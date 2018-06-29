DHA YURT BÜLTENİ-8

1)TUTUKLANAN UĞUR K. EYLÜL'ÜN ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ

ANKARA'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada olayın bir numaralı şüphelisi tutuklu Uğur K.'nın, Eylül'ün kaybolduğu gün arama çalışmalarına da katıldığı ortaya çıktı.

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. Ancak 7 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.Olayla ilgili devam eden çalışmalar kapsamında Yağlıkara Ailesinin komşusu Uğur K. tutuklandı. Jandarma, Uğur K.'nın el konulan otomobilinde inceleme yaptı. Otomobilde bulunan bir saç teli ile aracın yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Yağlıkara Ailesi’nden alınan DNA örnekleriyle Uğur K.’nin aracının koltuğunun yıkanan bölümü ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin Eylül’e ait olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, Uğur K.'nın üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Cezaevinde bulunan Uğur K.'nın vereceği ifade sonrası ekiplerin Eylül'ün izini süreceği öğrenildi. Ekipler dün gecede Uğur K.'nın evinin önünde bulunan diğer aracının üzerinde kriminal inceleme de bulunduğu öğrenildi.

Bu arada Uğur K.’nın annesi H.K ve sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin de sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

EYLÜL’Ü ARAMA ÇALIŞAMLARINA KATILMIŞ

Bu arada Uğur K.'nın geçtiğimiz hafta bugün kaybolan Eylül'ün arama çalışmalarına mahalle sakinleri ile birlikte katıldığı ortaya çıktı. Akşam saatlerinde kadar devam eden çalışmalara katılan Uğur K.'nın aynı günün akşamında Polatlı ilçe merkezine gittiği öğrenildi. Yağlıkara Ailesinin ise bu durumdan şüphelendiği ve jandarmaya bu durumu da ilettiği belirlendi.

'İÇİMİZ KAN AĞLIYOR'

Bir haftadır kayıp olan Eylül'ün ailesinin ve yakınlarının gergin bekleyişi devam ediyor. Baba İbrahim Yağlıkara, "Kızım bir haftadır yok, halen bulunamadı. Devletimize güveniyoruz, yavrum öyle ya da böyle getirecekler. Bizim içimiz kan ağlıyor. Bu caniler bulunsun. Umudum var, yitirmedim. Rabbime güveniyorum, evladımı bana bağışladı verdi, bir daha verecek inşallah. Ona eminim" dedi.

Gün içerisinde AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin köy çevresindeki çeşitli bölgelerde arama ve tarama çalışması yürütecekleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Baba İbrahim Yağlıkara ile röp.

-Şüphelinin evi ve aramasından görüntü

-Ailenin gergin bekleyişi

-Detay

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet Bayram/POLATLI (Ankara), ()-

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2)CEZAEVİNDE VEKİL SEÇİLEN HDP'Lİ LEYLA GÜVEN TAHLİYE EDİLDİ

HDP'nin, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutukluyken aday gösterdiği ve Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven'in, avukatlarının yaptığı tahliye başvurusundan sonra tahliyesine karar verildi. Mahkeme, tahliye kararı ile birlikte Güven'in bir an evvel salıverilmesi ve yurt dışına çıkış yasağı konulması kararı da aldı. HDP tarafından tutuklu olmasına rağmen 24 Haziran seçimlerinden Hakkari'den 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen ve seçilen Leyla Güven'in avukatları, yargılamanın yapıldığı 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı. Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, bugün Güven'in tahliyesine karar verdi. Kararda, "Güven'in üzerine atılı olan 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçunun lehine değişme ihtimali, mevcut delil durumu, delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın etki edebileceği delil bulanmayışı, tutukluluktan istenilen sonucun, adli kontrol tedbiri ile de sağlanabilecek olması, sanığın tutuklu kaldığı süre, dosyadaki delillerin büyük oranda toplanmış olması dikkate alınarak, üzerine atılı silahlı terör örgütü suçundan tahliyesine, başka suçtan tutuklu ve hükümlü değil ise derhal salıverilmesine" ifadeleri kullanıldı. Mahkeme heyeti, oy birliği ile aldığı kararda, Güven için yurt dışına çıkış yasağı konulmasını da kararlaştırdı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2011 yılında Belediye Başkanı olan, KCK ana davasında yaklaşık 5 yıl hapis yatıp tahliye olduktan sonra, 7 Haziran 2015 seçimlerinde Şanlıurfa'dan HDP Milletvekili seçilen Leyla Güven, 1 Kasım 2015'te aday gösterilmedi. Yaklaşık 6 ay önce hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Güven, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den Hakkari 1'inci sıra milletvekili adayı gösterildi.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, ()

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3)ESKİ KIRKPINAR AĞASI, KIYIYA VURAN YUNUSLARIN HAYATINI KURTARDI

EDİRNE'nin, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde işletmesi bulunan eski Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalarından Mustafa Altunhan, şiddetli lodos nedeniyle karaya vuran 3 yunusu açığa götürerek, yeniden denizle buluşturdu.

Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde işletmesi bulunan eski Kırkpınar ağalarından iş insanı Mustafa Altunhan, şiddetli lodos nedeniyle kıyıya vuran yunusu kurtarma anını sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı. Altunhan, yunusun karaya vurmasıyla, üzerindeki elbiselerle denize girerek, yunusu kurtarmak için denizin açığına çekti. Yunus, daha sonra ise açık denizde gözden kayboldu. Paylaşımı büyük beğeni ve birçok tebrik yorumu alan Mustafa Altunhan, yaptığı açıklamada, lodos nedeniyle karaya vuran 3 yunusu yeniden denizle buluşturduğu için mutlu olduğunu söyledi.Daha önce de benzer olaylarla karşılaştığını belirten Altunhan, "Sabah saatlerinde şiddetli lodos nedeniyle 3 yunusun karaya vurduğunu gördüm. Hayvanları çok sevdiğim için hiç düşünmeden suya atlayarak yunusları denizin açığına çektim. 2'sini kendim açık denize çektim. Bir diğerini ise balıkçı barınağındaki arkadaşlarla tekne yardımıyla açığa götürdük. Heyecanımı, mutluluğumu anlatamam. Yunusların hayatını kurtarmanın mutluluğu ve gurunu yaşıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mustafa Altunhan'ın yunusu açık denize götürmesi

-Yunusu kurtarma çabaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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4)KEPÇEDEN YOLA AKAN HİDROLİK YAĞI 4 AYRI KAZAYA NEDEN OLDU

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir kepçeden yola akan hidrolik yağı, aynı yerde art arda 4 ayrı kaza meydana gelmesine neden oldu. 3 motosiklet ve 1 otomobilin kaza yaptığı o anlar, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Geçen 8 Haziran sabahı Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halihdeki bir kepçeden yola dökülen hidrolik yağı, ortalığı savaş alanına çevirdi. Yoğun trafiğin bulunduğu yolda, dökülen yağ nedeniyle bir otomobil kayarak kaldırıma çarptı. Küçük çapta hasarın meydana geldiği kazanın ardından, aynı yerden geçen 2 ayrı motosiklet, ardı ardına kayıp, metrelerce sürüklendi. Motosikletlerdeki, kaskları takılı toplam 3 kişi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bu kazalardan yaklaşık 3 dakika sonra yine başka bir motosiklet de aynı yerde kayarak metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen araçların altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, kaldırıma oturarak yardım bekledi. Bu sürücüye de olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale ederek, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çevredekilerin polis ve Fethiye Belediyesi'ne yaptıklar ihbarın ardından, kazaların yaşandığı yolda bir kepçe ile kumlama çalışması yapıldı.

Yaralı motosiklet sürücüsü, 1 çocuk babası 29 yaşındaki Kadir Yalçınkaya, taburcu olduktan sonra kazanın olduğu yerde iki ayrı işyerine ait güvenlik kameralarına ulaşarak, yola hidrolik yağı döken kepçenin sürücüsünden şikayetçi olmak için polise başvurdu.

Yaşadıklarını anlatan Kadir Yalçınkaya, "Saat 08.30 sıralarında işe giderken Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir akaryakıt istasyonunu geçtikten 15-20 metre kadar sonra yolda bir ıslaklık gördüm. Başta bunun su olduğunu düşündüm. Biraz hızlıydım. Hızımı, kayabileceğimi düşünerek 50 kilometreye kadar düşürdüm. Ancak ıslaklığın bulunduğu yere geldiğimde iki tekerlek birden kaydı, kontrolü kaybettim. Motosikletim devrildi, yaklaşık 15 metre kadar sürüklendim. Bu sırada bir başka motosikletlinin de aynı yerde kayarak düştüğünü gördüm. Sonradan öğrendiğime göre, burada başka kazalar da yaşanmış. O anların çevredeki işyerlerinden güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıp, polise şikayetçi oldum" dedi.

Polis, görüntülerden yola çıkarak söz konusu kepçenin bulunup, operatörü hakkında işlem yapılması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kepçeden yola yağ dökülmesi

-Otomobilin yola dökülen yağ nedeniyle kayıp, kaldırıma çarpması

-Motosikletlilerin kayarak düşmesi

-İkinci motosikletlinin düşmesi

-İş makinesinin yolu kumlaması

-Kaza yapan Kadir Yalçınkaya ile röp.

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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5)BALIKÇININ TUTUP GÖLE BIRAKTIĞI BALIĞI SEVMESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

SAKARYALI bir balıkçının tutup göle bıraktığı balığın geri dönmesi, balıkçının sevdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Görüntüler kısa bir süre önce Sakaryalı bir grup balıkçı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. İddiaya göre gölet kenarında balık tutan grup, oltaya takılan sazan cinsi bir balığı sudan çıkardı. Balıkçılar daha sonra tuttukları balığı yeniden gölete saldı. Balığın bu sırada vatandaşların 'Gel oğlum buraya' diye seslenmesi üzerinden geri geldiği görüldü. Balıkçı, "Gel, gel oğlum. Aferim sana. Ne oldu sen bize kızdın mı? Saldık ama biz seni. Saldık oğlum biz seni, haydi git. Sen bizimle gelemezsin" ifadelerini kullandı. Balığın, elini uzatan balıkçının yanına kadar gelmesi, balıkçının bir süre başını okşayarak 'Haydi git' demesinden sonra gitmesi kameraya yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntü büyük ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

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Sosyal medyada paylaşılan görüntü, balığın kıyıya gelmesi ve balıkçının sevmesi, konuşması

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()