. Tarihi caminin şu anki durumu içler acısı. Bu durum bizleri üzüyor. Bir an önce restore edilmeli" dedi.

"SIRF CAMİNİN İŞLEMELERİ İÇİN MAHALLEMİZE GELENLER VAR"

Yörede tarihi caminin bir örneğinin olmadığını vurgulayan muhtar Öziş, şöyle devam etti:

"Özellikle caminin içindeki ve duvarlarındaki işlemeler çok güzel ve dikkat çekiyor. Sırf bu işlemelerin fotoğrafını çekmek için bile mahallemize gelen insanlar var. Bu işlemelerin fotoğraflarını çekip internete yüklüyorlar. Camimizin ayağa kaldırılarak, yeniden eski güzel görünümüne kavuşmasını istiyoruz."

Mahalle sakinlerinden Nesrin Yıldız da tarihi caminin restore edilip, yeniden ibadete açılmasını isterken, bir başka mahalle sakini Ferhan Öz de, "Camimiz, yapılacak olan restorasyon çalışması ile eski güzel günlerine dönebilir. O eski dönemde caminin bahçesinde dut ağacı vardı. İmam bu ağaca çıkar ezan okurdu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Caminin içinden görüntü

-Camideki işlemelerden görüntü

-Caminin zarar gören kısımlarından görüntü

-Caminin dışarıdan görüntüsü

-Damatlı Mahallesi Muhtarı Muharrem Öziş'in açıklaması

-Mahalle sakinlerinden Nesrin Yıldız ve Ferhan Öz ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

============

5 - Denizde davul-zurna keyfi

MERSİN'de bir grup tatilci, davul-zurna eşliğinde girdikleri denizde gönüllerince dans edip eğlendi.

Yaz aylarında sıcakların artmasıyla birlikte vatandaşlar deniz kıyılarına akın etti, yüzerek serinlemeye çalışanlar renkli görüntüler oluşturdu. Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde müziksever bir gurup, eğlencenin farklı bir yönünü buldu. İsimlerinin Yusuf Ateş ile Ergün Mülayim olduğu öğrenilen 2 kişinin denizde yüzerken davul-zurna çalmaları, arkadaşlarının da dans ederek eğlenmeleri görenleri şaşırttı. O anlar, sahildeki diğer vatandaşların telefon kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Bir grubun denizde davul zurna eşliğinde dans etmesi

Haber: Adnan AÇIKGÖZ /MERSİN,()

SÜRE: 01'01" BOYUT: 112 MB



===============

6 - Marmaris'te sıcaktan bunalanlar sahil ve havuz başlarını doldurdu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sıcak ve bunaltıcı hava nedeniyle sokaklar boşaldı, sahiller serinlemek isteyen tatilci ve turistlerin akınına uğradı.

Marmaris'te son günlerdeki serin havanın yerini yüksek nemle birlikte sıcak ve bunaltıcı havaya bırakması ilçede yerleşik yaşayanlar ve tatilcilere zor anlar yaşatıyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldüğü ilçede, sıcak havadan bunalanlar soluğu plajlar, havuz başları ve su parklarında aldı. İlçe merkezinden Turban Mevkisi'ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda şezlonglar dolarken, renkli görüntüler oluştu. Tatilcilerin kimisi uzun süre denizde kalıp, yüzüp su sporları yaparken kimisi de şezloglarda kitap okuyup, müzik dinledi. Su parkı ve havuz başlarında da plajları aratmayan kalabalıklar oluştu. Marmaris Sağlık Grup Başkanlığı yetkilileri, sağlık problemleri olanlara ve yaşlılara saat 12.00 ile 16.30 arasında sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. İlçe Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise artan nem ile birlikte bugünden itibaren sıcakların daha da yükseleceğini belirtti. Marmaris'te hastane ve polikliniklere, dünden bu yana 2'si yabancı turist olmak üzere toplam 3 kişinin güneş çarpması nedeniyle başvurduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Caddeye konumlandırılmış 41 derece gösteren elektronik termometrenin görüntüsü

-Marmaris'in tepeden görüntüsü

-Marmaris sahillerinden görüntü

-Su sporları yapanlardan görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

170 MB / HD

=================

7 - Üst geçidi kullanmadı, kamyonetin çarpmasıyla öldü

KONYA'da yaya üst geçidinin 50 metre yanından yolun karşısına geçmek isteyen Ali Çelik'e (80) kamyonet çarptı. Çelik, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, üst geçidin 50 metre yanından yolun karşısına geçmek isteyen Ali Çelik’e, Nuri Örücü'nün (32) kullandığı 42 AKB 18 plakalı kamyonet çarptı. Çelik çarpışmanın şiddetiyle refüje savrularak ağır yaralandı. Örücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Nuri Örücü'yü gözaltına aldı. Ali Çelik’in cesedini otopsi için Konya Numune Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Kazaya karışan kamyonetin görüntüsü

-Olay yerinden detaylar

-Üst geçidin görütmüsü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Cesedin üstü kapalı görüntüsü

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,)