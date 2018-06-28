DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ŞEHİT GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

GİRESUN'da, 8 yıl önce terör örgütü PKK'lı teröristlerin, askeri aracın geçişi sırasında yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu gözlerini kaybeden jandarma er Erdem Ay, vücudunda oluşan enfeksiyon nedeniyle 4 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirerek şehit olurken, memleketi Düzce'nin Gölyaka ilçesinde askeri törenle toprağa verildi. Şehidin yakınları, cenazenin başında gözyaşı döktü. Dereli ilçesinde, 26 Nisan 2010 tarihinde, devriye görevi sırasında askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin daha önce yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu jandarma er Erdem Ay yaralandı. Gözlerini kaybeden, vücuduna şarapnel parçaları giren Erdem Ay, tedavisinin ardından taburcu edildi. Vücudunda oluşan enfeksiyon nedeniyle 4 ay önce rahatsızlanan gazi Erdem Ay, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden tedaviye alındı. Erdem Ay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Erdem Ay için Düzce'nin Gölyaka ilçesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin eşi 2 çocuk annesi Müşerref Ay'ın kucağında bulunan 4 yaşındaki kızı İkbal, babasının tabutunun üzerine Türk bayrağı koydu. Şehidin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Bilecik Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce Milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Düzce Müftüsü Hüseyin Can tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehit askeri törenle Çamlıbel köyünde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Şehit yakınlarından görüntü

Şehidin cenazesinin getirilmesi

Şehit yakınlarının cenaze başında ağlamaları

Şehidin annesinin ağlarken görüntüsü

Şehidin eşinin görüntüsü

Şehidin kızının görüntüsü

Cenaze namazından görüntü

Şehidin cenazesinin mezarlığa götürülmesi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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İZMİR'DE SAĞANAK CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ (EK)

2)YOLLAR YARILDI, RÖGARLAR TAŞTI

İzmir’de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, kentte hayatı felç etti. Özellikle Konak ilçesinde gecekonduların fazla olduğu Gürçeşme bölgesinde, rögarlar taştı, bazı yollar da yarıldı. Yağmur suları yollarda asfaltları kaldırdı. Gürçeşme 3557 sokakta, yol çöktü. Yol kenarında park halinde olan bir aracın sol kısmı çöken yolun içinde kaldı. Konak Belediyesi'nin Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü binasının yakınında da yollarda çökme olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar rögarlardan taşan sulara müdahale etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Çöken yoldan görüntü

-Araçlar yağmurdan geçerken zorlanmasından görüntü

-Yenişehir'de yolun asfaltının kalkması

Umut KARAKOYUN

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3)YENİ YERLEŞİM ALANI BELİRLENDİ, GEMLİK'TE DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, konut açığını büyük ölçüde kapatması ve deprem riski taşıyan yapıların dönüşümü için planlama çalışmalarının sürdüğü 266 hektarlık arazinin krokisi ve kordinatları belirlendi. Bölgede ilk kazma yıl sonunda vurulacak. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Kamuoyunda taşınma gibi yanlış bir algı oluşturuldu. Bu çalışma taşınma değil, dönüşümdür. Biz sadece zemini sağlam olan bölgelerde maliyetine konut yapıyoruzö dedi.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan düzenleme kapsamında Gemlik'te deprem riski altındaki yapıların dönüştürülebilmesi amacıyla yeni yerleşim yerlerinin kroki ve koordinat listesinin yer aldığı Bakanlar Kurulu kararı, 27 Haziran'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, koordinatları belirlenen bölgede yapılması planlanan konutlar için 18 bin dolayında talep aldıklarını hatırlatarak, konutların yapımına yılsonunda doğru startverileceğini söyledi.

Birinci derece fay hattında olması ve denizin doldurulup yerleşim alanlarına eklenmesinin oluşturduğu olumsuzluklar neticesinde kentsel dönüşüm başlığı altında Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu proje sonuca ulaştı. Geçen Aralık ayında 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan düzenleme kapsamında ilçedeki deprem riski altındaki yapıların dönüştürülebilmesi amacıyla yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi maddesine 7269 sayılı kanunun geçici 25. maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırılarak koordinatlar netleştirildi. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan düzenleme kapsamında ilçedeki deprem riski altındaki yapıların dönüştürülebilmesi amacıyla yeni yerleşim yerlerinin kroki ve koordinat listesinin yer aldığı Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Düzenleme, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, 7269 sayılı kanunun geçici 25. maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Bu kararnamede Gemlik’ in dönüşümünden bahsediliyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşüme çok önem veriyor; 2012 yılında bu konuda çalışmalar başladı. Bu anlamda da biz de şu anda Gemlik ilçesinde Manastır Mevkii’nde bulunan Cihatlı Mahallemizde bin 400 konut yapıyoruz. Fakat bu bin 400 konuta 18 bin talep gelince artan talebi karşılamak için birtakım çalışmalar gerçekleştirdik. Gemlik’in her tarafı zeytin ağacı olduğu için Zeytin Koruma Kanunu’na göre de bu bölgelerde toplu konut yapamıyoruz. Dolayısıyla bu amaçla makilik alanlarda bunu karşılayalım dedik ve bu projemizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim ettik. Onlar da uygun gördüler ve Aralık ayında bu KHK çıktıö dedi. Son çıkan Resmi Gazete’deki yönetmeliğin de KHK’da belirtilen alanların koordinatlarının belirlenmesi olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

“Aslında yeni bir şey değil. Tabii kamuoyunda taşınma gibi bir algı oluşturdu. Ama bu tamamen bertaraf edildi. Bu şekilde ne bizim, ne de bakanlığımızın taşınma düşüncesi yok, böyle bir çalışma da yok. Biz sadece zemini sağlam olan bölgelerde maliyetine konut yapıyoruz. Özellikle dar gelirli ve orta gelirli vatandaşımıza bunları takdim ediyoruz. Ve yine hali hazırda merkezde olup da evinin sağlam olmadığını düşünen vatandaşlarımız varsa da bunlara gönüllülük esasına göre takasta bulunuyoruz. Bizim şu anda konut yaptığımız yerler deniz manzaralı, sağlam zeminli ve havası temiz olan yerler olduğu için vatandaşlar tarafından yoğun şekilde tercih ediliyor. Bu kapsamda da buradan daire edinmek için 18 bin dolayında talepte bulunuldu. Yapılan dönüşümdür bir taşınma değildir. Kimsenin tedirgin olmasına gerek yok. Şehir yerli yerince duruyor. Yerinde dönüşmek isteyen yerinde dönüşüyor. Yerinde dönüşmeyen insanlar da bu bölgeden konut almak suretiyle güvenli bir yapıya kavuşmuş oluyor.ö

266 HEKTAR ALAN BELİRLENDİ

KHK kapsamında yeni yerleşim yeri 266 hektar olarak belirlendi. Gemlik ilçesinde Manastır Mevkii’nde bulunan Cumhuriyet ve Cihatlı mahallerine ilk etapta 8 bin konut yapılması planlanıyor. Bu mevkilerde devam eden bin 400 konut ile yapı sayısının 9 bin 400’e ulaşacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Gemlik genel görüntüsü, Gemlik Belediye Başkanı açıklamalar

Cansel ORUÇ- Halil ÖZÇOBAN (BURSA),()-

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4)OĞLU OKUL MÜDÜRÜNÜ ÖLDÜREN BABA, 'CANINIZI SIKANI VURUN GİTSİN' DEMİŞ



İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) okulda vurularak öldürülmesiyle ilgili öğrenciler İ.P. (16), arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca iki öğrenci de yardım ve yataklıkla suçlandı. İddianamede, azmettirici olmakla suçlanan B.Y.'nin, olaydan önce İ.P. ve oğlu U.Y.'ye, "Canınızı sıkan varsa vurun gitsin. Ben size içeride bakarım. Kafanızı boş yere yormayın, vurun öldürün. Size çatan olursa sıkın, silahlar arabada" dediği yer aldı.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, üç yıldır görev yaptığı okulda, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Kökmen'e iki el ateş edilen tüfekteki fişeklerden birinin domuz kurşunu olduğu ve göğsünden girip, sırtından çıktığı belirlendi.

'BABA VURDUK DİYE BAĞIRMIŞ'

Jandarma, olayın ardından hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan, U.Y.'nin babası B.Y.'yi, azmettirici olarak gözaltına aldı. Kızılcaavlu Mahallesi'ndeki evde yakalandıkları sırada çocuklardan U.Y.'nin yanlarında bulunan B.Y.'ye, "Baba vurduk" diye bağırdığı operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerince duyuldu. Sevk edildikleri adliyede tutuklanan şüphelilerden, öğrencilerden İ.P. hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü, Okul Müdürü Ayhan Kökmen tarafından okulun dışında U.Y. ile birlikte sigara içtikleri ve saçları uzun olduğu için uyarıldığı da ortaya çıktı.

SON SÖZLERİ, 'NE OLUR OĞLUM' OLDU

Ayhan Kökmen'in, silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili ortaya çıkan detaylardan birisi de olaya dair görüntüler oldu. Okulun bina giriş kapısındaki kamera kayıtları, jandarma tarafından incelendi. Görüntüleri izleyen Milli Eğitim yöneticilerinin aktardığına ve savcılık kayıtlarına göre, müdürü kendisine kızıp tokat attığı iddiasıyla öldüren İ.P. ile arkadaşının bu olayı, 17 saniyede gerçekleştirdiği saptandı. Okul müdürünün de saldırı anındaki son sözlerinin "Ne olur oğlum" diye bağırması olduğu anlaşıldı.

İDDİANAMEDE ÇARPICI DETAYLAR

Olaydan sonra tanıkların verdiği bilgiler ile eldeki delilleri inceleyen savcılık, iddianameyi hazırladı. Öğrenciler İ.P., arkadaşı U.Y. ve babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayla ilgili olarak başka iki öğrenci hakkında ise yardım ve yataklık suçlarında dava açıldı. Toplam 5 sanığın, 13 Temmuz Cuma günü hakim karşısına çıkacakları öğrenildi. Bu arada iddianamede olayın tanıklarının yanı sıra gizli tanık olan 'Gökkuşağı'nın anlattıkları, müdür cinayetinin planlı işlendiğini ve çarpıcı detayları ortaya koydu. Gökkuşağı ve diğer tanıkların ifadelerinde, azmettirici durumundaki B.Y.'nin, olaydan önce uyuşturucu ile birlikte ağır psikiyatri ilaçları alan İ.P. ve oğlu U.Y.'ye, "Canınızı sıkan varsa vurun gitsin. Ben size içeride bakarım. Ne olacak size, ben arkanızdayım. Kafanızı boş yere yormayın, vurun öldürün. Size çatan olursa sıkın, silahlar arabada" dediği öne sürüldü. B.Y.'nin yine oğlunun okuldan uzaklaştırılmasından sonra yanına gittiği Müdür Kökmen'e, "Benim oğlum yanlış yapmaz, ne yapmışsa doğru yapmıştır. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Silahla tehdit şeklinde bir olay yok. Silah da yok, tüfek de yok" dediği ifade edildi. Olaydan sonra yapılan testte sanıkların kanlarında uyuşturucu maddeye rastlandığı da belirtildi.

FOTOĞRAFLAR

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()-

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5)İKİ GÜREŞÇİYİ VURDUKTAN SONRA YARALARINA TAMPON YAPILMASINI İSTEMİŞ



ANTALYA'da, yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün (33) ile Mehmet Ali Avcı'yı (21) kafede tabancayla vuran Yavuz Tayfur, tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. Tayfur, "Şarjörümdeki 16 merminin 7'sini, 8'ini sıktım. Ayaklarından kan geldiğini görünce 'Beni de yaktınız kendinizi de' diyerek çevredekilerden Mehmet Ali Avcı ve Hakkı Aygün'ün ayaklarına tampon uygulanmasını istedim" dedi. Antalya'da, yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün ile Mehmet Ali Avcı'yı 24 Mart günü kafede tabancayla vurarak, yaralayan Yavuz Tayfur ile 2 arkadaşının yargılanmasına başlandı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Tayfur ile tutuksuz sanıklar Mehmet Can Ö. ve Berkan Y., şikayetçiler Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile taraf avukatları katıldı. Hakkı Aygün, adliyeye tekerlekli sandalyeyle gelirken, bacaklarından yaralanan ve tedavisi sürdürülen Mehmet Ali Avcı ise sedyeyle duruşmaya getirildi. Sanık Yavuz Tayfur, duruşmada, olay günü yaşananları anlattı. Kafede 2 erkek, 2 kadın oturduklarını kaydeden Tayfur, "Mehmet Ali Avcı ile Berkan Y. arasında kız arkadaş tartışması yaşandı. Ben de bir kadın için kavga etmemelerini söyledim. Mehmet Ali Avcı bana 'Benim kim olduğumu biliyor musun?' dedi. Gürültüden dolayı iş yerinin müdürü geldi ve neden bağırdığımızı sordu. Ortalık yatıştı. 15- 20 dakika sonra ben hesap istedim. Kız arkadaşım lavaboya gittiği sırada arabayla 5 kişi geldi. Ben masada otururken etrafımı sardılar. Hakkı Aygün geldi ve 'Yavuz Tayfur sen misin?' dedi. Bana 'Sen kimsin kardeşime kabadayılık yapıyorsun' dedikten sonra ayaklarını üst üste atarak omzumdan tuttu. Ben de önemli bir konu olmadığını söyledim ardından 3 kişi daha geldi. O gün oraya gelenlerin hepsi güreşçiydi" diye konuştu.

'KENDİMİ SAVUNMASAYDIM BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ'

Kendisine küfredildiğini ve hakaret edildiğini öne süren Yavuz Tayfur, şunları söyledi:"Hakkı Aygün aşırı alkollüydü. Hakkı bana masayı atmaya çalıştı. Bana güreşçi olduğunu ve çok sayıda kişinin kemiğini kırdığını söyledi. Hakkı'yı sakinleştirmeye çalışıyordum. Bir süre sonra Mehmet Can Ö. geldi ve neler olduğunu sordu. Bu sırada Mehmet Ali Avcı, Mehmet Can Ö.'ye ağza alınmayacak küfürler etti ve saldırdı. Hakkı Aygün de bana vurdu. Birbirimize girdik. Bana saldırdığı sırada silahımı çektim. Doldur- boşalt yaptığımda Hakkı Aygün kendisini kurusıkı silahla korkuttuğumu söyledi. Üzerime gelince yere doğru ateş ettim. Durmayınca 2- 3 kez daha ateş ettim. Hakkı yere düştü. Öldürme kastım olsa vücuduna, kafasına sıkardım. Mehmet Ali Avcı'nın da bana sandalye attığını görünce onun da ayaklarına ateş ettim. Mehmet Ali Avcı vurulduğu halde yaklaşık 50 kiloluk masayı kaldırıp bana atmak istedi. Beni öldüreceklerini düşünerek, şarjörümdeki 16 merminin 7'sini, 8'ini sıktım. Ayaklarından kan geldiğini görünce de 'Beni de yaktınız, kendinizi de yaktınız' diyerek çevredekilere Mehmet Ali Avcı ve Hakkı Aygün'ün ayaklarına tampon uygulanmasını istedim. Bana küfredildi, dayak yedim, kız arkadaşımın yanında rencide edildim. Kendimi savunmasaydım, beni öldüreceklerdi."

Yavuz Tayfur, tutanaklara geçmeyen ifadesinde, şikayetçilerin ailesini ve kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, "Burası adliye sarayı; ancak er meydanıymış gibi onlarca güreşçi ile gelerek yakınlarıma ve bana gözdağı vermeye çalışıyorlar" dedi.

Sanık Berkan Y. ve Mehmet Can Ö. de benzer ifadeler verdi.

SES KAYDI ALAN KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Tutuklu sanık Yavuz Tayfur konuşurken, izleyici bölümünde oturan bir kişinin, duruşma sırasında ses kaydı aldığını tespit eden mahkeme başkanı, bu kişinin telefonuna el koyularak, adliye karakoluna götürülmesini ve hakkında işlem yapılmasını istedi.

'BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM'

Hakkı Aygün ise olay günü alkollü olmadığını belirterek, "Ben olay yerine gittiğimde Mehmet Ali Avcı ile Yavuz Tayfur, tartışıyordu. Benim vurulduktan sonra masayı kaldırıp, attığım söyleniyor. Ben böyle bir şey yapmadım" dedi.

Mehmet Ali Avcı ise ifade verdiği sırada rahatsızlandı. Mahkeme başkanı, Avcı'nın salondan çıkarılmasını istedi. Bir süre sonra Avcı, kendisini iyi hissettiğini beyan ederek, tekrar salona girdi. Bu kez konuşmakta güçlük çektiğini söyleyen Avcı, ifade veremeyeceğini belirtti.

Sanık Yavuz Tayfur'un avukatlarından Erhan Öztürk ise müvekkil ile müştekiler arasında önceden husumet olmadığına dikkat çekerek, "Müvekkilim kendisini ve etrafındakileri koruma içgüdüsüyle hareket etmiştir. Müşteki yaralandığı halde 50 kiloluk masayı müvekkilime fırlatabilme yeteneğine sahiptir. Müvekkilim eylemini haksız tahrik altında işlemiştir. Tahliyesine karar verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Avukat Alperen Erol da olayın incir çekirdeğini doldurmayacak nedenden kaynaklandığını kaydederek, "Her iki tarafa da üzülüyorum. Keşkelerle tesadüflerle dolu bir dosyayla müvekkilim adam öldürmeye teşebbüs suçuyla karşınızdadır. Kamera kayıtları izlendiğinde, sokak kavgası olduğu da ortada. Silahtan kasıt illaki bir tabanca değildir. 50 kiloluk masa müvekkilimin kafasına düşmüş olsaydı öldürme eyleminden burada olacaktık" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından Yavuz Tayfur'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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6)1 MİLYAR DOLARLIK AVRUPA'NIN EN BÜYÜK AVM'Sİ KUMSMALL FACTORY KAYSERİ'DE HAYATA GEÇİYOR

Avrupa ve Türkiye’nin en büyük karma projesi ‘’KUMSmall Factory’’ İç Anadolu Bölgesi’nin gözde kenti Kayseri’de açılıyor. 1 milyar dolara yakın yatırım maliyetiyle yükselen dev proje bir çok farklı seçeneği bir araya getirecek. İş merkezleri, otel, eğlence merkezleri ile mobilyadan dekorasyona, modadan yeme içmeye, spordan eğlenceye kadar ziyaretçilerine sıra dışı bir alışveriş deneyimi sunacak ve başta Kayseri ve çevre illerde yaşayan 15 milyon kişinin yaşamında fark yaratacak AVM'nin tanıtımı bugün yapıldı.

Kayseri Uluslararası Mobilya Sanayi tarafından 10s yıl önce başlmanan proje ile hayata geçirilen Kumsmall Factory AVM yönetim kurulu başkanı Nuh Mehmet Akkaş , tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada "Erciyes’in büyüklüğünden ilham alınarak 1,5 milyon m2’ye yakın açık, 900.000 m2 kapalı alana kuruldu. Konforu ve alışveriş keyfini bütünleştirerek 180.000 m2’lik kiralanabilir alanda yer alan 400’ü aşan mağazasıyla modanın yeni başkenti olmak için dünyaca ünlü yerli ve yabancı markalarını bünyesinde bir araya getirerek güçlü bir marka karması yarattı. Türkiye'nin Alışveriş Merkezi olma sloganıyla yola çıkan KUMSmall Factory , klasik bir alışveriş merkezi ile mobilya ve dekorasyon konseptini bir araya getirerek en fazla ürün seçeceğine sahip karma proje olacak. Yöresel ve dünya mutfaklarından seçme lezzetlerin yer alacağı cafe ve restaurantlar , hipermarket, spor salonları, wellness alanları, yapı market, sinema salonları, aqua park, eğlence merkezleri, buz pateni, bowling ve çocuk oyun alanları ile ziyaretçilerine ticari alanların dışında da seçenekler sunarak benzersiz bir cazibe merkezi olacak" dedi

AVM'nin yönetimini üstlenen GLA CEO'si Tahir Çelik'te , Avrupa ve Türkiye'nin en büyük AVM'sinin bölgenin yeni buluşma noktası olacağına dikkat çekerek "Sıra dışı bir konseptle sıra dışı bir alışveriş deneyimi sunmaya hazırlanan Kumsmall Factory bölgedeki illere bağlantıyı sağlan “Kuzey Çevre Yoluö üzerinde yer alıyor. Şehir merkezine uzaklığı 9 km. Şehirler arası otobüs terminali ve yeni yapılacak hızlı tren garına çok yakın bir konumda. Kayseri Havalimanı’na uzaklığı sadece 7dk Kayseri Şehir Hastanesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne ise yürüme mesafesinde. 6000 araçlık otoparkıyla hizmet verecek olan KUMSmall Factory , toplu taşıma kullanmak isteyen ziyaretçileri içinde bir ilki gerçekleştiriyor ve içinden raylı sistem geçen ilk alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyor. Yani ulaşılması imkânsız bir büyüklükte ama ulaşımı kolay olan bir proje." diye konuştu

MOBİLYANIN SİLİKON VADİSİ

KUMSmall Factory , AVM anlayışına yeni bir soluk ve bakış açısı getirip klasik AVM ile Mobilya Dekorasyon konseptini bir araya getiriyor ve mobilyasını da kendisi üretiyor. Toplamda 400.000 m2 kapalı alan içerisinde 800 işyerinden oluşan modern mobilya üretim tesisleri yer alıyor. Üstelik bu üretim tesisleri KOBİ’lere tahsis ediliyor. Aynı zamanda mobilyanın AR-GE ve tasarım merkezi ile ortak makina parkından oluşan MOBİTEK (Mobilya alt yapısını geliştirme projesi) ile ülkemize birçok sektörde rol model olacak ve başta Kayseri olmak üzere ülkemizin mobilya sektörüne çok büyük bir büyüme ve ihracat potansiyeli getirecek bir projeye ev sahipliği yapıyor.

DOĞA DOSTU AVM

KUMSmall Factory tüm bunların yanı sıra güneş panelleri ve doğal gaz ile elektrik üreten ‘’trijenerasyon’’ sistemi ile kendi enerjisini üretecek ve ürettiği enerjiyi tasarruflu bir şekilde kullanacak. Bu özel tasarımla ‘’Doğa Dostu AVM’’ olacak.Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi ve Kapadokya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Bu ziyaretlere ulaşım imkânı sağlayan, en yoğun havaalanlarından Kayseri Havaalanı KUMSmall Factory’e çok yakın ve uluslararası bölge havaalanı olarak hizmet veriyor. Yerli - yabancı turistler ile bölge nüfusunu katlayan gurbetçi ziyaretçiler de alışveriş merkezinin potansiyel müşterileri olacak. Yüzlerce ulusal ve uluslararası alternatif markayı çatısı altında toplayarak, kalıpların ötesinde bir konseptle sektöre yön veremeye hazırlanan KUMSmall Factory, bir Erciyes KSS Yapı Kooperatifi projesi. Merakla beklenen bu dev projenin yönetimi GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık AŞ. firması tarafından yapılacak ve KUMSmall Factory 1 Nisan’da açılacak

Görüntü Dökümü:

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- Proje görsellerinden görüntü

- KUMSMALL Genel Müdürünün konuşması

- Projenin görsel olarak anlatılması

- Diğer detay görüntüler

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ()

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